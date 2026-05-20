Что смотреть в кинотеатрах на этой неделе: «Пока небо смотрит» Романа Михайлова, «Грязные деньги» Гая Ричи и инди-хоррор «Обсессия»

А также — отреставрированная версия «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй» студии Ghibli, фэнтези «Богатыри» с Романом Курцыным и третья часть «Не одна дома». Собака.ru рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

FT Production, 2026

«Пока небо смотрит» (18+)

Новый проект одного из самых плодовитых российских режиссеров Романа Михайлова. На этот раз в центре истории оказались андеграундные танцоры, которым предложили сняться в коммерческом документальном кино и телешоу, в связи с чем им приходится делать нелегкий выбор. В касте — многие из любимых актеров и друзей Михайлова: Федор Лавров, Александра Киселева, Дарья Екамасова, Чингиз Гараев, а также Валерия Гайя Германика.

С 21 мая

Black Bear International, C2 Motion Picture Group, Toff Guy Films, Yellow Camel Studios, 2026

«Грязные деньги» / In the Grey (18+)

Новый экшен Гая Ричи, снятый по классической схеме: отряд обаятельных элитных агентов пытается вернуть миллиард долларов, который похитил магнат-злодей и спрятал на тропическом острове. В звездном касте — Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Розамунд Пайк и Эйса Гонсалес.

C 21 мая

Capstone Pictures, Blumhouse Productions, Tea Shop Productions, Under the Shell, 2025

«Обсессия» / Obsession (18+)

Хоррор Карри Баркера о болезненной романтической одержимости. Беар (Майкл Джонстон) с помощью волшебного артефакта привораживает к себе Никки (Инде Наваретт), а через некоторое время очень об этом жалеет.

C 21 мая

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Pompoko Production Committee, Hakuhodo, Nippon Television Network (NTV), Studio Ghibli, Tokuma Shoten, 1994

«Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй» / Heisei tanuki gassen pompoko (1994) (12+)

Классическое аниме о походе симпатичных японских енотовидных собак против алчных людей снова в прокате — фильм Исао Такахаты, снятый на студии Ghibli, можно посмотреть в кинотеатрах.

С 21 мая

«Биг Скрин Продакшн», «Киноцех», Arna Media, 2026

«Не одна дома 3. Выпускной» (6+)

Триквел популярной семейной комедии: в нем девушка Маша (Милана Хаметова) вновь сталкивается с происками Няни (Юлианна Михневич), которая собирается сорвать ей выпускной. В других ролях — Давид Манукян, Алексей Маклаков, Марк-Малик Мурашкин, Роман Курцын и другие. Режиссером выступил Митрий Семенов-Алейников, снявший вторую часть.

С 21 мая

Кинокомпания «Наше кино», 2026

«Богатыри» (6+)

Сказка о мальчике Ване (Андрей Андреев), попавшем в прошлое и познакомившемся там двумя богатырями — Федором (Роман Постовалов) и Ратибором (Роман Курцын). Всем троим придется отправиться в наше время и опередить злую колдунью Гордею (Алена Михайлова) в поисках реликвий дракона, которая с их помощью собирается пробудить древнее зло. Режиссером выступил Павел Воронин («Мужские правила моего деда» и «Петрушка»).

С 21 мая

