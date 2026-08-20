45 лучших книг первой половины 2026-го, которые вы могли пропустить

Метафизический детектив Водолазкина, роман Пелевина об Эпштейне и Бодрийяре, ранние тексты Лимонова, путеводитель по местам съемок фильмов Балабанова, сочинения Друскина и Рубинштейна, трибьют Сокурову, продолжение «Молодого папы» Соррентино, лекции Набокова о литературе, неснятые сценарии Эйзенштейна, дневники Дидион, а также исследования Иллиеса, Вулф и де Бовуар — Собака.ru рассказывает о релизах этого полугодия, на которые стоит обратить внимание.
ГЛАВНОЕ
Евгений Водолазкин «Последнее дело майора Чистова» (16+)
В прошлом году мы смотрели экранизацию «Авиатора», а вот крупных литературных релизов у прозаика и трехкратного обладателя «Большой книги» не было с 2022-го (тогда вышел «Чагин» — история морального выбора сотрудника библиотеки с феноменальной памятью). Жанр нового романа — метафизический детектив без хэппи-энда, место действия — Петербург.
Двигателем сюжета становится загадочное убийство, произошедшее на Бармалеевой улице. А твист в том, что майор Чистов ищет не только преступника, но и душу — ведь обычно злой поступок совершает именно она. Спойлер: не обошлось без смешения языка Достоевского с протоколами допросов, а также фантасмагории с элементами водевиля!
«Редакция Елены Шубиной» х Яндекс. Книги
Виктор Пелевин «Возвращение Синей Бороды» (18+)
Писатель-энигма дважды удивил поклонников. Во-первых, он решил отойти от многолетней традиции выпускать книги в августе или сентябре. Впервые за 13 лет его роман появился весной (такого не бывало со времен «Бэтман Аполло»!).
Во-вторых, в «Возвращении Синей Бороды» Пелевин отложил в сторону мрачный антиутопический мир Transhumanism Inc., в декорациях которого разворачивались сюжеты пяти предыдущих релизов. Вместо этого он совершил камбэк к герою, памятному поклонникам по сборнику «Искусство легких касаний». Бонус: отсылки к кейсу Эпштейна и «Симулякрам и симуляции» Бодрийяра, окончательно запутавшие читателя.
«Эксмо»
Эдуард Лимонов «Я не хочу быть простым человеком» (18+)
Издатели продолжают традицию 2025-го: только недавно мы изучали утерянную и случайно найденную «Москву майскую» (роман-портрет богемной жизни оттепели!), а в этом году смогли оценить дневники, письма и рассказы, в которых эпатажный автор описывает столичный период своей биографии: от борьбы с нищетой до отношений с женой Еленой Щаповой.
Все тексты сборника опубликованы впервые!
«Альпина.Проза»
Андрей Карташов и Петр Лезников «Петербург Балабанова. Путеводитель» (18+)
Вооружаемся путеводителем по местам съемок «Брата», «Кочегара», «Замка», «Груза 200» и других картин Алексея Балабанова. Каким Петербург выглядел в мультивселенной режиссера? И что он для него значил? Ответы на эти вопросы получится найти, следуя маршруту от роддома до кладбища (через баню, трамвайный парк, бар, рок-магазин и киностудию!). К изданию прилагаются карта и фотографии.
В качестве тизера читайте отрывок о магазине «Рок-остров» («девушка, а у вас "Крылья" "Наутилуса" есть?») и роли музыки в творчестве Алексея Октябриновича.
«Сеанс»
Алан Александр Милн «Мир с Честью. Война с Честью» (16+)
Пожалуй, самый неожиданный текст, который можно было увидеть от лица создателя мультивселенной Винни-Пуха — дилогия о войне. Эта книга — памятник катастрофе и мрачному периоду, когда трансформировались взгляды даже самых искренних пацифистов.
«Мир с Честью. Война с Честью» построена намеренно противоречиво: если в 1934-м ветеран Первой мировой Алан Александр Милн рассуждает о том, что нет разумных оправданий для участия в боевых действиях, то в 1940-м он пишет опровержение. Его новый манифест: над разрушительной политикой Германии властно только оружие.
Individuum, перевод: Максим Шер
ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ
Леонид Юзефович «Таитянка из Кронштадта» (16+)
Помните исторический детектив Леонида Юзефовича «Казароза» о событиях в уральском клубе эсперантистов? Прототипом героини Зинаиды стала реальная фигура — двоюродная бабушка писателя, артистка Бэла Георгиевна Казароза-Шеншева.
В этом году лауреат «Нацбеста» и «Большой книги» выпустил документальную повесть о ее биографии, дружбе с Тэффи, Бенуа и Коллонтай, а также работе в «Доме интермедий» Мейерхольда.
«Редакция Елены Шубиной»
Флориан Иллиес «Когда заходит солнце. Семейство Томаса Манна в Санари» (18+)
Легендарный немецкий арт-критик транслирует быт Томаса Манна и его семьи в изгнании. В 1933 году, когда Манны находятся на отдыхе на юге Франции, в родной для писателя Германии обостряется политическая ситуация. Из-за этого Томас, его жена Катерина и шестеро детей вынуждены стать эмигрантами. На их примере Иллиес раскрывает темы тоски по родине, страха, злости и, конечно, мира, который находится на грани краха.
Ad Marginem х Яндекс.Книги, перевод: Михаил Рудницкий
Сборник «Сокуров» (16+)
Режиссер Любовь Аркус составила монографию из отрывков интервью Александра Сокурова и эссе, посвященных его фильмам. Внутри, к примеру, тексты искусствоведа Аркадия Ипполитова, кинокритика Майи Туровской, сценариста Сергея Добротворского, экс-главы журнала «Сеанс» Василия Степанова и других.
«Сеанс»
Владимир Набоков «Мастера европейской прозы» (12+)
Первая публикация полного перевода лекций Набокова о европейских прозаиках, которые сделали его селебрити в университетской среде. В сборник включены детальные разборы и авторские трактовки Диккенса, Флобера, Пруста, Остин, Кафки и Джойса, изложенные писателем в Гарварде, Уэллсли и Корнелле в 1940–1950 годах.
Вау-факт: среди переводчиков легендарный Виктор Голышев, благодаря которому русскоязычные читатели узнали о Сэлинджере, Оруэлле, Фолкнере, Кизи и других авторах.
Corpus
Симона де Бовуар «Старость» (18+)
Как воспринимается старость? Таким вопросом задается автор «Второго пола» и экзистенциальный философ Симона де Бовуар. На основе биологии, этнологии, истории, социологии и личных наблюдений за пожилыми людьми (как они относятся к телу, одиночеству, смерти?) она доказывает, насколько те маргинализированы и дегуманизированы обществом.
Ad Marginem, перевод: Георгий Синицкий
Яков Друскин «Трактаты и наброски» и «Дневники и письма» (16+)
Пока Хармс и компания вторгаются в Петербург настоящего (в декабре 2025-го в квартире Введенского открылся музей ОБЭРИУ!), издательство Ad Marginem поддерживает этот тренд и публикует два тома сочинений Друскина — писателя, спасшего наследие Хармса. В этом феврале мы читали «Трактаты и наброски» — его философские заметки, которые помогают лучше понять мировоззрение чудаков-трагиков из объединения «чинарей» (в качестве бонуса: графика и архивные фотографии автора!).
В апреле пришла очередь дневников и писем, в которых Яков Семенович анализирует личные переживания, а также дружбу с обэриутами и их творчество.
Ad Marginem
Сергей Эйзенштейн «Несделанные вещи» (18+)
Сборник с материалами к пяти неснятым в 1930-е фильмам Эйзенштейна — «Золото Зуттера», «Американская трагедия», «Que viva Mexico!», «МММ» и «Москва». В книгу вошли сценарии, письма, заметки, раскадровки, эскизы, черновики режиссера (а еще инсайды — почему те самые проекты не были завершены!).
Бонус: комментарии Наума Клеймана и Нины Дымшиц!
Garage
Михаил Пиотровский «Я — арабист» (18+)
Как превратить культурные войны в диалог? Директор Эрмитажа и один из символов Петербурга отвечает на этот вопрос в восьми эссе-новеллах на стыке мемуаров и истории. Пиотровский-востоковед приглашает читателя в научные путешествия по Кавказу, Ближнему Востоку и Центральной Азии, а также на раскопки Кармир-Блура. Издание сопровождают его семейные фотографии из экспедиций, детские воспоминания и рассказы о личных встречах.
Slovo
Джоан Дидион «Записи для Джона» (18+)
«Записи для Джона» — возможность погрузиться в ранее неизвестную (и даже интимную!) жизнь звезды 1960-х. Обнародованные записи — по сути, дневник визитов Дидион к психиатру, который она вела специально для своего супруга. Внутри: признания в депрессии и тревожности, в чувстве вины перед дочерью, в травматичных отношениях с родителями и даже в творческом кризисе.
Corpus, перевод: Любовь Сумм
Вирджиния Вулф «Быть больным» (18+)
Уникальность этого издания в том, что текст Вулф — автора «Миссис Дэллоуэй» — объединен с отрывками из «Записок из комнат больных» ее матери Джулии Стивен. Писательница задается вопросом: почему в литературе игнорируют тему болезни, считая ее скучным проявлением физических страданий? Вулф постулирует: это глубокий человеческий опыт и особый способ проживания жизни, для которого нужен новый язык.
Ad Marginem, перевод: Дина Батий
Лев Рубинштейн «Это я» и «Время идет» (18+)
В 2024 не стало поэта и эссеиста, которого считают одним из основоположником московского концептуализма. Как дань памяти издательство «НЛО» анонсировало несколько томов сочинений Льва Семеновича. В первом собраны вещи, связанные с его биографией, воспоминаниями о детстве и проживанием прошлого: «Это я» и «С четверга на пятницу» из знаменитой картотеки (стихов, написанных на карточках из библиотек. — Прим.ред.), мемуары «Тайный ход» и комментарий «Мама мыла раму».
Во втором — эссе 1990–2020-х годов, а также труды «Целый год. Мой календарь» и «Бегущая строка», объединенные темой времени. Автор размышляет о его иллюзорности и конечности, а заодно о тех переменах в языке, политике и культуре, которые он застал в разные годы.
«Новое литературное обозрение»
Салман Рушди «Одиннадцатый час» (18+)
Один из самых титулованных (номинирован на Букер рекордные семь раз!) и скандальных (на Рушди совершали нападение, из-за чего он получил серьезные увечья!) современных писателей посвятил новый сборник рассказов темам старения и смерти. Каждый из его героев размышляет о несбывшихся надеждах, совершенных ошибках, памяти и переживании ухода из жизни.
Corpus, перевод: Любовь Тронина
Алекс Росс «Вагнеризм: Искусство и политика в тени музыки» (18+)
Труд музыкального критика журнала The New Yorker Алекса Росса хронологически препарирует феномен Рихарда Вагнера: в первой части — его влияние на современников, во второй — на композиторов и других визионеров XIX и начала XX века и, наконец, в третьей — на акторов двух мировых войн, бумеров и миллениалов.
От Эйзенштейна и Кандинского до Вулф и Бодлера, от ницшеанцев и прерафаэлитов до «Улисса» и «Матрицы» — да-да, именно так выглядит дорожная карта по интерпретациям, оммажам и отсылкам к музыкальным драмам, новаторским идеям и концепциям реформатора оперы.
«Подписные издания», перевод: Александр Рябина
Паоло Соррентино «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо» (18+)
Прозаическое продолжение визуально-безупречного сериала «Молодой папа» и подробный рассказ о харизматичном понтифике Пие XIII. Тот, напомним, нарушил ожидания конклава, провел смелые и неудобные реформы и вернул церковь к аскетичным истокам. Обладатель «Оскара» Паоло Соррентино выстраивает текст как серию выразительных разговоров Пия с близкими и монологов.
Corpus, перевод: Анна Ямпольская
Роман Михайлов «Песни джиннов» (18+)
Верховный инди-режиссер, математик, танцовщик и удивительный писатель выпустил книгу на основе своего девятого фильма (как всегда — причудливого и граничащего с жанром сказки!). Сюжет стартует в новогоднюю ночь в Индии. Задачей каждого героя становится услышать те самые песни джиннов — мистические звуки, позволяющие прикоснуться к чуду.
Внутри издания — дневник съемок, который Михайлов вел полтора года, личные воспоминания, заметки и расшифровка смыслов ленты.
Individuum
Авдотья Панаева «Мелочи жизни. Женская доля» (16+)
Авдотья Панаева прежде всего известна как мемуаристка — в ее «Воспоминаниях» отражены уникальные детали из биографий Достоевского, Некрасова, Толстого, Тургенева, Гончарова, Белинского и других литераторов. На самом же деле писательница была сильным автором прозы: ее интересовали темы моральной и экономической зависимости женщин, семейного деспотизма, лицемерия либерально настроенных дворян, светских предрассудков и условностей.
По меркам XIX века ее «Мелочи жизни» и «Женская доля» — более чем смелое рассуждение о правах и свободах.
«Редакция Елены Шубиной»
Валерий Шубинский «Братья Зданевичи. Непохожие жизни двух авангардистов» (18+)
Знаток обэриутов и автор каноничной биографии Хармса рассказывает о судьбах братьев Зданевичей: художника Кирилла и литератора Ильи. После революции первый остался в СССР, сотрудничал с Владимиром Маяковским, дружил с Ларионовым и Гончаровой, занимался оформительством. Второй уехал во Францию, работал в «Шанель», сотрудничал с Пикассо, Матиссом и Шагалом, стал теоретиком футуризма и дадаизма.
Валерий Шубинский подробно рассматривает не только их достижения, но и испытания: Илья пережил немецкую оккупацию, а Кирилл — советские репрессии.
Individuum
Андрей Аствацатуров «Зеркала и паутина» (18+)
Филолог и любимый лектор студентов СПбГУ выпустил роман впервые с 2019 года. Тогда мы читали его «Не кормите и не трогайте пеликанов» о смешном и неудачливом преподавателе литературы, который оказывается в Лондоне.
Новинка посвящена автору «Всей королевской рати» Роберту Уоррену и продолжает линию лирического героя Аствацатурова, уже знакомого нам по «Людям в голом», «Скунскамере» и «Осени в карманах». Сюжет же как всегда представляет собой блестящие (и ироничные!) истории из жизни петербургской интеллигенции.
«Редакция Елены Шубиной»
Персиваль Эверетт «Стирание» (18+)
В 2025-м мы читали переосмысление «Приключений Гекльберри Финна» — роман Персиваля Эверетта «Джеймс», попавший в шорт-лист Букеровской премии. Сейчас на русском вышло его «Стирание» — текст, на котором основан фильм «Американское чтиво» (лауреат «Оскара»-2024 за лучший адаптированный сценарий!).
Сатирический сюжет разворачивается вокруг писателя Телониуса Эллиота и его глоу-апа. В начале его отвергают издатели и критикуют коллеги, но однажды он решает написать апофеоз бездарности и банальности. По иронии этот опус и становится бестселлером.
Corpus, перевод: Василий Арканов
Уильям Максвелл «Пока, до завтра!» (16+)
Финалист Пулитцеровской премии и редактор The New Yorker с 40-летним стажем (визировал Набокова, Сэлинджера и Апдайка!) размышляет о том, как мы зацикливаемся на прошлом. Безымянный герой «автобиографической метапрозы» Максвелла вспоминает, как в детстве предал ближайшего друга Клетуса Смита — мальчика, столкнувшегося с новостью о том, что его отец стал убийцей. Спустя 50 лет рассказчик анализирует мотивы преступника и горюет о том, как замкнуто и одиноко чувствовал себя его бывший приятель.
«Альпина. Проза», перевод: Ирина Филиппова
Патти Смит «Хлеб ангелов» (18+)
Впервые на русском! Мемуары панк-рок-евангелистки приурочены к 50-летию ее дебютного альбома «Horses». В книге она отмотает хронологию своей популярности до юношества в промышленных окраинах Филадельфии и Нью-Джерси, а еще расскажет о причинах ухода из публичного поля.
Ранее певица уже выпускала поэзию и прозу, в которую вплетала факты биографии и рисовала портрет эпохи 1960-1970-х: «Год обезьяны», «Просто дети», «Поезд М», «Я пасу облака».
Corpus, перевод: Светлана Силакова
Татьяна Черниговская и Константин Анохин «Мозг и его я» (18+)
Бриллиант наших сердец, профеcсор СПбГУ, доктор филологии и биологии и амбассадор современной науки в Петербурге Татьяна Черниговская (на пару с нейрофизиологом Константином Анохиным) продолжает линию, начатую ею в 2021 году в книге «Чеширская улыбка кота Шредингера: мозг, язык и сознание». В исследовании ученые задают критические вопросы нейронауке и намечают варианты ответов.
«АСТ нонфикшн»
Вера Богданова «Царствие мне небесное» (18+)
Дебютный роман Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» (трибьют природе травмы!) моментально попал в шорт-лист «Нацбеста». Прошлогодний «Семь способов засолки душ» (триллер о русской хтони и мистике!) оказался финалистом «Большой книги». В новом автофикшене писательница делится воспоминаниями о детстве, разводе и борьбе с онкологией, а заодно размышляет об отношениях с домом и цикличности рождения и смерти.
«Альпина. Проза»
Илья Мамаев-Найлз «Только дальний свет фар» (18+)
В 2023 году дебют Мамаева-Найлза «Год порно» неожиданно стал хитом. И, кажется, у не менее откровенного романа «Только дальний свет фар» есть все шансы повторить успех! Это книга о девушке Кире, которая сбегает со своей свадьбы с незнакомцем Яном. Вместе они отправляются в путешествие из Петербурга в Сочи — без конечной цели и смысла.
NoAge
Кэролайн Блэквуд «Корриган» (18+)
«Подписные издания» ранее уже перевели на русский «Участь Мэри-Роуз» — мрачную историю о похищении ребенка авторства Кэролайн Блэквуд. В центре свежего релиза — последнего романа писательницы из шорт-листа «Букера» — зажиточная вдова полковника миссис Блант.
Она тяжело переживает смерть мужа и вынужденное одиночество, пока однажды не встречает молодого человека по имени Корриган. Тот оказывается искусным манипулятором, и дочь миссис Блант все больше переживает за ее безопасность (и собственное наследство!).
«Подписные издания», перевод: Шаши Мартынова
Колсон Уайтхед «Однажды в Гарлеме» (18+)
Лауреат Пулитцера, а также автор бестселлеров «Подземная железная дорога» и «Мальчишки из Никеля» описывает колоритные реалии гангстерского Гарлема 1960-х годов. Честный и порядочный семьянин Рэй из-за нехватки денег решается сбыть краденое на пару со своим кузеном. Так из-за глупой ошибки они невольно оказываются втянуты в передел власти и разборки мафии с полицией.
«Синдбад», перевод: Юлия Полещук
Майкл Дэвидсон, Рон Силлиман, Барретт Уоттен, Лин Хеджинян «LENINGRAD-89. Американские поэты в остраненной стране» (18+)
В 1989 году четыре американских писателя участвуют в советской конференции о функциях поэзии, и LENINGRAD-89 — хроники их путешествия. Майкл Дэвидсон, Рон Силлиман, Барретт Уоттен и Лин Хеджинян фиксируют свои впечатления от перестроечных реалий, будто бы создавая оммаж знаменитой «Одноэтажной Америке» Ильфа и Петрова.
«Носорог», перевод: Руслан Миронов, Иван Соколов, Владимир Фещенко, Ольга Соколова
Ребекка Уэст «Крис идет домой» (16+)
Британская классика (роман вышел на родине в 1918 году), которая в свое время принесла славу молодой модернистки Ребекке Уэст. Роман в духе Вирджинии Вульф рассказывает о солдате Крисе, получившем контузию во время Первой мировой. Его травма работает таким образом, что он перестал узнавать близких, а помнит лишь первую любовь. Как он будет возвращаться к прежней жизни? И поможет ли ему в этом привязанность к женщине из прошлого? Вот главная загадка этой трогательной истории.
«Лайвбук», перевод: Дина Батий
Панос Карнезис «День рождения» (18+)
Эта притча о богатстве и одиночестве (в 2025-м вышла экранизация с Уиллемом Дефо в главной роли!) точно понравится поклонникам «Белого лотоса». В центре сюжета — натянутые отношения властного и гиперконтролирующего миллиардера Маркоса Тимолеона и его дочери Софии, которые вот-вот приведут к скандалу на грандиозном празднике в честь ее дня рождения.
Фан-факт: прототип главного героя — судовладелец и второй муж Жаклин Кеннеди, Аристотель Онассис.
«Альпина. Проза», перевод: Сергей Карпов
Элизабет Уилсон «Играя с огнем. История Марии Юдиной, пианистки сталинской эпохи» (16+)
Музыкант Элизабет Уилсон рассказывает о судьбе своей коллеги Марии Юдиной. Ее считали одной из любимых пианисток Сталина, и во время Великой Отечественной войны она давала концерты для раненых солдат и жителей блокадного Ленинграда. При Юдина всегда была верна своим убеждениям и трижды оказывалась уволена из-за симпатий к религии и зарубежной музыке.
Бонус: редкие фотографии и иллюстрации!
«Бомбора», перевод: Александр Кабалкин
Дмитрий Данилов «Стоики и другие пьесы» (18+)
В прошлом году автор нетленного «Человека из Подольска» выпустил сборник стихотворений Imagine, а в этом году на очереди пьесы. Вынесенное в заглавие произведение «Стоики» — антиутопия о героях, которые живут посреди бесконечных глобальных катастроф.
Остальные драмы — «Сережа очень тупой», «Свидетельские показания», «Что вы делали вчера вечером?», «Путь к сердцу» и «Саша, привет!» — в не меньшей степени описывают абсурд и тонкую философию российской действительности.
«Редакция Елены Шубиной»
НоВайолет Булавайо «Нам нужны новые имена» (18+)
Сюжет дебютного романа Булавайо, который вошел в шорт-лист Букеровской премии-2013, рассказан от лица тинейджера из Зимбабве по имени Дарлинг. Вначале мы наблюдаем за тем, как она выживает в районе африканской глубинки, разрушенном военизированной полицией, а позже — как в погоне за мечтой отправляется к своей тете в США.
Иначе говоря, мир Дарлинг представляет собой хаос, в котором трущобы и нищета сменяются шатким изобилием, приправленным сложностями ассимиляции и угрозой депортации.
«Альпина.Проза» х «КИОН Строки», перевод: Дмитрий Шепелев
Джулия Альварес «Кладбище нерассказанных историй» (16+)
В 2025-м мы читали бестселлер Альварес «Время бабочек» — о диктатуре Рафаэля Трухильо, которая разрушила привычную жизнь в Доминиканской республике. В этом году New York Times, Washington Post и другие медиа назвали самой ожидаемой книгой ее же «Кладбище нерассказанных историй». Роман в жанре магического реализма рассказывает о писательнице, которая закапывает свои незавершенные рукописи, а ее буквально погребенные лирические герои вдруг начинают оживать и разговаривать.
«Бель Летр», перевод: Любовь Карцивадзе
Макс Портер «Тихоня» (18+)
Роман взросления в прошлом году экранизировали под названием «Стив» — главную роль директора школы для мальчиков «Последний шанс» в этой педагогической поэме сыграл Киллиан Мерфи. Впрочем, в книге акценты расставлены чуть иначе: участник шорт-листа «Букера» рассказывает о нескольких часах из жизни трудного подростка и изгоя по прозвищу Тихоня.
NoAge, перевод: Сергей Карпов
Екатерина Андреева «Заумный Петербург» (18+)
Блестящий искусствовед и сотрудник отдела новейших течений Русского музея анализирует феномен петербургской «зауми». Через фигуры Хармса, Введенского, Друскина, Малевича, Михнова-Войтенко, Матюшина и других поэтов, философов и художников она исследует, как визионеры ХХ века искали убежище в неофициальной культуре и абсурде.
«Азбука»
Каролин де Мюльдер «Колыбельная для рейха» (18+)
Знакомимся с малоизвестной страницей в истории Второй мировой войны! Место действия романа, основанного на реальных фактах, — нацистский пансионат Левенбрю для будущих матерей младенцев, идеально соответствующих расовым критериям. В центре синопсиса — истории француженки, влюбившейся в немецкого солдата, медсестры «инкубатора» и заключенного ближайшего концлагеря. А также размышления — как идеология способна проникнуть даже в самые интимные сферы жизни.
«Фантом Пресс», перевод: Александра Василькова
Нелла Ларсен «Притворство» (16+)
Сюжет романа (вы могли видеть его экранизацию «Идентичность» на Netflix!) происходит в ревущие двадцатые. Главные героини — две противоположности. Клэр ради социального статуса скрывает от окружения афроамериканские корни и ощущает утрату идентичности. Айрин — наоборот, гордится своим происхождением и ведет комфортную жизнь в Гарлеме. По законам чеховского ружья, их встреча приводит к трагической развязке.
«Лайвбук», перевод: Дина Батий
Галина Антипова «“Милые мои Элли…” Американская одиссея Владимира Маяковского» (16+)
Владимир Маяковский ассоциируется лишь с одной женщиной — Лилей Брик, но во время поездки в США в 1925 году он познакомился с русской эмигранткой Элли Джонс (Елизаветой Зиберт!), которая позже родила ему дочь. Как вышло, что поэт вернулся на родину, а его новая семья осталась за границей? И как на судьбе Элли и Патриции (она же Елена Владимировна Маяковская!) отразились трагическая гибель поэта и тоска по родине? Отвечает научный сотрудник Галина Антипова.
«Бослен»
Комментарии (0)