Итоги года: 20 главных фильмов 2021-го, которые можно (и нужно!) посмотреть на каникулах

«Власть пса» / The Power of the Dog

Первый за 12 лет полный метр Джейн Кэмпион («Пианино», «Вершина озера») принес ей приз за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестиваля и, скорее всего, станет одним из главных фаворитов «Оскара». По крайней мере, на него просто обязаны выдвинуть Бенедикта Камбербэтча в несвойственной для его актерской карьеры роли жестокого владельца ранчо Фила. Тот не одобряет брак своего брата Джорджа (Джесси Племонс) с хозяйкой трактира Роуз (Кирстен Данст). Отомстить он решает через ее сына, к которому втирается в доверие. Картина вышла на Netflix.