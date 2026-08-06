«Тед Лассо»: чего ждать от четвертого сезона популярного сериала?

С момента окончательного финала «Теда Лассо» (как тогда казалось) прошло три года — соскучившийся по семье Тед (Джейсон Судейкис) вернулся в Канзас, закончил тренерскую карьеру и теперь работает в супермаркете. Все идет своим чередом, но футбольное прошлое категорически не хочет его отпускать — к нему прилетает старая гвардия в лице владелицы его бывшей команды «Ричмонд» Ребекки (Ханна Уоддингэм), пиарщицы Кили (Джуно Темпл) и директора клуба Лесли (Джереми Свифт). После объятий и короткой беседы за барбекю про то, у кого как дела, коллеги сразу переходят к делу — обаятельному усачу предлагают вернуться в Великобританию и возглавить женскую команду «Леди Грейхаундс».

Лассо отказывается (да и в целом его больше занимают отношения с сыном), но зерно сомнений уже посеяно. Пока гости привыкают к канзасской атмосфере («Какие тут все дружелюбные — я бы тут и неделю не протянула») и ходят по местным магазинам и музеям, Тед все-таки решается — последней каплей становятся попавшиеся под руку награды отца, который очень любил свою работу и год за годом признавался лучшим сотрудником. Новый вызов поддерживает и семья, которая спокойно соглашается на переезд. Словом, ностальгия по любимому делу все-таки побеждает: впереди новая попытка восхождения — из третьего дивизиона к большим победам.