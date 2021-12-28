Арт-подарки от 350 рублей до 8 тысяч евро: от альбомов про Маржелу и деревянных Щелкунчиков до супрематического фарфора

Журнал «Sleek» № 70

Sleek — это ежеквартальный журнал, который создается в Германии, выходит на английском языке и представляет собой полноценный альбом в 218 страниц. Важное издание не только для fashion-индустрии, но и для всей современной культуры, так как оно объединяет моду и искусство. В журнале эти дисциплины не только пересекаются, но и взаимодействуют с актуальной повесткой. Отличный вариант и для чтения, и для вдохновения. Ну а мы влюблены в обложку зимнего номера!

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Сколько: 1 100 рублей