Петр в Москве

Первый раздел выставки связан с Екатериной совсем косвенно: здесь рассказывают о жизни Петра Алексеевича до встречи с ней, его женитьбе на Евдокии Лопухиной, охлаждении между супругами и постриге царицы в монахини, фаворитке Петра Анне Монс и его московских занятиях. Иллюстрируют период до начала Северной войны картины, гравюры и мемориальные предметы.

Путь Екатерины. Начало

По другой стороне зала расположены экспонаты, связанные с ранним периодом биографии первой русской императрицы. В вопросе о ее происхождении ученые до сих пор не пришли к единому мнению, однако считается, что она в качестве служанки семьи пастора Глюка попала в плен к русским войскам после осады Мариенбурга. Известная в это время под именем Марта девушка сначала жила в доме графа Шереметева, затем у князя Меншикова, а уже от него попала к Петру. Царь сделал ее своей метрессой и передал на попечение сестры Натальи Алексеевны, под покровительством которой она изучала русский язык, светский этикет и православие, а в 1706 году была крещена именем Екатерины. В этом разделе можно увидеть портреты двух первых патронов Марты Скавронской, гравюру Питера Пикарта, изображающую дом Меншикова в Петербурге, и лубочный поднос XIX века со сценой знакомства Петра с будущей женой.