Сливочное пиво и снежная пудра с блестками: 10 горячих коктейлей в Петербурге

Сливочное пиво, грог с байцзю и снежная пудра с блестками. Наша редакция провела согревающий рейд по барам и ресторанам Петербурга в поисках горячих коктейлей. Вот 10 вариантов, что нам удалось найти!
Cococo Bistro
Зимний сезон на Новой Голландии открыт! На катке каждый день проводят тематические сеансы (то в стиле диско, то с музыкой Фрэнка Синатры), а в ресторанах острова вводят любопытные новинки. В «Кококо», к примеру, для замерзших варят сливочное пиво с ромом, грушевым сидром и пряным маслом и горячий коктейль со вкусом шарлотки.
|Наб. Адмиралтейского канала, 2
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Ognivo
Ну какой декабрь без блесток? Шеф-бартентер Ильгар Вахабов делает с ними снежную пудру, которая идет в коктейль Kremlin Strudel. Внутри двухслойного бокала – подогретый морс из клюквы и черники собственного приготовления, пряности и яблочный бренди.
|Малый проспект В.О., 57
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Wong Kar Wine
В заведении, в котором азиатская еда встречается с вином (бутылки стартуют от 2300 руб.), упрощать глинтвейн привычным красным не стали, а приукрасили китайским байцзю. В итоге — грог на основе крепкого пряного чая с оттенками манго.
|Наб. Фонтанки, 14
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«Блок»
Подняться на крышу «Ленинград Центра» стоит не только из-за безупречных стейков или панорамного вида на Таврический, здесь всегда образцовая коктейльная карта. Зимой предлагают горячий «Гимпель» — с ромом и отваром из чаги — сладковатый, с ярко-выраженными красными фруктами и древесными нотами.
|Потемкинская ул., 4
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«Косуля»
Откровение сезона: горячий сидр с пряной облепихой в закусочной на Караванной. Перфект мэтч случится, когда на столе еще окажутся пельмени с тыквой и яблочный штрудель с ванильным соусом.
|Тип места Караванная ул., 24
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Smoke BBQ
Идеальное зимнее чаепитие — это когда в чае с фиалкой и ежевикой присутствует еще и шотландский купажированный виски. Согревает и тело, и душу!
|Ул. Рубинштейна, 11
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«Мечтатели»
В кафе, чья винная карта в 2021 году взяла всевозможные «оскары» (две звезды престижной мировой премии World's Best Wine List Awards 2021 и награду Wine Spectator), конечно, отменные фирменные глинтвейны. Но мы советуем не избегать и коктейля «Транссибирский экспресс» с облепихой и манго. Его, кстати, придумал наш колумнист Бек Нарзи еще в московском City Space — первом баре России, который вошел в список The World's 50 Best Bars.
|набережная Фонтанки, 11
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«Рыба на даче»
В загородной резиденции делают очень душевный горячий малиновый лимонад. Он безалкогольный, но мы то с вами знаем, что для экстренного согревания нужно подлить в кувшин порцию-другую бурбона.
|Приморское ш., 319А
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Saviv
Классический ароматный глинтвейн с бодрым соотношением всех ингредиентов. В подборку включен из-за скорого обязательного маршрута от Невского проспекта до Конюшенной площади, на которой в конце декабря запустят каток. Волшебство!
|Большая Конюшенная ул., 9
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«Тени»
Может быть необистро и располагается не в самой прохожей части Кирочной, но если после прогулки в Таврическом саду жизненно необходимо обогреть замерзшие ладони, знайте: в «Тенях» все время горят свечи и готовят горячий напиток с английским характером. Внутри — пряный ром, кокосовый крем и сироп из арахисового масла.
|Кирочная ул., 47
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