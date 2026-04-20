Памяти художника Владимира Шинкарева: Шагин, Белкин, Тобрелутс, Боровский и другие рассказывают, каким был человек, придумавший «Митьков»

В воскресенье, 19 апреля, на 73-м году жизни не стало художника Владимира Шинкарева — одного из главных живописцев ленинградского андеграунда, его летописца и писателя, создавшего концепцию и образ «Митьков». Его работы входят в музейные и частные собрания по всему миру, а заполучить их к себе в коллекцию — мечта (в августе 2025-го Шинкарев стал одним из трех петербургских художников, вошедших в рейтинг самых дорогих ныне живущих авторов). По просьбе Собака.ru искусствоведы, художники и друзья поделились своими воспоминаниями о Владимире Николаевиче и рассказали о значении творчества Шинкарева для петербургского арта.
Владимир Шинкарев шире всего известен как создатель «Митьков» — группы художников, которую сам он называл долгоиграющим концептуальным проектом. Но помимо этого он был писателем (в частности автором книги-шедевра «Максим и Федор»). А в первую очередь считал себя живописцем — создавал пронзительные, в последние годы почти монохромные холсты.
Дмитрий Шагин
В последний раз мы виделись с Володей незадолго до Пасхи. Я, конечно, не думал, что это было наше прощание. Мы встретились на открытии выставки в галерее «Атос» его жены Алины Туляковой в фехтовальном клубе. Я нарисовал картину, посвященную Володе, изобразив его в образе д’Артаньяна. Таким веселым, с усами. У него тоже была очень интересная работа — спасение прекрасной девушки от страшного дракона.
Мы очень хорошо попили чаю, поговорили. Володя выглядел неплохо, хотя видно было, что человек болеет: ходил с палочкой. Вспоминали, как прыгали у него в Тарховке во время какого-то соревнования по фехтованию. Он очень здорово изображал там мушкетера. Это было не так уж давно, не 20 лет назад. Володя сказал: «Вот, тогда я был молодой». Я говорю: «Ты и сейчас молодой! У тебя даже седых волос нет! Что там — 72 года только стукнуло!». Потом устроили сессию фехтования на спортивных шпагах — нарядились в мушкетерские плащи, Володя надел шляпу. Наша последняя акция получается.
То, что произошло, стало неожиданной трагедией. Ушла целая эпоха. Шинкарев имел большое значение для ценителей живописи и литературы. Думаю, сейчас будут изучать его творчество, проводить выставки. Кстати, Володя жаловался, что с его выставки, которая недавно закончилась в Москве и сейчас откроется в Нижнем Новгороде, сняли картину «Всеобщий дембель». Он написал ее на тот же конкурс, на который я — работу «Выходи брататься». Обе вещи иллюстрируют лозунг «Митьки никого не хотят победить» — он, мне кажется, и дальше будет актуален.
Володя сделал огромный вклад в искусство. Его будут дальше любить, изучать, читать и смотреть. И Володя остается с нами навсегда.
Владимир Шинкарев. Жан Поль Марат 1793. 2014
Александр Боровский
Искусствовед, заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея
Владимир Шинкарев был, безусловно, главной фигурой «Митьков». Не фронтменом, но скорее комментатором, теоретиком и писателем. Он очень хорошо оформил идею гуманизма «Митьков», которую продвигал Шагин: «„Митьки“ никого не хотят победить». В тот период, когда движение было достаточно популярным, почти массовым, это был очень хороший гуманный тезис. В общем, очень свойственный нашей культуре — и не свойственный последующим десятилетиям, когда в 90-е все хотели победить: и на арт-рынке, и в паблик-релэйшнз.
Вообще Шинкарев — очень сильный литератор. Его книжки и фильмы — это явление.
Если говорить о живописи, то он, на мой взгляд, один из самых тонких живописцев своего поколения. Его знаменитая серия графики «Всемирная литература» с одной стороны очень тонально богатая, цветовая, с другой стороны — очень минималистичная. В каждой его работе есть состояние экзистенции. Этот редкий момент экзистенции, понимания движения жизни, и есть Шинкарев — тонкий и в сущности одинокий живописец. На его живописи лежит какая-то странная вуаль, которая скрадывает многое из неважного и создает свою оптику.
В общем, очень сильный живописец, очень яркая фигура, причем очень самоуглубленная, никогда не расталкивающая никого локтями. Жаль, что ушел один из самых серьезных питерских художников. Он есть в Русском музее, мы его любили, часто показывали и точно будем показывать еще.
Владимир Шинкарев. Собака. 2019
Анатолий Белкин
Художник. Отец-основатель Собака.ru
Ужасное известие. Умер Володя Шинкарев — один из самых интересных, тонких и самостоятельных художников этого города. Входивший в группу «Митьки» и многое придумавший для того, чтобы эта группа стала теми «Митьками», о которых знают все. Мастер слова, книжный человек, автор точных метафор, разработавший только ему присущий стиль пейзажа. Серо-коричневые благородные гаммы на белом холсте, почти неуловимые очертания, в которых безошибочно угадывался наш город.
Как-то, проезжая на такси по какому-то заброшенному району около реки Пряжки, я увидел его высокую фигуру с блокнотом. Он стоял один под мелким дождем и что-то рисовал. Я посмотрел по направлению его взгляда и увидел, что там — полузатонувшая лодка. Как она воплотилась в его работе, я не видел и не знаю, воплотилась ли. Но я уверен, что если эта работа появилась, то она была очень точной, красивой, оригинальной, с только ему присущим колоритом.
Огромная потеря. Все примеряешь на себя. Ему было 72 года — столько же, сколько и мне. Безумно жалко. И наш город потерял очень важного, очень значительного, тончайшего художника. Мир праху его.
Владимир Шинкарев на даче
Ольга Тобрелутс
Мы встречались 26 марта на даче Володи и его жены Алины в Тарховке. Много говорили об искусстве и о готовящейся выставке в Нижнем Новгороде. Володя был оптимистичен. Ничего не предвещало беды. Сейчас, когда мы все — все художественное сообщество — понесли огромную потерю и скорбим об утрате, можно только горько сожалеть, что мы не могли провести больше времени в беседах и общении с гениальным художником, замечательным писателем и тонким философом Владимиром Шинкаревым, так внезапно покинувшим всех нас.
Владимир Шинкарев. Один танцует. 1997
Серафима Кострова
Директор галереи pop/off/art, куратор предстоящей ретроспективы Шинкарева в Нижегородском государственном худоественном музее
За двадцать лет сотрудничества в pop/off/art прошло пять персональных экспозиций Владимира Шинкарева. Проект «Мрачные картины» в 2016 году я увидела случайно, приехав в Москву из Петербурга посмотреть выставки. Тогда я поймала себя на мысли, что снова оказалась в Петербурге — на этот раз шинкаревском. Это было мое первое посещение галереи.
Три последующие выставки Владимира Николаевича в pop/off/art были реализованы уже при моем участии. На монтаже он появлялся редко, но всегда внимательно следил за процессом, просматривал фотографии и давал подробные комментарии по экспозиции. Всегда очень сложно расставался с работами.
Названия его экспозиций всегда были простыми и прямыми: я насчитала в его биографии пять проектов, озаглавленных «Мрачные картины», и два «Рима зимой». Даже свою ретроспективную выставку в Нижнем Новгороде, которую мы откроем 29 апреля, он изначально хотел назвать «Живопись». Но мы все же решили дать чуть больше информации зрителю.
Последний раз мы виделись в конце марта: я с коллегой приезжала навестить его и отобрать работы для выставки. Несмотря на то, что он часто плохо себя чувствовал, особенно в конце зимы, в тот визит он был невероятно бодр и весел. Мы много шутили — спорили про старые топонимы и локации Петербурга. Обсуждали и предстоящую поездку в Нижний: Шинкарев рассказывал, что выставлялся там еще в 1980-х, тогда у него украли несколько небольших картин — что, по его словам, конечно, большая честь. Однако он сомневался, стоит ли в этот раз снова брать на выставку работы небольшого формата.
Десять дней назад в pop/off/art завершилась выставка Шинкарева «Жизнь удалась». Весь проект, конечно, воспринимался как своего рода подведение итогов: это была серия работ, посвященных писателям, поэтам и деятелям культуры, важным для Шинкарева, изображенным в последние годы их жизней. Было ясно, что он подводит итоги. Не хотелось в это верить — мы обсуждали его будущие серии, которым, увы, уже не суждено случиться.
Петр Белый
Художник Шинкарев имеет свое камерное очарование. Автор манифеста «Митьков» — влиятельной группы восьмидесятых годов, ставшей одним из символов начала перестройки, — смог впоследствии найти узнаваемую стилистику, выйдя из-под митьковской идеологии, им же и воспетой. Мутноватые пейзажи, будь то Рим или Петербург, плывущие в тумане огни, нечто брюсовское, с отсылкой к смягченному суровому стилю, приглушенное и меланхоличное, как утренняя поездка в общественном транспорте сквозь ноябрьскую петербургскую морось, прожигающую до костей. Серые силуэты стафажных персонажей, повернувшихся спиной к зрителю, огни фар и фонарей, собака, белесый, никогда не станущий полноценным дневной свет зимнего дня. Квинтэссенция петербургской, или скорее ленинградской, традиции, локальное ее значение, субкультурность как форма и пространство воплотились в шинкаревских картинах, которые нравятся почти всем аборигенам. До боли узнаваемая безнадежность, облаченная в домашний, квартирный формат, уютная и необъяснимая варягам, не пережившим пытки многомесячным отсутствием большей части спектра. Умбра ленинградская натуральная — название краски, материализовавшей сумрак, непередаваемую хмарь финских болот, в которых довелось родиться и жить художнику Владимиру Шинкареву.
Уход этого автора, как будто растворившегося в полутонах, означает для петербургско-ленинградского искусства конец поэтики времени надежды, где меланхолия была лишь одним из чувств, а не символом эпохи.
Владимир Шинкарев в своей мастерской
Команда Namegallery
Имя Владимира Шинкарева для нас навсегда связано с тремя важными выставками в Namegallery. Персональные проекты — «Рим зимой», «Мрачные картины» (2014) и «Картины последнего времени» (2016) — стали вехами нашего общего пути.
В «Риме зимой» Шинкарев показал нам вечность, текущую по руслу Тибра. Город, где «место человека во вселенной» оказывается важнее алтарей и дворцов. В «Мрачных картинах» он изобразил город через призму советского прошлого, вернув нас в Ленинград, в туман и свет пригородов, на платформы, где «время осознается парадоксальным образом» — как утрата и одновременно как обретение. А в «Картинах последнего времени» он осмелился обратить взгляд в самую гущу истории — к разрушенной анфиладе Шпеера, памятнику Ленину на Финляндском вокзале, людям, которые держатся друг за друга в скудном быту.
Шинкарев писал светом, который выплывает из красок и снова уходит в пелену сияния. Его картины становились ковчегом, принимающим все, что надо сохранить, — облики людей, города, природу и мыслеобразы, подводящие нас к краю мира.
Мы прощаемся с художником, но не с его живописью. Она остается — «в пустоте по размеру глаза», где открывается самый главный вид.
Искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто ценил это редкое, честное, мужественное искусство.
Дочь Игоря Можейко в доме Владимира Шинкарева в Тарховке в 2016 году. За ее спиной работа «Река Смоленка»
Игорь Можейко
Дизайнер, экс-арт-директор Собака.ru
«Буря прошла, но тротуар и рельсы совершенно засыпал почти теплый снег, который — как манная из доброй шотландской сказки, — все валит, налипая на кружево развалин и мясо кирпичей сломанных домов».
Я люблю Владимира Шинкарева с 1987 года, но подружиться получилось только спустя 14 лет после первых прочитанных книг (я полюбил его прежде всего как писателя), и я благодарен судьбе за это. Дома до сих пор хранятся самиздатовские, на кальке, вручную переплетенные «Максим и Федор», «Папуас из Гондураса», «Митьки» — именно в таком формате они звучат уникально, словно только для тебя, практически как картинка над столом.
Известно, что лучший способ познакомиться с художником — купить у него картину. Лучший способ подружиться — купить вторую. Познакомился я в 2001-м, ошеломленный первой (для меня) экспозицией «Мрачных картин». Увидев шесть работ в зале ресторана «Палкинъ» (над которым по иронии судьбы сейчас находится редакция Собака.ru), я понял, что не смогу дальше жить без «Реки Смоленки». Река и сейчас течет на кухне. И всегда будет течь.
Однажды я признался Володе, что даже незаписанный, белый холст с двумя строчными «в. ш.» в правом нижнем углу для меня будет иметь большую ценность. И это не совсем про искусство, это, конечно, про любовь и полное доверие к гению: если бы холст остался белым — значит, на то были причины. Вряд ли я смогу сказать лучше о нюансах композиции и чувстве цвета в работах в. ш., чем это сделала прекрасная Екатерина Андреева или коллеги по цеху. Да и нужно ли это сегодня? Ушел очень близкий этому городу человек. Из тех, что появляются редко, как если бы город сам создавал своих летописцев, будь он живым (а разве нет?). Анна Остроумова-Лебедева, Рихард Васми, Владимир Шагин, Борис Смелов и Владимир Шинкарев — плоть от плоти Ленинграда–Петербурга.
Вообще, сегодня мало слов.
«Ну хватит. Как я устал и боюсь — закрыть бы себя руками и не видеть, уткнуться головой в теплые, пушистые котлы, оцепенеть от их непрестанного хриплого мурлыканья. Это конец, хватит писать».
Прощание с Владимиром Шинкаревым пройдет в 12:00 23 апреля в храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади.
Похороны — в 13:30 на Смоленском кладбище
Комментарии (0)