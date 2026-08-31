Главные итоги августа в культуре Петербурга: читка Александра Горчилина, «Человек-паук: Новый день» и книга Романа Михайлова

А еще открытие музея-усадьбы Ильи Репина «Пенаты» и хот-спота ДК «Суббота», продолжение сериала «Тед Лассо», вечер хореографии труппы Context, выставка-трибьют сооснователю «Митьков» Владимиру Шинкареву, ярмарка совриска Third Place Art Fair, музыкальный альбом Энтони Хопкинса (что? да!) и повесть Леонида Юзефовича. Редакция Собака.ru рассказывает (субъективно!) о самых интересных культурных новостях последнего месяца лета — все важное, что вы могли пропустить.
Музей-усадьба «Пенаты»
Какие новые места появились в Петербурге и Ленобласти?
Музей-усадьба «Пенаты». Дом Ильи Репина открыли спустя полтора года после реставрации. Посетителей пускают до конца октября. Постоянная экспозиция появится только к весне 2027-го, а пока изучаем историческую отделку фасадов и интерьеры.
ДК «Суббота». Команда комаровского дачного клуба кормит завтраками, наливает вино, устраивает виниловые сеансы и до 16 сентября показывает выставку-оммаж институту чародейства и волшебства из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».
Музей Ивана Билибина. Повод посетить закрытый Ивангород — экспозиция полотен, эскизов, фотографий и личных вещей легендарного иллюстратора сказок.
«Среда». Камерное пространство на Васильевском острове объединило гастрорезидентов, а также ритейл-, бьюти- и велнес-проекты. Так, с августа работает ресторан высокой кухни Patu 11/08, а зимой дадут старт второму в городе азиатскому кафе Tiger Lily и бару «Продукты» от команды московского «Ровесника».
Владимир Шинкарев
Какие выставки проходили в музеях и галереях?
Главными событиями августа стали три арт-ярмарки: «Рыночные отношения» на Кузнечном рынке (работы художников соседствовали с овощами и мясом!), ARS в полузаброшенных исторических казармах лейб-гвардии Московского полка и TPAF в «Третьем месте» (участвовало более 100 авторов и объединений!). Параллельно галереи активно готовились к поездке на Cosmoscow, так что новых выставок было не так много.
В «Павильоне» Новой Голландии показали трибьют сооснователю «Митьков» Владимиру Шинкареву с монохромными пейзажами Петербурга и фигурами танцующих людей (до 4 октября). В Sobo Gallery открыли проект Антона Левина «Система доставки»: его объекты из пластилина и глины отсылают к стоп-кадрам из подпольной эротики (завершился 30 августа).
Графику Маши Ша на кальке с надписями (в том числе цитирующими Платонова!) выставили в Jessica Gallery (до октября). А в «Росфото» можно было посетить ретроспективу Александра Тягны-Рядно с портретами кинорежиссера Алексея Германа-старшего, актеров Маргариты Тереховой и Сергея Бодрова-младшего, модельера Кендзо Такады и других визионеров (до 6 сентября).
Александр Горчилин
Что мы увидели в театре?
В Петербург вновь приехал с гастролями проект актера и режиссера Александра Горчилина «Неснятые сценарии». Если в прошлом году зрителю показывали читку фантастической повести Куприна, то в этом — абсурдную фантазию на тему творчества Хармса.
Хотя в большинстве локальных театров август традиционно оставался месяцем затишья, в «Балтийском доме» отгремел «Гамлет» (следующие показы 16 и 17 сентября) «золотомасочного» адепта театра гротеска Анатолия Праудина, а в «Мастерской» — «Преступление и наказание» (следующие показы 1 и 2 сентября) худрука театра Григория Козлова и его студентов из РГИСИ.
Грандиозным финальным аккордом летнего театрального сезона в Новой Голландии стал вечер хореографии в исполнении труппы Context примы Дианы Вишневой. Всего показали шесть постановок, но наш безоговорочный фаворит — размышление Павла Глухова о теле как механизме.
«Тед Лассо»
На что мы ходили в кино и что смотрели дома?
Август стал месяцем «Человека-паука» с Томом Холландом и Зендеей. Возвращение дружелюбного соседа получилось убедительным и с кассовой, и с сюжетной точки зрения. Если оставить за скобками скандальную историю с российским прокатом (то есть конкуренцию с комедией про Колобка!), на фоне усталости от новых фильмов Marvel приключения повзрослевшего Питера Паркера стали глотком свежего воздуха.
Тем временем Райан Мерфи продолжает выпускать сериалы с производительностью конвейера — новый проект «Осколки» по роману Брета Истона Эллиса хоть и не поражает воображение феерически интересной историей, но визуального обаяния и витальности у этого пышного произведения не отнять.
Наконец, еще одно возвращение — у «Теда Лассо» стартовал четвертый сезон. Герой Джейсона Судейкиса теперь тренирует женскую команду — и по уровню комфортности и умиротворяющего эффекта сериал по-прежнему сопоставим с видео с котятами.
Энтони Хопкинс — «Life Is a Dream»
Что мы слушали?
Золотой альбом месяца: Weezer — «Weezer (Gold Album)». Двадцатая по счету пластинка калифорнийской группы с 33-летней историей — это взрывные гитары и вайб беззаботной юности.
Дебют месяца: Энтони Хопкинс — «Life Is a Dream». «Моей настоящей страстью всегда была музыка», — признается актер. На его первом альбоме — партитуры, которые сэр Хопкинс сочинял всю жизнь (он начал обучаться игре на фортепиано еще в четыре года!).
Альтер эго месяца: CZARFACE & Frankie Pulitzer — «Czarface Meets Frankie Pulitzer». Актер Том Харди взял псевдоним, заколлабился с группой Czarface и выпустил хип-хоп-альбом. Поп-культурные отсылки на месте: в треках актер упоминает Зеленого гоблина Уиллема Дефо и Доктора Дума (ждем новых «Мстителей» в декабре!), а еще читает монолог из шекспировского «Ричарда III» голосом Бэйна из третьего «Темного рыцаря».
Сингл месяца: Mujuice & Alexey Seliverstov — «Gone With The Wing». Новинка электронного музыканта и рекорд-продюсера родилась из живого джема на студии (фан-факт: было более 150 черновиков!).
Аффирмация месяца: Philipp Gorbachev, Nocow — «Спокоен». «Темный вечер, и я спокоен», — раз за разом повторяем вместе с новым синглом акторов электронной сцены Москвы и Петербурга.
Роман Михайлов
Что мы читали?
В числе долгожданных релизов месяца — «Одиннадцатый час» Салмана Рушди и «Таитянка из Кронштадта» Леонида Юзефовича. В первом случае речь идет о сборнике одного из самых титулованных писателей (номинирован на Букер рекордные семь раз!) с рассказами о старении и смерти. Во втором — о документальной повести, посвященной двоюродной бабушке лауреата «Нацбеста» и по совместительству артистке «Дома интермедий» Мейерхольда.
Также на нашей книжной полке оказалось посвящение феномену петербургской «зауми» — то есть Хармсу, Малевичу и прочим визионерам ХХ века, которые искали убежище в неофициальной культуре. Автор — блестящий искусствовед и сотрудник отдела новейших течений Русского музея Екатерина Андреева.
Бонус: вау-новинка для киноманов — «Песни джиннов» Романа Михайлова. Да-да, книга с заметками верховного инди-режиссера, осмысляющая его одноименный девятый фильм (как всегда, причудливый и граничащий с жанром сказки!).
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Текст: Лиза Вельяминова, Александр Павлов, Дарья Гладких, Анна Спирина
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