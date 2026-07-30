Эксклюзив! Каким получился музей Ивана Билибина в Ивангороде: большой гид по обновленной экспозиции от Собака.ru

Почти полвека назад Ивангород стал хранителем семейного собрания Ивана Билибина, его супруги Александры Щекатихиной-Потоцкой и приемного сына – Мстислава Потоцкого. Решением последнего, возможно, не самая пышная, но самая личная коллекция осталась в приграничном городе Ленинградской области. После комплексной реставрации она вновь станет доступна широкой публике к 150-летию со дня рождения Ивана Билибина. Редакция Собака.ru первой побывала на обновленной экспозиции и рассказывает, как она устроена (официальное открытие – 15 августа!).
Обновленная экспозиция отличается продуманной архитектурой и изящными решениями: она выстроена вокруг коллекции и ведет зрителя по жизни художника и его близких. Каждый зал — отдельная ее глава: от экспедиций на Русский Север, где сформировались основы «билибинского стиля», и крымского домика, который петербургская богема купила в складчину, — через темный коридор потерь и болезней — к эмиграции в Каир, а затем во Францию. Наконец, в последнем зале зритель вслед за семьей художника возвращается в СССР — в Ленинград. Там, в блокадном городе, в 1942 году оборвалась жизнь Билибина, который наотрез отказался эвакуироваться, заявив: «Из осажденных крепостей не бегут, их защищают».
Проект обновления экспозиции по заказу «Музейного агентства» и Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области разработал петербургский архитектор Сергей Падалко. В работе он использовал натуральные материалы: стены и потолки выставочного пространства оформил холстами, чтобы у посетителей возникло ощущение, будто они оказались внутри картины.
Падалко также обратился к истории особняка, принадлежавшего трем поколениям промышленников и меценатов Пантелеевых. Зону гостеприимства отделал деревом, подчеркивающим возраст здания, а на лестнице, сняв часть штукатурки до кирпичной кладки, создал панно с панорамой Ивангорода. В вестибюле разместил старые фотографии, сделанные в этом доме, и фрагмент решетки Знаменской церкви — одно из изделий предприятий Пантелеевых.
Иван Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая с сыном Мстиславом. Период создания: 1923 год
Первый этаж также включает стенды о судьбе Мстислава Потоцкого, сына художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой. Билибин воспитывал его с шести лет — с тех пор, как мальчик вместе с матерью оказался за границей. Многие годы спустя, передавая в Ивангород собрание родителей, наследник художников поставил лишь одно условие: оно «не должно оказаться закрытым в запасниках какого-либо крупного музея». «Музей Билибина открылся 30 мая 1980 года. Позже Потоцкий работал в нем, отведя себе скромную роль смотрителя», — рассказала Собака.ru Леся Колесникова, заместитель председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.
Эскиз зала «Север»
«Север»
Главные залы обновленной экспозиции расположены на втором этаже. Первый из них — «Север». По воспоминаниям Билибина, именно в поездках в этом направлении, среди лесов, озер и рек, он нашел «тот источник, который был нужен и любим» и с которым не расставался «до самой своей смерти». Здесь представлены вещи, которые художник привез из экспедиций, — например, костюм вологодской девушки, восстановленный в Международном центре реставрации в Рождествено.
Эскиз зала «Кабинет»
«Кабинет»
Пространство посвящено семье Билибиных и ранним годам художника. Здесь собраны семейные фотографии и документы, кисти, этюдник и другие приспособления для рисования, а также ранние живописные работы. В «Кабинете» также представлен один из самых трогательных экспонатов обновленной экспозиции — «Тюльпаны», которые Билибин написал в семь лет. Этот рисунок выставляется впервые.
Картина «Тюльпаны», художник — Иван Билибин
По воспоминаниям художника, он рисовал столько, сколько себя помнил, а поддерживала его только мать. Поэтому ее отреставрированный портрет занимает одно из центральных мест. Рядом — лубки и гравюры, которые повлияли на творчество Билибина и которые он высоко ценил.
Эскиз зала «Крым»
«Крым»
В 1910 году Билибин вошел в товарищество, созданное для покупки земли на полуострове. Идея построить в урочище Батилиман дачный поселок «интеллигентных тружеников» объединила ученых, политиков, юристов и деятелей культуры. Среди них были писатели Владимир Короленко, художники Владимир и Дмитрий Дервизы, академик Владимир Вернадский и физик Абрам Иоффе.
«Билибину по жребию достался прекрасный участок с каменным домом на самом берегу моря. К дому он пристроил мастерскую, посадил виноград, магнолии и розы, превратив его в уютный, со вкусом обустроенный коттедж. Вплоть до 1917 года Билибин приезжал сюда каждое лето. В годы революции и Гражданской войны “любимый Крым” оставался для него не только источником вдохновения, но и постоянным прибежищем», — рассказала Собака.ru Ирина Миронова, заведующая Ивангородским музеем и куратор экспозиции.
Именно отсюда Билибин уехал в эмиграцию. Переход к этой части его жизни обозначен темным коридором — границей между двумя эпохами, разделившими его судьбу.
Эскиз зала «Египет»
«Египет»
В этом зале представлены фотографии Билибина, его живописные работы и личные вещи, в том числе маски, которые художник приобрел в Египте, а затем перевез через Европу в СССР. Здесь же находится картина Александры Щекатихиной-Потоцкой «Сватовство», на которой бородатые мужчины сидят за столом и беседуют. Художница происходила из старообрядческой семьи, поэтому полотно, предположительно, связано с теплыми воспоминаниями о родных и России.
Эскиз зала «Франция»
«Франция» и «Театр»
Два этих зала раскрывают Билибина не только как книжного графика, но и как театрального художника. Первые декорации он создавал еще в петербургский период, однако в полной мере проявил себя в этой сфере во Франции.
Работать для театра Билибин начал в 1900-х годах. Одним из самых значительных его проектов стало оформление оперы Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок» для частной оперы в Москве в 1908–1909 годах. Симметричные композиции, орнаменты и узоры в виде шахматной клетки превращали декорации в увеличенные книжные иллюстрации.
Эскиз декорации к балету Стравинского «Жар-птица», художник — Иван Билибин. Период создания: 1931 год (из комплекта: французский период 1925-1936 годов)
Билибин также создавал эскизы костюмов для разных постановок. Среди них — «Борис Годунов» для парижских сезонов Сергея Дягилева, «Садко» и «Сказка о царе Салтане» для Национального театра в Праге. В эмиграции он оформил балет Игоря Стравинского «Жар-птица» для театра «Колон» и оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» для Городского театра в Брно.
Эскиз костюма Ткачихи к опере Римского-Корсакова «Сказка о Царе Салтане», художник — Иван Билибин. Период создания: 1929-1938 годы. Коллекция Мстислава Потоцкого
Эскиз костюма юноши к опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», художник — Иван Билибин. Период создания: 1934 год. Коллекция Мстислава Потоцкого
Работу для сцены художник продолжал почти всю жизнь: его последние театральные проекты относятся к ленинградскому периоду 1930-х годов.
Эскиз зала «СССР»
«СССР»
В сентябре 1936 года Билибин вместе с семьей вернулся в страну и поселился в Ленинграде. Он стал профессором графической мастерской Института живописи, скульптуры и архитектуры, продолжал иллюстрировать книги и создавать театральные декорации. В 1939 году ему присвоили степень доктора искусствоведения.
В пространстве собраны иллюстрации и документы блокадного времени: пропуска в академическую столовую и рукописное свидетельство о смерти. Среди последних работ художника — новогодняя открытка 1942 года с Александром Невским, сражающимся с немецкими рыцарями. Так он провел параллель между Великой Отечественной войной и событиями Древней Руси.
Билибин отказался от эвакуации, считая, что может быть полезен пасынку Мстиславу Потоцкому, воевавшему на местном фронте. Художник умер от истощения 7 февраля 1942 года в больнице при Академии художеств и был похоронен в братской могиле профессоров на острове Декабристов.
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