Искусство

Как за месяц превратить заброшку в галерею современного искусства? Рассказывает куратор Полина Слепенкова

В начале августа в бывшем индустриальном здании на Лиговском проспекте открылось новое выставочное пространство «Фабрика лимонной кислоты». По просьбе редакции Собака.ru его основательница, экс-шеф-куратор Anna Nova Gallery, Полина Слепенкова рассказывает, каково было собрать проект в максимально сжатые сроки, и делится планами на будущее.

Фрагмент экспозиции «Сибирская готика»
Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты»

Фрагмент экспозиции «Сибирская готика»

Что такое «Фабрика лимонной кислоты»?

«Фабрику лимонной кислоты» мы открыли в том числе как базу «Сообщества Современных Сибирских Художников». СССХ — это одновременно и независимое комьюнити, и галерея, которая продает — и делает это очень успешно. С одной стороны, у нас коммерческие задачи, с другой, мы сами по себе: совершенно независимые. Здесь все художники — это непосредственные участники процесса. Например, Янина Болдырева приезжает к нам из Новосибирска, делает граффити, а параллельно штукатурит стены. Саша Романов дописывает свои последние работы и помогает сварить металлические конструкции. Даня Данот делает инсталляцию, параллельно развешивая всю экспозицию. Те художники, кто не могут приехать, поддерживают информационно, пишут тексты и ведут наш телеграм-канал. Другие, когда что-то продали и подзаработали, кидают деньги нам, чтобы была возможность оплатить счета. 

Как появилась идея проекта?

СССХ возникло год назад как эксперимент — никто не понимал, чем это все обернется. Хотелось просто представить на PAF (ярмарка современного искусства Port Art Fair. — Прим. ред.) стенд сибирских художников. Дальше мы поняли, что за нами начинают следить в соцсетях, нас покупают. И мы просто встали, как серферы на волну. Волна эта огромная, и, такое ощущение, что только набирает обороты. Сразу же после PAF у нас была большая выставка «Невозможная дискотека» в Екатерининском собрании. После нас продолжили звать на ярмарки: столичную Blazar и в петербургском «Третьем месте». В Москве в пространстве AAcademy19 прошла наша выставка «Читай признаний моих истертостьстен», куда пришли суперпрофессионалы: очень серьезное комьюнити. Тогда мы поняли, что у нас, скорее всего, будет еще одна выставка побольше в столице в следующем году. Незаметно пролетел год, снова был PAF, потом SCAN (ярмарка современного искусства. — Прим. ред.) в Красноярске... Так я поняла, что все: мне реально нужно свое место! За 2024-й мы сильно набегались, собирая, как арт-цыгане, работы со всех уголков Сибири в каком-то бесконечном логистическом ахтунге. И не просто произведения, а в том числе хрупкую керамику и масштабные полотна. Все это начало превращаться в сплошную мясорубку, в том числе небезопасную для самих работ.

Так пространство выглядело до.
Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты»

Так пространство выглядело до.

Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты»
Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты»
Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты»

Как создавалась «Фабрика лимонной кислоты»?

Мы искали помещение для производства типографии 1door.in моего супруга и совершенно случайно нашли это пространство. Когда мы сюда зашли, то восхитились потолками, световыми окнами, разбитой плиткой и в целом руинизированностью. Поняли, что здесь 100% хочется что-то сделат и жаль отдавать пространство под технические нужды. На тот момент уже был более-менее сформирован проект будущей выставки «Сибирская готика». Когда я увидела помещение и соотнесла его с концепцией, все сошлось. Мы поняли, что здесь и нужно делать выставку. Плюс место послужит для нас стартовой площадкой, где можно хранить работы, а еще показывать и продавать. 

Исторически — да, это бывшая фабрика лимонной кислоты, которая относилась к корпусу шоколадно-кондитерского завода, открытого в дореволюционную эпоху двумя американцам. Они решили, что здесь нужно делать конфеты. В советское время производство какое-то время продолжалось, потом все забросили, и пространство стало таким, каким оно предстало перед нами: никому не нужным трехэтажным помещением, которое очень дорого ремонтировать, чтобы сделать функциональным.

Мы провели достаточно много работ: изначально все металлические антресоли были вырезаны, частично разобраны, не было лестницы на второй этаж. Мы все укрепили, расчистили, сделали лестницу. Было два производственных клининга — приехали ребята и с самого верха проходились антибактериальными штуками и кислотой от грибков. Дальше действовали своими усилиями — купили строительный пылесос, необходимые тряпки, средства — и вперед. Вывезли отсюда две машины строительного мусора вперемешку с кошачьими фекалиями.

Куратор Полина Слепенкова
Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты» и лично Полиной

Куратор Полина Слепенкова

Как проект открылся и почему — в кратчайшие сроки?

Если честно, на старте было страшно: такого опыта у меня раньше не было. Да, когда-то я помогала Марине Борисовне Джигарханян запускать музей МИСП в новом качестве, а до этого делала галерею «Лампа» на Пушкинской, 10 вместе с Вадимом Михайловым. Но это все были совершенно другие масштабы. А тут — боишься и делаешь, потому что некогда рефлексировать. У нас было три недели, чтобы поднять пространство — очень маленький срок, чтобы из ничего сделать конфетку. Практически все, кто приходили первый раз и видели состояние здания, говорили, что в лучшем случае открытие возможно через три месяца. А у меня других вариантов не было. В Москве грядут Blazar и Cosmoscow — в начале сентября мы должны уже быть там. Открыться можно было или сейчас, или уже никогда. 

Мы планировали запуститься 31 июля (ключи от помещения я получила только 3-го!), но перенесли срок на 1 августа. И вот 30-го июля, в среду, я понимаю, что у меня еще не все работы приехали. А осталось два дня. И в этот же день мне подтверждают Cosmoscow, то есть на ярмарку надо найти полмиллиона, еще 300 тысяч — на Blazar. И вот параллельно мы в полном аду по «Лимонной кислоте». 

Те самые ограждения
Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты»

Те самые ограждения

Например, очень смешно было со сваркой. Мы заказали на «Авито» ограждения: красивые и качественные. Сторговались за какие-то гроши. И вот приезжает фура, ограждения выгружают, но оказывается, что весят они тонну. Понятно, что никакие антресоли на свете такой вес не выдержат. А следом приезжает еще одна фура. Другие ограждения, сетчатые. Еще одна тонна. И вот я понимаю, что у нас две тонны металлического хлама, которые просто не можем их поставить. Пришлось варить новые. Так что теперь у меня очень много металла, дерева, подрамников от световых окон, есть зеркала.  Думаю, что это все когда-нибудь еще пригодится. 

Очень помогали друзья и их знакомые. Так, пришла в гости одна художница, увидела, что я плачу на скамеечке от бессилия, что мы не сможем открыться ни 31 июля, ни 1 августа. У меня нет даже туалета! Тогда она сразу позвонила своему другу-дизайнеру, у которого есть бригада строителей. Те приехали в тот же вечер, рассчитали материалы. На следующее утро у меня уже стоял туалет. Так что многое делалось буквально молниеносно.

В итоге открытие прошло замечательно, я получила классные отзывы, и несколько работ продали в первый же день!

Фрагмент экспозиции «Сибирская готика»
Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты»

Фрагмент экспозиции «Сибирская готика»

Фрагмент экспозиции «Сибирская готика»
Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты»

Фрагмент экспозиции «Сибирская готика»

Фрагмент экспозиции «Сибирская готика»
Изображение предоставлено Собака.ru «Фабрикой лимонной кислоты»

Фрагмент экспозиции «Сибирская готика»

Что смотреть на «Фабрике» и какие планы на будущее?

Сейчас здесь проходит выставка «Сибирская готика», которую я уже упоминала. Ее концепция родилась довольно забавно. Московский проект «Читай признаний моих истертость стен» был про хрупкость. И вот я жила в этой хрупкости с художниками достаточно долго — мы готовили его практически полгода. Но после  захотелось чего-то пожестче. Даже зрители в Москве об этом нам говорили. Мол, «вы же сибиряки, давайте потяжелее». Так мы пришли к «сибирской готике». Это проект про экзистенциальный страх и жуткое мироощущение, которое очень круто ложится практически на всех моих художников. Все такие готичные, аж жуть. Самая неожиданная работа на выставке у Анастасии Безвершук, которая сделала мозги из пластилина, светящиеся под ультрафиолетом.

Все работы можно купить. Цены разные: есть плакаты за две тысячи рублей, графика — за пять, керамика — от десяти. Присутствуют и более дорогие вещи.

В сентябре из-за ярмарок будет некоторое затишье, но в октябре-ноябре мы скорее всего сделаем здесь  проект петербургских авторов — что-то совершенно неожиданное. Ему, по замыслу, будет предшествовать резиденция художников. В выборе участников буду опираться на само место, думаю, оно подскажет. 

А ближе к Новому году мы, конечно, обязательно сделаем что-то с «Сообществом Современных Сибирских Художников». Возможно, это будут персональные выставки или общий проект. Скажем, «Сибирское барокко». Это шучу, конечно!

И важно: в какой-то момент здание экс-фабрики снесут. По слухам согласно градостроительным планам здесь будет выход со скоростной магистрали, которая строится между Петербургом и Москвой. Но неизвестно, когда именно это произойдет. Может, через шесть месяцев, год или даже два. Поэтому мы относимся ко всему происходящему как к поп-ап-проекту. Пока дают возможность, мы будем что-то делать именно здесь.

«Фабрика лимонной кислоты» находится по адресу Лиговский проспект, 52Б, ворота 40

Выходной — понедельник

Часы работы — 12:00-20:00

Следить за новостями проекта можно здесь.

