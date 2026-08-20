Кто создает в трещинах петербургских домов скульптуры ангелов, клоунов и собак? Знакомьтесь, художница Екатерина Березина

Встретить Катю в Петербурге немного сложнее, чем ее скульптуры. Когда мы договаривались об интервью, она была на Камчатке, потом художницу некоторое время не отпускала Москва, а в назначенный для беседы день — дела в ГИБДД. Но вот наконец мы усаживаемся с кофе за столик на террасе кафе.

Хочешь прикол? Когда мои работы заметили и мне начали писать разные СМИ, я сказала подруге: «Буду ждать, пока со мной свяжется Собака.ru». А я еще шутила: «Пока это не произошло, то пусть моя собака меня интервьюирует». (Смеется.)

И вот мы написали! Чтобы узнать, как так получилось: актриса, которая играет в Москве, танцевала на Новой сцене Александринского театра и работала с конно-драматическим театром Евгения Ткачука «ВелесО», вдруг занялась скульптурой в городской среде. Что за перемены участи?

Первую скульптуру я сделала, кажется, в 2017-м. А до этого с детства рисовала и в 12 лет пошла в студию рядом с домом, где занималась всяким прикладным, вроде батика и росписи по стеклу. Потом преподаватель позвал на живопись. Он меня подталкивал делать что-то свое, а я в основном срисовывала с фотографий. Кстати, благодаря этому потом попала в театр.

Это как?

Мне очень нравился сериал «Тест на беременность» и актриса Света Иванова, которая там играла. Я решила: надо в подарок ее портрет нарисовать. Написала огромную работу маслом. Погуглила — Светлана в «Современнике» в спектакле по Ремарку играет. А я как раз «Три товарища» прочитала. Совпадение? Не думаю. И вот покупаю билеты и мчу в Москву, чтобы подарить картину. Потом также написала и подарила портрет Юлии Пересильд. Вот тогда театр меня и засосал: я решила поступать на актерский факультет.