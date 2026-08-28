Александринскому театру — 270 лет! Вот как его поздравили Тихон Жизневский, Иван Трус, Никита Кобелев и Анна Блинова

актер Александринского театра

Впервые я оказался в Александринском театре в 2009 году после того, как Валерий Владимирович Фокин пригласил меня поработать в труппе. Когда я вошел, опешил, потому что не ожидал, что он до такой степени роскошный. Мне только исполнился 21 год, а вокруг находились большие артисты. Меня представили, все аплодировали, а потом подарили цветы. Это все было настолько в новинку, что я, естественно, очень обрадовался и смутился. Но больше всего мне запомнилась реакция Виктора Федоровича Смирнова. После собрания труппы он подошел ко мне с серьезным лицом и сказал очень низким голосом: «Хоть бы денек пожить так, как ты!» Я рассмеялся, он пожал мне руку и поздравил. Сейчас, конечно, его очень не хватает (артист ушел из жизни в 2017-м. — Прим.ред.).

Как я впервые понял, что влюбился в Александринский театр? На тот момент я отработал здесь десять лет, и мне приснился сон. В нем я только заканчиваю Щукинский институт и оказываюсь в Вахтанговском театре. Ребята очень тепло принимают меня и говорят: «Тихон, мы так рады, что ты пришел именно к нам». После этого я попадаю в гримерную, смотрюсь в зеркало и понимаю, что стал предателем, потому что ушел в другой театр. В этот момент я начинаю задыхаться и просыпаюсь в поту с тахикардией. Получается, прикипел к Александринскому. Как собака, люблю свою будку.