Сливочное пиво и снежная пудра с блестками: 10 горячих коктейлей в Петербурге

«Мечтатели»

В кафе, чья винная карта в 2021 году взяла всевозможные «оскары» (две звезды престижной мировой премии World's Best Wine List Awards 2021 и награду Wine Spectator), конечно, отменные фирменные глинтвейны. Но мы советуем не избегать и коктейля «Транссибирский экспресс» с облепихой и манго. Его, кстати, придумал наш колумнист Бек Нарзи еще в московском City Space — первом баре России, который вошел в список The World's 50 Best Bars.