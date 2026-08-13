10 лучших недавних детективов, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2026 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество отличных полнометражных детективов: от «Частной жизни» с Джоди Фостер и финала трилогии об Эноле Холмс до «Кодекса Данте» с вау-кастом и семейного проекта «Следствие ведут овечки» с Хью Джекманом. Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.
Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.
«Частная жизнь» / Vie privée (18+)
Французский детектив со звездой «Молчания ягнят» Джоди Фостер. Она играет психотерапевта по имени Лилиан, чья пациентка Паула (Виржини Эфира) якобы покончила с собой. Впрочем, доктор в это не верит и начинает собственное расследование. Режиссер — Ребекка Злотовски («Планетариум» и «Грани любви»).
Вышел на «Кинопоиске», Wink, «Иви», Okko, «Кино1ТВ»
«Преступление на третьем этаже» / Le crime du 3e étage (18+)
Французский детектив о писателе по имени Франсуа (Жиль Леллуш), прославившемся книгами в этом жанре, и его жене Колетт (Летиция Каста), которая внезапно начинает подозревать их соседа в убийстве. Пара берется распутывать историю, а параллельно реанимирует свои затухающие отношения. Режиссер — Реми Безансон («Первый день оставшейся жизни»).
Вышел на Apple TV
«Иллюзия убийства» / Reversion (18+)
Триллер с Хайме Лорэнте из «Бумажного дома» в главной роли — он играет мужчину по имени Марио, ставшего свидетелем похищения своего старшего брата Давида (Мануэль Вега). Однако тот возвращается через несколько дней и дает богатую пищу для размышлений — судя по всему, события связаны с резонансным убийством, произошедшим много лет назад. Режиссер — Джейкоб Сантана («Омен. Обличье зла»).
Вышел на Max
«Кодекс Данте» / In the Hand of Dante (18+)
Исторический детективный триллер, который разворачивается в двух таймлайнах: пока Данте Алигьери ищет вдохновение для своей «Божественной комедии» современный нью-йоркский писатель Ник собирается выяснить подлинность ее рукописи (обоих играет Оскар Айзек). В по-настоящему звездном касте — Аль Пачино, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Момоа и Джон Малкович. Картину снял Джулиан Шнабель, автор «Скафандра и бабочки».
Вышел на Netflix
Фильм «Энола Холмс 3» / Enola Holmes 3 (18+)
Финал саги о сестре Шерлока Холмса в исполнении звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун — в третьей части девушка готовится к свадьбе с лордом Тьюксбери (Луи Патридж), однако в этот момент ее брат (Генри Кавилл) бесследно пропадает. Также в фильме снялись Химеш Патель, Хелена Бонем Картер и Шэрон Дункан-Брюстер, а режиссером выступил автор «Точки кипения» и «Переходного возраста» Филип Барантини.
Вышел на Netflix
«Фальшивомонетчик» / L'affaire Bojarski (18+)
Байопик о гениальном фальшивомонетчике Яне Боярском (Реда Катеб, «Особенные»), промышлявшем во Франции в 1950-е годы и считавшимся врагом номер один для Банка Франции. Его пытается поймать инспектор Матте (Бастьен Буйон, «Граф Монте-Кристо»). Режиссер — Жан-Поль Саломе («Крестная мама»).
Вышел на Apple TV
«Мегрэ и убийство в высшем обществе» / Maigret et le mort amoureux (18+)
Экранизация классического детектива Жоржа Сименона «Мегрэ и старики» — по сюжету комиссар (Дени Подалидес) расследует убийство бывшего посла, к которому может быть напрямую причастна местная аристократия. В картине Паскаля Боницера («Украденная картина») также снялись Анн Альваро, Мануэль Гийо и Ирен Жакоб.
Вышел на Apple TV, идет в кинотеатрах России
«Самурай и пленник» / Kokurojo (18+)
Историко-политический детектив Киеси Куросавы («Жена шпиона»). По сюжету во время осады замка кто-то одного за другим убивает его жителей. Чтобы найти злодея, самурай Араки (Масахиро Мотоки) объединяет усилия со своим пленным, военным стратегом Куродой (Масаки Суда).
Идет в кинотеатрах России
«Следствие ведут овечки» / The Sheep Detectives (18+)
Комедийный уютный детектив о пастухе Джордже (Хью Джекман), который любит читать своей отаре истории о расследованиях. Притом питомцы все понимают, и когда его находят мертвым, они берутся самостоятельно найти убийцу. Также в касте — Николас Браун, Николас Галицин и Молли Гордон. Режиссер — Кайл Балда, до этого снявший несколько мультфильмов про Миньонов.
Вышел на Prime Video
«Параллельные истории» / Histoires parallèles (18+)
Участник основного конкурса Каннского кинофестиваля-2026: по сюжету писательница Сильви (Изабель Юппер) наблюдает за соседями в телескоп и придумывает на основе их жизни новую книгу. Ситуацию усложняет появление ее помощника Адама (Адам Бесса), который влюбляется в живущую напротив Ниту (Виржини Эфира), крадет рукопись и при знакомстве выдает ее за свою — все очень быстро запутывается. Также в картине двукратного лауреата «Оскара» Асгара Фархади снялись Венсан Кассель и Пьер Нинэ.
С 20 августа в кинотеатрах России
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