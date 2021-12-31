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НОВЫЙ ГОД-2022: все развлечения на каникулах

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С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

Чем заняться
на праздниках

Выставки
на каникулах

10 (реально!) интересных
настольных игр

Ярмарки

Катки

7 развлечений
в Петербурге и Ленобласти

Куда улететь
с российской вакциной?

11 небанальных
путешествий по России

9 маршрутов
по Северо-Западу
Лучшее за 2021 год

33 сериала

30 фильмов

Книги

Документалки

Самыче читаемые тексты года

Youtube-шоу

Наряды

Съемки «Собака.ru»

Музыкальные альбомы
Еда

Где есть
на каникулах

Лучшие бары и рестораны 2021 года

Где пить горячие коктейли в Петербурге
Подарки

До 1500 рублей

До 3000 рублей

Бесценнные

Арт-подарки

Экологичные и осозанные

Локальные
Итоги 2021 года

Климатические катаклизмы

За что мы любили и ненавидели рестораны

Главные события в Петербурге
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