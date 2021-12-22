Итоги года: 33 лучших сериала 2021-го, чтобы посмотреть на каникулах

«Уборщица. История матери-одиночки» / Maid (Netflix)

Дочь актрисы Энди МакДауэлл и бизнесмена Пола Куэлли Маргарет Куэлли (та самая девушка в зеленом платье из рекламы Kenzo) наконец-то дождалась главной роли — и сразу на сопротивление. Она играет еле сводящую концы с концами мать-одиночку. Днем она работает горничной, а по вечерам пишет книгу о богатой жизни. (Не сочувствовать главной героине сможет разве что человек без сердца!)

Сериал основан на бестселлере Стефани Лэнд, среди его продюсеров —Марго Робби и Молли Смит Метцлер (одна из сценаристок «Оранжевый — хит сезона»). И да — Энди МакДауэлл в проекте тоже появляется.

Netflix