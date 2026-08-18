Петербург на Cosmoscow-2026! Вот каких художников галереи города покажут на столичной ярмарке современного искусства

В начале осени концентрация актуального арта в Петербурге станет непривычно низкой: галеристы и художники, коллекционеры и критики — все, следуя заветам Радищева, устремятся в Москву на ярмарку современного искусства Cosmoscow. В этом году она пройдет с 4 по 6 сентября в «Тимирязев центре». Собака.ru рассказывает, чьи работы (и какие!) можно будет увидеть на стендах петербургских институций. Планируем арт-инвестиции заранее!
MYTH Gallery
Покажут работы двух художников — Ульяны Подкорытовой и Петра Кирюши. Каждый из них предлагает свой взгляд на реальность и ставит под сомнение ее границы. Этот подход продолжает тему ярмарки Cosmoscow этого года «От скриншота к отпечатку», обозначающую исследование перехода между цифровым и материальным.
Скульптурные персонажи Ульяны Подкорытовой превратят пространство стенда в утраченный сказочный терем. А в картинах Петра Кирюши сверхтрадиционный медиум живописи встретится с повседневностью: скриншотами, случайными кадрами, знакомыми лицами и образами, которые медиасреда производит и выбрасывает почти мгновенно.
Галерея Anna Nova
Привезут живопись Анны Андржиевской, а еще барельефы, скульптуру и инсталляцию Петра Дьякова. Практика обоих художников тесно связана с историей арт-группы «Север-7»: и Петр, и Анна были среди ее соснователей, но сейчас работают самостоятельно.
В картинах Андржиевской, написанных в Испании в 2024–2025 годах, сюрреалистичность и метафоричность служат для передачи хрупкости женского опыта. Новые скульптуры Дьякова по-прежнему создаются из бронзы и керамики — главных для автора материалов. Центральная инсталляция стенда из баскетбольных мячей, сдавленных сеткой, отсылает к его проекту «Заповедник», который в галерее Anna Nova показывали в 2023 году.
Marina Gisich Gallery
В прошлом году галерея праздновала свое 25‑летие и по этому юбилейному поводу сменила за время ярмарки Cosmoscow целых девять экспозиций. В 2026-м стенд будет почти столь же насыщенным. Покажут новые работы Марии Кошенковой, Петра Швецова, Дмитрия Грецкого и Евгении Кац. Разброс медиумов обещают от живописи и гигантской графики до объектов из сетки-рабицы и стекла. Этот разноголосый хор должен сложиться в единый ансамбль, где целое звучит громче и глубже, чем каждая работа по отдельности.
Marina Gisich Projects
Кирил Челушкин. Из серии "Сильный зверь охотится в одиночку". 2026
Более экспериментальный сайд-проект Marina Gisich Gallery представит новые работы Кирилла Челушкина, созданные в его парижской мастерской в этом году. Цикл «Сильный зверь охотится в одиночку» выполнен в традиционной для художника технике — графитом на холсте, но с активным включением цвета.
Jessica Gallery
Нестор Энгельке. Деревянная Венера с зеркалом. 2026
Привезут проект-переосмысление исторического наследия — пространство вымышленного музея. Референс — серия Нестора Энгельке «Шедевры мировой живописи», в которой автор вырубал топором копии известных картин. Кроме Энгельке, участвуют Вера Светлова, Грехт и Владимир Копейкин. Каждый выберет произведение и представит его в своем современном прочтении из глины, гипса, стекла, металла и свинца. В этом «музейном» зале появится все — от картин до утвари, мебели и даже мумий.
Namegallery
Стенд посвящен образу пути и объединит работы Стаса Фалькова, Алексея Семичова и Наримана Калашникова. У каждого из художников движение становится способом пережить изменчивость мира. Так, у Фалькова оно превращается в бесконечное путешествие и поиск смыслов; у Семичова — в попытку найти себя в нестабильной реальности; у Калашникова — в поиск опоры вдали от привычного места.
Sobo Gallery
Галерея покажет тотальную инсталляцию художников Александра Цикаришвили и Антона Левина Salirophilia 90210. Стенд превратится в магазин комиксов или, если угодно, ларек у пригородной железнодорожной станции, торгующий бульварным чтивом с образами и сюжетами современной мифологии.
DiDi Gallery
Готовят моностенд Боба Кошелохова — одного из ключевых художников ленинградского неофициального искусства, основателя группы «Летопись». DiDi Gallery покажут избранную живопись и графику из цикла «Два хайвэя», а также деревянную скульптуру. Через них можно проследить всю эволюция творчество автора — с 1970‑х по 2010‑е.
PARAZIT Gallery
Стенд превратится в прихожую объединения «Паразит» в момент, когда практически все его 100 художников-участников, собравшись вместе, решают очередной вопрос.
Основные авторы — Deus ExCavator (дуэт Петра Швецова и Керима Рагимова), Игорь Яновский, Дмитрий Жеравов и Саша Нефедова-Глейзер — развесят на стенах артефакты: от ковша экскаватора до платья. А еще будет групповой проект «Шляпа» — разнообразные круглые объекты, созданные художниками объединения.
Pop-Up Gallery
Художница Елена Филаретова покажет живопись из серии «Сеанс». В ней она обращается к памяти о плановом медицинском осмотре. А Наталья Спечинская представит бассейн-инсталляцию, посвященную воде как среде восстановления, замедления и внутренней настройки. Оба проекта вдохновлены участием авторов в арт-резиденции на берегу Финского залива.
KGallery
В программе — работы московского художника Никиты Макарова. Керамику дополнят его масштабными живописными полотнами в технике скрупулезного пуантилистического письма. А еще поддержат предметами из галерейной коллекции ленинградского неофициального искусства — пейзажами Анатолия Маслова 1970‑х и холстами Юрия Ершова.
СССХ
Художники родом из Сибири (но базирующиеся в Петербурге) превратят свой стенд на ярмарке в кусочек мистического леса. Работы Элины Гусаровой, Паши Пошукая, Амгалана Ринчинэ и Александра Блосяка создадут экосистему мифов и культурных связей, которая развернется через разные медиумы: фотографию, живопись, керамику и графику.
Ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в столичном «Тимирязев центре» с 4 по 6 сентября (18+). Подробности и билеты здесь.
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