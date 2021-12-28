Арт-подарки от 350 рублей до 8 тысяч евро: от альбомов про Маржелу и деревянных Щелкунчиков до супрематического фарфора

Для всех, кто устал обмениваться на Новый год скучными подарками вроде носков и ароматических свечек, «Собака.ru» составила список настоящих смысловых арт-сокровищ. Это красочные книги-альбомы про Маржелу и Кима Джонса, акварель Лизы Бобковой, брошь в виде тюльпана и кружка-оммаж Ахматовой — все в диапазоне от 350 рублей до 8 тысяч евро.
Щелкунчик и Мышиный король
Музыка Чайковского из балета «Щелкунчик» — главный двигатель новогоднего настроения, а сам Щелкунчик – его фронтмен. За сохранение традиций сказки Гофмана, воссозданной на балетной сцене, отвечает Мариинский театр, поэтому самый правильный Щелкунчик только здесь: ручной работы из бука, с музыкальным заводом и обученный колоть орехи. В местном киоске Мариинского-2 выставлен и его сказочный антагонист – Мышиный король. Все — из недр арт-студии художника Мельниковича.
Где купить: Киоск Мариинского-2
Сколько: Щелкунчик — 6150 рублей, Мышиный король — 7150 рублей
Альбом «Vivienne Westwood» by Juergen Teller
Никакого текста, никаких комментариев, никакой хронологии. История сотрудничества легенды fashion-фотографии Юргена Теллера и британского панка высокой моды Вивьен Вествуд рассказана исключительно посредством снимков. В альбоме — рекламные кампании, съемки для журналов, арт-проекты, портреты и рабочий материал коллаборации, которая длилась 20 лет — с 1993 по 2017 год. Находка для истинных визуалов и панков!
Где купить: lebigmag.ru
Сколько: 3 100 рублей
Книга «Северный ветер» Ренаты Литвиновой с рисунками автора
Издательство «Сеанс» в разгар мороза и зимних вьюг выпускает к Новому году расширенный сценарий готической сказки Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Кроме не вошедших в картину эпизодов, там есть фотографии со съемок и эскизы, нарисованные самой Литвиновой. Дарить только под звон хрусталя с шампанским, в секретном кругу матриархального клана и на 13-ый час.
Где купить: интернет-магазин «Сеанса»
Сколько: 850 рублей
Журнал «Sleek» № 70
Sleek — это ежеквартальный журнал, который создается в Германии, выходит на английском языке и представляет собой полноценный альбом в 218 страниц. Важное издание не только для fashion-индустрии, но и для всей современной культуры, так как оно объединяет моду и искусство. В журнале эти дисциплины не только пересекаются, но и взаимодействуют с актуальной повесткой. Отличный вариант и для чтения, и для вдохновения. Ну а мы влюблены в обложку зимнего номера!
Где купить: lebigmag.ru
Сколько: 1 100 рублей
Принт «Лев за чаем» от Сони Коршенбойм
Интернет-магазин цифровых принтов SoModernArt – хот поинт для тех, кто пока не готов к покупке серьезной живописи. Здесь продают принты, которые создают прямо к заказу, не собирая их где-то в кладовках шоу-рума. Наш выбор в этом году — ярко-желтый «Лев за чаем» и оранжевый «Лис» от иллюстратора Сони Коршенбойм. Художница родилась в Ангарске в маленьком городе в окрестностях озера Байкал, окончила факультет графического дизайна в Петербурге, а сегодня уже успела посотрудничать с Esquire, Meduza, Tinkoff bank и Aeroflot.
Где купить: SoModernArt
Сколько: от 900 рублей
Книга-альбом «The Fashion Book»
Название говорит само за себя — в книге британского издательства Phaidon собраны более пятисот знаковых представителей модной индустрии за 200 лет истории. Причем речь не только об исторических и культовых героях, но и тех, кто создает моду прямо сейчас. Такие личности, как Коко Шанель, Иссей Миякэ, Кейт Мосс, Эрдемом Моралиоглу, соседствуют с Гошей Рубчинским, Алессандро Микеле, Петрой Коллинз, Рианной. И все это с роскошными иллюстрациями.
Где купить: Most (наб. реки Мойки, 58)
Сколько: 5 000 рублей
Фаянсовая кружка «Анна Ахматова» с рисунком Насти Лосевой
Благодаря проекту «Легко-легко», созданному по инициативе группы волонтеров фонда AdVita, покупка подарка обретает смысл и осознанность. Вырученные средства идут на развитие инклюзивных мастерских или поступают в благотворительные организации. Помочь AdVita можно, купив кружку «Анна Ахматова» из серии «Читанные дни» с рисунком Насти Лосевой и фразой «Какая есть. Желаю вам другую, получше».
Где купить: интернет-магазин «Легко-легко»
Сколько: 350 рублей
Книга-альбом «Fashion Photography. The Story in 180 Pictures»
Все и даже немного больше о fashion-фотографии. Книга расскажет и покажет, кто считается первой фотомоделью, кто был пионером жанра, как принципы модной фотографии менялись на протяжении десятилетий и какое влияние она оказала на современные представления о красоте. Полное погружение в fashion-фотографию в 180 изображениях — работы культовых Ричарда Аведона, Уильяма Кляйна, Хельмута Ньютона, Ги Бурдена, Стивена Мейзела и других легенд. В общем, прочитали книгу и вперед — на выставку «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art» в Главный штаб.
Где купить: Most (наб. реки Мойки, 58)
Сколько: 4 200 рублей
Чайная пара «Суетин»
В списке новогодних подарков классику — легчайший фарфор ИФЗ — никто не отменял. В топе завода — традиционная кобальтовая сетка и супрематизм. Наша арт-душа стремится ко второму, особенно если автор композиции — художник Николай Суетин, авангардист, ученик Малевича и реформатор русского фарфора, создавший супрематические формы.
Где купить: ИФЗ
Сколько: 1560 рублей
Книга-альбом «Sporting Fashion: Outdoor Girls, 1800-1960s»
Ликбез по женской спортивной одежде: от образов для пеших прогулок до легинсов, с начала XIX века по 1960 год. Узнаем, насколько сильно нравы приличия того или иного времени влияли на дизайн спортивной одежды, как модельеры соединяли функциональность эстетику, зависели ли вещи для спорта от высокой моды и причем тут Коко Шанель.
Где купить: Most (наб. реки Мойки, 58)
Сколько: 5 200 рублей
Брошь-тюльпан по мотивам голландского художника Яна Давидса де Хема
Мастер натюрморта XVII века Ян Давидс де Хем получил признание за безупречное изображение цветов и фруктов. Буйство колорита и фактуры на его картинах приводит в восторг гедонистов, фуди и фэшионста. Брошь-тюлпан из оргстекла отсылает к его работе «Цветы в вазе» из собрания Эрмитажа.
Где купить: магазин Эрмитажа
Сколько: 490 рублей
Книга-альбом «Fashion in Detail»
Вы знаете, где находится самая масштабная коллекция декоративно-прикладного искусства? В лондонском Музее Виктории и Альберта, часть экспозиции которого — редкое собрание исторического костюма. Рассмотреть его можно не покидая пределы Петербурга благодаря серии альбомов, выпущенных музеем и издательством Thames & Hudson. Каждый из них посвящен конкретному веку. На фотографиях — пуговицы и кружева, шляпки и перчатки, воротнички и манжеты — все костюмное великолепие.
Где купить: Most (наб. реки Мойки, 58)
Сколько: 2 590 рублей
Футболка «Друзья, берегите хулиганов» с рисунками артистов «Упсала-Цирка»
Первый в мире цирк для хулиганов, чьи подопечные — это подростки из группы риска и дети с особенностями развития, вместе с осознанным брендом NNedre выпустил капсульную коллекцию. В основе принтов — работы молодых цирковых артистов совместно с дизайнерами, фотографами и иллюстраторами: Никитой Лукьяновым, Машей Богатовой, Анисией Кузьминой, Ольгой Глаголевой, Нелли Недре и кураторами отдела современного искусства Эрмитажа.
Где купить: интернет-магазин «Упсала-Цирка»
Сколько: 2800 рублей
Книга-альбом «Peter Lindbergh. Images of Women II (Lindbergh P.)»
Еще одна легенда fashion-фотографии — немецкий автор Питер Линдберг. Его имя знакомо даже тем, кто не причисляет себя к миру моды. Линдберг снимал топ-моделей и актрис: Миллу Йовович, Настасью Кински, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Изабеллу Росселлини, Наталью Водянову. В книге-альбоме, кроме культовых работ фотографа, рассказ о его творческом методе. Спойлер: дело не только в черно-белой технике, а в умении фотографа общаться и видеть своих героинь.
Где купить: «Подписные издания» (Литейный пр., 57)
Сколько: 3 888 рублей
Книга-путеводитель «Ленинград: архитектура советского модернизма»
Букинистическая сенсация уходящего года от издательства «Гараж» — справочник «Ленинград: архитектура советского модернизма. 1955-1991». Историки Анна Броновицкая и Николай Малинин не рассказывают об Эрмитаже и Петергофе, зато показывают, где искать Ленинградский Хогвартс, масонский детский сад и почему нам всем стоит зайти в пятый корпус ЛЭТИ.
Где купить: интернет магазин музея «Гараж»
Сколько: 1390 рублей
Книга-альбом «Margiela: The Hermes Years»
Мартин Маржела — самый загадочный и непубличный гений (да, именно гений!) мира моды. Margiela: The Hermes Years посвящена временам, которые дизайнер посвятил работе в модном доме Hermes. Важно, что книга создана при самого Маржелы, и включает в себя шикарный иллюстративный материал — не публиковавшиеся ранее фотографии и рисунки.
Где купить: «Подписные издания» (Литейный пр., 57)
Сколько: 8 144 рубля
Акварель Лизы Бобковой «Кажется, что вот там мы действительно должны быть неимоверно счастливы»
Евангелистка петербургской арт-сцены Лиза Бобкова покоряет публику тяжелым стафом и работает с металлом. Когда душа просит легкого дыхания, появляется акварель и графика. Куратор и галеристка Лиза Савина говорит о Бобковой как об интуите, который остро чувствует нерв времени. Тогда этой акварели будем верить на все сто.
Где купить: галерея MYTH
Сколько: 800 евро
Книга-альбом «The Dior Sessions»
A$AP Rocky, Такаши Мураками, Лила Грэйс, Роберт Паттинсон, Деми Мур, Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Дэвид Бэкхем — в издании The Dior Sessions собраны более ста черно-белых портретов муз, амбассадоров и друзей креативного директора мужской линии Dior — Кима Джонса. Все снимки сделал фотограф Николай фон Бисмарк, грандиозная звездная фотосессия заняла двенадцать месяцев. Есть риск, что разглядывание фотографий займет столько же времени.
Где купить: «Подписные издания» (Литейный пр., 57)
Сколько: 13 814 рублей
Чехол для телефона от Natali Leskova
Петербургский дизайнер Наталья Лескова междисциплинарно миксует собственную живопись и моду. Открыточные виды Петербурга в ее коллекциях украшают юбки, платья и жилеты. Но это ещё на все: у бренда есть и чехлы на смартфоны с принтами, в которых можно разглядеть не только петербургский парадный фасад, но и масляные мазки.
Где купить: Natali Leskova
Сколько: 3750 рублей
Книга Патрика Уркада «Karl: No Regrets»
Российский релиз книги еще не состоялся. Но нет сил терпеть, да и такой подарок точно станет эксклюзивным. Karl: No Regrets («Карл, без сожалений») написана Патриком Уркадом, который дружил с Карлом Лагерфельдом более двадцати лет, но потом был отлучен, так сказать, от двора. Автор поделился слухами, сплетнями и ранее неизвестными фактами из жизни великого Лагерфельда. На повестке: подробности конфликта с Ивом Сен-Лораном, влюбленность в Жака де Боше, роскошные дома кайзера мира моды.
Где купить: amazon
Сколько: 25, 67 долларов
Текст: Ольга Угарова, Татьяна Зиза
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