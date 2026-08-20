45 лучших книг первой половины 2026-го, которые вы могли пропустить

Евгений Водолазкин «Последнее дело майора Чистова» (16+)

В прошлом году мы смотрели экранизацию «Авиатора», а вот крупных литературных релизов у прозаика и трехкратного обладателя «Большой книги» не было с 2022-го (тогда вышел «Чагин» — история морального выбора сотрудника библиотеки с феноменальной памятью). Жанр нового романа — метафизический детектив без хэппи-энда, место действия — Петербург.

Двигателем сюжета становится загадочное убийство, произошедшее на Бармалеевой улице. А твист в том, что майор Чистов ищет не только преступника, но и душу — ведь обычно злой поступок совершает именно она. Спойлер: не обошлось без смешения языка Достоевского с протоколами допросов, а также фантасмагории с элементами водевиля!

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