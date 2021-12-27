80 бесценных подарков себе, самым близким и тем, кто хорошо себя вел в уходящем году

Да, Новый год приближается с критической скоростью, поэтому предлагаем срочно баловать себя — прямо сейчас! И, конечно, своих близких. Собрали подарки, которые имеют все шансы стать самыми дорогими и важными: от роскошных ювелирных украшений до уютных свитеров и очаровательных домашних тапочек.