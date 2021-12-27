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Вещи

80 бесценных подарков себе, самым близким и тем, кто хорошо себя вел в уходящем году

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Да, Новый год приближается с критической скоростью, поэтому предлагаем срочно баловать себя — прямо сейчас! И, конечно, своих близких. Собрали подарки, которые имеют все шансы стать самыми дорогими и важными: от роскошных ювелирных украшений до уютных свитеров и очаровательных домашних тапочек.

Цвет настроения — Very Peri

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Платье The Attico, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 99 500 руб.

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Мюли Aquazzura, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 49 950 руб.

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Набор PANGAIA, купить онлайн, 25 830 руб.

архивы пресс-служб

Сумка Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 213 500 руб.

архивы пресс-служб

Ожерелье Marina Fossati, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 26 300 руб.

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Платье Alexandre Vauthier, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 102 130 руб.

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Сумка из декоративного меха Marc Jacobs, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 23 920 руб.

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Бомбер The Attico, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 185 500 руб.

архивы пресс-служб

UGG, «Галерея», Лиговский пр., 30а

Для неравнодушных к трендам, брендам и сиреневому цвету — одежда, аксессуары и обувь в главном по версии института Pantone цвете. 

«Р» значит роскошь

архивы пресс-служб

Комбинезон Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 209 500 руб.

архивы пресс-служб

Платье Valentino, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 617 400 руб.

архивы пресс-служб

Заколка Prada, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 000 руб.

архивы пресс-служб

Сумка CNS – UNE FEMME, купить онлайн, 14 500 руб.

архивы пресс-служб

Воротник Philosophy di Lorenzo Serafini, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 19 100 руб.

архивы пресс-служб

Туфли Alexander Wang, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 63 920 руб.

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Платье 404 NOT FOUND, ул. Марата, 52, 35 900 руб.

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Шляпа Cocoshnik, наб. реки Мойки, 58А, 45 000 руб.

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Бра Corporelle, наб. реки Карповки, 5, 22, 5 990 руб.

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Трусы Corporelle, наб. реки Карповки, 5, 22, 3 990 руб.

архивы пресс-служб

Платье Chanel, Невский пр., 152, цена по запросу

архивы пресс-служб

Туфли Stella McCartney, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 66 950 руб.

архивы пресс-служб

Водолазка House of Leo, ул. Гражданская, 16, нужна запись, 28 000 руб.

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Клоги, украшенные пайетками, CROCS, купить онлайн, 5 999 руб.

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Платье M_U_R, наб. реки Фонтанки, 129, 20 000 руб.

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Туфли Khaite, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 75 500 руб.

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Детское платье Zhanna&Anna, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 23 999 руб.

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Сумка David Charles, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 13 999 руб.

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Ободок с жемчужинами David Charles, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 7 999 руб.

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Детское платье Balmain, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17 94 000 руб.

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Сумка Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 9 790 руб.

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Бабочка Gucci, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 8 999 руб.

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Детская рубашка Paul Smith, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 12 999 руб.

Пайетки, жемчуг, стразы, золото, перья, блеск — когда, если не сейчас? Выбор неограничен, поэтому засматриваемся как на сексуальный комбинезон Saint Laurent, так и на романтичное платье M_U_R или сумку CNS – UNE FEMME в оттенке металлик. 

Операция: уют

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Свитер Polo Ralph Lauren, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 37 950 руб.

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Свитер Ugly Sweater Club, ул, Рубинштейна, 23, 18 900 руб.

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Шерстяной шарф Sonia Rykiel, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 12 530 руб.

архивы пресс-служб

Пуховик Geox, «Галерея», Лиговский пр., 30а, купить онлайн, 24 990 руб.

архивы пресс-служб

Свитер Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а

архивы пресс-служб

Шерстяной шарф Wood Wood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 6 930 руб.

архивы пресс-служб

Рубашка Boggi Milano, «Галерея», Лиговский пр., 30а

архивы пресс-служб

Шарф United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.

архивы пресс-служб

Мужской халат Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 13 990 руб.

архивы пресс-служб

Женские тапочки Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 4 190 руб.

архивы пресс-служб

Сабо из бархата Alexander Wang, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 34 320 руб.

архивы пресс-служб

Подарочный набор Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 10 490 руб.

В новогоднюю ночь в Петербурге обещают не самую высокую температуру, так что комфортные вещи, в которые можно кутаться, прятаться и заматываться рискуют стать тем подарком, который мы наденем не отходя  от елки.

Моя прелесть

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Кольцо Parure Atelier, ул. Петрозаводская, 13, заказать онлайн, цена по запросу

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Серьги Garrard, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 749 200 руб.

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Браслет Marina Fossati, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 21 000 руб.

архивы пресс-служб

Кольцо Mercury, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 5 530 000 руб.

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Серьги Parure Atelier, ул. Петрозаводская, 13, заказать онлайн, цена по запросу

архивы пресс-служб

Моносерьга Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 13 800 руб.

архивы пресс-служб

Серьги Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 950 руб.

архивы пресс-служб

Кольцо Parure Atelier, ул. Петрозаводская, 13, заказать онлайн, цена по запросу

архивы пресс-служб

Серьги Avgvst, Рубинштейна, 16, 28 800 руб.

архивы пресс-служб

Галстук Hexagon Gold. Numero Seven, 47 Store, Большой пр. П. С., 47, Владимирский пр, 1/47, культурное пространство NoMER, 17 800 руб.

архивы пресс-служб

Ожерелье 22.77.jewelry, купить онлайн, 180$

Такие украшения не менее желанны, чем то само кольцо всевластия, однако, надеемся, празднование Нового года обойдется без битвы за серьги Parure Atelier или кольцо Mercury. Лучше серьги всем!

Практичные, нужные, твои

архивы пресс-служб

Зубная щетка Philips Sonicare 9900 Prestige, купить онлайн, 34 990 руб.

архивы пресс-служб

Картхолдер Trustme Studio и Tech Style, меняющий цвет от температуры тела, Concept Store Nevsky 152, купить онлайн, 12 022 руб.

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Капюшон-манишка Gate31, ул. Рубинштейна, 9, ул. Гороховая, 31, Большой пр. П. С., 86, 4 690 руб.

архивы пресс-служб

Очки из коллаборации Mykita х Bernhard Willhelm, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 34 200 руб.

архивы пресс-служб

Ноутбук HONOR MagicBook View 14, купить онлайн, от 89 990 руб.

архивы пресс-служб

Портмоне для карт Dries Van Noten, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 14 400 руб.

архивы пресс-служб

Самокат Acer, купить онлайн, 39 990 руб.

архивы пресс-служб

Ремень Dsquared2, VERY Concept store, ул. Ленина, 19, 26 900 руб.

архивы пресс-служб

Сумка Askent, купить онлайн, 9 500 руб.

архивы пресс-служб

Стеганая сумка United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 5 999 руб.

Получить на праздник то, в чем давно нуждались — радость не меньшего масштаба, чем презент-сюрприз. А иначе зачем вообще вишлист составлять?

И себе, и людям

архивы пресс-служб

Аромат Estée Lauder, купить онлайн, 16 000 руб.

архивы пресс-служб

Фиалковый крем №27, купить онлайн, 3 820 руб.

архивы пресс-служб

парфюмерная вода Le Labo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 21 500 руб.

архивы пресс-служб

туалетная вода Ermenegildo Zegna, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 6 550 руб.

архивы пресс-служб

Набор коллагеновых масок для глаз Valmont, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 36 720 руб.

архивы пресс-служб

Парфюмерная вода Tom Ford, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 20 400 руб.

архивы пресс-служб

Дорожный набор Sensai, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 7 300 руб.

архивы пресс-служб

Набор кистей Avgvst, Рубинштейна, 16, 5 490 руб.

архивы пресс-служб

Набор Clive Christian, купить онлайн, 18 200 руб.

Собрали то, чего на всех хватит, — бьюти-продукты. Дарим набор коллагеновых масок для глаз Valmont или кистей Avgvst и себе любимым, и другим любимым.

Все в дом

архивы пресс-служб

«Русские самоцветы», RS HOME GALLERY, пл. Карла Фаберже, 8, цена по запросу

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Венок Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 6 500 руб.

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Фигура Goodwill, Стокманн, Невский пр., 114-116, 5 990 руб.

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Форма для выпечки 3D Nordic Ware, Williams Et Oliver, Outlet Village Pulkovo, 6 776 руб.

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Ваза Goodwill, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 7 000 руб.

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Венок Holiday Classics, Стокманн, Невский пр., 114-116, 8 990 руб.

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Скатерть COINCASA, Стокманн, Невский пр., 114-116, 10 590 руб.

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Блюдо Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 12 500 руб.

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Стакан с гравировкой The Just Slate Company, Williams Et Oliver, Outlet Village Pulkovo, 3 520 руб.

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Скульптура Goebel, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 13 500 руб.

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Ароматическая свеча Vilhelm Parfumerie, купить онлайн, 4 795 руб.

Беспроигрышный вариант подарка как себе, так и другим, — новогодний декор или предметы для дома и украшения интерьера. Кто празднику рад, тот от пихтового венка не откажется.

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Теги:
Новый 2022 год

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