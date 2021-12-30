Настя Ивлеева, Юра Борисов и Манижа: лучшие (и пророческие!) съемки «Собака.ru» за 2021 год

Как прошел ваш год? Наш — в красоте, с лучшими героями и в отличных съемках! Мы ездили на эксклюзивную встречу с Манижей сразу после премьеры песни Russian Woman, с которой она покоряла «Евровидение», снимали Матильду Шнурову в 462-метровом «Лахта-центре» — самом высоком в Европе и самом северном в мире небоскребе, в +36 градусов прокатились до родового гнезда актера Юры Борисова в Костерево (чем предсказали Гран-при фильма «Купе номер шесть» в Каннах), прогулялись с блогером Настей Ивлеевой и участницами ее дрэг-шоу «Королевские кобры» по Комарово и пляжу «Ласковый» в Солнечном, мерзли и грелись посреди Битцевского леса с актрисой-дебютанткой Анастасией Красовской, победившей на фестивале в Локарно. Выгорание? Нет, не слышали!
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