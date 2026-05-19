В Николаевском зале Зимнего дворца стартовал проект, приуроченный к 300-летию правления Екатерины Алексеевны. Он открывает серию экспозиций, посвященных российским императорам. Показывают более 450 предметов, связанных с судьбой женщины, прошедшей путь от пленной служанки до правительницы страны. Собака.ru рассказывает об основных сюжетных линиях выставки.
Кураторы проекта сразу раскрывают карты: выставка не только про Екатерину, но и про Петра. Эту историю вряд ли можно было рассказать иначе, так что сразу было решено говорить о паре — правящей и семейной. Открывают аванзал три холста: комплиментарные, парадные парные портреты первого русского императора с супругой авторства Жана-Марка Натье и холст, изображающий Екатерину, созданный неизвестным художником, не сумевшим достаточно элегантно польстить своей царственной модели. А дальше перед зрителями разворачиваются их многолетние отношения.
Петр в Москве
Первый раздел выставки связан с Екатериной совсем косвенно: здесь рассказывают о жизни Петра Алексеевича до встречи с ней, его женитьбе на Евдокии Лопухиной, охлаждении между супругами и постриге царицы в монахини, фаворитке Петра Анне Монс и его московских занятиях. Иллюстрируют период до начала Северной войны картины, гравюры и мемориальные предметы.
Путь Екатерины. Начало
По другой стороне зала расположены экспонаты, связанные с ранним периодом биографии первой русской императрицы. В вопросе о ее происхождении ученые до сих пор не пришли к единому мнению, однако считается, что она в качестве служанки семьи пастора Глюка попала в плен к русским войскам после осады Мариенбурга. Известная в это время под именем Марта девушка сначала жила в доме графа Шереметева, затем у князя Меншикова, а уже от него попала к Петру. Царь сделал ее своей метрессой и передал на попечение сестры Натальи Алексеевны, под покровительством которой она изучала русский язык, светский этикет и православие, а в 1706 году была крещена именем Екатерины. В этом разделе можно увидеть портреты двух первых патронов Марты Скавронской, гравюру Питера Пикарта, изображающую дом Меншикова в Петербурге, и лубочный поднос XIX века со сценой знакомства Петра с будущей женой.
Войны на севере и юге
Следующий раздел посвящен военным походам Петра, в которых его сопровождала Екатерина (параллельно постоянно рожавшая детей). Показывают картины, посвященные оказавшим решающее влияние на ход Северной войны триумфальным победам при Лесной и под Полтавой. А еще живопись, гравюры, знамена и другие предметы, связанные с Прутским походом. Это эпизод, после которого Петр окончательно утвердился в своем намерении жениться на Екатерине: летом 1711 года русская армия вместе с царем попала в окружение значительно превосходящих турецких сил. Петр впервые мог попасть оказаться в плену, но Екатерина посоветовала ему подкупить визиря Мехмет-Паши, отдав для этого все свои драгоценности. Войско было спасено, а российский правитель в благодарность основал орден Святой Екатерины.
Карнавальный наряд Екатерины I
Свадьба
Бракосочетание Петра и Екатерины произошло в 1712 году в Петербурге. В посвященном ему разделе выставки зрители могут увидеть планы дворцов, построенных для царских особ, гравюру Алексея Зубова, изображающую свадебный пир, и уникальный экспонат — костяное паникадило, собственноручно выточенное Петром в качестве подарка жене.
Сергей Нилов
Куратор выставки, заведующий сектором «Зимний дворец Петра I» Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.
Петр все время пытался сделать своей жене приятно. В письме из Дрездена он извиняется, что был там всего один день и успел купить мало подарков — только часы с двойными стеклами и перстень с печаткой. Она тоже заботилась о муже, следила за тем, чтобы он всегда был хорошо одет, накормлен, посылала ему «крепыша», чтобы он мог выпить для здоровья.
Семейная жизнь
В Николаевском зале разворачивается история совместной жизни Петра и Екатерины. Здесь представлены портреты их дочерей Елизаветы и Анны, кронпринца Алексея, его жены принцессы Шарлотты и младшего, любимого сына Екатерины, Петра Петровича, прозванного Шишечкой и умершего в детстве. Здесь же показывают наряды (в том числе карнавальные) императорской пары и даже чучело их собаки плюс ее ошейник с надписью «За верность не умирают». А еще миниатюрные портреты Екатерины и подарки, сделанные ей различными особами. Дальше в зале демонстрируют произведения, связанные с заграничными поездками царственной пары: их портреты, купленные в путешествиях живопись, китайский фарфор, веера и кружево.
Коронация
В 1723 году Екатерина приняла титул Государыни Императрицы. Этому событию посвящена центральная часть экспозиции. Из Фондохранилища в Старой Деревне впервые выдали на выставку Большую коронационную карету, заказанную Петром в Париже. Из Военно-морского музея для выставки взяли трон Екатерины I, который часто ошибочно атрибутируют как принадлежавший ее младшей тезке Екатерине Великой. Здесь же показывают наряд Петра для коронации и чулки и туфельки его жены (привезти платье из Москвы оказалось невозможно из-за состояния сохранности). Тронный зал воссоздают четыре шпалеры, привезенные императором из Парижа и никогда не показывавшиеся зрителям вместе, как единый ансамбль (Николаевский зал — одно из немногих помещений, где это в принципе возможно сделать).
Последнее послужение Петру
28 января 1725 года в Зимнем дворце скончался Петр I. Отдельная часть выставки посвящена действиям Екатерины по увековечиванию его памяти. Тело императора похоронили только на 40-й день, до этого с ним можно было попрощаться. Была снята знаменитая маска, ставшая основой для Восковой персоны, а художник Таннауэр создал живописный посмертный портрет императора. Плюс в экспозиции представлены эскизы надгробий.
Первая русская императрица
После смерти Петра Екатерина два года правила Российской империей. Она продолжала воплощать идеи своего супруга, например, основала Академию наук и орден Святого Александра Невского, пополняла коллекцию Кунсткамеры. Эта деятельность отражена в экспозиции. Здесь можно увидеть портреты ее советников, планы зданий, подарки, например, Английский сервиз и приобретенные произведения искусства, в том числе живопись, авторство которой приписывалось Рафаэлю, и скифское золото, которое привозил в Петербург сибирский губернатор Гагарин (которого погубило в том числе утаивание части предназначенных императрице предметов). Завершается экспозиция несколькими вариантами фамильного древа русских императоров, на котором Екатерина I занимает значительное место, несмотря на свое происхождение и присущую ей большую часть жизни роль жены императора, а не самостоятельной правительницы.
Сергей Нилов
Куратор выставки, заведующий сектором «Зимний дворец Петра I» Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.
Екатерина была замечательной хозяйкой. Стряпала на кухне, готовила Петру его любимые блюда, солила огурчики, заготавливала 30 сортов наливочек. При этом могла пальнуть из пушки, знала четыре языка. С крестьянами могла быть совершенной крестьянкой, а с сильными мира сего — правительницей великой державы.
Выставка «Екатерина I» пробудет в Эрмитаже до 27 сентября (6+)
Подробнее здесь
Комментарии (0)