Сериал «Осколки» Райана Мерфи: почему одни считают его хитом, а другие — катастрофой?

Начало 1980-х, запредельно солнечный Лос-Анджелес, элитная школа для местной золотой молодежи. Стартует финальный год, большинство учеников уже до его начала обсуждают выпускной бал и прочие насущные для тинейджеров вопросы: куда поступить, кто кому нравится, кто с кем встречается и куда бы пойти потусоваться — не без запрещенных веществ и сексуальных излишеств.

17-летний Брет (альтер эго Брета Истона Эллиса в исполнении Игби Ригни) параллельно озабочен еще несколькими проблемами: написанием собственной книги, модными кинопремьерами — в прокат как раз выходит «Сияние» Стэнли Кубрика — и встречей на сеансе с загадочным харизматичным ровесником. Чуть позднее окажется, что зовут его Роберт (Гомер Гир) и он станет его одноклассником. Но при всем очаровании быстро становится понятно — с ним что-то не так.

Во-первых, он явно недоговаривает о своем прошлом: известно разве что о его ментальных проблемах в подростковом возрасте, а встречу в кино с Бретом он почему-то категорически отрицает. Во-вторых, приезд Роберта совпадает с появлением в городе серийного убийцы: он похищает и жестоко расправляется с подростками и их домашними животными, составляя из частей тел чудовищные инсталляции, от которых, если использовать расхожий штамп, кровь стынет в жилах даже у видавших виды оперативников. Брет берется за собственное расследование.