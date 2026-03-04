ВОЗЬМИ ТЕЛЕФОН, ДЕТКА! Первыми дозвонились Toxi$ и выяснили, как он стал королем рэп-мемов, а из бусинки превратился в брутала

Виральный хип-хоп-фальцет и принц мем-нарезок («ВОЗЬМИ ТЕЛЕФОН, ДЕТКА» — главная строчка прямо сейчас!) Андрей Смелянский aka Toxi$ переживает брутальный фэшн-мейковер!
Бабушка привила нашей рэп-звездочке любовь к языкам (теперь внук — дипломированный гид по Петербургу). Young Thug и Yung Lean — к музыке (ждем фиты!). А главный рэп-стилист страны Рамиль Шакирзянов — к фэшн-брутализму, Rick Owens и Christian Poell (рифмует его с «поел» в одноименном треке с альбома Slaang!). Обсудили в эсклюзивном интервью Собака.ru инди слиз, респектнули суперсиле тиктока и затизерили (вау!) новый трек Toxi$ — премьера в марте!
На Рамиле: обувь BALENCIAGA
На Toxi$: куртка KIDSUPER, футболка PDF (Studio Slow), шорты SATOSHI NAKAMOTO (SV Moscow)
С восторгом наблюдаем совместный стайлинг-трэп Андрея и Рамиля. Андрей пережил преображение из фэнси-бусинки в бритоголового рэп-бруталиста, а также из Водяного в «Лукоморье» (в свитшоте Гоши Рубчинского) в Ключника в «Хозяйке нейросети» (в Acronym и Takahiro Miyashita), но остался верен собственным фэшн-скрепам — снэпбэкам и скинни-джинсам!
На Toxi$: куртка MIHARA YASUHIRO, джинсы MM6, обувь MAISON MARGIELA (все — SV Moscow)
Я предвосхитил инди-слиз
Ты ломаешь рэперские стереотипы: не куришь, не употребляешь, следишь за здоровьем: ЗОЖ-рэпер — база для 2020-х?
Отсутствие вредных привычек — еще не ЗОЖ. Так получилось само собой. Но некоторые вредные привычки у меня все-таки есть. Например, я очень люблю поесть и с этим борюсь. В остальном стараюсь быть собой. Мне кажется, у каждого человека есть какие-то тайные желания и они не всегда здоровые. Главное — уметь это балансировать.
Ты — обладатель диплома Русской христианской гуманитарной академии имени Достоевского. Что тебя туда привело — христианство или Достоевский?
Я обещал себе и родителям получить образование. Получил. Плюс мне это было в какой-то степени интересно, и теперь я официально могу преподавать английский язык и проводить экскурсии по Санкт-Петербургу. Если придется, отведу вас на Заячий остров. Погуляем, а потом — квест.
Почему рэп — главный жанр прямо сейчас, а рэперы — фэшн-иконы?
Рэп главный из-за тиктока. Треки вирусятся в тиктоке, в рилсах, и так люди их учат, вот и всё. Это тикток-рэп! Рэп начал стрелять, как только он начал в тиктоке хорошо набирать, то есть это примерно 2023-й год. Зафорсился в соцсетях и как жанр вышел в чарты, вот и всё.
И так как рэп теперь главный жанр, то и стиль тоже. Лично во мне рэпера выдают снэпбэки. Еще мне нравятся бомберы по типу Pelle Pelle. И, конечно, скинни-джинсы. До того, как я взлетел, я вообще узкое не носил, а потом, когда стал рэпером, вместо того, чтобы переодеться в широченные штаны, я втиснулся в скинни. Мне очень нравится, притом, что у меня вес прибавляется, все равно осталась эта привычка. И кому-то это забавно и кажется комичным, но мне удобно, и я реально кайфую с этого. Будем считать, что я предвосхитил инди-слиз.
На Рамиле: обувь BALENCIAGA
На Toxi$: куртка KIDSUPER, футболка PDF (Studio Slow), шорты SATOSHI NAKAMOTO (SV Moscow)
Жизнь после инди-слиза: фэшн-прогноз Toxi$!
Думаю, 2016 вернется в полном объеме — в моду. Всякие трэшеры, Ripndip, спутники кто-то носить будет снова. Мертвые найки.
Как узнать рэпера в толпе? Есть ли фэшн-маркеры?
Если рэпер, то в Trapstar, белые либо черные эйрфорсы. И что-то с лого New Era. Хотя я тоже рэпер, а в академию всегда ходил в тонкой кофте, брюках, очках и с портфелем. Но при этом я всегда стильно выглядел.
Как ты стал таким модным? И какую роль сыграл в этом стритвир-принц Глеб Костин?
Мы познакомились с Глебом в 2023 году, перед съемками клипа «Вандал». Потом Глеб мне написал, прислал вещи, они мне очень понравились, и дальше мы уже начали взаимодействовать.
Глеб сильно повлиял на мое восприятие себя. Он сразу меня почувствовал: мы слушали похожих артистов, могли включить Skrillex или Яна Клинга. Он объединил мою эстетику — полу-хай-фэшн, полу-фрик, с элементами мемности — и выразил это через одежду. Я понял, что можно одеваться стильно и с юмором. Вещей .solutions у меня много, но чаще всего ношу балаклавы и рубашки. У меня есть, к примеру, рубашка .solutions, и на ней написано шрифтом из ВК 2015 года «Андрей», ее тоже сделали ребята Глеба.
Рамиль Шакирязнов и Toxi$
Как сложился ваш стайлинг-дуэт с Рамилем Шакирзяновым? В чем его суперсила как стилиста?
Мы встретились на съемках клипа на трек Ventonyl. Я узнал Рамиля через Глеба, они из одной тусовки. Мой стиль — с помощью Рамиля — со временем стал более взрослым. Меньше чистого хай-фэшна, больше кэжуала и иногда люкса. Рамиль всегда очень красиво меня одевает. У меня даже есть любимый аутфит — образ с красным пальто, красной шапкой и сумкой Goyard, в котором я был на премии Яндекс Музыки. И кажется, на этой премии я был самый яркий!
Рамиль реально выкупает: он понимает, что делает. У него большой опыт, и он работает с разными артистами, и это круто: он чувствует любой стиль. Например, когда я побрился налысо, многие были против, а Рамиль сразу сказал: газ, это мясо. Это полужесткая молодежная хип-хоп-аура, которая с альбомом Slaang ассоциируется. Пусть в моей био будет эта глава: Андрюха был лысый и выпустил крутой альбик. Плюс я был лысым со светящимися диодами в голове на проекте Софьи Эрнст «Хозяйка нейросети», я в нем участвую второй год. Никогда еще не был так готов к фэшн-эксперименту как тогда — с Рамилем. У нас получился лютый киберфутуризм.
Рамиль и Глеб собирали мои луки для недавних сольных концертов в Петербурге и в Москве. А один я даже придумал сам. Я просто зашел в гардероб, вспомнил вещи из поездки в Италию и объединил их: бомбер Givenchy и темные карго-штаны. Получился хайпбистовый лук, но это тоже часть меня.
Рамиль Шакирязнов и Toxi$
Голым выступать не пойду
Что ты никогда не наденешь?
Нет такого, все могу — хоть налысо, хоть в килте. Но голым выступать не пойду.
Скажи, кто из рэперов — чемпион по стилю?
Наверное, Big Baby Tape — мне очень нравится, как он одевается. Гриша OG Buda всегда классно выглядит. Уважаю, как одевается Yung Lean, причем всегда, в разных эрах. Когда он был очень молодой, то носил Moncler, угги, еще что-нибудь. А сейчас носит уже другое: рубашки, например. Но при этом у него есть и всякие дикие вещи Jeremy Scott и так далее — он реально интересно одевается. И Young Thug. Young Thug — это когда хочется надеть мегаскиннифутболку и тебе все равно, что у тебя пузо выпирает. Вот тогда Young Thug.
На Toxi$: куртка MIHARA YASUHIRO, джинсы MM6, обувь MAISON MARGIELA (все — SV Moscow)
Возвращаясь к пузу: расскажи, как ты украсил собой тарелку бренда авангардной посуды Яны Давыдовой y.object? И ждать ли нам от тебя, например, супницу? Или вдруг целый Toxi$-сервиз соберется?
У нас с Яной Давыдовой (фотограф и фаундер y.object. — прим. ред.) очень теплые взаимоотношения, и ей хотелось сделать какую-то интересную штуку, странный сувенир. И она такая бам — тарелки. Мы еще и выставку сделали в стритфуд-гараже «Бутербродная». Было очень мило. Пришли мои фанаты, было очень классно и лампово. Я прямо помню этот день очень хорошо.
Тарелки y.object с твоим портретом — твой главный мерч?
Cейчас я занимаюсь своим мерчем, делаю дизайны. Сейчас вот значок нарисовал, их будет серия. Мы были в офисе и обсуждали мои сольники, и я попросил листок бумажки и рисовал. Я очень часто так стал делать в последнее время, хотя я всегда хорошо рисовал. У меня своя стилистика!
На значке у меня смайлик держит красную розочку и улыбается: а-ля старый ВК, но не ВК. Такой вайб.
Лайнап лучших луков Toxi$:
Toxi$ aka Водяной в кастомном свитшоте «Гоша Рубчинский» для шоy «Лукоморье»
Toxi$ в red-alert-луке (хайлайт — огненное пальто Bottega Veneta и кросс-боди Goyard!) на премии «Итоги года Яндекс Музыки»
Toxi$ в киберкостюме из куртки Acronym и комбинезона Vetements для шоу «Хозяйка нейросетей». Фото: Всеволод Шарлай
Рэп-опиум от Toxi$
Кибер-гранж от Toxi$
Toxi$ раздает энергию тотального слэя в уггах Balenciaga
Помимо того, что ты видный рэпер, ты еще и виртуоз вирусных кружочков! Как ты раскрыл в себе этот важный талант?
Я в ТГ записывал друзьям обычные кружки из повседневной жизни. Иногда это их очень веселило, и они говорили: «Андрюха, зря ты это не постишь» или даже «Жаль, что люди не знают, какой ты харизматичный». В итоге я стал чаще выкладывать.
Я не выводил для себя какую-то формулу, просто начал вкидывать сленговые фразы, переводить их на русский. Людей это забавляло. Сначала у меня начали хайповать кружки, а потом я понял, что не хочу становиться вайнером, я же музыкант. Я просто соединил смешные кружки, приколы, и начал вставлять в них свои сниппеты, рекламировать треки и пиарить их. Так все и взлетело.
Честно, я с детства потреблял очень много контента. Кринжово так себя называть, но я — айпад кид. Смотрел разные ролики на английском языке, в основном американский YouTube. Там было много интересных ток-шоу, шоу талантов. Я это смотрел, вдохновлялся и, возможно, какие-то вещи оттуда брал. Поэтому мне кажется, что нужно просто много смотреть и пробовать.
Тарелки y.object фотографа Яны Давыдовой с фотопортретами Toxi$ (каждое блюдо — в единственном варианте, эксклюзив!)
К кружочкам у подписчиков всегда был вопрос: почему у тебя такой детский, даже мультипликационный голос?
До сих пор есть ажиотаж вокруг моего голоса. Многие думают, что я подделываю голос для кружков и треков, а в жизни он звучит как у сорокалетнего дядьки, но это не так. Это первое, что поразило людей. А дальше я сходил к Басте, к Василию Михайловичу, на «Вопрос ребром», и так сложилось, что я спародировал Крида — и это разлетелось по нарезкам.
Разлетелось по нарезкам — твой метод! Почему вся страна поет «Возьми телефон, детка»?
Был обычный стрим на твиче, я вышел в эфир пообщаться со своими фанатами. В комментариях кто-то попросил зачитать трек Nobody, и этот отрывок завирусился. Я, конечно, только рад: трек получил второе дыхание!
На Toxi$: пиджак, рубашка и брюки MAGLIANO, обувь MM6 (все — Leform)
У тебя есть рэп-план на будущее? Что придет на смену детке и ее телефону?
Из ближайшего — в марте выходит новый трек, где я читаю «Я чувствую, что ты скучаешь по мне, малышка»! А в целом возможно все: вдруг через пять лет я буду делать евродэнс или что-то в духе «Казантипа». Как бы пафосно это ни звучало, но я меломан и слушаю разное. В один день могу послушать Yeat, во второй — Slipknot, в третий — Queen, в четвертый — Deftones, Crystal Castles. Диапазон большой, поэтому могу экспериментировать как хочу. Рэп-плана нет, но есть план, чтобы моя музыка выходила и как можно чаще попадала в рилсы, мемы и тикток.
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Текст: Юлия Машнич, Полина Шевцова
Арт-дирекшн: Валерия Никольская
Фото: Ирина Аникина
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Стиль: RAW DREAMS
Сэт-дизайнер: Тимофей Грициенко
Визаж и волосы: Мария Самсонова
Ассистент продюсера: Арина Волнягина
Свет: Валентин Панков, Денис Картавцев
Ассистент стилиста: Тома Федоровна
Ассистенты фотографа: Дмитрий Журавлев, Александра Мамаева
Комментарии (0)