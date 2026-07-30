Эксклюзив! Каким получился музей Ивана Билибина в Ивангороде: большой гид по обновленной экспозиции от Собака.ru

«Крым»

В 1910 году Билибин вошел в товарищество, созданное для покупки земли на полуострове. Идея построить в урочище Батилиман дачный поселок «интеллигентных тружеников» объединила ученых, политиков, юристов и деятелей культуры. Среди них были писатели Владимир Короленко, художники Владимир и Дмитрий Дервизы, академик Владимир Вернадский и физик Абрам Иоффе.

«Билибину по жребию достался прекрасный участок с каменным домом на самом берегу моря. К дому он пристроил мастерскую, посадил виноград, магнолии и розы, превратив его в уютный, со вкусом обустроенный коттедж. Вплоть до 1917 года Билибин приезжал сюда каждое лето. В годы революции и Гражданской войны “любимый Крым” оставался для него не только источником вдохновения, но и постоянным прибежищем», — рассказала Собака.ru Ирина Миронова, заведующая Ивангородским музеем и куратор экспозиции.

Именно отсюда Билибин уехал в эмиграцию. Переход к этой части его жизни обозначен темным коридором — границей между двумя эпохами, разделившими его судьбу.