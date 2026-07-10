Вот Дианаzine о приме Диане Вишнёвой! Танцлетопись, культурный эпос и июльский спецвыпуск Собака.ru

Прима Мариинского театра Диана Вишнёва — единственная балерина в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой. Путь Вишнёвой — не классическая биография этуали, а энциклопедия танца последних трех десятилетий и художественный турбопроцесс мирового значения. Ее карьера — гран-жете межгалактического масштаба: от архаичных балетов-реконструкций до контемпорари-бэнгеров (Форсайт! Бежар! Наарин!), от Мариинского до нью-йоркского ABT, от фильмов Хамдамова до иконических кадров Демаршелье. Собрали жизнь Вишнёвой в искусстве (двойной юбилей: 50 лет и 30 лет на сцене!): вот танцлетопись, культурный эпос и спецвыпуск Собака.ru — Дианаzine!
На Диане: колье и хупсы YANA
Глава 1: КАРЬЕРА
Почему карьера Дианы Вишнёвой — гран-жете межгалактического масштаба (от канонической баядерки Никии до этуали контемпорари!)
Глава 2: МУЗА
Как Диана Вишнёва стала музой всех культовых хореографов: от Монтеро до Наарина!
Глава 3: ФЕСТИВАЛЬ И ТРУППА CONTEXT
Как у Дианы Вишнёвой появился прогрессивный фестиваль-институция с собственной труппой
Глава 4: МОДА, КИНО И ФОТОГРАФИЯ
Демаршелье, Хамдамов и Chanel с Dior: как Диана Вишнёва стала музой фотографов, режиссеров и дизайнеров
Глава 5: ЮБИЛЕЙ
Какие премьеры диана Вишнёва показывает в честь двойного юбилея (50 лет и 30 на сцене!)
На Диане: хупсы YANA
На Романе Осипове: костюм VIVA VOX
На Александре Носове: пальто VIVA VOX
На Алине Костыревой: рубашка VIVA VOX
На Диане: хупсы YANA, платье VIVA VOX
Команда ДИАНАZINE:
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов
Стиль: Оксана Он
Текст: Богдан Королёк
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Главный редактор: Яна Милорадовская
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Визаж: Ольга Глазунова
Волосы: Ульяна Чернова
Сет-дизайн: Тимофей Грициенко
Визаж и волосы труппы: Ксения Козьминых, Алина Избышева, София Диган
Ассистенты стилиста: Лилия Кабирова, Анастасия Неводина
Ассистенты продюсера: Арина Волнягина, Алена Чиркова
Ассистент сет-дизайнера: Максим Монин
Ретушь: Анастасия Суворова
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