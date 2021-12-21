Итоги года: 20 главных фильмов 2021-го, которые можно (и нужно!) посмотреть на каникулах

Конец года — традиционное время для подведения итогов. «Собака.ru» субъективно выбрала 20 лучших фильмов 2021-го на любой вкус (от «Дюны» Вильнева до «Аннетт» Каракса!), которые отлично подходят для просмотра на каникулах. Спойлер: картины пока не выходившие в прокат или на стримингах в России мы в подборку решили не включать.
«Аннетт» / Annette
Пронзительный мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр (по мотивам песен группы Sparks) о всепоглощающем чувстве вины получил на Каннском кинофестивале награды за лучшую режиссуру и музыку. Это история стендап-комика, который вместе с маленькой дочерью переживает смерть жены — оперной певицы. Если знать обстоятельства личной биографии Леоса Каракса даже в общих чертах, смотреть финальную сцену (и песню) почти невыносимо. При условии, что вы, конечно, обладаете минимальной эмпатией.
«Дюна» / Dune
Философский сай-фай с Тимоти Шаламе, Зендеей, Ребеккой Фергюсон и Оскаром Айзеком стал одним из самых ожидаемых фильмов 2021-го. Экранизацию культового романа Фрэнка Герберта (в 1984-м с текстом не особенно справился даже сам Дэвид Линч) должны были выпустить в 2020-м, но она не только переехала на следующий год, но и поссорила ее режиссера Дени Вильнева с компанией Warner Bros. — тот не оценили решение студии провести релиз картины одновременно в кино и на платформе HBO Max.
Как бы то ни было у Вильнева получилась завораживающе прекрасное кино, в котором построение кадра куда важнее движения сюжета или точного следования литературному оригиналу. Его, к слову, знать абсолютно не обязательно, чтобы понять о чем картина и считать все основные смыслы.
«Купе номер 6»
Копродукция России и Финляндии — удивительно нежный и человечный фильм Юхо Куосманена (наследника по прямой Аки Каурисмяки) про то, как мы все на самом деле похожи в своем одиночестве и потерянности.
Студентка из Хельсинки по обмену Лора (Сейди Хаарла) садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы увидеть древние петроглифы. В купе ее соседом оказывается шахтер Леха (Юра Борисов), который едет на Север на заработки. Фильм выиграл в этом году гран-при Каннского кинофестиваля.
«Вестсайдская история» / West Side Story
Попытки ремейков известнейших оригиналов обычно оборачивают провалами. Но Стивену Спилбергу в его версии бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» удалось этого счастливо избежать. История про нью-йоркских «Ромео» и «Джульетту» — настоящая голливудская сказка, и он рассказывает ее по всем романтическим законам жанра. Тем, что и рождают магию кино, даже если финал тебе давно и заранее известен. В помощь ему идет и химия между дебютанткой Рэйчел Зеглер и вполне востребованным Энселом Элгортом («Малыш на драйве», «Виноваты звезды»). Подробнее о том, почему же так хорошая новая версия «Вестсайдской истории», мы рассказывали здесь. Кстати, фильм еще идет в кинотеатрах.
«Титан» / Titane
Победитель Каннского кинофестиваля этого года — бодрый и хулиганский боди-хоррор Жюлии Дюкурно. После аварии, в которую главная героиня Алекса попала в детстве, ей в голову вшивают титановую пластину. 15 лет спустя она работает моделью-стриптизершей, беременеет от секса с автомобилем и испытывает приступы неконтролируемой агрессии и ярости из-за гормональных перестроек. И это только завязка этой по-хорошему дикой картины.
«Рука бога» / È stata la mano di Dio
Если «Великая красота» была «Сладкой жизнью» Соррентино, то «Рука бога» это его собственный «Амаркорд» — лирическая грусть по временам, когда деревья были большими (а ты маленьким). Особое место в душе юного Паоло оставил приезд в его родной Неаполь легенды футбола Диего Марадоны. Из-за него (и еще ряда трагических событий, но не будем спойлерить) тот когда-то и решил стать режиссером. Главного героя, впрочем, зовут все же Фабьетто, а не Паоло, так что совпадения с реальной жизнью не случайны, но это все же правда художественная. Картина вышла на Netflix на прошлой неделе.
«Разжимая кулаки»
Победитель программы «Особый взгляд» Канн и претендент на «Оскар» от России в этом году — второй фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко. Это история про пережившую захват школы в Беслане кавказскую девушку Аду, мечтающую сбежать из-под удушающей гиперопеки властного отца. Картина снята на осетинском языке с русскими субтитрами.
«Случайность и догадка» / Guzen to sozo
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинале этого года — трогательный и невероятно чувственный фильм японца Рюсукэ Хамагути из трех новелл о том, как неслучайны на самом деле все случайности. Это воздушная и литературоцентричная картина в российском прокате прошла практически незаметно. А жаль.
«Последняя дуэль» / The Last Duel
Костюмная драма Ридли Скотта с феминистским посылом и целой россыпью звезд — от главного актера современности Адама Драйвера и Джоди Комер из «Убивая Еву» до Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Дуэт Аффлек-Дэймон также помогал со сценарием, в основе которого реальная история про последнюю легально одобренную дуэль во Франции XIV века. Рыцарь Жан де Карруж вызвал на бой своего друга и соседа Жака Ле Гри, изнасиловавшего его жену. Впрочем, тот все отрицал. Одна и та же ситуация тут описывается с трех точек зрения. И именно оптика Маргарит тут важнее всего.
«Безумное кино для взрослых» / Babardeala cu bucluc sau porno balamuc
Пострадавший от российского Минкульта победитель Берлинского кинофестиваля — чтобы получить прокатное удостоверение, румынский режиссер-провокатор Раду Жуде лично отцензурировал свой сатирический фильм. Что, впрочем, вполне в духе самой картины о лицемерии и двойных стандартах — она о том, как личное секс-видео школьной учительницы попало в интернет, и разразился скандал. Как раз то самое видео в версии для России и заменено черным экраном. Так, впрочем, получается еще смешнее.
«Море волнуется раз»
Самый тонкий и лиричный режиссер нулевых Николай Хомерики («977», «Сказка про темноту», «Сердца бумеранг», «Ледокол») вернулся к себе: из коммерческого в авторское кино — и успешно! Его эстетская притча о любви и нежности «Море волнуется раз» стала лучшей на «Кинотавре» в этом году. Фильм рассказывает про юную влюбленную пару, которая сбегает от реальности в уединенный дом в лесу. Эскапизм срабатывает — в личном раю есть покой и воля, неловкие признания и нелепые ссоры по мелочам. А все тревоги и девятый вал равнодушия временно остаются за бортом — в виде снов героини о гигантской волне, что придет и все уничтожит. Молодых протагонистов играют Валерий Степанов и Ольга Бодрова, дочь Сергея Бодрова. Фильм с 30 декабря появится на «Кинопоиске».
«Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"» / The French Dispatch
Фильм-признание в любви Уэса Андерсона («Отель "Гранд Будапешт"», «Академия Рашмор», «Остров собак») журналу «The New Yorker», хотя события картины и далеки от реальных. В касте карнавальной драмеди с запутанным сюжетом на этот раз — Бенисио Дель Торо, Эдриен Броуди, Тильда Суинтон, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Тимоти Шаламе, Джеффри Райт, Оуэн Уилсон и, конечно, актер-талисман режиссера Билл Мюррей. Подробнее о картине мы рассказывали здесь.
«Петровы в гриппе»
Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — веселый и лихорадочный карнавал с библейскими мотивами и постмодернистскими играми. В экранизации режиссер Кирилл Серебренников обходится с литературным оригиналом вольно, еще больше усиливая его абсурдистскую интонацию. Пожалуй, это то, что надо, в наши нездоровые во всех смыслах времена. Не чудотворное лекарство, но плацебо (в смысле веры в волшебную силу искусства). Еще и с отличным кастом — от Семена Серзина, Чулпан Хаматовой и Ивана Дорна до Юлии Пересильд, Юрия Колокольникова, Юры Борисова и Сергея Дрейдена.
«Я создан для тебя» / Ich bin dein Mensch
Робот-бойфренд Том должен предугадывать все желания своей владелицы Альмы, но она устроена куда сложнее, чем статистическое большинство женщин. Комедийная мелодрама режиссера Марии Шрадер напоминает по сюжетной канве фильм Марюса Вайсберга «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом, но тут тот же прием воплощен куда тоньше и изящнее. Это просто дружественный к зрителю способ без высоколобых метафор поговорить об одиночестве, эгоизме и поиске себя. Поэтому картина не только участвовала в конкурсе Берлинале, но и принесла сыгравшей Альму Марен Эггерт «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.
«Власть пса» / The Power of the Dog
Первый за 12 лет полный метр Джейн Кэмпион («Пианино», «Вершина озера») принес ей приз за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестиваля и, скорее всего, станет одним из главных фаворитов «Оскара». По крайней мере, на него просто обязаны выдвинуть Бенедикта Камбербэтча в несвойственной для его актерской карьеры роли жестокого владельца ранчо Фила. Тот не одобряет брак своего брата Джорджа (Джесси Племонс) с хозяйкой трактира Роуз (Кирстен Данст). Отомстить он решает через ее сына, к которому втирается в доверие. Картина вышла на Netflix.
«Суперзвезда» / France
Автор скандальных «29 пальм», режиссер-интеллектуал с философским бэкграундом Брюно Дюмон отметился в основном конкурсе Канн в этом году эксцентричной драмеди с Леа Сейду в роли бойкой журналистки с говорящим именем Франс де Мер («Мертвая Франция»). Картина осталась без наград, но как едкое высказывание о временах и нравах смотрится вполне бодро.
«Пугало»
Победитель «Кинотавра»-2020 — фильм о якутской знахарке, самопожертвовании и человеческом одиночестве — по идее должен был бы попасть в список лучших фильмов прошлого года, но в прокат и на стриминге Premier он вышел только в этом. Его режиссер Дмитрий Давыдова — настоящий самобытный самоучка, как, кажется, и все якутское кино, феноменом которого критики восхищаются уже лет десять. Он работал учителем начальных классов, а короткометражки стал снимать как факультатив и хобби вместе со своими учениками.
«Память» / Memoria
Сновидческая драма таиландского режиссера Апичатпонга Вирасетакула, в которой, как и обычно у режиссера, сюжетно почти не происходит, но на самом деле происходит очень многое. Главная роль тут у Тильды Суинтон, которая играет флористку, специализирующуюся на выращивании орхидей. Она приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, погруженной в сон. Но и сама Джессика вскоре все больше теряет связь с реальностью.
«Холодный расчет» / The Card Counter
Сценарист «Таксиста», «Бешеного быка» и «Последнего искушения Христа» Пол Шредер снял триллер про покер с Оскаром Айзеком в главной роли (если учесть «Дюну» и «Сцены из супружеской жизни» — это точно его год, как Юры Борисова в России). Тот играет бывшего военного, служившего в тюрьме Абу-Грейб. Фильм был участником Венецианского кинофестиваля в этом году.
«Лука» / Luca
Пока поездка на каникулы в Италию все еще кажется маловероятной, заменить ее может наивный анимационные компаний «Дисней» и Pixar с погонями на веспах, джелато, пиццей и пастой. Нюанс тут в том, что юный Лука и его брат на самом деле морские жители (кто-то вроде Ихтиандра из «Человека-амфибии»), но иногда выбираются на поверхность. В российской версии их подругу-непоседу Джулию озвучила Лиза Монеточка.
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