Главные итоги августа в культуре Петербурга: читка Александра Горчилина, «Человек-паук: Новый день» и книга Романа Михайлова

Какие новые места появились в Петербурге и Ленобласти?

Музей-усадьба «Пенаты». Дом Ильи Репина открыли спустя полтора года после реставрации. Посетителей пускают до конца октября. Постоянная экспозиция появится только к весне 2027-го, а пока изучаем историческую отделку фасадов и интерьеры.

ДК «Суббота». Команда комаровского дачного клуба кормит завтраками, наливает вино, устраивает виниловые сеансы и до 16 сентября показывает выставку-оммаж институту чародейства и волшебства из повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Музей Ивана Билибина. Повод посетить закрытый Ивангород — экспозиция полотен, эскизов, фотографий и личных вещей легендарного иллюстратора сказок.

«Среда». Камерное пространство на Васильевском острове объединило гастрорезидентов, а также ритейл-, бьюти- и велнес-проекты. Так, с августа работает ресторан высокой кухни Patu 11/08, а зимой дадут старт второму в городе азиатскому кафе Tiger Lily и бару «Продукты» от команды московского «Ровесника».