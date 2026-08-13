10 лучших недавних детективов, которые вы могли пропустить (и зря!)

С начала 2026 года в кинотеатрах и на онлайн-платформах вышло множество отличных полнометражных детективов: от «Частной жизни» с Джоди Фостер и финала трилогии об Эноле Холмс до «Кодекса Данте» с вау-кастом и семейного проекта «Следствие ведут овечки» с Хью Джекманом. Собака.ru рассказывает о своих (субъективных!) фаворитах, которые могли пройти мимо вас.

Дисклеймер: некоторые картины вышли в 2025-м, но в российском прокате и на стримингах стали доступны только в 2026-м.