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Балет

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Вот Дианаzine о приме Диане Вишнёвой! Танцлетопись, культурный эпос и июльский спецвыпуск Собака.ru

Прима Мариинского театра Диана Вишнёва — единственная балерина в мире с собственным фондом, фестивалем и труппой. Путь Вишнёвой — не классическая биография этуали, а энциклопедия танца последних трех десятилетий и художественный турбопроцесс мирового значения. Ее карьера — гран-жете межгалактического масштаба: от архаичных балетов-реконструкций до контемпорари-бэнгеров (Форсайт! Бежар! Наарин!), от Мариинского до нью-йоркского ABT, от фильмов Хамдамова до иконических кадров Демаршелье. Собрали жизнь Вишнёвой в искусстве (двойной юбилей: 50 лет и 30 лет на сцене!): вот танцлетопись, культурный эпос и спецвыпуск Собака.ru — Дианаzine!

На Диане: колье и хупсы YANA
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: колье и хупсы YANA

Глава 1: КАРЬЕРА

Почему карьера Дианы Вишнёвой — гран-жете межгалактического масштаба (от канонической баядерки Никии до этуали контемпорари!)
Глава 2: МУЗА

Как Диана Вишнёва стала музой всех культовых хореографов: от Монтеро до Наарина!
Глава 3: ФЕСТИВАЛЬ И ТРУППА CONTEXT

Как у Дианы Вишнёвой появился прогрессивный фестиваль-институция с собственной труппой
Глава 4: МОДА, КИНО И ФОТОГРАФИЯ

Демаршелье, Хамдамов и Chanel с Dior: как Диана Вишнёва стала музой фотографов, режиссеров и дизайнеров
Глава 5: ЮБИЛЕЙ

Какие премьеры диана Вишнёва показывает в честь двойного юбилея (50 лет и 30 на сцене!)
Для Собака.ru с Дианой поговорил Богдан Королёк — в прошлом артист балета, теперь помощник худрука «Урал Балета» Максима Петрова, сценарист (из последних работ — их с Петровым «Конёк-горбунок» в Большом театре), эссеист, лектор и ведущий академический концертов, выступающий по всей стране: от «ГЭС-2» до Дягилевского фестиваля. А великий дуэт фотографа-феномена Дамира Жукенова и суперзвезды стайлинга Оксаны Он срежиссировал с труппой Context ультрамодный контемпорари-техно-перформанс (готический латекс! коконы Viva Vox! сверкающие бриллианты Yana!).
Диана Вишнева, труппа Context
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

Диана Вишнева, труппа Context

На Диане: платье VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: платье VIVA VOX

ГЛАВА 1: Почему карьера Дианы Вишнёвой — гран-жете межгалактического масштаба (от канонической баядерки Никии до этуали контемпорари и экспериментов с EDM и ИИ-костюмами!)

На Диане: хупсы YANA, платье VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: хупсы YANA, платье VIVA VOX

На Диане: колье и хупсы YANA, пальто VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: колье и хупсы YANA, пальто VIVA VOX

ГЛАВА 2: Как Диана Вишнёва стала музой всех культовых хореографов: от Монтеро до Наарина!

На Диане: хупсы YANA На Романе Осипове: костюм VIVA VOX На Александре Носове: пальто VIVA VOX На Алине Костыревой: рубашка VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: хупсы YANA

На Романе Осипове: костюм VIVA VOX

На Александре Носове: пальто VIVA VOX

На Алине Костыревой: рубашка VIVA VOX

ГЛАВА 3: Как у примы Дианы Вишнёвой появился Context — прогрессивный фестиваль-институция с собственной труппой

На Диане: хупсы YANA, платье VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: хупсы YANA, платье VIVA VOX

ГЛАВА 4: Демаршелье, Хамдамов и Chanel с Dior: как прима Диана Вишнёва стала музой фотографов, режиссеров и дизайнеров

На Диане: платье VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: платье VIVA VOX

На Диане: кольца YANA, платье VIVA VOX
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Диане: кольца YANA, платье VIVA VOX

ГЛАВА 5: Какие премьеры прима Диана Вишнёва показывает в честь двойного юбилея (50 лет и 30 на сцене!)

Команда ДИАНАZINE:

Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

Стиль: Оксана Он

Текст: Богдан Королёк

Креативный директор: Ксения Гощицкая

Главный редактор: Яна Милорадовская

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Визаж: Ольга Глазунова

Волосы: Ульяна Чернова

Сет-дизайн: Тимофей Грициенко

Визаж и волосы труппы: Ксения Козьминых, Алина Избышева, София Диган

Ассистенты стилиста: Лилия Кабирова, Анастасия Неводина

Ассистенты продюсера: Арина Волнягина, Алена Чиркова

Ассистент сет-дизайнера: Максим Монин

Ретушь: Анастасия Суворова

Материал из номера:
Июль
Люди:
Диана Вишнева

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