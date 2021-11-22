Куда улететь на Новый год, если привит российской вакциной от COVID-19? Где не нужна прививка, а достаточно отрицательного ПЦР?

Близятся новогодние каникулы и многие хотят провести их в путешествии. Тем более, что Россия постепенно возобновляет регулярное авиасообщение с другими странами. Разбираемся, где можно встретить наступление 2022 года, и что для этого понадобится.
Греция
Прививка или ПЦР: все российские туристы, вне зависимости от того, прошли они вакцинацию или нет, должны в обязательном порядке предъявить отрицательный ПЦР-тест, сданный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Впрочем, сертификат о вакцинации «Спутником V» все равно лишним не будет, ведь без него посещение общественных и развлекательных заведений будет затруднено.
Нужна ли виза: да, для поездки в Грецию нужна шенгенская виза. Также накануне прилета греческие власти просят заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form).
Как добраться: у России прямое авиасообщение с Грецией, однако большинство рейсов летит с пересадкой через Москву, что нужно иметь в виду при планировании поездок. Так в некоторых зарубежных аэропортах туристов не пускают даже для пересадки. Поэтому, продумывая маршрут, следует выбирать пересадки в российской столице.
Что нужно иметь в виду: в Греции сохраняется требование носить маски в общественных местах. Те туристы, которые не прошли вакцинацию, должны будут каждые три дня сдавать ПЦР-тест. В противном случае у них возникнут сложности с посещением музеев, кинотеатров, концертов, ресторанов или при поездках на общественном транспорте. Переболевшим и привитым нужно будет иметь с собой сертификат. Часть развлекательных заведений доступна только прошедшим вакцинацию.
Египет
Прививка или ПЦР: при въезде в страну граждане России должны предъявить на выбор один из двух документов. Либо сертификат о вакцинации (из отечественных вакцин подойдет только «Спутник V»), либо отрицательный ПЦР-тест. При этом прививку нужно сделать не позднее чем за 14 дней до вылета, а ПЦР-тест сдать не ранее, чем за 72 часа до отъезда. Документы должны быть на английском языке, в распечатанном виде. Детям до 6 лет никакие справки не нужны.
Нужна ли виза: тем, кто захочет провести каникулы на курортах Южного Синая (Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Нувейба, Таба) оформлять разрешение на въезд не надо, только взять с собой загранпаспорт. Они получают так называемый «Синайский штамп». Для посещения других регионов страны понадобится виза, которую можно получить в консульском отделе Посольства Египта или по прибытии в международных аэропортах страны. Стоимость однократной визы для россиян — 25 долларов. Также нужно будет оформить так называемую Public Health Card.
Как добраться: россия возобновила авиасообщение с Египтом, улететь в эту страну можно из разных городов страны, в том числе и из Петербурга. Полеты совершают разные авиакомпании, рейсы могут быть как с пересадками, так и прямыми в зависимости от места назначения.
Что нужно иметь в виду: в стране по-прежнему действует ряд коронавирусных ограничений. В том числе сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте. Следует также обратить внимание, что после прибытия на родину россияне должны будут сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию до получения его результатов.
Турция
Прививка или ПЦР: россияне, прибывающие в страну, должны иметь сертификат о прививке от COVID-19. При этом из отечественных вакцин в Турции признают только «Спутник V», а с момента второго укола должно пройти не меньше двух недель. Непривитые путешественники (или те, кто получил другую российскую вакцину) могут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Дети до 12 лет справки могут не предъявлять.
Нужна ли виза: для визитов в Турцию россиянам не нужна виза, достаточно загранпаспорта. Также туристы обязаны заполнить специальную электронную форму (не ранее чем за 72 часа до отправления). После этого путешественник получает HES-код, необходимый при посадке на рейс. На границе могут проверить и саму анкету.
Как добраться: Россия и Турция восстановили авиасообщение. Прямые рейсы есть из многих российских городов, в том числе из Санкт-Петербурга и Москвы. Улететь можно в Стамбул, Анталию и другие города.
Что нужно иметь в виду: в Турции необходимо носить маску даже на улице. Нарушителям грозит штраф. Те, кто въехал в страну по ПЦР-тесту, должны будут делать новый каждые три дня, в противном случае они не смогут посещать массовые мероприятия, сходить в кино или использовать междугородный транспорт.
Кипр
Прививка или ПЦР: въехать в страну можно, предъявив либо отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа), либо сертификат о вакцинации обеими дозами «Спутника V». Детям, которым на момент въезда на Кипр еще не исполнилось 12 лет, прохождение тестирования не требуется. Справка и сертификат должны быть на английском языке и загружены на специальную платформу.
Нужна ли виза: для посещения Кипра нужна шенгенская виза. Также подойдут болгарские, румынские и хорватские мульти-визы.
Как добраться: Россия и Кипр восстановили авиасообщение. Рейсы на Ларнаку есть, в том числе, и из «Пулково».
Что нужно иметь в виду: на Кипре обязательно носить маски в закрытых помещениях и общественных местах на открытом воздухе. Исключение делается только для приема пищи, посещения пляжей и занятий спортом. Важно! Не ранее, чем за 48 часов до вылета необходимо Cyprus Flight Pass. Без этого документа путешественника, прибывшего на остров, ждет штраф в размере 300 евро. Его же необходимо держать при себе, передвигаясь по Кипру в первые 7 дней пребывания в стране. Начиная с восьмого дня, надо оформить местный Safe Pass (сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР тест или отрицательный экспресс-тест). Пройти экспресс-тест можно во многих медучреждениях и даже аптеках. Стоимость не превышает 10 евро. Результаты тестов действительны в течение 72 часов.
Израиль
Прививка или ПЦР: с 15 ноября в Израиле признана российская вакцина «Спутник V», но с рядом ограничений. К моменту вылета должно пройти две недели после второго укола. Также привитые российской вакциной по прибытии в Израиль должны будут сдать тест на антитела и ПЦР и оставаться в карантине до получения результатов. Дети до трех лет освобождаются от выполнения этого требования.
Нужна ли виза: нет, только загранпаспорт. Также за двое суток до отправления нужно будет заполнить специальную декларацию и внести данные о вакцинации на официальном портале.
Как добраться: Россия и Израиль имеют прямое авиасообщение. В том числе есть рейсы из Петербурга.
Что нужно иметь в виду: в общественных местах и транспорте необходимо носить маски. Вакцинированные люди могут посещать развлекательные и общественные заведения.
Болгария
Прививка или ПЦР: туристам из России надо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест (действителен 72 часа) или сертификат о вакцинации «Спутником V» (законченной минимум за две недели до приезда). Документы принимаются на английском языке. Детям до 12 лет справки или сертификата предъявлять не нужно.
Нужна ли виза: да, необходимо получить болгарскую визу. Туристы, имеющие на руках действующие турецкие или румынские визы, могут находиться в Болгарии транзитом до 5 дней.
Как добраться: из России летают рейсы в Варну и Софию, однако тем, кто уезжает не из Москвы, скорее всего, понадобится пересадка.
Что нужно иметь в виду: для посещения достопримечательностей и общественных мест иностранцам нужно иметь при себе сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, который действует всего 72 часа, поэтому его придется проходить каждые три дня. Также можно использовать экспресс-тест, но его результаты действительны только два дня.
Хорватия
Прививка или ПЦР: как и большинство стран, Хорватия признает только одну российскую вакцину: «Спутник V». Россияне, которые не привились этим препаратом, должны сдать ПЦР-тест (не ранее, чем за три дня от вылета). Детям до 12 лет это делать необязательно.
Нужна ли виза: да, туристам нужна хорватская виза. Также подойдут болгарская, румынская, кипрская или шенгенская визы.
Как добраться: Россия и Хорватия возобновили авиасообщение, однако пока жителям российских городов кроме Москвы, придется делать пересадку в столице или в других странах.
Что нужно иметь в виду: в Хорватии действует масочный режим для общественных мест и транспорта. Также перед пересечением границы туристам рекомендуют заполнить особую форму.
Сербия
Прививка или ПЦР: для въезда российским туристам необходимо будет сдать ПЦР-тест (действителен 48 часов). Хотя страна признала и использует «Спутник V» прививки, сделанные за пределами Сербии не освобождают от сдачи ПЦР.
Нужна ли виза: нет
Как добраться: до Сербии можно добраться одним из многочисленных прямых рейсов, которые вылетают, в том числе, из «Пулково».
Что нужно иметь в виду: во время поездки в Сербию приятное можно совместить с полезным: в стране туристы свободно могут привиться одобренными в ЕС вакцинами. Однако для этого нужно жить в одном из отелей, участвующих в специальной программе местного правительства.
Венгрия
Прививка или ПЦР: в отличие от подавляющего большинства стран шенгенской зоны, Венгрия признала вакцину «Спутник V». Поэтому привитые этим препаратом туристы смогут не сдавать ПЦР. Остальным же придется проходить тестирование и предъявлять соответствующую справку на английском или венгерском языке (действует 72 часа). Детям до 12 лет сертификат и справка не нужны
Нужна ли виза: да, необходим действующий шенген. При этом в венгерском консульстве пока выдают только одноразовые туристические визы. Они стоят 35 евро.
Как добраться: между Венгрией и Россией действует прямое авиасообщение. В том числе есть рейсы из Петербурга.
Что нужно иметь в виду: в местном транспорте сохраняется масочный режим. В Венгрии также можно сделать прививку одобренной в ЕС вакциной.
Словения
Прививка или ПЦР: для путешествия в Словению понадобится один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа), сертификат о перенесенном COVID-19 (не более чем полгода назад) или документ о полном завершении вакцинации. Причем как и Венгрия страна признает прививку «Спутником V». Детям до 12 лет справки не нужны.
Нужна ли виза: да. С 19 ноября россияне могут оформить словенский шенген в посольстве страны в Москве.
Как добраться: есть прямые рейсы из Москвы. Также можно лететь с пересадкой в другой стране.
Что нужно иметь в виду: магазины, рестораны, развлекательные заведения работают только по принципу (ППТ), то есть пускают переболевших, привитых или тестированных людей. Поэтому, въехавшим по ПЦР-тесту придется обновлять его каждые трое суток.
Армения
Прививка или ПЦР: для пересечения границы с Арменией понадобится сертификат о вакцинации (в стране одобрен не только «Спутник V», но и «Спутник Лайт»). Полный курс прививки должен завершиться не позднее, чем за 14 дней до поездки. Остальные туристы должны сдавать ПЦР-тест (действует, как и везде, 72 часа). Дети до 7 лет освобождены от необходимости предъявлять справку или сертификат.
Нужна ли виза: для въезда в Армению россиянам не нужно получать визу и даже загранпаспорт.
Как добраться: в Ереван из России летают многочисленные рейсы, в том числе и из Петербурга.
Что нужно иметь в виду: в стране сохраняется масочный режим на улицах и в общественных местах.
Белоруссия
Прививка или ПЦР: Въехать в страну можно как по ПЦР-тесту (действует 3 суток) так и по сертификату о вакцинации. При этом прививка должна быть сделана не позднее чем за месяц пересечения границы.
Нужна ли виза: нет.
Как добраться: россиянам, у которых нет разрешения на временное или постоянное проживание в Белоруссии, въезд в страну разрешен только через аэропорты и вокзалы.
Что нужно иметь в виду: если турист не собирается отдыхать в Белоруссии, а едет через нее проездом, то ПЦР-тест можно не сдавать. Но только при наличии документа, подтверждающего 24-часовой транзит.
Киргизия
Прививка или ПЦР: въехать в страну можно при наличии сертификата о вакцинации (подойдут «Спутник V» и «Спутник Лайт») или отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часа). ПЦР-тест можно предъявить с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Детям до пяти лет ни прививки, ни тесты не нужны.
Нужна ли виза: нет
Как добраться: в Бишкек летают прямые рейсы из целого ряда российских городов, в том числе и из Петербурга.
Что нужно иметь в виду: В Киргизии сохраняется масочный режим в общественных местах. Также маски нужно надевать при входе в транспорт.
Объединенные Арабские Эмираты
Прививка или ПЦР: для того, чтобы сесть на самолет до Абу-Даби, нужно будет предъявить справку на английском о прохождении ПЦР-теста (действительна 48 часов). Прививка «Спутником V» (единственной признанной российской вакциной) не обязательна, но облегчит посещение некоторых заведений.
Россиянам, отправляющимся в Дубай, нужно сдать ПЦР-тест (результат должен быть на английском языке). По прибытии в страну тест придется сдать повторно, оставаясь в самоизоляции до получения результатов.
Нужна ли виза: нет. Только загранпаспорт.
Как добраться: в ОАЭ летают рейсы из России, правда не из всех городов, поэтому в зависимости от направления может понадобиться пересадка в Москве. Хотя в Дубай из Петербурга возможно добраться напрямую.
Что нужно иметь в виду: правила в разных регионах страны различаются! Хотя ношение масок в общественных местах обязательно везде. За пять дней до поездки в Абу-Даби туристы должны зарегистрироваться на специальном сайте или через мобильное приложение ICA UAE Smart. Также нужно установить приложение Al Hosn App для отслеживания ваших перемещений.
До отправления в Дубай нужно заполнить и распечатать специальную анкету, где, в том числе, указывается место, куда турист отправится отбывать самоизоляцию в ожидании результата теста. Также надо иметь на телефоне приложение DXB Smart App.
Куба
Прививка или ПЦР: полностью привитые любым российским препаратом от COVID-19 туристы могут не сдавать ПЦР-тест. В противном случае нужно предъявить справку об отрицательном результате тестирования на русском или английском языках (действует 72 часа).
Нужна ли виза: нет
Как добраться: Россия возобновила авиасообщение с Кубой. Прямые рейсы летают из Москвы.
Что нужно иметь в виду: на Кубе обязательно носить маску в транспорте и в общественных местах. С 15 ноября восстановлена программа экскурсий и посещения туристами различных городов страны, в том числе Гаваны.
Сейшельские острова
Прививка или ПЦР: нужен отрицательный ПЦР-тест на английском языке в печатном виде (действует 72 часа). Сдавать пробы должны даже несовершеннолетние. Также готовые результаты нужно загрузить на сайт посольства.
Нужна ли виза: нет. Только загранпаспорт.
Как добраться: можно отправится прямым рейсом из Москвы или с пересадками.
Что нужно иметь в виду: в общественных местах страны требуется надевать маску.
Мексика
Прививка или ПЦР: на сегодняшний день о нет данных о том, что туристы должны предъявлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
Нужна ли виза: необходимо электронное разрешение, которое позволяет россиянам автоматически получить бесплатную электронную визу.
Как добраться: Россия с 1 декабря открывает авиасообщение с Мексикой. Но количество прямых рейсов крайне ограничено.
Что нужно иметь в виду: В стране необходимо ношение масок в транспорте и общественных местах. Конкретные требования могут различаться в зависимости от штата.
Таиланд
Прививка или ПЦР: полностью привитые российской вакциной «Спутник V» могут отправиться в одну из провинций Таиланда, работающих по программе «туристических песочниц». Сертификат о вакцинации нужно будет заранее загрузить в новой системе ThaiPass. Также нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.
Нужна ли виза: нужно разрешение на въезд.
Как добраться: Есть прямые рейсы из Москвы. Также можно лететь с пересадкой в другой стране. Тогда необходимо внимательно продумывать маршрут, чтобы не попасть в закрытые даже для транзита россиян страны.
Что нужно иметь в виду: программа действует для так называемых «туристических песочниц».
Какие есть еще варианты?
Также для российских туристов доступны такие страны как Грузия, Доминикана, Мальдивы, Бразилия, Коста-Рика, Азербайджан, Индия, Марокко, Тунис. Однако добраться до большинства этих стран можно будет лишь с пересадками. Нередко, больше чем с одной. Также есть страны, открытые только для организованных групп, прибывших на чартерных рейсах.
Въезд в большинство стран Европы россиянам пока закрыт, даже если они имеют действующую шенгенскую визу и прошли курс вакцинации от COVID-19, одобренной в ЕС вакциной. Есть и исключения. К примеру, Эстония выдает туристические визы россиянам, в том числе привитым «Спутник V», однако туристы не могут въехать в страну на машине или поезде. Для приема гостей открыты аэропорты республики, но авиасообщение между Россией и Эстонией пока не восстановлено, поэтому лететь придется с пересадками.
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