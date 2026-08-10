Новый хот-спот в Комарово: дачный клуб «Суббота» в Доме творчества писателей

В Комарово открылся дачный клуб «Суббота»! Новый проект от создателей «Сельского паба» занял два этажа исторического здания Дома творчества писателей. Здесь кормят завтраками, разливают вино, восстанавливают библиотеку и устраивают виниловые сеансы.
Название ДК отсылает к произведению братьев Стругацких, чей понедельник следовал сразу за субботой. Сам Дом творчества писателей в Комарово открылся в 1956 году, в разные годы тут были постояльцами: Анна Ахматова, Аркадий и Борис Стругацкие (именно в Комарово они придумали сюжет «Пикника на обочине»), Евгений Шварц, Юрий Герман, Даниил Гранин, Иосиф Бродский, Белла Ахмадулина и не только. Книги, музыка, искусство и еда — четыре доминирующих кита, на которых стоит проект.
Команда взялась за восстановление библиотеки, скоро она заживет в формате читального зала и будет открыта для всех желающих. Тут будет своя букинистическая полка «Гений места» с книгами Ахматовой, Стругацких, Бродского, Шварца на продажу. «Суббота» — еще и филиал школы и издательства Masters: ждем встречи с авторами, презентации, выездные лекции, комаровскую литературно-художественную газету и дропы книг выпускников школы дизайна НИУ ВШЭ (в единственном экземпляре!).
Особое внимание уделят звуку: помимо шума волн и шепота соснового леса в виниловой гостиной разместят систему из британской акустики Tannoy Super Red Monitor (такая стояла в 1980-х на студии «Мелодия») и культового усилителя QUAD 405: полвека назад инженер Питер Уокер получил за нее Королевскую премию в области технических достижений. Источником выбрали чистокровного японца Luxman PD 444 (1977). График студии разделят на сеансы: каждый час обещают ставить новую пластинку — от Баха до Сергея Курехина. Репертуар состоит в основном из инструментальной музыки (ребята дружат с магазином пластинок Imagine, где и закупают винил).
Искусству тоже уделили время и пространство — здесь собрали коллекцию работ ленинградских художников: Геннадия Устюгова, Владимира Шинкарёва, Гавриила Лубнина. В планах — выставки актуальных художников и экспозиции коллекций собирателей прекрасного. Уже сегодня, по пути из бара в гостиную, можно увидеть портреты русских писателей Нестора Энгельке: их сюда определили светские коллекционеры Денис Химиляйне и Сергей Лимонов. Выставки будут проводить регулярно, на всех площадях дачного клуба, а в будущем и за его пределами (включая природный ландшафт и прогулочные маршруты).
Стильные завтраки — в Курортном районе! В меню поют оду утренним блюдам: пробуем дачные хиты — яйца «в мешочек» с тартином, взбитым маслом и икрой; скрембл с лисичками; холодный борщ; щучьи котлетки; ленивые вареники; блины и оладьи; пирожки; сезонные ягоды и домашние десерты. Акцент в барной карте сделали на вине: помимо десятка бокальных позиций и бутылочных лотов тут всегда есть «субботний секрет» — та самая аутло-бутылка вне винной карты.
За чаем не скучаем! Здесь это важный ритуал. В ДК «Суббота» бессрочный сезон коллекционных чаев — с дегустациями, церемониями, пикниками и лекциями. Обещают встречи с чайным мастером, шу и шен на углях, улуны, зеленые чаи, и редкую чайую посуду.
Комарово, ул. Кавалерийская, 4/4
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