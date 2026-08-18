Петербург на Cosmoscow-2026! Вот каких художников галереи города покажут на столичной ярмарке современного искусства

Покажут работы двух художников — Ульяны Подкорытовой и Петра Кирюши. Каждый из них предлагает свой взгляд на реальность и ставит под сомнение ее границы. Этот подход продолжает тему ярмарки Cosmoscow этого года «От скриншота к отпечатку», обозначающую исследование перехода между цифровым и материальным.

Скульптурные персонажи Ульяны Подкорытовой превратят пространство стенда в утраченный сказочный терем. А в картинах Петра Кирюши сверхтрадиционный медиум живописи встретится с повседневностью: скриншотами, случайными кадрами, знакомыми лицами и образами, которые медиасреда производит и выбрасывает почти мгновенно.