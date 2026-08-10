6 арт-имен, которые стоит запомнить: об этих художницах и художниках из Петербурга скоро будут говорить все!

Катарина делает медиаскульптуры, состоящие из двух частей. Осязаемая, зачастую нарочито биологическая, форма становится обрамлением для экрана с анимацией и одновременно точкой перехода в кибернетический модус существования — неживого, но бессмертного. В своих работах Кано обращается к вечным темам: свободе, рождению и смерти, взаимодействию человека и системы, природы и технологий.

Кроме создания фиджитал-арта, художница принимает участие в перформансах, а еще практикует кураторство в галерее «Охра».