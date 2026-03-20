Где в Петербурге послушать лучшие лекции об искусстве? Вот 7 вариантов

Лекторий Эрмитажа

Где: Эрмитажный театр, Главный штаб и РХЦ «Старая Деревня».

Сколько: стоимость разовых лекций обычно стартует от 400 рублей для детей и 500 для взрослых, есть абонементы.

Выбор в главном музее города широчайший. Есть разовые лекции, приуроченные к выставкам, тематические циклы (например, по истории коллекционирования) и даже трехгодичный курс об искусстве от древности до наших дней. Отдельно выделены программы для детей разного возраста и слабослышащих людей. Плюс работает студенческий клуб Молодежного центра Эрмитажа.

Из-за популярности действуют ограничения: так, в одни руки можно приобрести не более четырех билетов, а продажи на следующий месяц открывают в конце текущего. Так, попасть на апрельские события можно с 20 марта. Из разовых лекций во второй месяц весны будут тематические встречи к выставкам «Пьетро Гонзага. К 275-летию со дня рождения» и «Вселенная в миниатюре. Графика "малых мастеров"». Плюс занятие, посвященное художнику Джону Констеблу. А еще начнутся курсы «Английский замок: крепость, тюрьма, дворец» и «Музей как идея. Коллекции Берлина».

Кроме классических лекций, в рамках программы «Диалог искусств» проводят вечера-концерты, включающие и образовательную часть.

Подробно ознакомиться с образовательными программами можно на сайте.