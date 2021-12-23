С умом! 25 новогодних подарков для осознанных и экологичных

Наступает время предновогоднего безумия: люди скупают всевозможные (и не всегда нужные!) вещи и безделушки. Чтобы праздник не стал поводом навредить экологии «Собака.ru» совместно с эко-сервисом +1Город собрала примеры подарков, созданных российскими благотворительными фондами и компаниями, которые заботятся об окружающей среде. Делаем подарок — и спасаем планету!
«Кружка с пальцем»
Это кружка со специальным углублением для пальца на боку, чтобы удобнее было держать. Она сделана из глины в мастерских «Простые вещи» взрослыми людьми с особенностями развития психики и интеллекта. Там они могут не только общаться, но и работать — а для них это редкая возможность. Все средства с продажи товаров пойдут на развитие проекта.
Цена: 750 рублей.
Где купить: на сайте с доставкой до пункта выдачи или в Петербурге в мастерских на 11-й линии Васильевского острова, д. 38А.
Елочные игрушки
Эти елочные игрушки изготовлены из переработанных материалов петербургским брендом 99recycle. Они упакованы в конверт из прессованных пакетов и вторичной полиэтиленовой плёнки, который может пригодиться для хранения украшений, документов и других важных вещей.
Цена: от 1800 рублей.
Где купить: на сайте с доставкой или забрать самовывозом в Петербурге на улице Шателена, д. 3.
Маска для сна
Автором рисунка на маске для сна из новогодней коллекции является Сергей Тиснек — студент фонда «Антон тут рядом».
Благотворительный проект помогает людям с расстройствами аутического спектра. В своих мастерских они создают посуду, сумки и подушки, деревянные сувениры и многое другое.
Цена: 450 рублей.
Где купить: можно приобрести онлайн или в Петербурге на Троицкой площади, 1.
Керамические тарелки
Скульптор Лена Медведева изготавливает лаконичную керамику с нежными изгибами и формами. Тарелки можно использовать для еды или под цветочные композиции на кензане (держателе-наколке для растений), или просто хранить как украшения.
Цена: от 1300 рублей.
Где купить: заказать предмет можно в Instagram, написав в личные сообщения. Доставка осуществляется по всей России.
Ароматическая свеча
Свеча с ароматом травяного сада создана ограниченным тиражом как сувенирная продукция петербургского общественного пространства «Новая Голландия». Верхние ноты — сосновая хвоя и мята, средние — кипарис и лимон, а базовые — мох, кедр, мускус. Рассчитана на 50 часов горения, а после — стеклянный стакан можно очистить от остатков воска и использовать в качестве декора.
Цена: 1500 рублей.
Где купить: в онлайн-магазине с доставкой или забрать самовывозом в Петербурге на набережной Адмиралтейского канала, 2.
Биоразлагаемый чехол для телефона
Чехол является не только ударопрочным, а еще и экологичным, поскольку распадается на частицы, поедаемыми микробами. Срок его службы составляет до 10 лет, а после — можно поместить изделие в компостную яму или закопать в земле. С каждой покупки бренд SOLOMA перечисляет пожертвования в фонды охраны дикой природы России.
Цена: 1590 рублей.
Где купить: в онлайн-магазине.
Настольная лампа
Изделие создано эко-френдли проектом Recycle Object из переработанного ABS-пластика, который остается от студий 3D-печати. Его сортируют по цветам, дробят в крошку, а затем прессуют при определенной температуре — в результате получается материал по виду очень похожий на мрамор. Затем вырезаются детали, а остатки используются повторно. По словам изготовителей, это самый сложный предмет в коллекции.
Цена: 6800 рублей.
Где купить: заказать на сайте.
Сумка-шопер
Сумка создана из обрезков производства батутов, тентов и лодок петербургским эко-проектом 99recycle. Сверху есть молния, которая защитит вещи от дождя и снега. Внутри шопера есть большое отделение из баннерной сетки, а снаружи — треугольные карманы для мелочей.
Цена: 1900 рублей.
Где купить: заказать на сайте с доставкой или забрать самовывозом
Сертификат в пространство A.n.t.a.s
Создательница зеленого пространства с экзотическими растениями Анта Голубева превратила обычную петербургскую квартиру в мир юрского периода. Наличие горшков для растений и хозяйки к керамическим фигуркам динозавров подчеркивает фантазийность места. Сертификат может стать поводом не только приобрести растение для дома, но и приехать в Петербург.
Цена: на любую сумму.
Где купить: приобрести сертификат можно в Instagram, написав в личные сообщения.
Гирлянда
Декоративная гирлянда создана мастерами «Антон тут рядом» — центра творчества, обучения и социальной абилитации для людей с аутизмом и другими особенностями. Изделие выполнено из дерева и расписано вручную. Им можно украсить дом или живую ель. Длина составляет 1,5 - 2 метра. Средства собранные с продажи товаров идут на нужны фонда.
Цена: 550 рублей.
Где купить: можно приобрести онлайн или в Петербурге на Троицкой площади, 1.
Экосистема
Экосистемы Heis живут очень долго. Растения образуют на стенках емкости конденсат и сами обеспечивают себя влагой, поэтому поливать их нужно не чаще, чем раз в месяц, а подкормку менять раз в полгода. Чтобы дерево в бутылке не росло, необходимо подстригать ветки и закрывать крышкой.
Цена: от 2990 рублей.
Где купить: в магазинах Plants for Friends или в Plant buro в Петербурге на Аптекарском проспекте, 2.
Билеты в музей Proмусор
Музей открылся летом на парковке ТРЦ Мега-Дыбенко в Петербурге. Оригинальная конструкция музея демонстрирует максимально экологичный подход к использованию старых вещей — три этажа полностью собраны из морских контейнеров, а внутри помещения — постоянная экспозиция, посвященная жизненному циклу отходов от древних времен до эпохи СССР, а также современные объекты из переработанного мусора.
Цена: один билет — 400 рублей.
Где купить: на сайте или в музее.
Косметичка
Прочная водостойкая дорожная косметичка из мембранной ткани от петербургского бренда многофункциональной одежды Shu прослужит очень долго (а значит — экологично!), ведь чем дольше используются вещи, тем меньше отходов человек оставляет после себя. Производитель обещает, что изделие выдерживает давление водяного столба до 10000 мм (то есть даже под водопадом, вещи не промокнут).
Цена: 1990 рублей.
Где купить: на сайте или в магазине.
Вывоз вторсырья
Это хороший подарок как для тех петербуржцев, кто регулярно разделяет отходы и собирает вторсырье, так и для начинающих свой путь к осознанной жизни. Здесь принимают пластиковые бутылки, контейнеры, канистры, флаконы, крышки, пакеты, пленку, упаковку от чипсов, шоколада, соусов, журналы и газеты, яичные лотки, стекло и многое другое. С подробным списком можно ознакомиться здесь.
Цена: от 500 до 1500 рублей.
Где купить: в Instgram, написав в личные сообщения, или в «ВКонтакте».
Сертификат на помощь кошкам и собакам
Благотворительный проект Teddy food — всероссийская платформа для помощи животным в приютах с онлайн-трансляциями — запустил праздничные digital-сертификаты. Обладатель такого подарка может самостоятельно выбрать, на что потратить полученные средства: например, выбрать питомца, вид помощи для него и оказывать ее, наблюдая за ним.
Цена: любая сумма.
Где купить: на сайте.
Цветочный горшок
Разбитые чашки и другая керамическая посуда не подлежат переработке, но Дарья Дудник нашла выход из положения и создала экопроект «Зайка-мозаика». Случайно разбитые предметы она превращает в оригинальную мозаику, изготавливая украшения, в том числе на заказ.
Цена: 550 рублей.
Где купить: в Instagram, написав в личные сообщения.
Поясная сумка
Петербургский бренд Jeans Revision основан на принципах экологичности, бережливости и этичного отношения к животным. Сумки, фартуки и платья они шьют из старых джинсов с небольшими дефектами, которые забирают из благотворительного магазина «Спасибо!», подключая к процессу производства десятки людей с инвалидностью.
Поясная сумка делается под заказ. Срок ее изготовления составляет 6-8 дней.
Цена: 2700 рублей.
Где купить: на сайте.
Масло для тела
Косметика от петербургского бренда «Самоцвет» состоит из натуральных компонентов, не вызывающих аллергию. В ее составе — масла и воски рисовых отрубей, авокадо, эфирные масла, минералы, которые заказывают во Франции, Италии, Германи и в России.
Согревающее масло Иланг-иланг-грейпфрут-кедр — универсальный подарок зимой — это цветочная композиция с древесной нотой и бронзовым мерцанием.
Цена: 1100 рублей.
Где купить: онлайн с доставкой, в Петербурге — на Большом проспекте ПС, 13/Пионерской, 4, в Москве — на Покровском бульваре, 8 стр. 2.
Петербург в миниатюре
Миниатюрный керамические копии достопримечательностей с Невского проспекта и Коломны до рядовых домов на Петроградской стороне, выполненные людьми с ограниченными возможностями, можно приобрести на сайте проекта «Легко-легко». Собранные деньги идут в фонд AdVita, помогающий людям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. Офлайн-магазин находится в Петербурге.
Цена: от 550 рублей.
Где купить: на сайте с доставкой или в Петербурге на Большой Пушкарской, 10.
Плед
Теплый плед создан из 35 вязанных квадратов подопечными благотворительной организацией «Дети войны». К каждому изделию пожилые рукодельницы подходят с большой фантазией и любовью. Расцветки каждого экземпляра будут отличаться. Вырученные средства пойдут на покупку пряжи и нужды проекта. А часть денег передадут людям пенсионного возраста.
Цена: 6000 рублей.
Где купить: заказать на сайте благотворительной онлайн-ярмарки от Planeta.ru с доставкой.
Мини-набор твердой косметики
«Это я» — этичный бренд натуральной косметики без пластиковой упаковки и ингредиентов животного происхождения. В подарочный набор входят шампунь, кондиционер, дезодорант, крем или масляная плитка. Ароматы продуктов можно выбрать во время покупки в зависимости от предпочтений.
Цена: 800 рублей.
Где купить: заказать онлайн на сайте.
Столик
Этот обаятельный столик с ящиком создан из натуральных материалов особыми мастерами в столярной мастерской благотворительного проекта «Простые вещи». Доступен для предзаказа.
Цена: 6000 рублей.
Где купить: заказать на сайте с доставкой или в Петербурге на 11-й линии Васильевского острова, 38 лит. А. ⠀
Тарелка-бутылка
Московский бренд Юлии Батировой перерабатывает бутылки из ресторанов и создает из них оригинальный предмет интерьера. Тарелки можно мыть в посудомоечной машине, а также греть в микроволновке.
Цена: 900 рублей.
Где купить: заказать на сайте.
Варежки
Социальный проект «От Ба» помогает людям пожилого возраста получить дополнительный доход и открыть их таланты молодой аудитории. Варежки, носки, балаклавы и шапки вяжут пожилые мастерицы вручную из натуральных материалов.
Цена: 1390 рублей.
Где купить: заказать онлайн с доставкой.
Подарочный набор для кухни
В набор от российского эко-бренда входят деревянные щетки для бутылок и ваз, для мытья посуды, вафельное полотенце и натуральное мыло в металлической банке. Также на сайте можно найти женские и мужские подарочные боксы для ванной. Продукция подходит для веганов.
Цена: 1905 рублей.
Где купить: заказать на сайте с доставкой.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.