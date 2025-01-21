8 ключевых мест андеграундного Ленинграда — выбор историка Игоря Кузьмичева

Комната Роальда Мандельштама

Поэт Роальд (не Осип!) Мандельштам жил в доме 107 по Садовой. Его комната с окном на Канонерскую улицу — место встреч ОНЖ, Ордена нищенствующих живописцев, компании, которую принято считать отцами ленинградского андеграунда. Молодые люди шумели, выпивали, читали стихи — обычные богемные дела. В 1959-м на стене комнаты Мандельштама появилась фреска «Лучники». Роальд умер в 1961-м, фреска, написанная художником Шоломом Шварцем, исчезла под некультурным слоем — обоев, краски, клея. И была найдена 57 лет спустя. Сейчас кусок стены с «Лучниками» можно видеть в музее «Царскосельская коллекция».

Квартира Валерия Черкасаова

Черкасов — музыкант, заметная фигура ленинградского рока первой волны (на стыке 1960–1970-х), художник-концептуалист и невероятная личность. Черкасов создавал арт-объекты, играл на бас-гитаре в группе «За», вдохновлял ранний «Аквариум» и трудился над рок-оперой на марсианском языке. Свое жилище на проспекте Мечникова он превратил во «Всемузей имени Плюшкина»: так забил арт-конструктами, что в однокомнатной квартире помещалось только два человека — сам Черкасов и ктото из его гостей. Впрочем, незадолго до смерти Валерий вынес весь этот концептуальный хлам на помойку.

Дом Штернов

Людмила Штерн и ее муж Виктор водили знакомства с творческой богемой, в основном литераторами — Бродским, Найманом, Довлатовым, Ефимовым. Позже Штерны переберутся в Штаты, Людмила Яковлевна продолжит общение со старыми друзьями, оставит многостраничные воспоминания. Например, о том, как Бродский всех напугал. На одной из пьянок (дело было в шестидесятые) будущий нобелиат вышел на балкон, перелез через боковую ограду и замер на выступе, держась за карниз. «Он держался одной рукой, а второй показывал, чтобы ему в форточку передали рюмку водки». Все, разумеется, обомлели. Бродский постоял, покачиваясь, затем вернулся на балкон и вошел в комнату с лицом «А что, собственно, случилось?».

Другой эпизод с участием поэта, случившийся в той же квартире на Мойке, 82, — из категории «шок». «Однажды Генрих Орлов (искусствовед. — Прим. ред.) уселся рядом с подругой Бродского Мариной Басмановой. Сперва Генрих слегка приобнял Марину за плечи, потом прикрыл ее руку своей ладонью. Иосифу, сидящему cлева от Марины, это “не показалось” — и он воткнул вилку в орловскую руку».