«Человек-паук: Новый день»: как студия Marvel одним фильмом взбодрила жанр кинокомикса?

В мировом прокате триумфально стартовал новый фильм о Человеке-пауке (кассовые сборы уже вплотную приблизились к миллиарду долларов): повзрослевший герой Тома Холланда вынужден одновременно справляться и со злодеями, и с экзистенциальным кризисом. Собака.ru рассказывает, почему для реанимации жанра кинокомикса оказалось достаточно нескольких старых любимых персонажей и простой трогательной истории.
С того момента, как Доктор Стрэндж стер все воспоминания о личности Человека-паука близким ему (да и всем остальным) людям прошло четыре года. Чтобы справиться с потерей друзей Питер Паркер (Том Холланд) максимально погрузился в работу — он успел переловить всех основных преступников в городе (среди которых оказались Скорпион, банда подростков-ниндзя и прочие персонажи масштабом поменьше), но в процессе столкнулся с аномалией. Загадочный злодей научился захватывать сознание абсолютно любого человека: теперь практически каждый прохожий таит в себе угрозу, притом очевидная цель кукловода — Департамент контроля последствий, где хранится некая ценная для него технология.
Тем временем личные проблемы не отпускают Питера: возлюбленная ЭмДжей (Зендея) и лучший друг Нед (Джейкоб Баталон) уже успели закончить университет, но так и не вспомнили Паркера, хотя он периодически пытается попасться им на глаза, хоть и в формате инкогнито. Все это психологически и физиологически добивает нашего дружелюбного соседа — из-за стресса в нем активируются паучьи гормоны, что очень мешает в жизни: чутье обостряется до предела, а организм бесконтрольно начинает сам вырабатывать паутину. Чтобы справиться со всей этой ситуацией, он обращается к старым знакомым — доктору Беннеру, более известному как Халк (Марк Руффало), и Карателю (Джон Бернтал), которые в целом пытаются помочь, но делают происходящее еще хуже и опаснее.
Сразу оговоримся, что от нового «Человека-паука» не стоит ждать невероятных художественных достоинств или прорывных идей — но парадоксальным образом на фоне бесконечных разговоров о смерти кинокомикса как жанра он оказался именно тем, что нужно было зрителям здесь и сейчас.
Популярный герой повзрослел вместе с аудиторией: теперь это не импульсивный впечатлительный мальчишка, а вполне созревший 20-летний человек, столкнувшийся с экзистенциальными проблемами. Быть особенным — значит быть всегда одному? Как отделить собственную идентичность от идентичности парня, который всегда всех спасает? Что делать, если любимые люди рядом, но эмоциональная связь и общее прошлое с ними утрачены?
У злодея (обойдемся без спойлеров) не менее тяжелая личная история. Есть обаятельнейшие второстепенные персонажи. У Паука и ворчливого Карателя (можно только порадоваться за Джона Бернтала, который в этом образе наконец-то перекочевал из сериального формата на большой экран) прекрасный броманс в стиле «старший и младший брат учат друг друга жить, но в итоге оба — трогательные дураки». Халк-Беннер традиционно страдает из-за проблем с управлением гневом и этичностью научных исследований. В конце концов, традиционно саркастичная ЭмДжей на пару с Питером выдает даже слишком душещипательную и человечную сцену, которая вполне уместно смотрелась бы не только в супергеройском кино — короткий диалог о природе любви и нелюбви сложно будет выбросить из памяти.
И совершенно неудивительно, что «Человек-паук» с первых дней проката показывает фантастические кассовые результаты: как оказалось, миру не нужны новые герои — старых более чем достаточно. Главное, чтобы они просто были похожи на людей.
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