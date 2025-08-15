Как за месяц превратить заброшку в галерею современного искусства? Рассказывает куратор Полина Слепенкова

В начале августа в бывшем индустриальном здании на Лиговском проспекте открылось новое выставочное пространство «Фабрика лимонной кислоты». По просьбе редакции Собака.ru его основательница, экс-шеф-куратор Anna Nova Gallery, Полина Слепенкова рассказывает, каково было собрать проект в максимально сжатые сроки, и делится планами на будущее.
Фрагмент экспозиции «Сибирская готика»
Что такое «Фабрика лимонной кислоты»?
«Фабрику лимонной кислоты» мы открыли в том числе как базу «Сообщества Современных Сибирских Художников». СССХ — это одновременно и независимое комьюнити, и галерея, которая продает — и делает это очень успешно. С одной стороны, у нас коммерческие задачи, с другой, мы сами по себе: совершенно независимые. Здесь все художники — это непосредственные участники процесса. Например, Янина Болдырева приезжает к нам из Новосибирска, делает граффити, а параллельно штукатурит стены. Саша Романов дописывает свои последние работы и помогает сварить металлические конструкции. Даня Данот делает инсталляцию, параллельно развешивая всю экспозицию. Те художники, кто не могут приехать, поддерживают информационно, пишут тексты и ведут наш телеграм-канал. Другие, когда что-то продали и подзаработали, кидают деньги нам, чтобы была возможность оплатить счета.
Как появилась идея проекта?
СССХ возникло год назад как эксперимент — никто не понимал, чем это все обернется. Хотелось просто представить на PAF (ярмарка современного искусства Port Art Fair. — Прим. ред.) стенд сибирских художников. Дальше мы поняли, что за нами начинают следить в соцсетях, нас покупают. И мы просто встали, как серферы на волну. Волна эта огромная, и, такое ощущение, что только набирает обороты. Сразу же после PAF у нас была большая выставка «Невозможная дискотека» в Екатерининском собрании. После нас продолжили звать на ярмарки: столичную Blazar и в петербургском «Третьем месте». В Москве в пространстве AAcademy19 прошла наша выставка «Читай признаний моих истертостьстен», куда пришли суперпрофессионалы: очень серьезное комьюнити. Тогда мы поняли, что у нас, скорее всего, будет еще одна выставка побольше в столице в следующем году. Незаметно пролетел год, снова был PAF, потом SCAN (ярмарка современного искусства. — Прим. ред.) в Красноярске... Так я поняла, что все: мне реально нужно свое место! За 2024-й мы сильно набегались, собирая, как арт-цыгане, работы со всех уголков Сибири в каком-то бесконечном логистическом ахтунге. И не просто произведения, а в том числе хрупкую керамику и масштабные полотна. Все это начало превращаться в сплошную мясорубку, в том числе небезопасную для самих работ.
Как создавалась «Фабрика лимонной кислоты»?
Мы искали помещение для производства типографии 1door.in моего супруга и совершенно случайно нашли это пространство. Когда мы сюда зашли, то восхитились потолками, световыми окнами, разбитой плиткой и в целом руинизированностью. Поняли, что здесь 100% хочется что-то сделат и жаль отдавать пространство под технические нужды. На тот момент уже был более-менее сформирован проект будущей выставки «Сибирская готика». Когда я увидела помещение и соотнесла его с концепцией, все сошлось. Мы поняли, что здесь и нужно делать выставку. Плюс место послужит для нас стартовой площадкой, где можно хранить работы, а еще показывать и продавать.
Исторически — да, это бывшая фабрика лимонной кислоты, которая относилась к корпусу шоколадно-кондитерского завода, открытого в дореволюционную эпоху двумя американцам. Они решили, что здесь нужно делать конфеты. В советское время производство какое-то время продолжалось, потом все забросили, и пространство стало таким, каким оно предстало перед нами: никому не нужным трехэтажным помещением, которое очень дорого ремонтировать, чтобы сделать функциональным.
Мы провели достаточно много работ: изначально все металлические антресоли были вырезаны, частично разобраны, не было лестницы на второй этаж. Мы все укрепили, расчистили, сделали лестницу. Было два производственных клининга — приехали ребята и с самого верха проходились антибактериальными штуками и кислотой от грибков. Дальше действовали своими усилиями — купили строительный пылесос, необходимые тряпки, средства — и вперед. Вывезли отсюда две машины строительного мусора вперемешку с кошачьими фекалиями.
Куратор Полина Слепенкова
Как проект открылся и почему — в кратчайшие сроки?
Если честно, на старте было страшно: такого опыта у меня раньше не было. Да, когда-то я помогала Марине Борисовне Джигарханян запускать музей МИСП в новом качестве, а до этого делала галерею «Лампа» на Пушкинской, 10 вместе с Вадимом Михайловым. Но это все были совершенно другие масштабы. А тут — боишься и делаешь, потому что некогда рефлексировать. У нас было три недели, чтобы поднять пространство — очень маленький срок, чтобы из ничего сделать конфетку. Практически все, кто приходили первый раз и видели состояние здания, говорили, что в лучшем случае открытие возможно через три месяца. А у меня других вариантов не было. В Москве грядут Blazar и Cosmoscow — в начале сентября мы должны уже быть там. Открыться можно было или сейчас, или уже никогда.
Мы планировали запуститься 31 июля (ключи от помещения я получила только 3-го!), но перенесли срок на 1 августа. И вот 30-го июля, в среду, я понимаю, что у меня еще не все работы приехали. А осталось два дня. И в этот же день мне подтверждают Cosmoscow, то есть на ярмарку надо найти полмиллиона, еще 300 тысяч — на Blazar. И вот параллельно мы в полном аду по «Лимонной кислоте».
Те самые ограждения
Например, очень смешно было со сваркой. Мы заказали на «Авито» ограждения: красивые и качественные. Сторговались за какие-то гроши. И вот приезжает фура, ограждения выгружают, но оказывается, что весят они тонну. Понятно, что никакие антресоли на свете такой вес не выдержат. А следом приезжает еще одна фура. Другие ограждения, сетчатые. Еще одна тонна. И вот я понимаю, что у нас две тонны металлического хлама, которые просто не можем их поставить. Пришлось варить новые. Так что теперь у меня очень много металла, дерева, подрамников от световых окон, есть зеркала. Думаю, что это все когда-нибудь еще пригодится.
Очень помогали друзья и их знакомые. Так, пришла в гости одна художница, увидела, что я плачу на скамеечке от бессилия, что мы не сможем открыться ни 31 июля, ни 1 августа. У меня нет даже туалета! Тогда она сразу позвонила своему другу-дизайнеру, у которого есть бригада строителей. Те приехали в тот же вечер, рассчитали материалы. На следующее утро у меня уже стоял туалет. Так что многое делалось буквально молниеносно.
В итоге открытие прошло замечательно, я получила классные отзывы, и несколько работ продали в первый же день!
Что смотреть на «Фабрике» и какие планы на будущее?
Сейчас здесь проходит выставка «Сибирская готика», которую я уже упоминала. Ее концепция родилась довольно забавно. Московский проект «Читай признаний моих истертость стен» был про хрупкость. И вот я жила в этой хрупкости с художниками достаточно долго — мы готовили его практически полгода. Но после захотелось чего-то пожестче. Даже зрители в Москве об этом нам говорили. Мол, «вы же сибиряки, давайте потяжелее». Так мы пришли к «сибирской готике». Это проект про экзистенциальный страх и жуткое мироощущение, которое очень круто ложится практически на всех моих художников. Все такие готичные, аж жуть. Самая неожиданная работа на выставке у Анастасии Безвершук, которая сделала мозги из пластилина, светящиеся под ультрафиолетом.
Все работы можно купить. Цены разные: есть плакаты за две тысячи рублей, графика — за пять, керамика — от десяти. Присутствуют и более дорогие вещи.
В сентябре из-за ярмарок будет некоторое затишье, но в октябре-ноябре мы скорее всего сделаем здесь проект петербургских авторов — что-то совершенно неожиданное. Ему, по замыслу, будет предшествовать резиденция художников. В выборе участников буду опираться на само место, думаю, оно подскажет.
А ближе к Новому году мы, конечно, обязательно сделаем что-то с «Сообществом Современных Сибирских Художников». Возможно, это будут персональные выставки или общий проект. Скажем, «Сибирское барокко». Это шучу, конечно!
И важно: в какой-то момент здание экс-фабрики снесут. По слухам согласно градостроительным планам здесь будет выход со скоростной магистрали, которая строится между Петербургом и Москвой. Но неизвестно, когда именно это произойдет. Может, через шесть месяцев, год или даже два. Поэтому мы относимся ко всему происходящему как к поп-ап-проекту. Пока дают возможность, мы будем что-то делать именно здесь.
«Фабрика лимонной кислоты» находится по адресу Лиговский проспект, 52Б, ворота 40
Выходной — понедельник
Часы работы — 12:00-20:00
