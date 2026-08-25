Что смотреть (и покупать!) на арт-ярмарке в «Третьем месте»: участвуют более 80 художников!

С 27 по 30 августа в культурном пространстве «Третье место» уже в шестой раз пройдет ярмарка современного искусства Third Place Art Fair. В этом году в центре внимания вновь будут отдельные авторы и независимые объединения. Среди участников — дизайн-бюро «Простые вещи», арт-группы «Паразит» и «Кружок», известные художники и подающие надежды дебютанты. Встречайте гид Собака.ru по TPAF: рассказываем про все нюансы, хайлайты и стенды, которые точно стоит увидеть.
Чего ожидать от ярмарки TPAF в 2026 году?
Тема шестого выпуска — «Поле колеблющихся смыслов». Эта метафора связана с изменчивостью интерпретаций и множественностью зрительских оптик. При этом она не задает художникам единого концептуального вектора, а проявляется в айдентике ярмарки и архитектурных решениях.
Ольга Звагольская
основательница культурного пространства «Третье место», директор Third Place Art Fair-2026
Для нас важно, что тема шестого выпуска существует не как кураторская рамка для художников, а самостоятельный визуальный и пространственный слой ярмарки. Мы не стремились объединить участников единым художественным высказыванием. Напротив, нам было интересно показать многообразие независимой сцены и дать разным практикам вступить в диалог друг с другом. Именно в этом многообразии и возникает собственное «поле» ярмарки.
VISELITSA. Taraxacum. 2026
Чьи стенды стоит изучать внимательно?
VISELITSA (Валерия Лунская). Художница покажет инсталляцию «Сны корней», в которой керамические скульптуры в буквальном смысле прорастают из настоящей влажной почвы.
Катя Деревоток и Антон Лебедев. Хризантема. 2026
Катя Деревоток и Антон Лебедев. Дуэт, объединенный бэкграундом работы в строительстве, представит созданную специально для ярмарки TPAF работу «Портал» — восемь латунных объектов, звучащих как колокольчики.
Ая Филинская. Обои в цветочек. 2025
Объединение «Институт хрупкости». Сообщество художниц, исследующих время и материю через состояния уязвимости, исчезновения и сохранения, дебютирует с проектом о коммунальной квартире. А еще пригласит зрителей в перформативную зону «Разговоры на кухне».
Полина Долгаая. Валентинка. 2025
Полина Долгая. В своей практике художница ведет диалог с природой, древностью и человеком. На ярмарке она предложит посетителям стать соавторами: представит серию керамических фигур, последовательность которых можно будет изменять, создавая новые персональные смыслы, идеи и настроения (заложено около 500 комбинаций сюжета!).
Юлия Момотова. Очередная Одиссея. 2025
Юлия Момотова. Работает со стеклом в технике pâte de verre — спекания стеклянной крошки, которое зрители часто принимают за керамику или металл. На ярмарке Юлия представит работы из трех серий, объединенные античной темой.
Никита Баранов. Осенняя папоротниковая поляна под Дубной. 2025
Никита Баранов. Художник выводит прием глитча на новый уровень. Картину он заменяет механическим объектом: прямоугольником с движущимися лентами, на которые методом шелкографии перенесена «неправильная» фотография осеннего леса. Результат — изображение, которое бесконечно расползается (с регулируемой скоростью!) внутри рамок механизма.
Евгения Воронова. Секретик с Собором. 2026
Евгения Воронова. Покажет серию «Секретики» — фрагменты собственных коллажных и живописных произведений, спрятанных под слоем эпоксидной смолы. Да, так, как в детстве все мы делали «секретики» из фантиков, монеток и значков под стекляшками.
Борис Констриктор. Двое. 2024
Галерея «Рабочий стол». Представят пять авторов: Бориса Констриктора, Александра Подобеда, Елену Мишкарину, Свету Носову и Дмитрия Жеравова. Их произведения рождаются на периферии художественного производства — в результате отклонения от первоначального замысла, случайного смещения и эксперимента, вышедшего из-под контроля.
Натали Нотяг. Перед выбором. 2026
Арт-объединение «Паразит». Покажут проект «Присоседское поле» — стенд, где каждый художник-участник сообщества выскажется на заданную тему в формате триптиха.
Марго Иванова. Из серии "Помятые цветы". 2025
«Кружок». Объединение молодых художников в 2024 году основали кураторы Михаил Першко и Милена Стрелкова. Участники еженедельно получают общую тему и создают по ней новые работы. На ярмарке покажут произведения, созданные таким образом за последние полгода.
Как еще провести время на ярмарке TPAF?
В параллельной программе TPAF-2026 обещают разговоры об отдельных художественных практиках и лекции, как мы воспринимаем искусство сегодня.
Так, 27 августа галерея «573»проведет лекцию «От сосуда к высказыванию: современная керамика в пространстве галереи».
29 августа просветительский проект Doctrina et Nobiles представит целую серию лекций. Искусствовед Никита Буглак расскажет, как аналитическая философия пытается определить, что именно мы называем артом. Преподаватель СПбГУ Артем Радеев поведает о «рассеянном внимании» как способе взаимодействия с современным искусством. В центре внимания кандидата наук в культурологии Ксении Суриковой окажется архитектура выставочного пространства. А сотрудница Эрмитажа Анна Тыренко поговорит об изменении роли зрителя в постмодернизме.
30 августа программу продолжит Школа дизайна НИУ ВШЭ в Петербурге. Ее преподаватель Никита Зелепухин расскажет об истории витринистики, ее роли в формировании городской среды и связи с современным искусством и модой. Искусствовед Ксения Малич — об эволюции архитектуры в контексте водных ресурсов, а дизайнер Евгения Ломакина — как культура перерабатывает уже существующие образы и превращает их в новые символы.
Ярмарка Third Place Art Fair пройдет в культурном пространстве «Третье место» с 27 по 30 августа (0+). Подробнее здесь.
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