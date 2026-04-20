Памяти художника Владимира Шинкарева: Шагин, Белкин, Тобрелутс, Боровский и другие рассказывают, каким был человек, придумавший «Митьков»

Художник. Фронтмен «Митьков»

В последний раз мы виделись с Володей незадолго до Пасхи. Я, конечно, не думал, что это было наше прощание. Мы встретились на открытии выставки в галерее «Атос» его жены Алины Туляковой в фехтовальном клубе. Я нарисовал картину, посвященную Володе, изобразив его в образе д’Артаньяна. Таким веселым, с усами. У него тоже была очень интересная работа — спасение прекрасной девушки от страшного дракона.

Мы очень хорошо попили чаю, поговорили. Володя выглядел неплохо, хотя видно было, что человек болеет: ходил с палочкой. Вспоминали, как прыгали у него в Тарховке во время какого-то соревнования по фехтованию. Он очень здорово изображал там мушкетера. Это было не так уж давно, не 20 лет назад. Володя сказал: «Вот, тогда я был молодой». Я говорю: «Ты и сейчас молодой! У тебя даже седых волос нет! Что там — 72 года только стукнуло!». Потом устроили сессию фехтования на спортивных шпагах — нарядились в мушкетерские плащи, Володя надел шляпу. Наша последняя акция получается.

То, что произошло, стало неожиданной трагедией. Ушла целая эпоха. Шинкарев имел большое значение для ценителей живописи и литературы. Думаю, сейчас будут изучать его творчество, проводить выставки. Кстати, Володя жаловался, что с его выставки, которая недавно закончилась в Москве и сейчас откроется в Нижнем Новгороде, сняли картину «Всеобщий дембель». Он написал ее на тот же конкурс, на который я — работу «Выходи брататься». Обе вещи иллюстрируют лозунг «Митьки никого не хотят победить» — он, мне кажется, и дальше будет актуален.

Володя сделал огромный вклад в искусство. Его будут дальше любить, изучать, читать и смотреть. И Володя остается с нами навсегда.