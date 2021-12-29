Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах с 31 декабря по 9 января

Закрытие фестиваля «Мариинский», Концертный зал Мариинского театра

15:00

На заключительном концерте фортепианного фестиваля «Мариинский» 31 декабря выступят недавние победители варшавского конкурса им. Шопена — Брюс Лю и Александр Гаджиев, а также вышедшая в его финал семнадцатилетняя Ева Геворгян. Дирижер — Валерий Гергиев.

Концерт Арсения Муна

15:00

Студент Сергея Бабаяна в Джульярдской школе в Нью-Йорке Арсений Мун дебютировал с Академическим симфоническим оркестром на сцене Большого зала Филармонии в 10 лет. Накануне Нового года он выступит здесь же, но на Малой сцене с программой из сочинений Шопена.

Катки Петербурга

Хотя бы один день длинных новогодних каникул точно стоит выделить на катание на коньках. Про лучшие ледовые площадки города мы рассказывали тут.

Сериал «Книга Бобы Фетта» / The Book of Boba Fett, премьера (Disney+)

Это спин-офф «Мандалорца» про охотника за головами Боба Фетта (Темуэра Моррисон). Вместе с напарницей Феннек Шанд (Мин-На Вэнь) он попытается отвоевать территорию, принадлежавшую Джаббе Хатту. Главная интрига — появится ли и тут всеобщий любимец Грогу (он же «бэби Йода»). Режиссерская команда у «Книги Бобы Фетта» та же, что и у «Мандалорца» — Брайс Даллас Ховард, Роберт Родригес, Джон Фавро и Дэйв Филони.

С 29 декабря, Disney+

Спецэпиозод сериала «Вампиры средней полосы» (Start)

В новогоднем эпизоде «Вампиров средней полосы» в каст вернется Женек — герой Глеба Калюжного. Сюжет сосредоточится на его истории, как он привыкал к новому статусу после обращение и как к нему относились старшие упыри — Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов), Жан (Артем Ткаченко), Анна (Екатерина Кузнецова) и Ольга (Ольга Медынич).

С 29 декабря, Start

Фильм «Незнакомая дочь» / The Lost Daughter

Экранизация романа Элены Ферранте («Моя гениальная подруга») с Оливией Колман и Дакотой Джонсон и снятая Мэгги Джилленхол (это ее режиссерский дебют). Это история о профессоре, которая наблюдает за молодой матерью на греческом побережье и вспоминает, как строились ее собственный отношения с дочерями. В касте также Эд Харрис, Пол Мескал, Джесси Бакли, Питер Сарсгаард и Альба Рорвахер.

С 31 декабря, Netflix

Фильм «Чемпион мира»

Фильм рассказывает о легендарном матче за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Главная интрига блокбастера с Иваном Янковским и Константином Хабенским — не исход поединка, а смогут ли шахматы оказаться так же популярны, как баскетбол и хоккей. Иными словами, повторят ли «Чемпион мира» успех и бокс-офис «Движения вверх» и «Легенды №17», несмотря на пандемию. В первом приближении, кажется, что шанс есть. Во-первых, картина выходит в прокат в самое удачное время — в новогодние праздники зрителей в кино традиционно становится больше. Во-вторых, настоящей сенсацией стал сериал Netflix «Ход королевы». В-третьих, эстетика 1970-х по-прежнему невероятно востребована.

С 30 декабря, кинотеатры

Фильм «Три богатыря и Конь на троне»

Еще одна неизменная традиция новогодних каникул — выход в прокат анимационного фильма петербургской студии «Мельница». На этот раз конь Юлий и князь меняются телами, конечно, не без помощи Бабы Яги. А разбираться со всем вновь приходится трем богатырям. Режиссерами выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов, а озвучили персонажей Олег Куликович, Елизавета Боярская, Сергей Маковецкий и другие.

С 30 декабря, кинотеатры