С умом! 25 новогодних подарков для осознанных и экологичных

Это кружка со специальным углублением для пальца на боку, чтобы удобнее было держать. Она сделана из глины в мастерских «Простые вещи» взрослыми людьми с особенностями развития психики и интеллекта. Там они могут не только общаться, но и работать — а для них это редкая возможность. Все средства с продажи товаров пойдут на развитие проекта.

Цена: 750 рублей.

Где купить: на сайте с доставкой до пункта выдачи или в Петербурге в мастерских на 11-й линии Васильевского острова, д. 38А.