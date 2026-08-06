«Тед Лассо»: чего ждать от четвертого сезона популярного сериала?

На Apple TV вышла первая серия продолжения «Теда Лассо» — драмеди-истории о добром харизматичном футбольном тренере, которому на этот раз предлагают возглавить женскую команду. Собака.ru делится впечатлениями о старте нового сезона.
С момента окончательного финала «Теда Лассо» (как тогда казалось) прошло три года — соскучившийся по семье Тед (Джейсон Судейкис) вернулся в Канзас, закончил тренерскую карьеру и теперь работает в супермаркете. Все идет своим чередом, но футбольное прошлое категорически не хочет его отпускать — к нему прилетает старая гвардия в лице владелицы его бывшей команды «Ричмонд» Ребекки (Ханна Уоддингэм), пиарщицы Кили (Джуно Темпл) и директора клуба Лесли (Джереми Свифт). После объятий и короткой беседы за барбекю про то, у кого как дела, коллеги сразу переходят к делу — обаятельному усачу предлагают вернуться в Великобританию и возглавить женскую команду «Леди Грейхаундс».
Лассо отказывается (да и в целом его больше занимают отношения с сыном), но зерно сомнений уже посеяно. Пока гости привыкают к канзасской атмосфере («Какие тут все дружелюбные — я бы тут и неделю не протянула») и ходят по местным магазинам и музеям, Тед все-таки решается — последней каплей становятся попавшиеся под руку награды отца, который очень любил свою работу и год за годом признавался лучшим сотрудником. Новый вызов поддерживает и семья, которая спокойно соглашается на переезд. Словом, ностальгия по любимому делу все-таки побеждает: впереди новая попытка восхождения — из третьего дивизиона к большим победам.
Первая серия нового сезона течет очень неспешно, но уже по ней понятно, что общий настрой проекта сохранился — коллектив основных авторов (а это сам Судейкис, а также Джо Келли и Брендан Хант) остался неизменным. Ненавязчивый мягкий юмор, за который сериал и полюбили, на месте — Тед всегда в благостном расположении духа и шутит про фильм «Касабланка» и рэперов Public Enemy (текст которых в тетради сына обнаруживает встревоженный школьный учитель и вызывает отца на профилактическую беседу, а Лассо лишь сетует в духе «Что за люди, такую классику даже не знают»). Пока сериал не перешел к главному блюду — непосредственной работе с командой, но уже понятно, что и с новыми персонажами «Тед Лассо» не опустится ниже планки, которую задал в первых трех сезонах.
Другой вопрос, который возникнет у многих — стоило ли вообще снимать продолжение законченной истории, но ответ на него прост: судя по первым реакциям критиков и зрителей, запрос на добрый, уютный и привычный сериал на фоне происходящего в мире сейчас как никогда велик. В конце концов, «Тед Лассо» никогда не был рассказом только про спорт и достижение успеха — это в чистом виде терапевтическое (можно даже сказать, душеполезное) развлечение, которое в нужное время смешит или включает сентиментальность. Человеческое несовершенство может быть обаятельным, а преодоление героями на экране своих недостатков легко вдохновляет на свои маленькие подвиги — не зря на недавнем чемпионате мира практически все болели за аутсайдеров вроде Кабо-Верде или Кюрасао. И эмпатия, и умение становиться лучше здесь оказываются гораздо важнее, чем количество забитых голов и набранных очков в чемпионате.
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