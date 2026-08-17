«Колобок» — главный мем последних недель! Как так вышло? Рассуждают Лев Лурье и социологи

Лев Лурье

Историк:

В ситуации с «Колобком» и переносом ради него «Человека-паука» мы видим некоторое общее возмущение, которое объединяет самые разные страты общества. То же самое, что с Telegram или ограничениями интернета. То есть это общественная, социальная реакция, которая отражает общее недовольство людей положением дел на потребительском рынке.

Конкретно в этом случае сошлись сразу два фактора. С одной стороны, накопившееся раздражение от ухода от реальности в бесконечные сказки, сказы и возвращение к корням. С другой — люди интересуются «Человеком-Пауком». Еще бы, как им не интересоваться: человек-паук — это очень сложное существо.

Если серьезно, то «Человек-Паук» — это понятный фильм для семейного просмотра, который многие ждали. И тут его забирают — это все равно что закрытие McDonald's. Понятно, что когда у человека отнимают то, от чего он получает удовольствие, то он раздражается, даже если оно не имеет принципиально важного значения для его существования.

Российская история знает множество подобных примеров — особенно в памяти позднесоветское время, когда литературу никто в «Доме книги» уже не покупал. Все читали самиздат и тамиздат, доставляемый в страну различными путями. Когда появились видеомагнитофоны, то устраивались просмотры западных фильмов, а советский официальный кинопрокат падал.