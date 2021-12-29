Чем заняться в Петербурге на новогодних каникулах с 31 декабря по 9 января

Лучшие катки, ярмарки и выставки, концерты Sirotkin, Pompeya, ВИА «Пролетарское танго» и «Пошлой Молли», а также специальный эпизод «Гарри Поттера» 20 лет спустя — мы точно знаем, как провести праздники в городе так, чтобы весь 2022 год был таким же насыщенным!
Пятница, 31 декабря
Закрытие фестиваля «Мариинский», Концертный зал Мариинского театра
15:00
На заключительном концерте фортепианного фестиваля «Мариинский» 31 декабря выступят недавние победители варшавского конкурса им. Шопена — Брюс Лю и Александр Гаджиев, а также вышедшая в его финал семнадцатилетняя Ева Геворгян. Дирижер — Валерий Гергиев.
Концерт Арсения Муна
15:00
Студент Сергея Бабаяна в Джульярдской школе в Нью-Йорке Арсений Мун дебютировал с Академическим симфоническим оркестром на сцене Большого зала Филармонии в 10 лет. Накануне Нового года он выступит здесь же, но на Малой сцене с программой из сочинений Шопена.
Катки Петербурга
Хотя бы один день длинных новогодних каникул точно стоит выделить на катание на коньках. Про лучшие ледовые площадки города мы рассказывали тут.
Сериал «Книга Бобы Фетта» / The Book of Boba Fett, премьера (Disney+)
Это спин-офф «Мандалорца» про охотника за головами Боба Фетта (Темуэра Моррисон). Вместе с напарницей Феннек Шанд (Мин-На Вэнь) он попытается отвоевать территорию, принадлежавшую Джаббе Хатту. Главная интрига — появится ли и тут всеобщий любимец Грогу (он же «бэби Йода»). Режиссерская команда у «Книги Бобы Фетта» та же, что и у «Мандалорца» — Брайс Даллас Ховард, Роберт Родригес, Джон Фавро и Дэйв Филони.
С 29 декабря, Disney+
Спецэпиозод сериала «Вампиры средней полосы» (Start)
В новогоднем эпизоде «Вампиров средней полосы» в каст вернется Женек — герой Глеба Калюжного. Сюжет сосредоточится на его истории, как он привыкал к новому статусу после обращение и как к нему относились старшие упыри — Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов), Жан (Артем Ткаченко), Анна (Екатерина Кузнецова) и Ольга (Ольга Медынич).
С 29 декабря, Start
Фильм «Незнакомая дочь» / The Lost Daughter
Экранизация романа Элены Ферранте («Моя гениальная подруга») с Оливией Колман и Дакотой Джонсон и снятая Мэгги Джилленхол (это ее режиссерский дебют). Это история о профессоре, которая наблюдает за молодой матерью на греческом побережье и вспоминает, как строились ее собственный отношения с дочерями. В касте также Эд Харрис, Пол Мескал, Джесси Бакли, Питер Сарсгаард и Альба Рорвахер.
С 31 декабря, Netflix
Фильм «Чемпион мира»
Фильм рассказывает о легендарном матче за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Главная интрига блокбастера с Иваном Янковским и Константином Хабенским — не исход поединка, а смогут ли шахматы оказаться так же популярны, как баскетбол и хоккей. Иными словами, повторят ли «Чемпион мира» успех и бокс-офис «Движения вверх» и «Легенды №17», несмотря на пандемию. В первом приближении, кажется, что шанс есть. Во-первых, картина выходит в прокат в самое удачное время — в новогодние праздники зрителей в кино традиционно становится больше. Во-вторых, настоящей сенсацией стал сериал Netflix «Ход королевы». В-третьих, эстетика 1970-х по-прежнему невероятно востребована.
С 30 декабря, кинотеатры
Фильм «Три богатыря и Конь на троне»
Еще одна неизменная традиция новогодних каникул — выход в прокат анимационного фильма петербургской студии «Мельница». На этот раз конь Юлий и князь меняются телами, конечно, не без помощи Бабы Яги. А разбираться со всем вновь приходится трем богатырям. Режиссерами выступили Дарина Шмидт и Константин Феоктистов, а озвучили персонажей Олег Куликович, Елизавета Боярская, Сергей Маковецкий и другие.
С 30 декабря, кинотеатры
Суббота, 1 января
Спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» / Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts (Warner Media)
Волшебная франшиза отмечает 20-летие специальным эпизодом, в котором вместе соберутся Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие актеры проекта. Обещают не только интервью, но и редкие архивы и трогательные моменты для всех фанатов «поттерианы».
С 1 января, «Амедиатека»
Концерт Billy’s Band
20:00
Задушевная петербургская группа сыграет в «Космонавте», как выражаются сами музыканты, традиционный «реанимационный концерт» (впрочем, иногда они зовут его «похмельным»). Билли Новик и его команда помогают не только «отрываться по-питерски», но и восстанавливаться.
Концерт группы «Кирпичи»
20:00
Рэпкор-группа во главе с бессменным Васей Васиным выступит в Aurora concert hall с традиционными новогодним перфомансом. «Кирпичам» исполнилось в прошлом году 25 лет — и на концерте точно будут все золотые хиты: от «Плюю я» до «Данила-блюз».
Концерт Ивана Бессонова
20:00
В большом зале Филармонии вечером 1 января даст концерт победитель молодежного «классического» Евровидения —пианист Иван Бессонов. Он выступит в сопровождении симфонического оркестра под управлением Михаила Голикова с «Временами» года Чайковского, а также сочинениями Рахманинова и Листа.
Ярмарки Петербурга
В гости все ходят обычно все новогодние каникулы, а значит вопрос поиска подарков остается актуальным всю нерабочую неделю. Про лучшие ярмарки, где их можно купить, мы рассказывали здесь.
Сериал «Почка», премьера (Kion)
В первый день 2022-го на платформе Kion начнут показывать драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли о том, что такое настоящая воля к жизни. Также в касте — Николай Фоменко, Дмитрий Лысенков и Ирина Розанова, а шоураннером проекта стала Авдотья Смирнова.
С 1 января, Kion
Сериал «Турист» / The Tourist, премьера (BBC)
Детективный проект в жанре «Вспомнить». Главного героя сталкивает с дороги грузовик. Он выживает, но не знает, кто он и почему его пытались убить. В ролях —Джеми Дорнан, Даниэль Макдональд, Дэймон Херриман, Шалом Брюн-Фрэнклин.
С 1 января, «Амедиатека»
Фильм «Быть Рикардо»
Аарон Соркин после политической драмы «Суд над чикагской семеркой» снял ностальгическую драму о старом телевидении и его героях — звездах ситкома «Я люблю Люси» Люсиль Болл и Дези Арназе. Их играют Николь Кидман и Хавьер Бардем.
Уже вышел, Amazon Prime
Альбрехт Дюрер. Рыцарь, смерть и дьявол
Воскресенье, 2 января
Фестиваль «Иноекино Highlights-2021»
Все каникулы кинопрокатная компания «Иноекино» будет показывать в Доме кино и на «Ленфильме» свои хиты — фильмы, которые они выпускали в прошлом году. А это и ре-релиз «На последнем дыхании», и «Любовного настроения», и «Таксиста», и многих других.
Со 2 по 9 января
Выставка «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения»
Перекрестная выставка к 550-летию Дюрера в Зимнем дворце собрана из гравюр и рисунков, находящихся в коллекции Эрмитажа и столичного Пушкинского музея (там экспозицию показали первой). А это в том числе и работы из знаменитейших религиозных серий «Апокалипсис», «Страсти Христовы» и «Жизнь Марии». Дополняют впечатление эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, другие наброски, деревянные рельефы, камеи и медали. Всего — 285 экспонатов.
До 28 марта, Эрмитаж
Выставка «Библия Гутенберга. Книги Нового времени»
С Библии Иоганна Гутенберга, как известно, началось книгопечатание (в Майнце в 1454 году). В советское время экземпляр издания из коллекции Немецкого музея книги и шрифта в Лейпциге был передан в Государственную библиотеку имени Ленина (сейчас — Российская государственная библиотека). С тех пор книга хранилась там и не покидала Москву. Выставка в Эрмитаже — первый опыт ее выставочных «гастролей». Помимо Библии, также покажут и другие старинные печатные издания: от басней Эзопа и анатомических атласов до романа об Александре Македонском и «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского.
До 13 марта, Эрмитаж
Выставка «Константин Коровин. Из личных коллекций»
Антикварная галерея «Петербург» к своему 30-летию подготовила экспозицию из не самых известных широкой публике работ главной звезды русского импрессионизма — Константина Коровина. Все картины — из частных коллекций. А это более двух десятков работ: и беззаботные сельские пейзажи, и сверкающими яркими огнями виды ночного Парижа, и портреты современников, и натюрморты с цветами, фруктами и морским уловом.
До 20 марта, Антикварная галерея «Петербург»
Выставка Александра Седельникова и Дженды Флюид «The artist-tranSpace»
В галерее MYTH продолжают рифмовать проекты разных художников, чтобы они вместе создавали не синергию, но резонанс. На этот раз это Александр Седельников и Дженда Флюид (одно из альтерэго Антонины Баевер). Фотоинтервенции и инсталляции Седельникова — это портреты друзей в архитектурных локациях с найденными или добавленными графическими знаками. Дженда Флюид же изучает магические свойства палиндрома и создает DAMMAD poem: 36 строчек лингвистических игр. Вместе это и будет «The artist-tranSpace». Проект займет все пространство белого куба галереи в жанре тотальной инсталляции.
До 16 января, галерея MYTH
Понедельник, 3 января
Фестиваль Volkov Manifest
Ежегодный фестиваль контрабасиста Владимира Волкова вновь пройдет в Петербурге. В концертном зале «Яани кирик», например, будет рождественский фольклор, фри-джаз и перфомансы с участием Павла Семченко из театра «АХЕ». А в Social club — песни и мелодии ленинградских композиторов. Подробная программа здесь.
С 3 по 7 января
Концерт ВИА «Пролетарское Танго»
20:00
Группа актера Дмитрия Караневского ВИА «Пролетарское Танго», исполняющая хиты советской эстрады и собственные песни, выступит 3 января в клубе «Космонавт». В программе — «Снег идет», «Ленинградские мосты», «Московские окна» и другие проверенные временем шлягеры, создающие настоящее праздничное настроение.
Выставка Юхана Кууса «Мера человечности»
В «Росфото» показывают снимки культового африканского фотографа эстонского происхождения Юхана Кууса. Двукратный обладатель Word Press Photo (в 1978-м и 1992-м) работал почти всю жизнь корреспондентом французского фотоагентства Sipa Press в ЮАР. Он зафиксировал в своих фото и режим апартеида, и освобождение Нельсона Манделы, и другие важные моменты в становлении страны.
До 30 января, «Росфото»
Выставка «Иосиф Бродский. Натюрморт»
В музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме с прошлой недели открылась новая постоянная экспозиция, посвященная Бродскому. Хотя Иосиф Александрович по этому адресу не бывал, тут хранится уникальное собрание его личных вещей: от библиотеки, мебели и фото до рисунков и рукописей. Работал над экспозицией архитектор Сергей Падалко — соавтор нескольких новаторских выставочных проектов Фонтанного дома.
Выставка «Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»
В Главном штабе Эрмитажа вновь показывают красивое — выставку-блокбастер об истории модной фотографии с работами Энни Лейбовиц, Питера Линдберга, Тима Уокера, Эрвина Блюменфельда, Хорста П. Хорста, Ричарда Аведона, Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона и Ги Бурдена. Фэшн тут рассматривается сквозь призму арта и в эволюции. Как, например, модели стали суперзвездами, или почему сейчас глянец все чаще использует приемы постмодернистской иронии. Куратор — Дмитрий Озерков.
До 13 марта, Главный штаб Эрмитажа
Выставка «Космизм в русском искусстве»
Где исследовать идеи русского космизма, как не в Русском же музее. В Корпусе Бенуа стартует выставка о том, как космос ждал и любил Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ивана Кудряшева, Михаила Матюшина и многих других. Экспозиция объединяет более 150 работ — это картины и графика из собрания самого музея, а также Третьяковской галереи, Музея космонавтики в Москве, Тверской областной картинной галереи, Новосибирского государственного художественного музея, а также из частных коллекций.
До 10 марта, Русский музей
Выставка «Вселенский Бестиарий: образы животных в традиционной культуре народов северной Евразии»
На выставке в РЭМ показывают предметы культа и быта народов Северной Евразии по звериной тематики. А их, по понятным причинам особенностей жизнеустройства, множество. Это, например, вышитые праздничные полотенца, солонки в виде селезней и обереги-амулеты с оленями и лосями.
До 1 марта, Российский этнографический музей
Вторник, 4 января
Концерт-спектакль «Сказки Чижика», Новая сцена Александринского театра
12:00, 13:30
В цикле «Сказки Чижика» джазиста Алексея Чижика на этот раз самая новогодняя и рождественская из всех возможных история — «Щелкунчик». Концерт-спектакль для самых юных зрителей сопровождается песчаной анимацией. Показы — 4 и 7 января.
Спектакль «Нана», Новая сцена Александринского театра
В центре сюжета поставленного Андрием Жолдаком романа Золя — история парижской куртизанки Нана, разбившей не одно мужское сердце. Ради нее оставляли семьи, теряли состояния, репутации и даже жизни. Но закончила она свои дни в абсолютном одиночестве – больная и ненужная даже собственному сыну. Нана в этой версии играет наша любимица Анна Блинова, номинированная за эту роль на «Золотую маску». Показы — 4 и 5 января.
Спектакль «Джульетта», Основная сцена БДТ им. Товстоногова
19:00
Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер выпустили на основной сцене БДТ спектакль «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он рассказывает историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров. Показы будут 4 и 5 января.
Спектакль «В лучах», Театр им. Ленсовета
19:00
Анджей Бубень на малой ленсоветовской сцене поставил биографический спектакль о Марии Склодовской-Кюри — двукратной обладательнице Нобелевской премии: сперва по физике, затем по химии. Впрочем, режиссера в большей степени интересуют не научные подвиги героини, а человеческая сторона ее жизни — когда она выступала в роли жены и матери. Польский драматург Артур Палыга использовал для своей пьесы дневники и письма Кюри. Их отдельные фрагменты складываются в периодическую систему элементов жизни, случающихся почти у каждого человека. Роль первой женщины-профессора Сорбонны исполнят Лаура Пицхелаури и Валентина Сизоненко. Показы — 4 и 9 января.
Спецпоказ фильма «Основной инстинкт»
19:00
Последний фильм провокатора Пола Верховена «Benedetta» (у нас его перевели как «Искушение») Минкульт России не разрешил выпустить в прокат. Зато, по крайней мере пока, нет запрета на его, пожалуй, самую известную картину «Основной инстинкт». Ее можно будет увидеть на относительно большом экране в Social club, в билет также входит коктейль, придуманный шеф-барменом Михаилом Федотовским.
Спектакль «Черная скрипочка», Вторая сцена БДТ — Каменоостровский театр
19:00
«Фантазии Фарятьева» Фамила Джавадова, показанные в рамках проекта «Курсовая», были лишены примет унылого советского быта, а режиссер сосредотачивался на ситуациях и характерах героев. Для новой постановки Джавадов выбрал сказку для детей. Хотя определение это сейчас размытое — где дети, там и взрослые. Улафа Старка, чей текст и будет инсценирован, называют наследником сразу двух литературных традиций — Астрид Линдгрен и Ханса Кристиана Андерсена. Учитывая, что молодой режиссер — ученик Андрея Могучего, то возникновение на сцене фантазийного мира, в котором легко сосуществуют актеры и куклы, совершенно закономерно. Показы будут 4 и 5 января.
Выставка «Вне истеблишмента»
Русский музей (первым из больших музейных институций!) показывает аутсайдерское искусство: инклюзивная выставка «Вне истеблишмента» — это актуальная живопись, графика и скульптура художников с ментальными особенностями. А еще это работы, которые очень хочется забрать к себе в личную коллекцию. Ар-брют можно увидеть в Мраморном дворце. Больше о проекте читайте в нашем гиде.
До 10 января, Мраморный дворец Русского музея
Выставка «Пять искушений Иоганна Фауста»
Масштабный проект проходит в рамках фестиваля «Дягилев P.S.». Это превращенные в художественную форму метания Фауста с поправкой на современность. Тут «спорят» друг с другом за душу Фауста опера Гуно «Фауст» с оперой Бойто «Мефистофель», оратория Берлиоза «Осуждение Фауста» с «Фауст-симфонией» Листа, а опусы XIX века с «Историей доктора Иоганна Фауста» Альфреда Шнитке из XX столетия. А старые мастера и академическое искусство — с совриском: объектами из инсталляции «Фауст» Андрея Бартенева, видео-артом группы AES+F «Пир Трималхиона», аудиовизуальным перформансом Владимира Раннева и кинетическими объектами Инженерного театра «АХЕ». Куратор всей выставки — Елена Грумад, куратор современного искусства – Анастасия Котылева, художник — Юрий Сучков.
C 10 ноября по 27 марта, Шереметевский дворец – Музей музыки
Выставка Владислава Мамышева-Монро «Сказки о потерянном времени»
Владислав Мамышев-Монро — участник «Поп-механики» и настоящий символ семиотический эпохи перестройки: он легко менял образы-означающие от Мэрилин Монро и Федора Достоевского до Любови Орловой и Григория Распутина с неизменным означаемым — самим собой, бескомпромиссным и обаятельным художником-трикстером. Выставка названа по его одноименной серии фото, в которой он также примерял судьбы акторов, которым не повезло (или повезло) жить во времена больших перемен. Но это и настоящая ретроспектива: покажут все самые известные работы Мамышев-Монро из частных коллекция и собраний Русского музея и Нового музея Аслана Чехоева.
До 16 января, KGallery
Среда, 5 января
Концерт Жени Любич
«Русская француженка» Женя Любич сыграет в Aurora concert hall свой уже традиционный рождественский «белый концерт». В программе — все самые романтичные хиты певицы от саундтрека к «Он – дракон» «Колыбельная тишины» до «Галактики» и непотопляемой «Russian Girl».
Концерт группы «Полюса»
В камерном Social club в среду выступит петербургская рок-группа «Полюса», прославившаяся в 2003–м своей песней «Поэзия». Но, конечно, в дискографии бэнда еще десятки других отличных треков, пусть и не так хорошо известных широкой публике.
Выставка «Анна Лепорская. Живопись. Графика. Фарфор»
Анна Лепорская — ученица Каземира Малевича, сохранившая вместе с мужем Николаем Суетиным, главным художником ЛФЗ, уникальное собрание работ как самого основателя супрематизма, так и других художников. Четыре года назад «Архив Лепорской» был передан Русскому музею. В 2018-м экспонаты из него стали основой временной выставки «Неожиданный Малевич». А теперь покажут и работы самой Анны Александровны: пейзажи конца 1920-х – 1930-х, ее постсупрематическую живопись и строгий фарфор классических форм из «белой линии».
До 14 марта, Михайловский замок Русского музея
Выставка «Сырое и приготовленное: традиция и ее актуальные формы в Российском этнографическом музее»
По итогам Первой Коми биеннале современного искусства, которая проходила в Сыктывкаре с подачи телеведущего и коллекционера арта Пьера Броше, в РЭМ открыли выставку «Сырое и приготовленное». Она работает как своего рода коллаборация: художники вступили в арт-диалог с уже существующей экспозицией музея. Рекомендуем смотреть выставку с медиацией — так некоторые смыслы станут более очевидны.
До 17 января, Российский этнографический музей
Сериал «Сергий против нечисти», премьера (Kion)
Комедийный сериал про отлученного от церкви священника Сергия (Роман Маякин), который зарабатывает на жизнь уничтожением нечисти. Помогает ему в этом следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко). Снял проект Кирилл Кузин («Самый лучший фильм», «Лондонград»).
С 5 января, Kion
«Мадонна с младенцем и грушей» кисти Франческо Верла (1470-1521)
Четверг, 6 января
Спектакль «Синяя птица», Большой театр кукол
Когда в 1908 году Константин Станиславский выпускал в МХТ «Синюю птицу», вряд ли мог предположить значимость которую приобретет история, сочиненная Морисом Метерлинком, среди детей. Но так оно и вышло. На отечественной сцене пьесу ставили неоднократно: только за последние несколько лет было выпущено с десяток вариаций. Руслан Кудашов поставил метерлинковскую драму как вторую часть трилогии, начатую «Пиноккио» и продолженную «Алисой». И Большой театр кукол снова найдет чем удивить: если сказку Коллоди рассказывали марионетки, то фантазии Метерлинка визуализируют и тантамарески — куклы, у которых лицо остается лицом актера, а тело –— телом куклы. Показы — 6 и 7 января.
Спектакль «Щелкунчик», «Мастерская»
В театре «Мастерская» продолжаются премьерные показы «Щелкунчика» не балетного, но драматического. В версии режиссерского дуэта Максима Студеновского и Владимира Карпова вся история рассказана глазами мастера Дроссельмейера. Роль Мари поочередно будут исполнять Мария Дидик и Дарья Соловьева, Франца — Фома Бызгу и Иван Григорьев, а Дроссельмейера сыграет как раз сам Максим Студеновский. Показы — 6 и 7 января.
Концерт группы Pompeya
20:00
Московская нью-вейв команда Pompeya выступит в четверг в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту». Главные модники 2010-х представят альбом «Bingo», а также сыграют лучшие хиты — «90», «Cheenese», «Slow» и другие.
Выставка «Старые мастера. Путешествие во времени»
В Восточном корпусе Музея-усадьбы Державина работает выставка редких полотен Питера де Хоха, Франческо Морандини, Франческо Верла, а также гравюр Рембрандта и Дюрера. Все они — из частных коллекций, а значит широкой публике в офлайне почти не знакомы. Формальный повод для экспозиции — юбилеи двух собирателей искусства: 350-летие Петра Великого и 195-летие Петра Семенова-Тян-Шанского.
До 31 мая, Музей-усадьбы Державина
Выставка «Нарцисс в эпоху фотосинтеза»
Зимняя новинка Marina Gisich Gallery — черно-белый проект Дмитрия Грецкого и Евгении Кац — приехала прямиком с международной ярмарки современного искусства Cosmoscow-2021. «Нарцисс в эпоху фотосинтеза» — это рассуждение работающих вместе художников о тех рамках, что мы сами себе выставляем. Образ самоцензуры символично воплощен в рабице и пластиковых стяжках, «сковывающих» их черно-белую графику.
До 28 января, Marina Gisich Gallery
Сериал «Хорошая Сэм» / Good Sam, премьера (CBS)
Драма с Софией Буш и Джейсоном Айзексом про одаренного кардиохирурга Сэм Гриффит. Она пытается доказать, всем вокруг и своему отцу прежде всего — тоже врачу — что действительно чего-то стоит в профессии.
С 6 января, «Амедиатека»
Фильм «Орел и решка. Кино»
Комедия по мотивам тревел-передачи «Орел и решка». По сюжету она якобы должна вот-вот закрыться. Чтобы спасти свое детище, ее продюсер (Екатерина Варнава) пытается устроить съемки в самых неожиданных странах мира. В фильме также играют Александра Бортич, Александр Молочников и Александр Гудков.
С 6 января, «Кинопоиск»
Пятница, 7 января
«Снежное шоу Славы Полунина»
Легендарное «Снежное шоу Славы Полунина» снова в Петербурге (на сцене БДТ), а значит мы все снова сможем ощутить себя детьми на трогательном цирковом перфомансе незамутненной радости и простых эмоций. Завидуем, если вы проект еще не видели ни разу!
С 7 по 16 января
Концерт Sirotkin
20:00
Автор прекрасно печальных песен про тревожную юность Сергей Сироткин и его группа Sirotkin выступят в клубе «Морзе» 7 января. Презентовать музыканты будут мини-альбом «Добрый злой», а еще — праздновать день рождения фронтмена (он, правда, все же 6 января).
Мюзикл «Дорогой Мистер Смит», «Приют комедианта»
Трехкратный обладатель «Золотой Маски» режиссер Алексей Франдетти на главные роли позвал также ее лауреатов — Ивана Ожогина и Юлию Дякину. На карантине он поставила этот же мюзикл, только в инстаграме. Но офлайн-версия, разумеется, отличается. Сюжет интригующий и таинственный: юная Джуди Эббот большую часть жизни провела в приюте. Но однажды происходит невероятное: она получает от неведомого покровителя стипендию на учебу в престижном колледже. Взамен требуется лишь одно — регулярно посылать подробные отчеты о новой жизни. Правда, безответные.
Концерт Найка Борзова
20:00
Концерты Найка Борзова на новогодних каникулах — это тоже уже добрая традиция. 7 января он споет в «Космонавте» все хиты: «Лошадку», «Верхом на звезде», «Три слова» и «Одна она». Для продвинутых фанатов песни с более поздних альбомов, конечно, тоже будут.
Выставка «Одинокий голос человека»
Как несложно догадаться по названию, проект на «Ленфильме» посвящен Александру Сокурову, которому этим летом исполнилось 70 лет. Кураторская группа выставки впечатляет — это и режиссер Николай Хомерики с главным редактором журнала «Сеанс» Василием Степановым и художницей Полиной Заславской, и арт-директор «Сеанса» же Арина Журавлева с кинокритиком Константином Шавловским. Вместе они создали пространство биографии Сокурова, в котором зрители перемещаются от истории про кинодебют «Одинокий голос человека» через галерею афиш к фантазийному кабинету мастера с инсталляциями и архивом редкостей. Проект, кстати, откроет серию выставок-оммажей «ленинградской киношколе». В 2022-м будут экспозиции в честь Динары Асановой, Григория Козинцева и Ильи Авербаха.
С 16 декабря, «Ленфильм»
Выставка «Владимир Шинкарев. Мрачные картины»
В Эрарте идет выставка одного из основателей и идеологов «митьков» Владимира Шинкарева. Впрочем, ироничное движение художник покинул еще 13 лет назад и творит самостоятельно так, как чувствует. На данный момент ему ближе сдержанные и интровертные, как позднеосенний и зимний Петербург, пейзажи с видами города.
До 20 февраля, Эрарта
Сериал «Женщины движения» / Women of Movement, премьера (CBS)
Мини-сериал от Джей Зи и Уилла Смита рассказывает историю Мами Тилл-Мобли, которая в 1955 году рисковала своей жизнью, чтобы добиться справедливости: ее сын Эммета зверски убили, но власти тогда пытались замять дело.
С 7 января, «Амедиатека»
Суббота, 8 января
Спектакль «Честная женщина», Новая сцена Александринского театра
19:30
Действие разворачивается в наши дни в некоем ближневосточном государстве с туманным названием «Исламская Республика». Революционеры «Восточной свободы», ожидаемо, бунтуют против главного сатрапа, в ответ на них обрушивается вся военная мощь госмашины. На территории «Республики» полыхает гражданская война. Восстановить мир пытается глава неправительственной организации «Надежда-21», скромно именуемая Мадам.
Концерт группы «Наив»
20:00
В клубе «Морзе» 8 января панки «Наив» отметят 20-летие своего культового альбома «Форева». Кстати, юбилей буквальный. Именно 8 января 2002 года Александр «Чача» Иванов, Дмитрий «Снэйк» Хакимов и Николай Богданов закончили запись пластинки. Ее сыграют целиком.
Спектакль-квартирник «Невидимая книга»
В Social club 8 января покажут спектакль-квартирник по записным книжкам Сергея Довлатова «Невидимая книга». Поставил его режиссер Семен Серзин, музыку написал композитор Игорь Ушаков. Актеры пробуют в духе Сергея Донатовича рассказать или даже пересказать истории из его жизни.
Выставка Александры Гарт «Лес паутины»
Соосновательница пространства «Стыд» Александра Гарт дебютирует с большим галерейным проектом. Художница продолжит размышлять на тему эпохи антропоцена, но теперь в чуть большем масштабе — на двух этажах Anna Nova в жанре тотальной инсталляции. А в ней найдется место и для фирменной графики Гарт (на 12-метровом пергамине), и для металлической конструкции с жидкой резиной и лайтбоксами.
До 7 февраля, Anna Nova
Воскресенье, 9 января
Спектакль «Колино сочинение», Новая сцена Александринского театра
13:00, 16:00
Пожалуй, самый трогательный спектакль Яны Туминой основан на книге Сергея Голышева «Мой сын – даун». Это история не только про особенного мальчика Колю, но и то, из чего растут стихи. И это совсем не обязательно, по заветам классика, сор, иногда — из пирожков, снега, фломастеров, доброты и родителей. Постановка получила «Золотую маску» как лучший спектакль в категории «Куклы».
Спектакль «Серотонин», «Приют комедианта»
Со сцены «Балтийского дома» режиссер Андрей Прикотенко переместился на камерную «Приюта комедианта» — для инсценировки «Серотонина» Мишеля Уэльбека. Главный герой романа —Флоран-Клод Лабруст — занят выбором наиболее подходящего способа самоубиться, попутно он пытается докопаться до причин своего нерадостного состояния. Иван Волков в роли Лабруста — гарантированное театральное удовольствие и событие.
Концерт группы «Пошлая Молли»
20:00
На излете каникул грусть из-за того, что они заканчиваются, точно сможет растопить харьковская поп-рок-группа «Пошлая Молли». В «Гигант Холле» музыканты во главе с Кириллом Бледным устроят настоящий праздник, что останется всегда с нами.
Выставка «Хельмут Ньютон»
В Эрарте стартует новый блокбастер — выставка, пожалуй, самого известного фэшн-фотографа прошлого века Хельмута Ньютона. Куратор экспозиции из берлинского музея Helmut Newton Foundation Маттиас Хардер при отборе кадров сделал упор на те, что были сделаны в 1970-х — 1980-х (настоящий расцвет фотохудожника-провокатора). А это портреты и Энди Уорхола с Карлом Лагерфельдом, и Шарлотты Рэмплинг с Эльзой Перетти. Всего — около 70 снимков.
До 17 апреля, Эрарта
Выставка «"Щелкунчик" Михаила Шемякина. Театр художника»
В Центре Михаила Шемякина празднуют сразу три юбилея — 245-летие писателя Гофмана, 205-летие первого издания «Щелкунчика» и 20-летие одноименного балета по эскизам как раз Михаила Шемякина в Мариинском театре. Выставка имитирует обычно скрытое от зрителей закулисье театра со всеми атрибутами: от бархатного занавеса до фанерных декораций. А балету «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина и с хореографией Кирилла Симонова тут, что не удивительно, посвящен целый раздел.
До 13 марта, Центр Михаила Шемякина
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