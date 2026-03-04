ВОЗЬМИ ТЕЛЕФОН, ДЕТКА! Первыми дозвонились Toxi$ и выяснили, как он стал королем рэп-мемов, а из бусинки превратился в брутала

Ты ломаешь рэперские стереотипы: не куришь, не употребляешь, следишь за здоровьем: ЗОЖ-рэпер — база для 2020-х?

Отсутствие вредных привычек — еще не ЗОЖ. Так получилось само собой. Но некоторые вредные привычки у меня все-таки есть. Например, я очень люблю поесть и с этим борюсь. В остальном стараюсь быть собой. Мне кажется, у каждого человека есть какие-то тайные желания и они не всегда здоровые. Главное — уметь это балансировать.

Ты — обладатель диплома Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского. Что тебя туда привело — христианство или Достоевский?

Я обещал себе и родителям получить образование. Получил. Плюс мне это было в какой-то степени интересно, и теперь я официально могу преподавать английский язык и проводить экскурсии по Санкт-Петербургу. Если придется, отведу вас на Заячий остров. Погуляем, а потом — квест.

Почему рэп — главный жанр прямо сейчас, а рэперы — фэшн-иконы?

Рэп главный из-за тиктока. Треки вирусятся в тиктоке, в рилсах, и так люди их учат, вот и всё. Это тикток-рэп! Рэп начал стрелять, как только он начал в тиктоке хорошо набирать, то есть это примерно 2023-й год. Зафорсился в соцсетях и как жанр вышел в чарты, вот и всё.

И так как рэп теперь главный жанр, то и стиль тоже. Лично во мне рэпера выдают снэпбэки. Еще мне нравятся бомберы по типу Pelle Pelle. И, конечно, скинни-джинсы. До того, как я взлетел, я вообще узкое не носил, а потом, когда стал рэпером, вместо того, чтобы переодеться в широченные штаны, я втиснулся в скинни. Мне очень нравится, притом, что у меня вес прибавляется, все равно осталась эта привычка. И кому-то это забавно и кажется комичным, но мне удобно, и я реально кайфую с этого. Будем считать, что я предвосхитил инди-слиз.