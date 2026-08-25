Что смотреть (и покупать!) на арт-ярмарке в «Третьем месте»: участвуют более 80 художников!

Как еще провести время на ярмарке TPAF?

В параллельной программе TPAF-2026 обещают разговоры об отдельных художественных практиках и лекции, как мы воспринимаем искусство сегодня.

Так, 27 августа галерея «573»проведет лекцию «От сосуда к высказыванию: современная керамика в пространстве галереи».

29 августа просветительский проект Doctrina et Nobiles представит целую серию лекций. Искусствовед Никита Буглак расскажет, как аналитическая философия пытается определить, что именно мы называем артом. Преподаватель СПбГУ Артем Радеев поведает о «рассеянном внимании» как способе взаимодействия с современным искусством. В центре внимания кандидата наук в культурологии Ксении Суриковой окажется архитектура выставочного пространства. А сотрудница Эрмитажа Анна Тыренко поговорит об изменении роли зрителя в постмодернизме.

30 августа программу продолжит Школа дизайна НИУ ВШЭ в Петербурге. Ее преподаватель Никита Зелепухин расскажет об истории витринистики, ее роли в формировании городской среды и связи с современным искусством и модой. Искусствовед Ксения Малич — об эволюции архитектуры в контексте водных ресурсов, а дизайнер Евгения Ломакина — как культура перерабатывает уже существующие образы и превращает их в новые символы.