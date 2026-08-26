Эксклюзив! Показываем, как выглядит новое пространство «Среда» на Васильевском острове

Плюс одна локация разблокирована на Васильевском острове: в двух шагах от метро начинает работу камерное пространство «Среда»! Это добрососедское комьюнити близких по духу гастрорезидентов (не только местных, но и московских!) с уютными террасами в тихом дворе, а также ритейл-, бьюти- и велнес-проектов в отдельном флигеле. Среди них — «Продукты» (спойлер: это не магазин!), ресторан высокой кухни Patu 11/08 и второй в городе ресторан Tiger Lily. Первые открытия ждем уже этой осенью, а в ближайшие полгода — запуск в полноценном режиме. Собака.ru первой побывала в новом пространстве «Среда», а теперь рассказывает и показывает, как оно устроено.
Камерное пространство «Среда» занимает старинный особняк Сысоева на 9-й линии, 60. Реконструкция и приспособление здания середины XIX века заняли около двух лет: его пришлось отремонтировать до кирпича, чтобы привести в порядок после десятилетий эксплуатации. В разное время в нем располагались римско-католический приют, часовня немецкого прихода, фабричный клуб и офис банка. Последние несколько лет он принадлежит компании Павла Альтова.
Хотя сам особняк и не относится к памятникам архитектуры, он находится в охранной зоне, поэтому цвет фасадов пришлось согласовывать в профильных ведомствах. При этом удалось отойти от прежнего розового оттенка в сторону более нейтрального серого, чтобы он стал идеальным фоном для авторских интерьеров будущих резидентов. В остальном владельцы не были ограничены, поэтому увеличили площадь за счет мансарды с панорамным остеклением и видами как на двор, так и на Васильевский остров.
Первым открылся ресторан высокой кухни Patu 11/08. Идеолог проекта — Ярослав Свинцов, бренд-шеф ресторана «Гребешки» (работал в Hamlet+Jacks). Кухня, в центре внимания которой «творческое использование открытого огня», и залы с эклектичным интерьером «вне времени» и «отсылками к городской семантике» полностью готовы принимать гостей. Вход в заведение расположен как с улицы, так и со двора. В последнем, уже в следующем сезоне, планируют разместить уютную террасу.
В ближайшее время запустят вдохновленный латиноамериканской культурой цветочный магазин Santa Rosita — с букетами по поводу и без (никакого нюда!), с flores sin fin — доставкой по подписке, а еще мастер-классами и вечеринками. В конце августа он заработает онлайн, а осенью откроет двери для посетителей. Еще через один-два месяца к нему присоединятся студия ухода за телом Amby Beauty Club и экологичная студия окрашиваний и ухода Natulique — официальный представитель датского бренда в России.
куратор проекта
Примерно через четыре месяца у нас появится еще один резидент — бар «Продукты» от создателей московского бара «Ровесник». Чуть позже, где-то через шесть месяцев, также откроется второй в Петербурге ресторан Tiger Lily. Так как он полностью занимает второй этаж, ему потребовалось больше времени, чем другим гастропроектам. А в мансарде с панорамным балконом разместится еще один резидент, которого мы анонсируем чуть позже.
«Продукты» станут первым проектом городской экосистемы p2p за пределами Москвы: помимо бара «Ровесник», в нее входят боулинг «Дорожка», караоке Nomer и другие заведения столицы. Для петербургского дебюта ее основатели Саша Мартынов и Коля Аветисян вдохновлялись барной культурой Бангкока. Один из ориентиров — Bar Us, где наливают прозрачный коктейль со вкусом рамена.
В новом баре на 9-й линии Васильевского острова, 60 тоже будут экспериментировать со знакомыми вкусами: овощи, фрукты, крупы и прочие привычные ингредиенты лягут в основу авторских напитков. Тему магазинного прилавка обыграют и в интерьере: его роль возьмет на себя барная стойка, а роторный испаритель (с его помощью можно извлекать ароматы из самых разных ингредиентов!) вынесут прямо в зал.
Уже в следующем сезоне также откроется двор пространства, где проведут благоустройство и установят сезонное озеленение. Здесь разместят несколько поп-ап-проектов и будут проводить камерные ивенты — от кинопоказов под открытым небом до гастрособытий с участием именитых шефов.
куратор проекта
Это будут ужины в формате большого стола: наши рестораны-резиденты говорят, что могут зажарить целого ягненка! Еще рассматриваем камерные концерты и кинопоказы. Во дворе есть брандмауэр, на который можно направить проектор и смотреть фильмы. Посадка позволяет разместить гостей как на первом, так и на втором этажах, где есть панорамные балконы. Винно-образовательные форматы нам тоже близки, поэтому со временем могут появиться и они. Совсем скоро мы расскажем все подробности.
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