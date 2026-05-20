Чего ожидать от ярмарки совриска PAF рассказывает куратор Анна Заведий: все нюансы, хайлайты и маст-си авторы

С 21 по 24 мая в «Севкабель Порту» пройдет третья ярмарка-выставка совриска Port Art Fair. Заявлены 47 независимых художников, 49 галерей и 5 диджитал-участников, а еще — публичная программа: экскурсии, дискуссии, перформансы (от чтения стихов до сеанса музыкальной импровизации). Обо всем самом важном на PAF-2026 для «Собака.ru» рассказывает куратор Анна Заведий.
Чего ожидать от ярмарки в этом году?
В этом году мы переосмыслили архитектуру ярмарки. Сократили количество независимых художников с 87 до 47 (по сравнению с прошлым годом) и увеличили количество галерей — до 49. Получилось равное соотношение, ярмарка стала и плотнее, и спокойнее.
Художники помещены внутрь зоны галерей, как в «экспозиционный ларец». Я не помню ни одной ярмарки с участием независимых авторов, где пространство было бы так по-эстетски решено. Для независимых участников создали буквально галерейные стенды, ушли от долгих пролетов, где они смешивались. Теперь между собой соседствуют не больше двух авторов. У некоторых вообще отдельные блоки. Так мы стараемся выстроить выставочный нарратив, который вообще не свойственен ярмаркам. Наша задача — создать отношения между работами и протранслировать определенные тенденции.
Тема этого года — «Бланк». Впервые мы вынесли в название не понятие или метафору, а состояние. Ярмарка в этом году — про паузу в перенасыщенном мире, про тоску, возможно, про руину.
Еще из нового — будет много живописи и минимум керамики. Искусство впервые отбирал специальный экспертный совет.
Какие художники — маст-си?
Максим Лунский. Междисциплинарный художник работает с живописью и керамической скульптурой. Обращается к теме экзистенциальных данностей и их принятия, изучает проблемы смерти, бессмысленности, одиночества и свободы.
Катя Рыблова. Исследует феномен ассоциативной синестезии и влияние цвета на внутренний мир человека.
Саша Обособлен. Его практика сосредоточена на исследовании неосакральности и пограничных состояний личности через образ замкнутого пространства.
Евгения Коркунова. Особое внимание уделяет телесности, состояниям восприятия и взаимодействию зрителя с пространством и материалом.
Ева Гец. Работы пронизаны меланхоличной сладостью, а внимание сфокусировано на психологических состояниях и чувствах человека.
Злата Егорова. Исследует, как современный человек конструирует безопасность в условиях повседневной нестабильности.
Александра Нестеркина. Основной сюжет работ — взаимодействие органического и неорганического начал. Основной образ — руина, соединяющая элегическое восприятие природы и страх перед техницизированным миром будущего.
Татьяна Головкина. Раскладывает пространство и объекты на слои, чтобы понять, из чего это «что-то» состоит и как влияет на человека.
Катя Забелина. Движется между урбанистическим и природным в попытке осмыслить постсоветское городское пространство и исследовать загородный ландшафт.
Лера Смирнова. Живописные серии, в которых используется процарапывание и размазывание, и текстильные работы, где кружевная структура становится носителем коротких текстовых высказываний.
Даша Сурма. Увлеченная читательница и иллюстратор, считает сторителлинг и тексты неотъемлемой частью своей практики.
Коринна Моисеева. В центре серии работ — образ кровати, рассматриваемый как очень личное и одновременно объединяющее всех людей пространство.
Евгения Цой. В рамках серии коллажей «Архитектурный слой» собираются изображения разных зданий с исторических улиц Казани.
Как еще провести время на ярмарке?
Будет крутая публичная программа: мы поговорим о ярмаркаризации, о том, как вообще дела у художников, как они находят свое место между «концепцией и коммерцией» и что нам всем делать дальше.
Плюс каждый день внутри экспозиции будут проходить перформансы — от чтения стихов до сеанса музыкальной импровизации, построенного на звучании остывающей после обжига керамики. Еще можно будет купить билет на медиации от выпускников Школы арт-медиации PAF или отправиться на авторскую экскурсию с куратором Анной Заведий и координатором ярмарки Таисией Абих.
