Пока большинство российских галерей сидит дома и страдает от отсутствия международных проектов, вы участвуете (второй раз!) в ярмарке BAD+ в Бордо. Как такое возможно?

Ольга: Первый раз мы туда попали случайно. BAD+ делал бывший директор FIAC Жан-Даниэль Компан — человек, который еще лет двенадцать назад хотел организовать ярмарку в Петербурге. Он приезжал в наш город, так что мы были знакомы. С заходом Bazel ситуация на рынке в Париже изменилась — FIAC больше нет, поэтому у Компана появилась идея создать более локальную, но при этом буржуазную ярмарку в Бордо. Там проживает много богатых людей, которые содержат шато, винодельни и коллекционируют искусство.

В год, когда он только запустил проект, у него был запрос на русские галереи. Катя Ираги (московский галерист. — Прим. ред.) тогда предложила нам вместе поучаствовать в этой авантюре — приехать на новую ярмарку во Франции.

Летом 2022 года?

Ольга: Да! Мы понимали, что вряд ли будем желанны в этот момент всюду, и были благодарны возможности выехать. Для нас важно международное присутствие: закрываешься в своей коробочке, и критическое восприятие себя перестает работать. Только в контексте общего искусства понимаешь, насколько твои художники действительно свежи и интересны. Выезд на международную ярмарку всегда калькой просвечивает, чего ты стоишь на самом деле.

И что у вас просветилось?

Ольга: Не в обиду европейским коллегам скажу, что мы выглядели сильнее некоторых французских и испанских стендов. Мы не были уверены, что именно стоит везти, ориентировались только на свои фантазии о том, что происходит в Бордо. И угадали! Оказалось, работы Егора Федоричева с нашей выставки «Немое зарево» — идеальный мэтч для любого бордошного замка! Наш проект смотрелся концептуально и выгодно отличался от другого, более декоративного искусства. Мы хорошо поработали, и нас пригласили во второй раз.

И как сейчас показывать российское искусство в Европе?

Юлия: Во-первых, сам директор сказал, что для него абсолютно безразлично, откуда галерея. А люди бежали посмотреть, что показывают, когда видели russe (в пер. с французского — «русский». — Прим. ред.). Интерес к нам даже вырос в связи с тем, что мы стали более закрытыми. После второй поездки в начале мая этого года, когда на нашем стенде мы показывали работы Петра Кирюши, Лизы Бобковой и Никиты Селезнева, нам пришло письмо с приглашением от бельгийской ярмарки. Вот, буквально два дня назад! Кстати, еще одним нашим международным прорывом стало то, что в 2022 году одна из работ художника из Петербурга Никиты Селезнева попала в коллекцию MoMa в Нью-Йорке. То, о чем мы уже не мечтали, случилось!