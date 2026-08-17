«Колобок» — главный мем последних недель! Как так вышло? Рассуждают Лев Лурье и социологи

В последние дни фильм «Колобок» стал едва ли не главным героем новостей. Ради его проката в России перенесли показ нового «Человека-Паука». Вероятно, в знак протеста пользователи обрушили рейтинг отечественного фильма на сервисе «Кинопоиск». Редакция «Россия 24» попросила СК и прокуратуру проверить сообщения об угрозах создателям «Колобка». При этом на улицах растет количество людей с атрибутикой человека-паука (спрос на них подскочил в четыре раза). В некоторых заведениях предлагают бесплатные напитки тем, кто придет в костюме героя Marvel. Между тем некоторые СМИ публиковали новости о пустых залах на сеансах «Колобка», а другие — о том, что отечественная лента бьет рекорды по сборам. Как и почему очередность показа двух фильмов стала поводом для такого противостояния? Что это говорит о настроениях в обществе? Разбираемся вместе с историком Львом Лурье и социологом Игорем Олейниковым. При этом почти (почти) не говорим о самих фильмах! Приятный бонус: рассказ журналистки Собака.ru Александры Генераловой о походе на «Колобок».
Лев Лурье
Историк:
В ситуации с «Колобком» и переносом ради него «Человека-паука» мы видим некоторое общее возмущение, которое объединяет самые разные страты общества. То же самое, что с Telegram или ограничениями интернета. То есть это общественная, социальная реакция, которая отражает общее недовольство людей положением дел на потребительском рынке.
Конкретно в этом случае сошлись сразу два фактора. С одной стороны, накопившееся раздражение от ухода от реальности в бесконечные сказки, сказы и возвращение к корням. С другой — люди интересуются «Человеком-Пауком». Еще бы, как им не интересоваться: человек-паук — это очень сложное существо.
Если серьезно, то «Человек-Паук» — это понятный фильм для семейного просмотра, который многие ждали. И тут его забирают — это все равно что закрытие McDonald's. Понятно, что когда у человека отнимают то, от чего он получает удовольствие, то он раздражается, даже если оно не имеет принципиально важного значения для его существования.
Российская история знает множество подобных примеров — особенно в памяти позднесоветское время, когда литературу никто в «Доме книги» уже не покупал. Все читали самиздат и тамиздат, доставляемый в страну различными путями. Когда появились видеомагнитофоны, то устраивались просмотры западных фильмов, а советский официальный кинопрокат падал.
Получается такая игра в пятнашки с регулирующими органами. Они нас пытаются запятнать, а мы всегда находим способы убежать. Это самовоспроизводящееся социальное поведение, в котором даже не так важна прямая преемственность, тут не нужно знание, которое передается от отца к сыну.
Что же касается более заметных вещей вроде массового ношения футболок с Человеком-Пауком или падения рейтинга «Колобка» на «Кинопоиске», то это лишь говорит о том, что интернет сильно облегчил объединение людей и их движение в одном направлении. Как футбольный болельщик я часто читаю какие-то профильные форумы, и там некоторые болельщики других команд очень не любят «Зенит» за то, что он все время становится чемпионом. Каждый раз можно узнать, что соперников петербургской команды засудили и так далее. Можно подумать, что идет скоординированная атака, но дело просто в том, что такие посты вызваны общей эмоцией.
Обращать внимание на эту эмоцию имеет смысл, и думаю, что начальство это делает. Возможно, она даже удерживает его от тех или иных шагов.
Игорь Олейников
Социолог:
Как мне кажется, ключевым триггером тут стало то, что это фильмы вообще для разных аудиторий. «Колобок» да и вообще серия «Последний Богатырь» — семейное кино для взрослых людей с детьми до 12 лет. В свою очередь «Человек-паук» — для ностальгирующих миллениалов и отчасти старших зумеров, которые ни с какими детьми в кинотеатр не планировали идти.
Однако в глазах регулирующих органов или кинопрокатчиков, словом, того, кто принимал решение о переносе ленты Marvel, неожиданно возник знак равенства между целевыми аудиториями двух фильмов. Хотя это очевидно не соответствует действительности.
Ситуация усугубляется тем, что не так много сейчас есть фильмов, на которые те самые миллениалы могут сходить. Многие за этот год ходили только на один фильм — «Одиссею» Нолана.
И вот в таких условиях потенциальной аудитории кинокомикса говорят: ты сейчас в кино не ходи, нахватайся спойлеров и подожди официальной премьеры. Все это потому, напомню, что некая группа людей посчитала, что ты — обязательно взрослый человек, который должен вести в кино маленького ребенка. В итоге мы видим достаточно предсказуемую социальную реакцию.
Дополнительно ее усилил тот факт, что протест в данном случае ничего не требует. Что нужно от человека, протестующего «против "Колобка"»? Просто не пойти на «Колобка». Ну да, можно еще зайти на «Кинопоиск», поставить низкую оценку или надеть футболку. Однако этого достаточно, чтобы показать свое недовольство. И, что даже важнее, получить дефицитное сейчас ощущение солидарности и общности.
Александра Генералова
Руководитель направления диджитал-продвижения Собака.ru:
«Поддавшись хайпу, я из исследовательского интереса сходила на "Колобка". У меня есть арт-бранч клуб для друзей, поэтому мы решили посвятить "Колобку" нашу очередную встречу, предварительно сходив на экскурсию в Музей хлеба, чтобы больше узнать про данное хлебобулочное изделие.
К сожалению, зал в кинотеатре "Мираж Синема" на Большом оказался далеко не пустым, как обещали в многочисленных шуточных рилзах. Хотя, когда мы нашей компанией из 6 человек покупали билеты, на кассе девушка, узнав, что идем мы на "Колобка", а не на "Одиссею", начала смеяться.
Честно говоря, с первых минут испытала удивление — фильм далеко не так ужасен, как пишут в интернете. Там достаточно много пасхалок, которые порадуют именно взрослую аудиторию. В первые 5 минут звучит цензурная версия песни группы "Ленинград" 2003 года (саундтрек вообще прекрасный: от Богдана Титомира до "Бонда с кнопкой").
Среди киноотсылок опытный зритель опознает и "Брата 2", и "Очень страшное кино", и "Сумерки". Может быть, не самые интеллектуальные фильмы, но все же. Чего стоит шутка "Крадущийся хлеб, затаившийся батон". Кроме того, у фильма есть несколько важных воспитательных посылов. Например, что надо поменьше смотреть на себя через призму социальных сетей, и тогда окажется, что вы вполне симпатичны и привлекательны для противоположного пола.
Даже откровенно сомнительные шутки радуют своей поразительной, простите за выражение, кринжовостью. "Пшено вопрос"! "Ломать мою краюху"! Можно ли простить "Колобку" сомнительный юмор? Но прощали же "Нашей Раше" и прочим? Главное, что на этот фильм действительно можно пойти с ребенком и получить сильные впечатления, так как, опять же, многие шутки и пасхалки обращены именно к родителям. Единственный серьезный минус, на мой взгляд, — это некоторая пропаганда блатной романтики. По сюжету колобок, именно попав "по малолетке" в банду разбойников, заматерел и стал ловким, сильным и жизнеспособным. Но что поделать, этот паттерн из нашей ментальности вытравить трудно, все-таки "Колобка" делали люди, выросшие на "Бригаде" и "Бумере".».
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