Актриса-символ Петербурга Алиса Фрейндлих — о блокадном детстве, миссии артиста и работе с Рязановым и Тарковским

Почему Алиса Бруновна стала актрисой

Атмосфера театра царила в нашем доме, и ей нельзя было не заразиться. Папа и мама служили в Театре рабочей молодежи (Бруно и Ксения Фрейндлих. — Прим.ред.). Тетушка окончила консерваторию, а младшая сестра рисовала. У нас стоял рояль, на котором все время музицировали. Я забиралась под него и выстраивала театральные декорации, организовывала концерты. Моим коронным номером был «Плыви мой челн» — из оперы «Корневильские колокола».

Театр всегда вызревает с малолетства. Когда мы были школьниками, устраивали в госпитале для военных музыкальные номера. Потом у нас завелся кружок, где мы занимались с актрисой БДТ Марией Призван-Соколовой (кружок был при 239 школе, а среди учеников Призван-Соколовой также актеры Ольга Волкова и Игорь Озеров. — Прим.ред.). Сами собирали декорации, костюмы. Делали этюды, отрывочки, спектакли. Так и начался мой творческий марафон.

Про блокадный Ленинград

Великая Отечественная война началась, когда мне было шесть лет. Конечно, это мало для того, чтобы понять степень бедствия, но достаточно, чтобы воспитать в себе качества, которые потом служили мне всю жизнь: терпение, дисциплину, самоотречение. Начиналась война тяжело. В летнее время все думали, что это ненадолго, осталось немножко подождать — и все. Даже раздавали продукты налево и направо. Потом выяснилось, что война — это не так быстро. Началась суровая зима: безумно холодная и голодная. Мы бедствовали и обменивали вещи, чтобы получить картошку. До сих пор помню завороженный взгляд на часы: я знала, что когда большая и маленькая стрелка будут в определенном положении, бабушка откроет шкафчик и даст кусочек дневной порции хлеба. Бабушка, кстати, была потрясающей хозяйкой. У нее всегда хранились запасы, и она устраивала нам праздник: бросала в кипяточек гвоздику, щепотку лимонной кислоты или даже соды. Получалась шипучка.

В школу я пошла уже во вторую военную зиму, когда в декабре мне исполнилось восемь. Мы сидели в классе в пальто и рукавичках. Бумаги и тетрадок не было, писали на полях старых газет. Весной, конечно, стало полегче — чуть прибавили норму хлеба, стало теплее, а газоны засадили огородом: морковкой, картошкой, свеклой. В те годы мне очень запомнился фильм «Два бойца». Я посмотрела его в кино 42 раза. Специально мыла полы в нашей коммунальной квартире, чтобы заработать денежку на билет. Это был такой восторг и слезы. У меня рождались сильные эмоции — от этого маленького, но важного детского опыта.