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Настя Ивлеева, Юра Борисов и Манижа: лучшие (и пророческие!) съемки «Собака.ru» за 2021 год

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Как прошел ваш год? Наш — в красоте, с лучшими героями и в отличных съемках! Мы ездили на эксклюзивную встречу с Манижей сразу после премьеры песни Russian Woman, с которой она покоряла «Евровидение», снимали Матильду Шнурову в 462-метровом «Лахта-центре» — самом высоком в Европе и самом северном в мире небоскребе, в +36 градусов прокатились до родового гнезда актера Юры Борисова в Костерево (чем предсказали Гран-при фильма «Купе номер шесть» в Каннах), прогулялись с блогером Настей Ивлеевой и участницами ее дрэг-шоу «Королевские кобры» по Комарово и пляжу «Ласковый» в Солнечном, мерзли и грелись посреди Битцевского леса с актрисой-дебютанткой Анастасией Красовской, победившей на фестивале в Локарно. Выгорание? Нет, не слышали!

Анастасия Миронова, февраль 2021, фотограф: Полина Набока

Алексей Жидковский, март 2021, фотограф: Саша Чайка

Манижа, апрель 2021, фотограф: Полина Набока

Елизавета Туктамышева, май 2021, фотограф: Ксения Каргина

Валентина Ясень и Юлдус Бахтиозина, июнь 2021, фотограф: Данил Ярощук

Команда театра FULCRO, июнь 2021, фотограф: Данил Ярощук

Ира Смелая (ака Татарка), июнь 2021, фотограф: Настя Каторгина

Тихон Жизневский, июнь 2021, фотограф: Данил Ярощук

Матильда Шнурова, июнь 2021, фотограф: Михаил Розанов

Альбина Сексова, июнь 2021, фотографы: Данил Ярощук, Саша Чайка

Паулина Андреева, июнь 2021, фотограф: Владимир Васильчиков

Юлдус Бахтиозина, июль 2021, фотограф: Юлдус Бахтиозина

Юра Борисов, июль 2021, фотограф: Константин Сорокин

Ульяна Добровская, август 2021, фотограф: Маша Попова

Настя Ивлеева, сентябрь 2021, фотограф: Абдула Артуев

Хофманнита, сентябрь 2021, фотограф: Камилла Ханапова

Анастасия Красовская, октябрь 2021, фотограф: Полина Набока

Кира Коваленко, октябрь 2021, фотограф: Яна Давыдова

Ксения Раппопорт, декабрь 2021, фотограф: Полина Набока

Аглая Тарасова, декабрь 2021, фотограф: Полина Набока

Евгений Понасенков, декабрь 2021, фотограф: Данил Ярощук

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