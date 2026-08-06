Эксклюзив! Музей-усадьбу «Пенаты» открывают для посетителей — первыми показываем, как он выглядит после реставрации (первой за 60 лет!)

Что посмотреть внутри

В самом доме рассмотрите отреставрированные по замыслу Ильи Репина интерьеры — это главная фишка прошедших работ. Специально для посетителей их временно освободили от экспонатов, чтобы удалось изучить каждую деталь: от лестниц разных форм и размеров, воспроизведенных в том количестве, в каком их задумывал художник, до световых фонарей, наполняющих пространство естественным светом, столь важным для живописца.

Все остекление восстановили с оглядкой на прошлое и с заделом на будущее: наружные рамы обновили в мастерских, а внутренние заменили на деревянные стеклопакеты, которые решили сразу две проблемы. Теперь в помещениях — комфортная температура (зимой она опускалась до 10 градусов, что приводило к закрытию усадьбы) и благоприятный климат для хранения раритетных предметов.

В ближайшее время также установят двери (их здесь 48 штук!) и уложат дубовый паркет на втором этаже. Пол на первом этаже оставили дощатым — так было принято в начале прошлого столетия из-за сырости и холода на нижних этажах. Его еще предстоит покрыть лаком, а пока посетители будут передвигаться по нему в специально сшитых тапочках из мягкого войлока.