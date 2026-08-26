Эксклюзив! Показываем, как выглядит новое пространство «Среда» на Васильевском острове

Камерное пространство «Среда» занимает старинный особняк Сысоева на 9-й линии, 60. Реконструкция и приспособление здания середины XIX века заняли около двух лет: его пришлось отремонтировать до кирпича, чтобы привести в порядок после десятилетий эксплуатации. В разное время в нем располагались римско-католический приют, часовня немецкого прихода, фабричный клуб и офис банка. Последние несколько лет он принадлежит компании Павла Альтова.

Хотя сам особняк и не относится к памятникам архитектуры, он находится в охранной зоне, поэтому цвет фасадов пришлось согласовывать в профильных ведомствах. При этом удалось отойти от прежнего розового оттенка в сторону более нейтрального серого, чтобы он стал идеальным фоном для авторских интерьеров будущих резидентов. В остальном владельцы не были ограничены, поэтому увеличили площадь за счет мансарды с панорамным остеклением и видами как на двор, так и на Васильевский остров.