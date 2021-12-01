10 главных книг 2021 года, которые вы могли пропустить

Год подходит к концу, а значит пора подводить итоги, в том числе литературные. Шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева вспоминает 10 отличных книг, которые вышли за последние 12 месяцев. Сложные романы, лирические произведения, книга Нобелевского лауреата и сборник рассказов на один вечер — в этом списке каждый найдет себе что-то подходящее!
Кейт Элизабет Расселл «Моя темная Ванесса»
Пожалуй, начну с самой скандальной книги года, о которой вы наверняка слышали. Ее широко обсуждали в фейсбуках и телеграм-каналах, спорили о литературной традиции, восходящей в первую очередь к Набокову, и пытались разобраться, что же такое любовь и может ли она оправдывать насилие.
«Моя темная Ванесса» — это дебютный роман американской писательницы Кейт Элизабет Расселл, в основу которого лег ее реальный подростковый опыт. Главная героиня — 15-летняя Ванесса Уай — влюбляется в своего преподавателя литературы, 42-летнего Джейкоба Стрейна. Он хитер и умело манипулирует ее чувствами: рассказывает о романе между Свифтом и его ученицей Эссой, дает Ванессе почитать «Лолиту» Набокова, всячески втирается к ней в доверие и соблазняет. Но вот незадача — спустя много лет героиня (выросшей Ванессе 32 года, и она уже в эпоху #MeToo вспоминает свою юность) наотрез отказывается признавать себя жертвой. Ей необходимо верить в то, что вся история, уничтожившая ее жизнь, — это история великой любви.
Оксана Васякина «Рана»
Самая болезненная, горькая и беспощадная книга, написанная на русском языке за последние годы. Поэтесса Оксана Васякина создала гибридный текст, которому тесно в каком-то одном жанре и рамках: это и автофикшен, и травелог, и любовное письмо, и поэма в прозе, и физиологический очерк. «Рана» — роман кровоточащий, живой как жизнь, хотя и посвященный смерти.
По сюжету у героини, молодой поэтессы, умирает мать, и она везет урну с прахом через всю Россию в крошечный сибирский городок Усть-Илимск. Это вынужденное путешествие становится путешествием же вглубь себя и собственной памяти. Васякина призывает на помощь всю мировую культуру и литературу и вместе с Сьюзен Сонтаг, Юлией Кристевой, Геннадием Айги, Анной Барковой, Евгенией Гинзбург и другими пытается изобрести язык, на котором можно осознанно говорить об утрате и сокровенном.
Евгения Некрасова «Домовая любовь»
Писательница, сокураторка Школы литературных практик Евгения Некрасова умеет преображать мир вокруг, о чем бы она ни говорила. Она видит мистическое и экстраординарное в бытовых вещах: делает героинями своих рассказов обычных женщин — и наделяет их таинственной силой. Нынешний сборник «Домовая любовь» посвящен жилью и его обитателям — странным, уставшим, неопределившимся. Они черпают силу в слабостях и строят новый мир по собственным правилам.
Наринэ Абгарян «Симон»
«Симон» Наринэ Абгарян вышел почти незаметно, не привлекая к себе особого внимания прессы. А жаль. В этом романе много утешительного, нежного, трогательного — того, чего очень не хватает в наше непростое время.
Абгарян возвращается в маленький армянский городок Берд, знакомый читателям по предыдущим ее книгам — «С неба упали три яблока» и «Дальше жить». Там, в крошечном мире, где все, как на ладони, разворачиваются события этой истории о любви и расставаниях. В центре сюжета – каменщик Симон, на похоронах которого встречаются его бывшие возлюбленные. В пересказе звучит как анекдот, но на деле получился очень глубокий философский текст о том, что каждый встреченный в жизни человек – не случаен.
Вера Богданова «Павел Чжан и прочие речные твари»
Дебютный роман Веры Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» беззастенчиво ворвался в премиальные списки и даже успел всерьез побороться за «Национальный бестселлер» в финале.
Действие происходит в недалеком будущем, в котором Россия оказалась под влиянием Китая. Главный герой романа Павел Чжан — талантливый программист, поднявшийся с самых низов благодаря таланту и усердной работе. За его плечами — потеря родителей, сложное детство в интернате и пережитое насилие, оставившее психологическую травму. Через много лет случайная встреча с насильником перевернет всю его размеренную жизнь.
Татьяна Замировская «Смерти.net»
Белорусская писательница Татьяна Замировская рисует будущее, в котором есть цифровое бессмертие. Мир очень занятный, построенный на воспоминаниях, в том числе и причудливо искаженных. Каким может быть Интернет для мертвых и какие возможности он открывает для живых? И нет ли опасности в том, что оцифрованные покойники попробуют переделать мир под себя? Замировская лихо закручивает фантастический сюжет, погружая читателя в киберпространство с умными и своевольными цифровыми копиями.
Энн Пэтчетт «Голландский дом»
В 2020 году этот роман американской писательницы Энн Пэтчетт вошел в шорт-лист престижной Пулитцеровской премии. И заслуженно.
Для начала надо сказать, что «Голландский дом» — это семейная сага, но написанная так живо и ярко, что скука, характерная для этого жанра, моментально испаряется. Пэтчетт наполняет весь Голландский дом и свое повествование мягким согревающим светом, от которого на душе светло и грустно. Это история о том, что прошлое может преследовать тебя всю жизнь, и вечное возвращение не дает спасительное успокоение.
Геннадий Барабтарло «Я/сновидения Набокова»
Дневник сновидений Владимира Набокова, состоящий из 64 снов на 118 карточках. Впервые опубликован на русском языке и дополнен комментариями известного набоковеда Геннадия Барабтарло.
14 октября 1964 года писатель начал удивительный эксперимент. Ровно 80 дней он записывал свои сны, следуя инструкциям британского философа Джона У. Данна. Данн считал, что сновидения состоят из опытов прошлого, смешанных с «опытом будущего опыта приблизительно в равных пропорциях». В итоге у Набокова получилось интересное философское исследование себя и собственного творчества, замешанного на реальном и воображаемом.
Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»
Добрая сказка о дружбе и самопожертвовании от нобелевского лауреата. Кадзуо Исигуро —мудрый рассказчик, прославившийся тремя великими книгами: «Не отпускай меня», «Остаток дней» и «Погребенный великан». После получения Нобелевской премии по литературе в 2017 году он долго не писал и, кажется, пытался нащупать свою тему. Когда вышел роман «Клара и Солнце», то стало очевидно, что он логически продолжает размышление, начатое в «Не отпускай меня». И если в предыдущем тексте в качестве героев Исигуро выводил клонов, то в новом фигурирует Искусственная Подруга Клара, пытающаяся спасти живую девочку Джози ценой собственной жизни.
Мария Степанова «Священная зима 20/21»
Единственная поэтическая книга в моем списке. Книга любопытная, с узнаваемым голосом. Автор — российская поэтесса и эссеистка, чей дебютный роман(с) «Памяти памяти» вошел в шорт-лист Международной Букеровской премии 2021 года. В «Священной зиме» снова оживают мертвые, восстают из снежного безумия и морока, чтобы заговорить настоящее. «Никогда такого не было, а вдруг вышло…»
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