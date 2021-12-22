Итоги года: 33 лучших сериала 2021-го, чтобы посмотреть на каникулах

«Собака.ru» продолжает подводить итоги года в кино. На этот раз мы собрали отличные сериалы — от захватывающих детективов и виртуозно снятых драм до действительно смешных комедий — которые можно (и нужно!) посмотреть на длинных новогодних праздниках. Спойлер: «Игры в кальмара» в списке нет.
Новые проекты
«Мейр из Исттауна» / Mare of Easttown (HBO)
Детективная история с, казалось бы, классическим ходом про психологически уязвимую и нестабильную главную героиню, которой нужно вести расследование, параллельно сражаясь с призраками своего прошлого и налаживая личную жизнь. Ее играет Кейт Уинслет, а главное преступление — убийство в небольшом городе в Пенсильвании. При таких, на первый взгляд, стандартных вводных «Мейр из Исттауна» оказывается на самом деле тонкой полифоничной драмой и, пожалуй, главным сериалом этого года в нашем субъективном рейтинге. Подробнее о том, почему этот проект по-настоящему великий, мы рассказывали здесь.
HBO Max, «Амедиатека»
«Уборщица. История матери-одиночки» / Maid (Netflix)
Дочь актрисы Энди МакДауэлл и бизнесмена Пола Куэлли Маргарет Куэлли (та самая девушка в зеленом платье из рекламы Kenzo) наконец-то дождалась главной роли — и сразу на сопротивление. Она играет еле сводящую концы с концами мать-одиночку. Днем она работает горничной, а по вечерам пишет книгу о богатой жизни. (Не сочувствовать главной героине сможет разве что человек без сердца!)
Сериал основан на бестселлере Стефани Лэнд, среди его продюсеров —Марго Робби и Молли Смит Метцлер (одна из сценаристок «Оранжевый — хит сезона»). И да — Энди МакДауэлл в проекте тоже появляется.
Netflix
«Пингвины моей мамы» (Kion)
Сериал Наталии Мещаниновой рассказывает о 15-летнем школьнике Гоше (дебютант Макар Хлебников — сын режиссера Бориса Хлебникова). Пока его мать и отец (Александра Урсуляк и Алексей Агранович) заняты усыновлением четвертого ребенка, он чувствует себя ненужным и решает получить немного любви хотя бы на сцене, став стендапером. Мещанинова уже доказывала в «Красных браслетах», что хрупкий мир тинейджеров она умеет показывать по-настоящему нежно, бережно и трогательно. И пусть стендапы Гоши не такие уж и смешные (ну о чем можно шутить в 15, если не о фекалиях и одноклассниках), тут это не столь важно.
Kion
«Сцены из супружеской жизни» / Scenes from a Marriage (HBO)
HBO сняли мини-сериал по мотивам знаменитой мелодрамы Ингмара Бергмана о кризисе семейных отношений и близости, несмотря на развод. Главные роли в ремейке играют Оскар Айзек и Джессика Честейн, уже изображавшие супругов в «Самом жестоком годе», а действие перенесли в США и в наши дни. Почему ремейк вам понравится, даже если вы смотрели оригинал, мы рассказывали здесь.
HBO, «Амедиатека»
«Это грех» / It's A Sin, (Channel 4)
Пронзительная драма шоураннера «Годы» Дэвида Т. Расселла названа по ЛГБТ-гимну — песне Pet Shop Boys, хотя сначала рабочая версия звучала как «Мальчики». «Это грех» — признание в любви беспечной атмосфере абсолютной свободы в Лондоне 1980-х, когда никто ничего не знал про ВИЧ. В касте — лидер Years & Years Олли Александер и Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»).
Channel 4, «Амедиатека»
«Выжившие» («Окко»)
Вселенная Андрея Прошкина о постапокалиптичном мире, в котором нельзя спать включает, как материнский кинопроект, так и четыре веб-сериала. «Яна» рассказывает о Максиме (Егор Корешков), который хочет спасти уснувшую жену, но встречает другую девушку (Анастасия Куимова). Герой «Огней» Виктор (Филипп Авдеев) пытается перебороть страх открытых пространств и выйти из дома. В «Подростках» воспитанники детдомов едут к морю. В «Блогере» персонаж Гоша снимает видео о том, как выжить в новых условиях.
«Окко»
«Большая секунда» (Start)
Автор прекрасно печального фильма с музыкой Таривердиева «Со мною вот что происходит» Виктор Шамиров (и любимый русский режиссер блогера BadComedian) снял тонкую лирическую драму с Дмитрием Лысенковым и солисткой «СБПЧ» Женей Борзых. В сериале два сюжета: в одном — из-за расспросов мамы учительница музыки выдает своего коллегу за жениха, в другом — двое бывших возлюбленных вынуждены вместе работать над сценарием про чувства. Идею проекта придумал Алексей Троцюк, шоураннер сериала «Бывшие».
Start
«Кафедра» / The Chair (Netflix)
Продюсеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс создали драмеди по сценарию актрисы Аманды Пит («Девять ярдов») о буднях лингвистов. Главную роль завкафедры английского языка в консервативном вузе играет звезда «Убивая Еву» Сандра О. Каждый день ей нужно доказывать, что высокая должность досталась ей вполне справедливо.
Netflix
«Убийства в одном здании» / Only Murders in the Building (Hulu)
Детективная комедия с неожиданным трио из Селены Гомес, Стива Мартина и Мартина Шорта — они играют сыщиков-любителей, которые вместе расследуют убийство, произошедшее в их роскошном доме на Манхэттене. В касте также главный «англичанин в Нью-Йорке» — Стинг.
Hulu
«ВандаВижен» / WandaVision (Disney+)
Мини-сериал о двух героях вселенной Marvel — Алой Ведьме и Вижене, действие которого происходит после событий фильма «Мстители: Финал». Они живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что что-то тут не так. Ванду Максимофф играет Элизабет Олсен, Вижена — Пол Беттани. Также в проекте появляются персонажи Тейоны Паррис, Кэт Деннингс, Рэндалл Парк и Кэтрин Хан.
Disney+
«Полет» (ТНТ)
Триллер с сюжетной завязкой в стиле «Пункта назначения» (но устроен он гораздо интереснее и драматичнее) — cотрудники юротдела столичной строительной компании (Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Павел Табаков, Михаил Ефремов и другие) пропускают рейс, приехав в неправильный аэропорт. Самолет, на котором они должны были лететь, разбивается. Снял мини-сериал сын Валерия Тодоровского Петр.
Premier
«Хитрости» / Hacks (HBO)
Драмеди про стареющую артистку стендапа Дебору Вэнс с блистательной Джин Смарт в главной роли. Агенты уговаривают ее нанять Аву — авторку-феминистку из поколения зумеров (Ханна Эйнбиндер). Действительно смешные шутки про Харви Вайнштейна, Вуди Аллена и новую этику тут тоже прилагаются.
HBO Max, «Амедиатека»
«Топи» («Кинопоиск»)
Хтонический триллер с элементами мистики и довольно прозрачными метафорами по сценарию суперзвезды литературного мира Дмитрия Глуховского. По сюжету пять молодых людей (Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова) едут в монастырь в отдаленной деревне Топи. Отдельная радость — саундтрек группы «Аигел».
«Кинопоиск»
«Happy End» (more.tv)
В этом году должны были выйти сразу несколько российских проектов про вебкам, но пока повезло только драме выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия» Евгения Сангаджиева и продюсеров «Психа». Главные роли играют Лена Тронина и Денис Власенко, также в касте — Александр Горчилин. Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Алексей Агранович, Евгения Добровольская, Дарья Фекленко, Алексей Макаров и Александра Ребенок. Подробнее о сериале мы рассказывали здесь. У проекта, кстати, будет и второй сезон.
more.tv
«Локи» / Loki (Disney+)
Действие сериала продолжает события фильма «Мстители: Финал» — бог-трикстер из вселенной Marvel Локи (Том Хиддлстон) тут еще на темной стороне. Он создал временной парадокс, сбежал от команды супергероев и находится под арестом у Мобиуса (Оуэн Уилсон). Сняла проект Кейт Херрон, режиссер нескольких эпизодов «Полового воспитания».
Disney+
«Мы — Lady Parts» / We Are Lady Parts (Peacock)
Шоураннер и режиссер комедийного шоу Нида Манзур («Доктор Кто») пытается изменить кинематографические стереотипы. Ее проект — история девичей панк-группы из девушек-мусульманок. Перед сериалом она сняла короткометражку со схожей фабулой.
Peacock
«Пищеблок» («Кинопоиск»)
Профессионал славянских хорроров Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста») вполне успешно избавился от проклятия снимать только мистические триллеры в экранизации романа Алексея Иванова («Сердце Пармы», «Географ глобус пропил»). Формально фактура тут тоже детские страшилики и пионеры-вампиры, но «Пищеблок», конечно, это одна большая (и очень хорошо снятая!) метафора.
«Кинопоиск»
«Шмигадун!» / Schmigadoon! (Apple TV+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Сесил Стронг и Киганом-Майклом Ки из «Ки и Пил» и «Фарго» рассказывает о супружеской паре на грани развода. Потерявшись в лесу, они вдруг оказываются в заколдованном городе, где все поют и танцуют, как в идиллическом мюзикле наподобие «Звуков музыки» или «Волшебника страны Оз». Но по дороге из желтого кирпича отсюда не выбраться: только если встретишь настоящую любовь. Снял проект режиссер «Людей в черном» и «Большого» Барри Зонненфельд. Несмотря на ожидаемый финал, сам проект получился и правда довольно смешным.
Apple TV+
«Настя, соберись», («Кинопоиск»)
Комедия о буквальном прочтении чувства, как будто в тебе живут разные люди (речь о норме, а не диссоциативном расстройстве идентичности). Вы уже видели что-то подобное в «Голове Германа» и «Головоломке» — теперь это русская версия с красавицей Любовью Аксеновой в главной роли и редким для нашего кино феминистским посылом.
«Кинопоиск»
«Сексуальная жизнь студенток» / The Sex Lives of College Girls (HBO Max)
Комедия в духе «Секса в большом городе» и его антипода «Девочек» с Полин Шаламе (сестрой Тимоти Шаламе), Амрит Каур, Рене Рэпп и Альей Скотт в главных ролях. Они играют первокурсниц колледжа в Эссексе, вступающих во взрослую жизнь со всеми предсказуемыми инициациями вроде алкоголя, секса и первых сердечных драм. Автор проекта — актриса и сценаристка Минди Калинг («Офис»). Несмотря на всю свою тинейджерскую неуклюжесть, сериал вышел довольно обаятельным, а что еще нужно для просмотра на каникулах.
HBO Max, «Амедиатека»
«Вампиры средней полосы», (Start)
Комедийно-детективный сериал про обитающих под Смоленском вампиров — те ведут вполне мирный образ жизни, никого не убивая. Но из-за серии жестоких преступлений в области их тихому укладу приходит конец — за них берутся «хранители порядка» и следователи из Москвы. Патриарха вампирского клана играет Юрий Стоянов. В остальных ролях тоже сплошь российские звезды разных поколений от Татьяны Догилевой и Артема Ткаченко до Глеба Калюжного.
Start
Продолжения
«Тед Лассо» / Ted Lasso, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение неожиданно выстрелившего добродушного комедийного сериала про тренера по американскому футболу Теда (Джейсон Судейкис), который пытается добиться успеха в футболе же, но европейском, переехав из США в Великобританию. Проект — настоящий антидепрессант, завидуем вам, если вы еще не знакомы с Тедом. Про сериал мы рассказывали здесь.
Apple TV+
«Наследники» / Succession, 3 сезон (HBO)
В третьем сезоне к касту драматического сериала присоединились Александр Скарсгард, Эдриан Броуди и Дарья Некрасова (актриса, режиссер и одна из создательниц популярного подкаста Red Scare). Междоусобные войны, а также шекспировские и корпоративные страсти в семействе Логана Роя (Брайан Кокс) с ними разгорелись с новой силой и драматизмом. И это пошло проекту только на пользу.
HBO, «Амедиатека»
«Сексуальное просвещение» («Половое воспитание») / Sex education, 3 сезон (Netflix)
Самый обаятельный сериал об отношениях, сексе, взрослении и принятии другого. В новом сезоне Отис (Эйса Баттерфилд) продолжает консультировать школьников по интимным вопросам, хотя собирался с этим завязать, Мэйв (Эмма Маккей) вновь сменила имидж, а учебное заведение — директора. В касте тоже изменения — новичками проекта станли Джемайма Керк, Джейсон Айзекс и небинарный певец из Судана Дуа Сале. Почему третий сезоне проекта — самый лучший (по крайней мере, пока) мы рассказывали здесь.
Netflix
«Последний министр», 2 сезон («Кинопоиск»)
Самый смешной отечественный сериал про политику продолжает шутить остро, актуально и одновременно абсурдно, хотя из команды сценаристов и выбыла Елена Ванина (теперь за текст в ответе режиссер Роман Волобуев и автор «Трудных подростков» Дмитрий Минаев). Когда кажется, что одни и те же приемы начинают надоедать, проект подкидывает что-то милое и/или неожиданное. Будь то енот в белом кубе галереи или новые персонажи, которых играют Сергей Гилев, Алиса Хазанова и Екатерина Вилкова. Вернулся и основной каст — мечтающий победить коррупцию министр-идеалист Тихомиров (Ян Цапник), его зам Нечаева (Ольга Сутулова), экс-стажерка Скворцова (Софья Лебедева) и другие.
Серии еще выходят, «Кинопоиск»
«4лен» / PEN15, 2 сезон (Hulu)
Кринж-комедия о буднях средней школы — ее взрослые 30-летние создательницы Майя Эрскин и Анна Конкл дружат всю жизнь и в реальности и играют самих себя, но в 13 лет: подростков-изгоев среди жестоких семиклассников. Продолжение проекта получилось настолько трогательным, что точно разобьет вам сердце. Продлевать «4лен» на следующий сезон не стали. Так что это еще и время прощания.
Hulu, more.tv
«Великая» / The Great, 2 сезон (Hulu)
Сардоническая и далекая от исторической правды комедия с Эль Фаннинг. Во втором сезоне Екатерина II, собственно, и провозглашает себя «Великой», ждет первенца от нелюбимого мужа Петра III (Николас Холт), готовит дворцовый переворот и принимает в гостях маму Иоганну Елизавету Гольштейн-Готторпскую, прибывшую с визитом из Европы (Джиллиан Андерсон). Все это — вновь в умопомрачительной красоты костюмах и с остроумными диалогами от соавтора сценариев «Фаворитки» и «Круэллы» Тони МакНамары.
Hulu, more.tv
«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 3 сезон (FX)
Комедийный мокьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити оборвался на драматичном моменте — фамильяр Гильермо спас своего хозяина-вампира и всех его друзей из особняка на Стейтен-Айленде от расправы Совета. В третьем сезоне они сами станут лидерами и продолжат бороться с оборотнями, ведьмами и иногда друг другом. Заканчивается проект вновь так, что скорее хочется увидеть, что же дальше.
FX, «Кинопоиск»
«Утреннее шоу» / The Morning Show, 2 сезон (Apple TV+)
Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, вернулся со вторым сезоном. В нем Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун) будут наблюдать, как меняется канал UBA (и весь мир) после скандала о сексуальных домогательствах. К касту присоединилсь Джулианна Маргулис в роли ведущей новостей Лоры Питерсон, Грета Ли в образе Стеллы Бак – нового члена правления и многие другие, а среди главных тем сезона — эпидемия коронавируса и расизм.
Apple TV+
«Любовь, смерть и роботы» / Love, Death + Robots, 2 сезона (Netflix)
Продолжение флагманской для Netflix анимационной антологии кинокритики больше ругали, чем хвалили (рецензию «Собака.ru» читайте здесь), но как бы то ни было — это один из важнейших проектов года. А все недостатки продюсеры Дэвид Финчер и Тим Миллер (режиссер «Дэдпула») учтут в третьем сезоне, который уже готовится.
Netflix
«Дом с прислугой» / Servant, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение хоррора от М. Найт Шьямалана про супружескую пару, чей ребенок умирает в младенчестве. Чтобы успокоить мать, ей дают куклу, говоря, что это и есть ее сын. Вскоре в доме появляется няня, а ребенок на самом деле оживает. Про второй сезон «Собака.ru» поговорила с актерами сериала и его режиссером.
Apple TV+
«Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 4 сезон (Hulu)
Это четвертый сезон антиутопии по мотивам романов Маргарет Этвуд, но создатели сериала (спойлер!) уже работают над пятым. Главная интрига, которую мы не раскроем, — нашла ли Джун (Элизабет Мосс) свою дочь в этой части или придется ждать следующую.
Hulu, more.tv
«Рик и Морти» / Rick and Morty, 5 сезон (Adult Swim)
Культовый мультсериал про эксцентричного дедушку Рика и ведомого внука Морти зашел, на радость многочисленным фанатам, уже на пятый сезон. В нем они столкнулись с новыми гигантскими монстрами, клонами из ада и прочим фантазийным безумием. Справляются они с ними в том числе с помощью семьи Смит — Бэт, Джерри и Саммер.
Adult Swim, «Кинопоиск»
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