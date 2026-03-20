Где в Петербурге послушать лучшие лекции об искусстве? Вот 7 вариантов

Знания об арте — базовый минимум для жителя Петербурга. Редакция Собака.ru собрала лучшие лектории города (только роскошный максимум!). Все явки, пароли и темы ближайших встреч — в нашем материале.
Лекторий Эрмитажа
Где: Эрмитажный театр, Главный штаб и РХЦ «Старая Деревня».
Сколько: стоимость разовых лекций обычно стартует от 400 рублей для детей и 500 для взрослых, есть абонементы.
Выбор в главном музее города широчайший. Есть разовые лекции, приуроченные к выставкам, тематические циклы (например, по истории коллекционирования) и даже трехгодичный курс об искусстве от древности до наших дней. Отдельно выделены программы для детей разного возраста и слабослышащих людей. Плюс работает студенческий клуб Молодежного центра Эрмитажа.
Из-за популярности действуют ограничения: так, в одни руки можно приобрести не более четырех билетов, а продажи на следующий месяц открывают в конце текущего. Так, попасть на апрельские события можно с 20 марта. Из разовых лекций во второй месяц весны будут тематические встречи к выставкам «Пьетро Гонзага. К 275-летию со дня рождения» и «Вселенная в миниатюре. Графика "малых мастеров"». Плюс занятие, посвященное художнику Джону Констеблу. А еще начнутся курсы «Английский замок: крепость, тюрьма, дворец» и «Музей как идея. Коллекции Берлина».
Кроме классических лекций, в рамках программы «Диалог искусств» проводят вечера-концерты, включающие и образовательную часть.
Лекторий Русского музея
Где: Михайловский замок.
Сколько: стоимость разовых лекций — 400 рублей для льготных категорий, 500 — за полный билет, есть абонементы.
В Русском музее сейчас доступно более 20 лекций: как отдельные, так и включенные в циклы. Абонементы можно приобрести на четыре курса. Это три взрослых: «Тайны картин старых мастеров. Материалы и техника русской живописи XVIII–XX веков», «Керамические маршруты Петербурга. Путеводитель по архитектурным памятникам второй половины XIX – начала XX века». И один детский — «Искусство как тайна», где юных участников учат «видеть прекрасное в обычном, необычное в привычном, удивительное и фантастическое в произведениях мастеров прошлого и современных художников».
Темы разовых лекций в апреле: «Лики истории на рубеже веков. Портрет XVIII–XIX веков» и «Прекрасны вы, брега Тавриды…». При этом на любую из встреч, включенных в абонементы, можно прийти отдельно. Содержание варьируется: от растений Михайловского сада до оформления рок-альбомов, от романтизма в русском искусстве до феномена китча.
Лекторий 1703
Где: «Цифергауз».
Сколько: вход бесплатный по предварительной регистрации.
В течение года команда арт-ярмарки 1703 устраивает (не реже раза в месяц) в галерее цифрового искусства «Цифергауз» встречи с главными акторами современной арт-сцены. Чаще всего художники, кураторы и коллекционеры рассказывают о разных аспектах индустрии. Впрочем — интрига — тема апрельской встречи еще не объявлена.
Центр современного искусства имени Сергея Курехина
Где: ЦСИ им. Курехина.
Сколько: стоимость лекции — 300 рублей.
В ЦСИ периодически проводятся лекции, в основном, о медиаискусстве и переосмыслении традиционных практик в рамках современных технологий. Так, сегодня, 20 марта, пройдет третье мероприятие курса «Цвет в истории искусства: от кода к чувству». Медиахудожник и искусствовед Андрюс Венцлова прочитает лекцию «Абсолют: Цвет как главный герой — XX–XXI веков».
Школа Masters
Где: Левашовский хлебозавод.
Сколько: стоимость лекции стартует от 2500 рублей (но есть скидки для студентов).
Проект Полины Бондаревой включает более 240 (sic!) курсов по искусству. От базовых вариантов для начинающих (здесь можно получить общее представление об арт-истории) до узкоспециализированных тем, например, по креативному менеджменту. Есть также разовые лекции. Преподавательский состав абсолютно звездный: от Ивана Чечота и Александра Боровского до Анны Бариновой и Александра Дашевского.
Doctrina et Nobiles
Где: Шведский переулок, 2.
Сколько: стоимость разовой лекции — от 0 до 500 рублей.
Просветительский проект соединяет академический подход с доступностью во всех смыслах этого слова — лекции делают «нескучными», а попасть на них периодически можно бесплатно. Среди преподавателей — признанные специалисты, например, архитектор Максим Атаянц и отец-основатель Собака.ru, художник Анатолий Белкин.
Курсы различаются длительностью (от 3–5 занятий до семестра) и уровнем сложности. Можно посещать отдельные лекции.
Скульптура «ПапаWok» Сергея Бородкина. 2018 у здания МИСП
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–XXI веков
Где: набережная канала Грибоедова, 103.
Сколько: стоимость разового посещения — 500 рублей, есть абонементы.
При МИСПе есть арт-школа, где ведут лекции сотрудники музея. Их можно посещать как разово, так и в рамках абонемента. Темы ближайших лекций — «Европейский классицизм в скульптуре: Шадов и Флаксман», «Художник счастья: Франц Ксавер Винтерхальтер», «Отцы французского реализма: Франсуа Милле и Гюстав Курбе» и «В поисках природы: Камиль Коро и Барбизонская школа».
