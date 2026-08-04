Где в Петербурге учиться современному искусству? Вот 6 вариантов (от фотографии до перформанса)!

Докдокдок

Школа фотографии существует в Петербурге уже 10 лет. Есть четыре курса: по основам мастерства, документальной фотографии, новым технологиям в создании снимков и фотографии как элементу современного искусства. На последнем медиум рассматривают как инструмент художественного мышления и авторского высказывания. В центре программы — 12-месячный курс основательницы школы Феодоры Каплан, на котором учат смотреть на историю фотографии и создавать собственные работы в контексте современного арта. Параллельно проводят краткосрочные классы по смежным дисциплинам — от цветовой обработки до работы с движением.

Теорию на курсе совмещают с практикой, а домашние задания становятся отправными точками персональных проектов выпускников — от фотокниг до выставок.

Принимают людей старше 18 лет, с любым образованием. Для поступления нужно отправить портфолио и мотивационное письмо. Набор на следующий курс продлится до 30 сентября.

Есть офлайн- и онлайн-форматы.

Стоимость — 7800 рублей в месяц.

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