Как за месяц превратить заброшку в галерею современного искусства? Рассказывает куратор Полина Слепенкова

Что такое «Фабрика лимонной кислоты»?

«Фабрику лимонной кислоты» мы открыли в том числе как базу «Сообщества Современных Сибирских Художников». СССХ — это одновременно и независимое комьюнити, и галерея, которая продает — и делает это очень успешно. С одной стороны, у нас коммерческие задачи, с другой, мы сами по себе: совершенно независимые. Здесь все художники — это непосредственные участники процесса. Например, Янина Болдырева приезжает к нам из Новосибирска, делает граффити, а параллельно штукатурит стены. Саша Романов дописывает свои последние работы и помогает сварить металлические конструкции. Даня Данот делает инсталляцию, параллельно развешивая всю экспозицию. Те художники, кто не могут приехать, поддерживают информационно, пишут тексты и ведут наш телеграм-канал. Другие, когда что-то продали и подзаработали, кидают деньги нам, чтобы была возможность оплатить счета.

Как появилась идея проекта?

СССХ возникло год назад как эксперимент — никто не понимал, чем это все обернется. Хотелось просто представить на PAF (ярмарка современного искусства Port Art Fair. — Прим. ред.) стенд сибирских художников. Дальше мы поняли, что за нами начинают следить в соцсетях, нас покупают. И мы просто встали, как серферы на волну. Волна эта огромная, и, такое ощущение, что только набирает обороты. Сразу же после PAF у нас была большая выставка «Невозможная дискотека» в Екатерининском собрании. После нас продолжили звать на ярмарки: столичную Blazar и в петербургском «Третьем месте». В Москве в пространстве AAcademy19 прошла наша выставка «Читай признаний моих истертостьстен», куда пришли суперпрофессионалы: очень серьезное комьюнити. Тогда мы поняли, что у нас, скорее всего, будет еще одна выставка побольше в столице в следующем году. Незаметно пролетел год, снова был PAF, потом SCAN (ярмарка современного искусства. — Прим. ред.) в Красноярске... Так я поняла, что все: мне реально нужно свое место! За 2024-й мы сильно набегались, собирая, как арт-цыгане, работы со всех уголков Сибири в каком-то бесконечном логистическом ахтунге. И не просто произведения, а в том числе хрупкую керамику и масштабные полотна. Все это начало превращаться в сплошную мясорубку, в том числе небезопасную для самих работ.