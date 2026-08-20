10 лучших адаптаций книг братьев Стругацких: от классики до грядущего сериала по мотивам «Трудно быть богом»

На платформе Wink 3 сентября стартует показ «Трудно быть богом» — сериала от сценарно-продюсерской команды «Слово пацана» и вольной интерпретации романа Стругацких. Считается, что творчество братьев-писателей сложно поддается переносу на экран. Редакция вспоминает примеры из истории кино, когда адаптации их текстов удались — без потери духа оригинала, но с авторской оптикой. А также рассказывает о грядущих проектах по мотивам книг Стругацких, которые мы очень ждем.
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Кадр из фильм Тарковского «Сталкер»
Почему творчество братьев Стругацких — важная часть нашего культурного кода?
Без книг Аркадия и Бориса Стругацких российскую литературу представить практически невозможно — их подход к сюжетам и текстам укоренился не столько в нише научной фантастики, сколько в глобальном смысле. Строго говоря, их повести и романы хоть и посвящены мирам будущего, но не цепляются за футуризм ради футуризма. По сути, это трезвый взгляд на настоящее (времен СССР) и потенциальное будущее (постсоветское), облеченный в форму якобы легкого жанра. На деле же выяснялось: в каждом произведении заложено не просто двойное дно, а целые лабиринты, где можно очень долго плутать в поисках необходимой интерпретации.
На этом фоне экранизации еще больше запутывали мир Стругацких: их простые по исполнению тексты ставили режиссеров в тупик — обычная фантастическая форма оказывалась слишком тесной для всего того, что можно было рассказать зрителю с помощью киноязыка. Сами братья относились к этому по-разному: писали и переписывали сценарии, ругались и мирились с режиссерами (среди них —Тарковский, Герман, Сокуров, Лопушанский), но в итоге фильмы всегда оказывались не буквальным, а отдаленным воплощением оригинальных текстов.
В этой зыбкости и пластичности и кроется главная прелесть их (и не только) творчества: написанное начинает жить своей жизнью. И если в процессе чтения в голове не получается снять собственный фильм и дополнить его своими деталями — скорее всего, такую литературу не стоило и изучать. Момент актуальности творчества Стругацких тоже нельзя обойти: в непростые отрезки жизни всегда хочется обратиться к умному рациональному человеку, который не просто подбодрит репликой «Не грусти» и расскажет, как все будет хорошо. А простым языком объяснит сложные концепции мироустройства, не распределяя их на черное и белое. Именно поэтому братьев любят до сих пор — вполне логично, что их читает и экранизирует уже не одно поколение. Стругацкие всегда были синонимом слова «синкретичность» — гармоничного сочетания физиков и лириков, аналога и цифры, прагматиков и мечтателей, пацанов из соседнего двора и студентов с красным дипломом.
Неудивительно, что в наступившем мире будущего, где все мы столкнулись с перемешиванием базовой человеческой природы с волной новых технологий (которая, как иногда кажется, находится на грани сингулярности), их книги хочется не только читать, но и снимать. А еще смотреть — будущее уже здесь, этот момент необратим, необходимо его зафиксировать. Как написали сами Аркадий и Борис в «Трудно быть богом», все мы едем по анизотропному шоссе. Проще говоря: по дороге в одну сторону без возможности возврата. И, само собой, они были правы.
Предыдущие экранизации
Фильм «Сталкер» (1979, реж. Андрей Тарковский)
Классика, о которой нет необходимости долго рассказывать — фильм-притчу Андрея Тарковского по повести Стругацких «Пикник на обочине» заслуженно называют учебником по эстетической составляющей кинематографа мирового уровня. Однако стоит отметить: экранизация разительно отличается от оригинала. К срыву съемок по причине землетрясения и последующей смены локации добавлялось авторское видение самого Тарковского: из-за чего (по неофициальной версии) картину пришлось переснимать с нуля, а братьям как авторам сценария — в авральном режиме переписывать фигуру главного героя.
Фильм «Отель "У погибшего альпиниста"» (1979, реж. Григорий Кроманов)
Помимо прочего, Стругацкие любили детективный жанр. По сути, это классический формат «убийство в закрытой комнате», однако в дело вмешивается инопланетный фактор. Сами авторы откровенно признавались, что их литературный эксперимент не удался. Впрочем, и книга, и фильм по ее мотивам получили большую популярность.
Фильм «Чародеи» (1982, реж. Константин Бромберг)
Безоговорочный народный хит — без истории про НИИ, которое занималось магией и волшебством (да, слово «синкретичность» здесь тоже кстати), не обходится ни один телевизионный эфир в период новогодних каникул. Возможно, самая близкая по уровню авторской иронии экранизация — Стругацкие любили и умели шутить, хотя в кинематографическом варианте большинство их историй и выглядят мрачно.
Фильм «Дни затмения» (1988, реж. Александр Сокуров)
Вязкая медитативная притча построена вокруг истории врача, застрявшего в небольшом городке в Средней Азии. По свидетельству режиссера Александра Сокурова, повесть «За миллиард лет до конца света» совершенно не ложилась на экран и нуждалась в переносе в другую реальность — и рассказывать ее необходимо было с помощью визуальных, а не текстовых средств. В конечном итоге от оригинала мало что осталось — однако это не отменяет шарма и энергетики фильма.
Фильм «Гадкие лебеди» (2006, реж. Константин Лопушанский)
Режиссер Константин Лопушанский в свое время работал ассистентом на съемках «Сталкера» и был очарован и текстами Стругацких, и художественным даром Тарковского. После этого Борис Стругацкий был его соавтором в фильме «Письма мертвого человека» и выдал карт-бланш на экранизацию «Гадких лебедей».
Картина могла выйти еще в 1980-е, но режиссер и авторы не договорились об общей концепции — примирение случилось уже в 2000-е. По словам Лопушанского, Борис Натанович высказался в духе «чем больше будет не похоже на книгу, тем лучше». В сущности, так и получилось.
Фильм «Обитаемый остров» (2008, реж. Федор Бондарчук)
Попытка сделать из книги настоящий блокбастер — какой она, собственно, и задумывалась. Фильм вызвал крайне противоречивые отзывы, но сделал из актера Василия Степанова секс-символ года, а режиссера Федора Бондарчука заставил пересмотреть свои взгляды на интерпретацию литературных произведений. Сам он позже признавался, что путь визуальной фантастики, возможно, был не вполне верным.
Фильм «Трудно быть богом» (2013, реж. Алексей Герман)
Картина, которой до сих пор нельзя дать однозначной оценки — фантастический долгострой снимался около 14 лет, а финальный монтаж доделал сын Алексея Юрьевича Германа уже после его смерти. Экранизация книги братьев Стругацких получилась монументальной: это максимальное погружение в грязное инопланетное (и страдающее!) Средневековье, сделанное все с той же любовью к мельчайшим деталям и обостренным чувством эстетики.
Новые проекты
Сериал «Трудно быть богом» (2026, реж. Дмитрий Тюрин)
Новая попытка адаптации истории о столкновении застрявшей на уровне Средневековья инопланетной цивилизации и прогрессивных землян. На этот раз — в сериальном формате. Шоураннером проекта выступил Теймур Джафаров («13-я клиническая»), сценарий написал автор «Слова пацана» Андрей Золотарев, режиссером стал Дмитрий Тюрин («Триггер»). В касте — сербский актер Александар Радойичич, а еще Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Никита Кологривый, Леонид Ярмольник и многие-многие другие.
Сериал «Полдень» (2026, реж. Клим Козинский)
Литературной основой сериала стал роман Стругацких 1979 года, и это первая его экранизация. По сюжету в 2278-м руководитель комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) отправляет Максима Каммерера (Юрий Колокольников) найти пропавшего после сложного задания на планете Надежда сотрудника-прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев). В процессе выясняется, что от их решений и действий зависит судьба всего человечества. В касте — Юлия Снигирь, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев и другие. Режиссер проекта — Клим Козинский («Первый номер», «13 клиническая»).
Фильм «Отель "У погибшего альпиниста"» (2026, реж. Александр Домогаров мл.)
Новая версия экспериментального фантастического детектива Стругацких — главную роль детектива Глебски в ней исполнил Евгений Цыганов. Каст проекта звездный: Сергей Маковецкий играет хозяина отеля, в ролях постояльцев — Александр Балуев, Светлана Ходченкова, Дмитрий Лысенков и Алена Михайлова. Режиссером выступил Александр Домогаров-младший.
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