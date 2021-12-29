10 небанальных (да, такие есть!) настольных игр для новогодних праздников

Новогодние праздники — отличное время, чтобы собрать друзей за одним столом и осилить пару настольных игр. В преддверии длинных выходных «Собака.ru» совместно с сотрудницей библиотеки Маяковского Марией Андреяновой собрала подборку увлекательных (и небанальных!) настольных игр: от «Страдающего средневековья» до «Русских выборов».
«Русские выборы»
Настольная юмористическая игра о выборах в России представляет из себя настоящий карточный поединок. В отличие от реальной жизни здесь, если кандидата поддерживают Панин и Джигурда, он теряет голоса. А еще в процессе здесь можно столкнуться с суровым трехголовым змеем (нет, не Горынычем!) Борисом Вишневским и понизить свой рейтинг. Но не расстраивайтесь: антирекорд — тоже победа! Заказать можно здесь.
«Преступление и наказание»
Петербургская учительница Юлия Куманева создала настольную игру по мотивам произведения Федора Достоевского. Участники пройдутся по центральной части Петербурга второй половины XIX века и ответят для себя на главный вопрос: «Тварь дрожащая я или право имею?». Приобрести игру можно здесь.
«Опята»
Добрые и злые галлюцинации показывают пациенту, о чем он должен рассказать доктору. Задача врача состоит в том, чтобы понять бред пациента. Уже запутались? Эта игра достойная (и очень смешная!) замена известному «Крокодилу». Купить можно здесь.
«О чем говорить до августа»
Бренд украшений Avgvst выпустил настольную карточную игру с вопросами, которые помогут отвлечься от житейских проблем и положить начало душевной беседе. Во время партии участникам придется отвечать иногда на самые странные вопросы: например, «Представьте, что вас выбрали в качестве лектора. О чем была бы ваша лекция?», «Если бы вы стали бессмертны, но с одним условием: вы не можете менять работу, какую работу вы бы согласились выполнять вечно?». Играть интересно как вдвоем, так и большой компанией. Купить можно здесь.
Игра «Страдающее средневековье»
Костры инквизиции, чумной доктор, простолюдины и бубонная чума: известное сообщество «ВКонтакте» — «Страдающее Средневековье» — выпустило веселую игру с уже полюбившимися персонажами из мемов о средневековье. Каждому игроку необходимо создать собственный город с уникальным названием, заселить его и спасти местных жителей от эпидемий, войн и других напастей. Играть лучше всего небольшой компанией — до шести человек. Есть расширение «Омерзительное Средневековье», где собраны самые порочные и мерзкие персонажи. Купить можно здесь.
Игра «Сквозь века»
Собрать самую мощную армию или уйти в создание спутников и ракет? В этой игре каждый участник должен построить свою могущественную цивилизацию, развивая разные сферы жизни. Играть лучше всего небольшой компанией до 4 человек. Купить можно здесь.
Игра «Пандемия»
Над миром нависла биологическая угроза: сразу несколько опасных вирусов охватили большую часть стран. Участникам игры предстоит предотвратить вспышки опасных инфекций и найти против них вакцину. Одна партия длится полтора часа. Купить игру можно здесь.
Игра «Имаджинариум. Это был тяжелый год»
Все смешалось — коронавирус и Никита Михалков — в дополнении «Это был тяжелый год» к настольной игре «Имаджинариум». Здесь участников ждут отсылки к невыносимому 2020: страх остаться без гречи и туалетной бумаги, борьба с Covid-19, Zoom и другие. В нее можно играть без приобретения «Имаджинариума», но с базовым комплектом интереснее. Купить можно здесь.
Время Валеры
С помощью резиновой бородатой куклы в человеческий рост по имени Валера (да-да, мы не ошиблись!) участникам нужно показать как можно больше пантомим за короткий промежуток времени. Эта настольная игра развеселит даже самую унылую компанию. Купить ее можно здесь.
Игра «Цитадели»
Украдите золото, сломайте постройки соперников и возведите самый большой средневековый город — вот девиз на ближайшие полтора часа. Участники игры должны расширить свои территории: тот, кто построит 8 районов — побеждает. Игра похожа на известную «Мафию», но с элементами градостроительной стратегии. Участвовать в ней могут от двух до семи человек. Купить можно здесь.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.