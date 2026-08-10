Новый хот-спот в Комарово: дачный клуб «Суббота» в Доме творчества писателей

Название ДК отсылает к произведению братьев Стругацких, чей понедельник следовал сразу за субботой. Сам Дом творчества писателей в Комарово открылся в 1956 году, в разные годы тут были постояльцами: Анна Ахматова, Аркадий и Борис Стругацкие (именно в Комарово они придумали сюжет «Пикника на обочине»), Евгений Шварц, Юрий Герман, Даниил Гранин, Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина и не только. Книги, музыка, искусство и еда — четыре доминирующих кита, на которых стоит проект.

Команда взялась за восстановление библиотеки, скоро она заживет в формате читального зала и будет открыта для всех желающих. Тут будет своя букинистическая полка «Гений места» с книгами Ахматовой, Стругацких, Бродского, Шварца на продажу. «Суббота» — еще и филиал школы и издательства Masters: ждем встречи с авторами, презентации, выездные лекции, комаровскую литературно-художественную газету и дропы книг выпускников школы дизайна НИУ ВШЭ (в единственном экземпляре!).