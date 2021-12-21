Итоги года: 20 главных фильмов 2021-го, которые можно (и нужно!) посмотреть на каникулах

«Дюна» / Dune

Философский сай-фай с Тимоти Шаламе, Зендеей, Ребеккой Фергюсон и Оскаром Айзеком стал одним из самых ожидаемых фильмов 2021-го. Экранизацию культового романа Фрэнка Герберта (в 1984-м с текстом не особенно справился даже сам Дэвид Линч) должны были выпустить в 2020-м, но она не только переехала на следующий год, но и поссорила ее режиссера Дени Вильнева с компанией Warner Bros. — тот не оценили решение студии провести релиз картины одновременно в кино и на платформе HBO Max.

Как бы то ни было у Вильнева получилась завораживающе прекрасное кино, в котором построение кадра куда важнее движения сюжета или точного следования литературному оригиналу. Его, к слову, знать абсолютно не обязательно, чтобы понять о чем картина и считать все основные смыслы.