Где в Петербурге учиться современному искусству? Вот 6 вариантов (от фотографии до перформанса)!

Подборка для тех, кому тесно в рамках традиционного художественного образования. Шесть школ и лабораторий, где взрослых учат современному арту.
Марина Истомина. Из проекта "Крыша"
Докдокдок
Школа фотографии существует в Петербурге уже 10 лет. Есть четыре курса: по основам мастерства, документальной фотографии, новым технологиям в создании снимков и фотографии как элементу современного искусства. На последнем медиум рассматривают как инструмент художественного мышления и авторского высказывания. В центре программы — 12-месячный курс основательницы школы Феодоры Каплан, на котором учат смотреть на историю фотографии и создавать собственные работы в контексте современного арта. Параллельно проводят краткосрочные классы по смежным дисциплинам — от цветовой обработки до работы с движением.
Теорию на курсе совмещают с практикой, а домашние задания становятся отправными точками персональных проектов выпускников — от фотокниг до выставок.
Принимают людей старше 18 лет, с любым образованием. Для поступления нужно отправить портфолио и мотивационное письмо. Набор на следующий курс продлится до 30 сентября.
Есть офлайн- и онлайн-форматы.
Стоимость — 7800 рублей в месяц.
Подробнее здесь.
Проекты из "Фотографики" на выставке "Дочки-матери" в центре фотографии "Март"
Фотографика
Еще одна школа фотографии, которая возникла в Петербурге, а сейчас доступна в формате онлайн по всему миру. Есть две программы — на 2,5 года для начинающих и 1,5-годовой продвинутый курс. Внутри — синтез практических и теоретических занятий, мастер-классов, интенсивов, семинаров и лекций. Студентам дают возможность попробовать себя в разных областях фотографии — от документальной до арт-съемок и мультимедийных проектов. Плюс школа помогает продвижению своих учеников и выпускников на сцене.
Прием заявок идет до 30 сентября.
Стоимость — 7200 рублей в месяц. Есть возможность грантовой поддержки.
Подробнее здесь.
Преезентация первой лаборатории
Лаборатория новых медиа
Курс для молодых медиахудожников и профессионалов возник в 2016 году при Медиацентре Новой сцены Александринского театра. Цель лаборатории — осваивать современные технологии в области театра, перформанса и гибридных видов искусств. Для этого в ходе занятий инициируются коллаборации между людьми, работающими с режиссурой, видео, анимацией, музыкой, саунд-артом, танцем, пластикой и сценарным мастерством. За десять лет в лаборатории создали более ста театральных и выставочных проектов, часть из них представлена в репертуаре Александринского театра.
Поступить можно, подав заявку и портфолио на регулярный открытый конкурс.
Об объявлении следующего можно будет узнать здесь.
"Маршрут-22"- совместная выставка ШОВ и арт-дуэта МишМаш в галерее "Гараж"
ШОВ
Самоорганизованная школа современного искусства. Теорию на лекциях миксуют с практическими занятиями — от написания артист-стейтментов до создания зинов и совместного приготовления еды для включения экологической оптики. Студенты и выпускники делают общие выставочные и не только проекты.
Курсы построены не как повторяющиеся программы, а в виде конструктора из занятий с постоянными и приглашенными лекторами. Среди спикеров — Иван Новиков, Борис Клюшников, Алина Белишкина, Андрей Кузькин, Авдей Тер-Оганьян и другие.
Доступны офлайн- и онлайн-форматы. Стоимость обучения зависит от выбранного варианта и длительности курса.
Для поступления нужно заполнить заявку и пройти собеседование.
Сейчас заканчивается летний курс, о наборе на следующий можно будет узнать здесь.
Лекция Сергея Финогина
Практики свободы
Еще одна самоорганизация. Экспериментальный междисциплинарный курс объединяет теорию, исторический контекст, знакомство с действующими акторами и практические навыки для создания собственных проектов. Студентов учат работать в разных медиумах — от визуальных искусств до партиципаторных практик. Быстрой арт-карьерыне обещают, зато знакомят с локальными контекстами через примеры художественных интервенций. Среди преподавателей — петербургские художники и кураторы (например, Семен Мотолянец, Елизавета Иванова, создатель школы Константин Козлов). Курс состоит из модулей, есть возможность выбрать для прохождения только часть из них.
Сейчас проект существует в онлайн-формате, но на осенне-зимнем семестре обещают офлайн-версию. Предзапись на него уже идет.
Стоимость обучения зависит от выбранного набора учебных модулей.
Подробнее здесь.
Лаборатория «Сад. Поэтика пространства»
Школа искусств и креативных индустрий (ШИКИ)
Независимая образовательная инициатива с программами в разных областях современного искусства — от перформанса до литературы. Школа устроена по принципу проектного образования: обучение ведет к созданию законченного художественного произведения. Курсы ориентированы на разные уровни подготовки участников и длятся от двух недель до двух лет, их можно совмещать или проходить последовательно.
Есть офлайн- и онлайн-форматы.
Стоимость зависит от выбранного курса (и начинается с 0 рублей).
Подробности о новых курсах будут здесь.
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