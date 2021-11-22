Куда улететь на Новый год, если привит российской вакциной от COVID-19? Где не нужна прививка, а достаточно отрицательного ПЦР?

Греция

Прививка или ПЦР: все российские туристы, вне зависимости от того, прошли они вакцинацию или нет, должны в обязательном порядке предъявить отрицательный ПЦР-тест, сданный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Впрочем, сертификат о вакцинации «Спутником V» все равно лишним не будет, ведь без него посещение общественных и развлекательных заведений будет затруднено.

Нужна ли виза: да, для поездки в Грецию нужна шенгенская виза. Также накануне прилета греческие власти просят заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form).

Как добраться: у России прямое авиасообщение с Грецией, однако большинство рейсов летит с пересадкой через Москву, что нужно иметь в виду при планировании поездок. Так в некоторых зарубежных аэропортах туристов не пускают даже для пересадки. Поэтому, продумывая маршрут, следует выбирать пересадки в российской столице.

Что нужно иметь в виду: в Греции сохраняется требование носить маски в общественных местах. Те туристы, которые не прошли вакцинацию, должны будут каждые три дня сдавать ПЦР-тест. В противном случае у них возникнут сложности с посещением музеев, кинотеатров, концертов, ресторанов или при поездках на общественном транспорте. Переболевшим и привитым нужно будет иметь с собой сертификат. Часть развлекательных заведений доступна только прошедшим вакцинацию.