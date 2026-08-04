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Искусство

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Где в Петербурге учиться современному искусству? Вот 6 вариантов (от фотографии до перформанса)!

Подборка для тех, кому тесно в рамках традиционного художественного образования. Шесть школ и лабораторий, где взрослых учат современному арту.

Марина Истомина. Из проекта "Крыша"
Изображение предоставлено Собака.ru Докдокдок

Марина Истомина. Из проекта "Крыша"

Докдокдок

Школа фотографии существует в Петербурге уже 10 лет. Есть четыре курса: по основам мастерства, документальной фотографии, новым технологиям в создании снимков и фотографии как элементу современного искусства. На последнем медиум рассматривают как инструмент художественного мышления и авторского высказывания. В центре программы — 12-месячный курс основательницы школы Феодоры Каплан, на котором учат смотреть на историю фотографии и создавать собственные работы в контексте современного арта. Параллельно проводят краткосрочные классы по смежным дисциплинам — от цветовой обработки до работы с движением.

Теорию на курсе совмещают с практикой, а домашние задания становятся отправными точками персональных проектов выпускников — от фотокниг до выставок.

Принимают людей старше 18 лет, с любым образованием. Для поступления нужно отправить портфолио и мотивационное письмо. Набор на следующий курс продлится до 30 сентября.

Есть офлайн- и онлайн-форматы.

Стоимость — 7800 рублей в месяц.

Подробнее здесь.

Проекты из "Фотографики" на выставке "Дочки-матери" в центре фотографии "Март"
Изображение предоставлено Собака.ru Фотографикой

Проекты из "Фотографики" на выставке "Дочки-матери" в центре фотографии "Март"

Фотографика

Еще одна школа фотографии, которая возникла в Петербурге, а сейчас доступна в формате онлайн по всему миру. Есть две программы — на 2,5 года для начинающих и 1,5-годовой продвинутый курс. Внутри — синтез практических и теоретических занятий, мастер-классов, интенсивов, семинаров и лекций. Студентам дают возможность попробовать себя в разных областях фотографии — от документальной до арт-съемок и мультимедийных проектов. Плюс школа помогает продвижению своих учеников и выпускников на сцене.

Прием заявок идет до 30 сентября.

Стоимость — 7200 рублей в месяц. Есть возможность грантовой поддержки.

Подробнее здесь.

Преезентация первой лаборатории
Изображение предоставлено Собака.ru Лабораторией новых медиа

Преезентация первой лаборатории

Лаборатория новых медиа

Курс для молодых медиахудожников и профессионалов возник в 2016 году при Медиацентре Новой сцены Александринского театра. Цель лаборатории — осваивать современные технологии в области театра, перформанса и гибридных видов искусств. Для этого в ходе занятий инициируются коллаборации между людьми, работающими с режиссурой, видео, анимацией, музыкой, саунд-артом, танцем, пластикой и сценарным мастерством. За десять лет в лаборатории создали более ста театральных и выставочных проектов, часть из них представлена в репертуаре Александринского театра.

Поступить можно, подав заявку и портфолио на регулярный открытый конкурс.

Об объявлении следующего можно будет узнать здесь.

"Маршрут-22"- совместная выставка ШОВ и арт-дуэта МишМаш в галерее "Гараж"
Изображение предоставлено Собака.ru ШОВ

"Маршрут-22"- совместная выставка ШОВ и арт-дуэта МишМаш в галерее "Гараж"

ШОВ

Самоорганизованная школа современного искусства. Теорию на лекциях миксуют с практическими занятиями — от написания артист-стейтментов до создания зинов и совместного приготовления еды для включения экологической оптики. Студенты и выпускники делают общие выставочные и не только проекты.

Курсы построены не как повторяющиеся программы, а в виде конструктора из занятий с постоянными и приглашенными лекторами. Среди спикеров — Иван Новиков, Борис Клюшников, Алина Белишкина, Андрей Кузькин, Авдей Тер-Оганьян и другие.

Доступны офлайн- и онлайн-форматы. Стоимость обучения зависит от выбранного варианта и длительности курса.

Для поступления нужно заполнить заявку и пройти собеседование.

Сейчас заканчивается летний курс, о наборе на следующий можно будет узнать здесь.

Лекция Сергея Финогина
Изображение предоставлено Собака.ru Константином Козловым

Лекция Сергея Финогина

Практики свободы

Еще одна самоорганизация. Экспериментальный междисциплинарный курс объединяет теорию, исторический контекст, знакомство с действующими акторами и практические навыки для создания собственных проектов. Студентов учат работать в разных медиумах — от визуальных искусств до партиципаторных практик. Быстрой арт-карьерыне обещают, зато знакомят с локальными контекстами через примеры художественных интервенций. Среди преподавателей — петербургские художники и кураторы (например, Семен Мотолянец, Елизавета Иванова, создатель школы Константин Козлов). Курс состоит из модулей, есть возможность выбрать для прохождения только часть из них.

Сейчас проект существует в онлайн-формате, но на осенне-зимнем семестре обещают офлайн-версию. Предзапись на него уже идет.

Стоимость обучения зависит от выбранного набора учебных модулей.

Подробнее здесь.

Лаборатория «Сад. Поэтика пространства»
Изображение предоставлено Собака.ru ШИКИ

Лаборатория «Сад. Поэтика пространства»

Школа искусств и креативных индустрий (ШИКИ)

Независимая образовательная инициатива с программами в разных областях современного искусства — от перформанса до литературы. Школа устроена по принципу проектного образования: обучение ведет к созданию законченного художественного произведения. Курсы ориентированы на разные уровни подготовки участников и длятся от двух недель до двух лет, их можно совмещать или проходить последовательно.

Есть офлайн- и онлайн-форматы.

Стоимость зависит от выбранного курса (и начинается с 0 рублей).

Подробности о новых курсах будут здесь.

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