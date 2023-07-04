Основательницы галереи современного российского искусства MYTH и лауреатки премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Искусство» Ольга Профатило и Юлия Вяткина собрали самый убедительный пул молодых художников (от всеобщей любимицы Алины Глазун до скульптора Никиты Селезнева, чья работа только что пополнила коллекцию музея современного искусства в Нью-Йорке), продолжают международную экспансию и не забывают про локальный рынок: выпустили коллаб с концепт-стором «Палаты», а на петербургской ярмарке «1703» показали соло-стенд Вадима Михайлова.
Ольга Профатило и Юлия Вяткина сфотографированы на лестнице Павильона Катальной горки в Верхнем парке Ораниенбаума: «императорская ватрушка» — главная реставрационная премьера 2022 года (12 лет шедевр архитектора Ринальди был закрыт для посещения!).
Пока большинство российских галерей сидит дома и страдает от отсутствия международных проектов, вы участвуете (второй раз!) в ярмарке BAD+ в Бордо. Как такое возможно?
Ольга: Первый раз мы туда попали случайно. BAD+ делал бывший директор FIAC Жан-Даниэль Компан — человек, который еще лет двенадцать назад хотел организовать ярмарку в Петербурге. Он приезжал в наш город, так что мы были знакомы. С заходом Bazel ситуация на рынке в Париже изменилась — FIAC больше нет, поэтому у Компана появилась идея создать более локальную, но при этом буржуазную ярмарку в Бордо. Там проживает много богатых людей, которые содержат шато, винодельни и коллекционируют искусство.
В год, когда он только запустил проект, у него был запрос на русские галереи. Катя Ираги (московский галерист. — Прим. ред.) тогда предложила нам вместе поучаствовать в этой авантюре — приехать на новую ярмарку во Франции.
Летом 2022 года?
Ольга: Да! Мы понимали, что вряд ли будем желанны в этот момент всюду, и были благодарны возможности выехать. Для нас важно международное присутствие: закрываешься в своей коробочке, и критическое восприятие себя перестает работать. Только в контексте общего искусства понимаешь, насколько твои художники действительно свежи и интересны. Выезд на международную ярмарку всегда калькой просвечивает, чего ты стоишь на самом деле.
И что у вас просветилось?
Ольга: Не в обиду европейским коллегам скажу, что мы выглядели сильнее некоторых французских и испанских стендов. Мы не были уверены, что именно стоит везти, ориентировались только на свои фантазии о том, что происходит в Бордо. И угадали! Оказалось, работы Егора Федоричева с нашей выставки «Немое зарево» — идеальный мэтч для любого бордошного замка! Наш проект смотрелся концептуально и выгодно отличался от другого, более декоративного искусства. Мы хорошо поработали, и нас пригласили во второй раз.
И как сейчас показывать российское искусство в Европе?
Юлия: Во-первых, сам директор сказал, что для него абсолютно безразлично, откуда галерея. А люди бежали посмотреть, что показывают, когда видели russe (в пер. с французского — «русский». — Прим. ред.). Интерес к нам даже вырос в связи с тем, что мы стали более закрытыми. После второй поездки в начале мая этого года, когда на нашем стенде мы показывали работы Петра Кирюши, Лизы Бобковой и Никиты Селезнева, нам пришло письмо с приглашением от бельгийской ярмарки. Вот, буквально два дня назад! Кстати, еще одним нашим международным прорывом стало то, что в 2022 году одна из работ художника из Петербурга Никиты Селезнева попала в коллекцию MoMa в Нью-Йорке. То, о чем мы уже не мечтали, случилось!
На Юле: жакет и брюки GIA STUDIOS (Babochka), колье и лоферы «ЭКОНИКА».
На Оле: жакет и брюки GIA STUDIOS (Babochka), серьги YOU STORE, обувь «ЭКОНИКА».
Расскажите про художников из вашего пула! С кем вы покоряете мир?
Ольга: Мы работаем с художниками, которые профессионально занимаются искусством и у которых есть свой сформировавшийся стиль и язык. При этом они не боятся выходить за рамки и реализовывать экспериментальные проекты. Взять хотя бы Алину Глазун: нет никого, кто делает что-то подобное. То же самое можно сказать про Вадима Михайлова или Егора Федоричева – они узнаваемы. Немаловажно, что все они имеют широкую институциональную представленность, их работы есть в российских и международных коллекциях. Над этим мы работаем вместе. Например, растяжки с лозунгами Алины, которые мы показывали несколько лет назад в «Пассаже», сейчас находятся в коллекции ММСИ. В этом году керамические объекты, графические скульптуры и видео Ульяны Подкорытовой при нашем содействии попали в Третьяковскую галерею, а целых десять работ Петра Кирюши — в фонд современного искусства супругов Герлен, который занимается коллекционированием произведений на бумаге.
Юлия: Про наших художников можно рассказывать много, но лучше вживую увидеть их работы. Приглашаю всех на нашу новую выставку «Фокус. Графика», где можно познакомиться со многими авторами галереи, в том числе Никитой Селезневым, Лизой Бобковой, Людмилой Барониной, Петром Кирюшей. До 15 августа в MYTH!
Имея такой успешный опыт по продвижению художников, вы точно знаете, что делать художнику сегодня, чтобы выглядеть актуальным и завтра?
Ольга: Все дело в том, насколько честно ты относишься к тому, что делаешь. Понятно, что есть политическая ситуация и есть художники, которые ее используют как прием. Но мы видим, что смена парадигмы сегодня происходит с молниеносной скоростью. И то искусство, которое цепляется за ту или иную парадигму, быстро устаревает. Не теряют актуальности только авторы, говорящие о вечных вещах — смерти, жизни, любви. Мне кажется, что как раз таки преимущество наших художников в том, что их искусство не привязано к спекуляциям, провокациям и сегодняшней повестке дня.
А в чем преимущество MYTH? Только вы открылись, как мир встал на рельсы форс-мажора. При этом на фоне других галерей, теряющих свои команды и художников, вы оказались одними из самых стойких. Вы смогли не просто выстоять во время турбулентности, но взлететь вверх. Как удается использовать кризис для собственного роста и развития бизнеса?
Ольга: Может, амбициозно прозвучит, но мы правильно сформировали стратегию бизнеса. Во-первых, всегда выполняем свои обязательства и стараемся быть максимально прозрачными, заботливыми и честными по отношению к художникам, с которыми работаем. В выставочной практике даем им максимальную свободу. У нас не безграничные бюджеты, но если видим, что идея классная, стремимся ее реализовать. Не знаю, почему некоторым кажется, что перекрасить стену — это дорого и страшно. Конечно, это стоит денег, но обычно такие мелочи много значат для восприятия выставки. Ну и нам важно исполнять маленькие мечты художника в процессе воплощения его проекта. Второй стратегически важный момент: мы делаем фокус на работе с профессиональными покупателями. Всегда максимально боролись за их внимание: попадание в хорошую коллекцию — это имидж для художника, престиж для галереи и игра вдолгую.
Юлия: А еще мы гибкие и всегда открыты к партнерству, поскольку знаем: выстраивание горизонтальных связей в сообществе помогает развиваться. Сейчас при нашей поддержке в московской галерее XL проходит выставка нашей художницы Ульяны Подкорытовой. В своей практике она часто обращается к интернет-фольклору и этнографии Русского Севера и проводит глубокую исследовательскую работу. Например, для подготовки проекта «Тамотка», показанного в ГЭС-2, она два года ездила в экспедиции в поселки Архангельской области, куда можно добраться только на «Аннушке» (самолет Ан-2 способен садиться на крошечную площадку. — Прим. ред.).
Вы стремительно ворвались в топ галерей прямо со старта. Что послужило такому успешному взлету: Олины десять лет работы у Марины Гисич и наличие инвестиций у Юлии? А может, у вас были еще какие-то козыри?
Ольга: Ты права с козырями. Наверно, мой опыт и понимание того, как бизнес строится изнутри, а еще смелость Юли, готовность идти на риски и ее вера в наш проект. Когда чувствуешь, что партнер доверяет и открыт ко всему новому, то у тебя глаза горят. Ответственность окрыляет!
Юлия: Важна команда, и нам с ней повезло! Мы нашли лучших сотрудников, образованных, думающих и активных — это Дарья Добровольская и Ксюша Филиппова. А любовь публики нам обеспечили некоммерческие проекты. Люди понимают, что придут в MYTH и увидят не просто набор картин, а концептуальное высказывание.
Оля, вопрос к тебе! Как твой опыт в Marina Gisich Gallery повлиял на формирование системы работы и кураторскую интонацию MYTH? Чему научилась у Марины? А что в собственном проекте делаешь по-своему?
Ольга: Я благодарна Марине и Жану (Жан-Габриэль Аркерос — муж Марины Гисич. — Прим. ред.) за то, что они научили меня ответственному отношению к репутации. Потерять ее легко, а заработать — сложно. Я всегда говорю команде, что с кем бы мы ни сотрудничали и как бы тяжело нам ни было, мы должны оставлять ощущение, что с нами приятно работать. Когда я пришла в галерею к Марине, многое мы изобретали вместе с нуля (помню, как впервые поехали на ярмарку ARCO Madrid, не зная, что такое международный рынок). Благодаря своему опыту я знала, что это бизнес, который выстраивается долгим, сложным, последовательным, кропотливым трудом. Так что на старте у меня не было амбиций, что мы откроем галерею и через полгода начнем зарабатывать миллионы.
Юлия: Оля любит говорить, что это бизнес второго поколения.
Ольга: А по-своему я выбрала художников — из моего поколения. Это дало возможность совместного роста: ты растешь как галерея и как личность, и художники растут и развиваются вместе с тобой.
Какая ниша в совриске у MYTH?
Ольга: Мы работаем с разными жанрами: графикой, живописью, фотографией, видеоартом. Любим создавать инсталляционные истории, но конкретной привязки к медиа нет. Наоборот, нравится работать с трансмедийными авторами. Когда художник говорит на разных языках, у него словарь шире. Яркий пример — Лиза Бобкова, она и с металлом работает, и с графикой, и видео делает, и перформанс.
На Юле: жакет и брюки GIA STUDIOS (Babochka), колье и лоферы «ЭКОНИКА»
На Оле: жакет и брюки GIA STUDIOS (Babochka), серьги YOU STORE, обувь «ЭКОНИКА»
Интересно, что ты перечислила разные жанры, но не упомянула NFT...
Ольга: Я воспринимаю NFT как средство передачи и монетизации искусства. NFT может стать видео, гифка, видеоскульптура — все что угодно. Это средство хранения, передачи, торговли. Механизм. Мне кажется, некорректно говорить про NFT-искусство. Что это? Видеоарт и фотография и раньше существовали. Двигающиеся 3D-модели — это, по сути, видеоскульптура, она тоже раньше была.
Юлия: Мы делали NFT ради эксперимента с Алиной Глазун, Лизой Бобковой, Ульяной Подкорытовой, но это не давало никакого фидбэка. Я сама купила себе пару NFT, чтобы поддержать художников и коллег. Но, честно, я уже забыла все коды, кошельки. Может, это мы такие консервативные, но пока NFT вне сферы наших интересов. Мы любим картинку повесить или паблик-арт в пол-улицы разместить.
В искусстве все быстро меняется, и особенно интересно наблюдать, как моветон превращается в тренд: театр недавно поженился с перформансом, а искусство с дизайном. Недавно художники открещивались от дизайн-проектов, а теперь к ним стремятся. Вот и вы выпустили коллаб с дизайнерским концепт-стором «Палаты».
Ольга: Да, мы создали капсульную коллекцию предметов интерьера, разработанную в соавторстве с нашими художниками: ширму с Людмилой Барониной, покрывало с Алиной Глазун и скамью с Ульяной Подкорытовой. Тенденция коллабиться с дизайнерскими брендами связана с тем, что искусство пытается идти по пути демократизации, дать возможность более широкой аудитории прикоснуться к прекрасному. Но наш случай с «Палатами» про другое: мы хотели создать предметы дизайна на уровне искусства. Для нас это возможность показать, что у предмета может быть утилитарная нагрузка, но он все равно остается предметом искусства.
То есть это один из способов сделать коллекционирование совриска главным хобби петербуржца-миллениала?
Ольга: Отчасти — да!
Юлия: Могу сказать, что к четвертому году существования MYTH к нам стали приходить новые клиенты, наши ровесники, у которых есть хороший доход, и они заинтересованы в том, чтобы развиваться.
А я думала, что петербургский арт-рынок держится на трех китах-коллекционерах!
Юлия: Мы очень благодарны этим трем китам, в начале нашего пути они оказали неимоверную поддержку и продолжают ее оказывать. Но, как оказалось, океан полон рыбы!
Благодарим Государственный музей-заповедник «Петергоф» за помощь в проведении съемки.
Текст: Саша Карпова
Фото: Дана Сапарова
Дрон: Михаил Поморцев
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Полина Панченко
Свет: Николай Балясников, Skypoint
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
Компанию LADOGA
Официального дилера премиальных автомобилей EXEED Центр РОЛЬФ Витебский
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