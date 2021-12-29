10 небанальных (да, такие есть!) настольных игр для новогодних праздников

Бренд украшений Avgvst выпустил настольную карточную игру с вопросами, которые помогут отвлечься от житейских проблем и положить начало душевной беседе. Во время партии участникам придется отвечать иногда на самые странные вопросы: например, «Представьте, что вас выбрали в качестве лектора. О чем была бы ваша лекция?», «Если бы вы стали бессмертны, но с одним условием: вы не можете менять работу, какую работу вы бы согласились выполнять вечно?». Играть интересно как вдвоем, так и большой компанией. Купить можно здесь.