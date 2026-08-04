«Человек-паук: Новый день»: как студия Marvel одним фильмом взбодрила жанр кинокомикса?

С того момента, как Доктор Стрэндж стер все воспоминания о личности Человека-паука близким ему (да и всем остальным) людям прошло четыре года. Чтобы справиться с потерей друзей Питер Паркер (Том Холланд) максимально погрузился в работу — он успел переловить всех основных преступников в городе (среди которых оказались Скорпион, банда подростков-ниндзя и прочие персонажи масштабом поменьше), но в процессе столкнулся с аномалией. Загадочный злодей научился захватывать сознание абсолютно любого человека: теперь практически каждый прохожий таит в себе угрозу, притом очевидная цель кукловода — Департамент контроля последствий, где хранится некая ценная для него технология.

Тем временем личные проблемы не отпускают Питера: возлюбленная ЭмДжей (Зендея) и лучший друг Нед (Джейкоб Баталон) уже успели закончить университет, но так и не вспомнили Паркера, хотя он периодически пытается попасться им на глаза, хоть и в формате инкогнито. Все это психологически и физиологически добивает нашего дружелюбного соседа — из-за стресса в нем активируются паучьи гормоны, что очень мешает в жизни: чутье обостряется до предела, а организм бесконтрольно начинает сам вырабатывать паутину. Чтобы справиться со всей этой ситуацией, он обращается к старым знакомым — доктору Беннеру, более известному как Халк (Марк Руффало), и Карателю (Джон Бернтал), которые в целом пытаются помочь, но делают происходящее еще хуже и опаснее.