Дикий эксперимент редакции: Иосиф Бродский и Прохор Шаляпин дискутируют о культуре отмены, эгоизме, праздности и пельменях

Шаляпин: (Смеется.) Каково вам говорить с живой легендой поп-культуры?

Бродский: Поп-культура живая, потому что быстро умирает. В этом ее биология.

Шаляпин: Вы хотите меня обидеть? Зато она красивая и блестит. Я за сияние и аплодисменты. Иначе это не культура, а тлен!

Бродский: Зрелищность — не гарантия глубины. Можно ослеплять глаза — и при этом не сказать ни слова.

Шаляпин: А вы думаете, смогли бы сейчас стать популярным?

Бродский: Сомневаюсь. Как я понимаю, известность измеряется скоростью реакции, а поэзия требует паузы для размышления.

Шаляпин: Паузы — это сложно. Я делаю так: пошутил, все посмеялись. Подумать можно потом.

Бродский: В этом и разница эпох. Раньше сначала думали, потом говорили. Теперь говорят, чтобы не думать.

Шаляпин: Зато весело!

Бродский: Веселье — не враг культуры. Враг — пустота, которая притворяется смыслом.