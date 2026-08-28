Александринскому театру — 270 лет! Вот как его поздравили Тихон Жизневский, Иван Трус, Никита Кобелев и Анна Блинова

Юбилей сезона! 30 августа в честь 270-летия один из старейших драматических театров страны открывает «Александринский» фестиваль. Обещают постановки из Японии, Бразилии, Ирана и Монголии, программу к 80-летию режиссера Валерия Фокина и громкую премьеру Никиты Кобелева по роману Тынянова о Грибоедове. «Собака.ru» поздравляет площадку спецпректом: читайте истории, в которых артисты (Жизневский! Трус! Блинова!) и худрук (Кобелев!) признаются в любви Александринскому театру.
Тихон Жизневский в спектакле «Ревизор с продолжением»
Тихон Жизневский
Впервые я оказался в Александринском театре в 2009 году после того, как Валерий Владимирович Фокин пригласил меня поработать в труппе. Когда я вошел, опешил, потому что не ожидал, что он до такой степени роскошный. Мне только исполнился 21 год, а вокруг находились большие артисты. Меня представили, все аплодировали, а потом подарили цветы. Это все было настолько в новинку, что я, естественно, очень обрадовался и смутился. Но больше всего мне запомнилась реакция Виктора Федоровича Смирнова. После собрания труппы он подошел ко мне с серьезным лицом и сказал очень низким голосом: «Хоть бы денек пожить так, как ты!» Я рассмеялся, он пожал мне руку и поздравил. Сейчас, конечно, его очень не хватает (артист ушел из жизни в 2017-м. — Прим.ред.).
Как я впервые понял, что влюбился в Александринский театр? На тот момент я отработал здесь десять лет, и мне приснился сон. В нем я только заканчиваю Щукинский институт и оказываюсь в Вахтанговском театре. Ребята очень тепло принимают меня и говорят: «Тихон, мы так рады, что ты пришел именно к нам». После этого я попадаю в гримерную, смотрюсь в зеркало и понимаю, что стал предателем, потому что ушел в другой театр. В этот момент я начинаю задыхаться и просыпаюсь в поту с тахикардией. Получается, прикипел к Александринскому. Как собака, люблю свою будку.
Спектакль «Тварь» Никиты Кобелева
Никита Кобелев
худрук Александринского театра
Я попал в Александринку в начале 2010-х, как зритель. Тогда я был начинающим режиссером, и о театре под руководством Фокина говорили буквально все. Большим художественным событием тогда были «Счастье» Андрея Могучего, «Чайка» Кристиана Люпы, «Ревизор» и «Женитьба» Валерия Фокина. Приход в это пространство всегда ощущался как праздник.
Самое теплые воспоминания — когда меня представляли в качестве главного режиссера. Это было уже после того, как я поставил спектакль «Тварь». Помню, с каким принятием меня встретила труппа. Возникло чувство, что мне здесь рады. Я был растроган, и это помогло почувствовать не только ответственность за великий театр, но и поддержку. Это место всегда было и будет особенным для меня. Здесь высочайшая концентрация художественной энергии, и это невозможно не чувствовать.
Иван Трус в спектакле «Обломов»
Иван Трус
Будучи артистом белорусского театра, однажды я приехал в Петербург на повышение квалификации. Нас, вместе с другими коллегами, привели на экскурсию в Александринский, и тогда мне почему-то показалось, что я под водой, в Атлантиде. Спустя годы, играя в спектакле «Процесс», я возвращался к этой мысли, лежа на спине и разглядывая красоты зала. До сих пор театр впечатляет меня отношением к профессионалам во всех цехах. А еще дисциплиной внутри этого огромного пространства и величием исторического здания. Горжусь, что работаю именно здесь!
Анна Блинова в спектакле «Один восемь восемь один»
Анна Блинова
актриса Александринского театра
В школе, когда я еще ни разу не бывала в Александринском театре, мне приснился сон, что я стою на огромной сцене. И он оказался вещим! Хорошо помню, как впервые оказалась перед нашим залом, доверху наполненным зрителями. У меня тогда страшно закружилась голова от масштаба этой громады. Сейчас до сих пор каждый раз возникает ощущение прикосновения к чему-то очень большому и прекрасному. Ну и ощущение собственной крошечности.
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