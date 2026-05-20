Чего ожидать от ярмарки совриска PAF рассказывает куратор Анна Заведий: все нюансы, хайлайты и маст-си авторы

Чего ожидать от ярмарки в этом году?

В этом году мы переосмыслили архитектуру ярмарки. Сократили количество независимых художников с 87 до 47 (по сравнению с прошлым годом) и увеличили количество галерей — до 49. Получилось равное соотношение, ярмарка стала и плотнее, и спокойнее.

Художники помещены внутрь зоны галерей, как в «экспозиционный ларец». Я не помню ни одной ярмарки с участием независимых авторов, где пространство было бы так по-эстетски решено. Для независимых участников создали буквально галерейные стенды, ушли от долгих пролетов, где они смешивались. Теперь между собой соседствуют не больше двух авторов. У некоторых вообще отдельные блоки. Так мы стараемся выстроить выставочный нарратив, который вообще не свойственен ярмаркам. Наша задача — создать отношения между работами и протранслировать определенные тенденции.

Тема этого года — «Бланк». Впервые мы вынесли в название не понятие или метафору, а состояние. Ярмарка в этом году — про паузу в перенасыщенном мире, про тоску, возможно, про руину.

Еще из нового — будет много живописи и минимум керамики. Искусство впервые отбирал специальный экспертный совет.