За что все любят книги братьев Стругацких? Рассказывают Алексей Конаков, Александра Гарт, Петр Шерешевский и другие герои Собака.ru

автор романа-хита «Табия тридцать два»

Будучи студентом Политеха, в 2007 году я устроился работать в Центральный котлотурбинный институт и одновременно читал «Понедельник начинается в субботу». Совпадение с текстом оказалось идеальным! Огромное ветхое здание из кирпича, километры пустых коридоров, заброшенные кабинеты, стеллажи с загадочными томами (что-нибудь про теорию функций комплексного переменного!) и жаркие дискуссии с коллегами о природе возникновения кавитационных пузырьков или регистрации частот, наводимых в лопастях вихрями Бенара — Кармана. Я чувствовал себя так, будто на самом деле попал в НИИЧАВО (институт из произведений братьев Стругацких. — Прим.ред.).

Веселая книга Стругацких учила меня ценить своеобразный быт отраслевого НИИ, вдохновляла, а порой сподвигала на поиск буквальных соответствий: так, один коллега напоминал Романа Ойру-Ойру, а другой казался вылитым Витькой Корнеевым. Был и свой Выбегалло (куда же без этого!).

Сегодня принято считать, что «Понедельник» представляет лишь исторический интерес — мол, это свидетельство оттепельного энтузиазма. Обаятельный, но слишком уж легковесный текст, уступающий более философичной «Улитке на склоне». На самом же деле «Понедельник» посвящен не оттепельному, а научному энтузиазму, который никуда не исчезал. Им и сегодня одержимы десятки тысяч ученых. И этим людям вовсе не кажется устарелой гипотеза, предложенная сотрудниками НИИЧАВО: «Счастье заключается в непрерывном познании».

Творчество Стругацких в целом (и «Понедельник» в частности) будут живы до тех пор, пока существуют наука, удивление перед миром и азарт исследования. И пока все мы готовы увлеченно работать ради чего-то, что кажется нам значимым.