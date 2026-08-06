Эксклюзив! Музей-усадьбу «Пенаты» открывают для посетителей — первыми показываем, как он выглядит после реставрации (первой за 60 лет!)

Знаменитый дом Ильи Репина реставрировали более полутора лет: столь масштабного обновления в нем не проводили более полувека! Результатам прошедших работ решили посвятить целую выставку, которая проработает всего несколько месяцев. С середины августа и до конца октября усадьбу удастся увидеть в первозданном виде — пока без экспонатов (их еще восстанавливают в мастерских), но с архитектурными решениями, задуманными самим художником более 100 лет назад. Собака.ru побывала в «Пенатах» в числе первых и показывает, как выглядит историческое пространство.
Музей-усадьба «Пенаты» (северный фасад)
Главное о прошедшей реставрации
Музей-усадьба «Пенаты» ждал этих работ порядка 60 лет: они продолжались с начала 2025 года и включали множество задач — от замены инженерных систем и усиления несущих конструкций до подбора оригинального — зеленого — цвета кровли. В основу лег проект восстановления 1958 года, созданный 11-й мастерской Ленпроекта. В Музее Академии художеств его посчитали наиболее подробным и приближенным к оригинальным чертежам Ильи Репина. Все работы финансировались из федерального бюджета и обошлись в 170 млн рублей.
Художник приобрел участок в финском поселке Куоккала (ныне Репино) в конце XIX века. Старый дом, оставшийся от прежних владельцев, он назвал в честь римских богов домашнего очага. Здесь живописец прожил 30 лет, скончался и был похоронен в прилегающем парке: под высокой грядой, прозванной Чугуевой горой. Оригинальное строение сгорело в военные годы, но позже его восстановили при участии Музея Академии художеств и правительства Ленинграда. В 1962 году усадьба была открыта вновь, но уже как музей. Сегодня это филиал Музея Академии художеств.
Что посмотреть снаружи
Первым делом полюбуйтесь фасадами — им вернули историческую отделку в виде вагонки, а также резные наличники, декоративные кронштейны и другие элементы, придуманные Ильей Репиным по мотивам народных орнаментов. Полностью восстановили окно «Летучая мышь» с мелкой расстекловкой в виде крылатого зверька и окно «Подкова» в виде полуарки, также созданные по эскизам художника.
Изначально здание было одноэтажным и состояло всего из двух комнат. Илья Репин полностью перестроил его под себя. За 10 лет оно обросло причудливыми постройками с необычными названиями. Так, на веранде «Киоск» (ее наружные стены были украшены резными грифонами!) художник писал портреты на фоне сада, а на балконе «Аэроплан» — отдыхал и любовался Финским заливом. Дом почти на две трети состоял из стекла — материала, который художник называл «будущим архитектуры». А внешне напоминал сказочный терем, объединяя элементы древнерусского стиля и северного модерна.
В мастерских покраски ожидают четыре конька — их возвращение на крышу запланировано на осень. А к весне рядом с ними установят эолову арфу — деревянную конструкцию с натянутыми струнами и еще одно свидетельство творческой натуры хозяина усадьбы. При дуновении ветра она издавала звуки, характерные для этого инструмента. Ее рисунков не сохранилось: похожую арфу воссоздадут мастера.
Совет от Собака.ru: рекомендуем рассматривать дом, гуляя по деревянному настилу с информационными стендами: на этих табличках разместили фотографии дома до реставрации — их можно сразу сравнить с нынешним видом (отсюда хорошо виден южный фасад!).
Что посмотреть внутри
В самом доме рассмотрите отреставрированные по замыслу Ильи Репина интерьеры — это главная фишка прошедших работ. Специально для посетителей их временно освободили от экспонатов, чтобы удалось изучить каждую деталь: от лестниц разных форм и размеров, воспроизведенных в том количестве, в каком их задумывал художник, до световых фонарей, наполняющих пространство естественным светом, столь важным для живописца.
Все остекление восстановили с оглядкой на прошлое и с заделом на будущее: наружные рамы обновили в мастерских, а внутренние заменили на деревянные стеклопакеты, которые решили сразу две проблемы. Теперь в помещениях — комфортная температура (зимой она опускалась до 10 градусов, что приводило к закрытию усадьбы) и благоприятный климат для хранения раритетных предметов.
В ближайшее время также установят двери (их здесь 48 штук!) и уложат дубовый паркет на втором этаже. Пол на первом этаже оставили дощатым — так было принято в начале прошлого столетия из-за сырости и холода на нижних этажах. Его еще предстоит покрыть лаком, а пока посетители будут передвигаться по нему в специально сшитых тапочках из мягкого войлока.
директор Музея Академии художеств, вице-президент РАХ
С 1962-го, когда дом был впервые восстановлен, он постепенно приходил в негодность, а последние годы и вовсе находился в предаварийном состоянии. Сейчас завершено более 85% реставрации. С 15 августа мы открываем двери по выходным. В течение порядка трех месяцев у посетителей будет прекрасная возможность увидеть все планировочные решения Ильи Репина. Это потрясающий архитектурный замысел, отражающий и веяния времени, и конструктивные инновации тех лет.
Главное о временной выставке
Полюбоваться восстановленными интерьерами усадьбы можно до конца октября этого года. Столько же будет работать временная выставка о прошедшей реставрации внутри дома. В пустующих помещениях разместили минималистичные инсталляции из струящихся тканей с фотографиями, текстами о назначении помещений, цитатами Ильи Репина и воспоминаниями его современников, а также раритетными предметами из коллекции музея.
В рабочий кабинет вернули резной стул, на котором художник читал книги и писал письма многочисленным друзьям, а в столовую — оригинальную люстру со стеклянным плафоном в узорчатом обрамлении. А вот гостиная, где Илья Репин принимал знаменитых гостей, еще в ожидании возвращения копии скульптуры Венеры Милосской, хотя ее пьедестал уже занял историческое место.
В зимней мастерской с бревенчатыми стенами (идеальный фон для живописца!) можно полюбоваться восстановленным потолком. Здесь также сохранили специальную систему для передвижения драпировок — с их помощью пространство зонировали для написания нескольких работ одновременно. А еще для посетителей открыли балкон «Аэроплан», служивший художнику спальней на открытом воздухе: его стены из разборных панелей снимали и ставили обратно от сезона к сезону.
Музей-усадьба «Пенаты» (северный фасад)
Когда вернут постоянную экспозицию
Реставраторы продолжают восстановление оригинальных и воссозданных в прошлом столетии экспонатов. Среди них, например, крутящийся стол (его собрал финский краснодеревщик по рисункам Ильи Репина), сидя за которым участники знаменитых «сред» угощались овощными котлетами и клюквенными бифштексами (вторая жена художника Наталья Нордман была вегетарианкой и даже написала об этом книгу!).
В работе у специалистов остаются старинный гобелен, подвесная палитра (оригинал начала XX века!), рояль фирмы «Беккер», историческая мебель, сохраненная сотрудниками Академии художеств в годы войны (в том числе турецкий диван, известный как «шаляпинский»), а также живопись, графика и экспонаты из так называемой «костюмерной» художника, в которую в том числе входил этнографический материал для работы над полотнами.
хранитель экспозиции и фондов музея-усадьбы «Пенаты»
Как и любой художник, Илья Репин очень любил драпировки, поэтому в коллекции музея очень много тканей. Они не вечные, они ветшают, поэтому мы отдали их в Москву — реставрационной фирме при Пушкинском музее изобразительных искусств. После завершения всех работ наши специалисты постараются сделать так, чтобы мемориальные предметы заняли прежнее место и впечатление от них осталось таким, как будто их владелец только что вышел из дома.
Постоянную экспозицию откроют весной 2027 года. По ней посетителей проведут не только экскурсоводы, но и новый аудиогид. В планах на перспективу — благоустройство прилегающего парка. Как уточнили Собака.ru в Музее Академии художеств, обновления ожидают гидросистему, дорожки и деревья, в том числе Березовую аллею. Это вернет территории «первозданный вид, задуманный и воплощенный в начале XX века хозяином усадьбы».
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