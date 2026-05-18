10 книг, которые советует писатель Андрей Аствацатуров: от «Улисса» до «Бесов»

Кумир студентов филфака СПбГУ выпустил новый роман впервые с 2019 года. Его «Зеркала и паутина» — блестящие (и ироничные!) истории из жизни петербургской интеллигенции, которые продолжают линию лирического героя, уже знакомого нам по «Людям в голом», «Скунскамере» и «Осени в карманах». Специально для Собака.ru к выходу книги Андрей Аствацатуров собрал субъективный список не менее удачных произведений, которые стоит прочитать этим летом.
Джеймс Джойс «Улисс» (18+)
Читательская аудитория предпочитает джойсовский «Портрет художника в юности» как более ясный, простой и психологизированный текст, но «Улисс» раскрывает тему тайн творчества, вторгаясь в область, которая выглядит особенно таинственной и непостижимой.
Рассказы Владимира Набокова (18+)
Если и говорят об этом писателе, то, главным образом, как об авторе скандальной «Лолиты». Мои предпочтения на стороне Набокова-новеллиста. Я часто перечитываю его «Катастрофу», «Совершенство», «Пильграма», Terra Incognita и «Картофельного Эльфа». Необыкновенно смелые, напряженные, игровые. Они демонстрируют ту скрытую творческую лабораторию, которая предъявляется в его крупных формах. Поиск (а он тут очевиден!) часто бывает ярче результата, пусть даже эффектного.
Генри Миллер «Черная весна» (18+)
На фоне скандального и эффектного романа «Тропик Рака» «Черная Весна» выглядит глубже, изысканнее и разнообразнее в плане приемов и языковых открытий.
Роберт Пенн Уоррен «Вся королевская рать» (16+)
Роман, мало знакомый российскому читателю, но настолько великий по своей силе и художественному мастерству, что его стоит изучить. Кстати, именно Уоррену посвящена моя новая книга «Зеркала и паутина».
Джером Сэлинджер «Девять рассказов» (16+)
Аудитория предпочитает историю о судьбе подростка Холдена Колфилда «Над пропастью во ржи», но рассказы Сэлинджера куда глубже, изобретательнее и сложнее по проблематике.
Федор Достоевский «Бесы» (12+)
Вершина творчества Федора Михайловича, конечно, «Братья Карамазовы», но мне ближе «Бесы» с их силой, яростью и глубиной понимания темной стороны человеческой природы.
Юрий Трифонов «Долгое прощание» (0+)
Трифонов как будто забыт, и это печально. Если его вспоминают, то непременно в связи с повестью «Дом на набережной». Я же предложу прочитать «Долгое прощание» — высочайший образец городской психологической прозы.
Михаил Елизаров «Мы вышли покурить на 17 лет» (18+)
Все знают о «Библиотекаре», эффектном и парадоксальном эпосе. Я же выбираю сборник рассказов «Мы вышли покурить на 17 лет». При внешней простоте эти истории сложны, крайне оригинальны и являются достижением русской новеллистики.
Михаил Булгаков «Белая гвардия» (16+)
В центре обсуждений, главным образом, всегда находится «Мастера и Маргарита», а также ее экранизации. Но именно в «Белой гвардии» Булгаков заявляет о себе как по-настоящему модернистский, смелый и радикальный в области формы писатель.
Шервуд Андерсон «Уайнсбург, Огайо» (16+)
Это великолепный сборник рассказов, про который говорили, что его «надо изучать, стоя на коленях». Шервуд Андерсон мало известен в России, но он нужен современному читателю, потому что проблемы его персонажей актуальны как никогда.
