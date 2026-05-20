Почему библиотека Алвара Аалто в Выборге — шедевр архитектуры XX века? Отвечает искусствовед Ксения Малич

Удивительно, как быстро от проектов, вдохновленных ренессансными палаццо, Аалто перешел к работам, отвечающим принципам функционализма. Сравнивая чертежи, созданные с 1925-го по 1931 год для проекта библиотеки в Выборге, можно проследить, как от рисунка к рисунку классический арсенал сводится к нескольким обобщающим чертам: композиционной цельности и общему ясному порядку. В геометризированном рисунке фасадов, конспективной трактовке ордера уже чувствуется потенциал нового большого стиля, назревающей архитектурной «революции».

С 1926 года началась дружба Аалто с архитектором Свеном Маркелиусом — одним из пионеров скандинавского модернизма. По примеру своего шведского друга он сшил себе модные костюмы, приобрел фотоаппарат, камеру Pathé Baby и граммофон, заказал для квартиры мебель из металлических трубок, купил новый автомобиль и по рекомендации Маркелиуса стал участником CIAM — Международного конгресса современной архитектуры. В 1927 году он получил грант на поездку в Европу для расширения профессионального опыта, а в 1928-м отправился в путешествие, в ходе которого проехал Францию, Голландию, Германию и Данию.