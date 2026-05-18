10 книг, которые советует писатель Андрей Аствацатуров: от «Улисса» до «Бесов»

Рассказы Владимира Набокова (18+)

Если и говорят об этом писателе, то, главным образом, как об авторе скандальной «Лолиты». Мои предпочтения на стороне Набокова-новеллиста. Я часто перечитываю его «Катастрофу», «Совершенство», «Пильграма», Terra Incognita и «Картофельного Эльфа». Необыкновенно смелые, напряженные, игровые. Они демонстрируют ту скрытую творческую лабораторию, которая предъявляется в его крупных формах. Поиск (а он тут очевиден!) часто бывает ярче результата, пусть даже эффектного.