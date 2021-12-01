10 главных книг 2021 года, которые вы могли пропустить

Кейт Элизабет Расселл «Моя темная Ванесса»

Пожалуй, начну с самой скандальной книги года, о которой вы наверняка слышали. Ее широко обсуждали в фейсбуках и телеграм-каналах, спорили о литературной традиции, восходящей в первую очередь к Набокову, и пытались разобраться, что же такое любовь и может ли она оправдывать насилие.

«Моя темная Ванесса» — это дебютный роман американской писательницы Кейт Элизабет Расселл, в основу которого лег ее реальный подростковый опыт. Главная героиня — 15-летняя Ванесса Уай — влюбляется в своего преподавателя литературы, 42-летнего Джейкоба Стрейна. Он хитер и умело манипулирует ее чувствами: рассказывает о романе между Свифтом и его ученицей Эссой, дает Ванессе почитать «Лолиту» Набокова, всячески втирается к ней в доверие и соблазняет. Но вот незадача — спустя много лет героиня (выросшей Ванессе 32 года, и она уже в эпоху #MeToo вспоминает свою юность) наотрез отказывается признавать себя жертвой. Ей необходимо верить в то, что вся история, уничтожившая ее жизнь, — это история великой любви.