От Дюрера до Хельмута Ньютона: 23 главных выставки декабря (и каникул!), ради которых стоит приехать в Петербург

Гравюры Дюрера, арт+фэшн снимки Хельмута Ньютона, Энни Лейбовиц, Питера Линдберга и Тима Уокера, Библия Гутенберга, а также работы ученицы Малевича Анны Лепорской и аутсайдерское искусство художников с ментальными особенностями — «Собака.ru» рассказывает про лучшие выставки, которые можно увидеть в Петербурге как на новогодних каникулах, так и уже прямо сейчас.
Юлия Косульникова. Без названия
«Вне истеблишмента»
Когда: с 1 декабря до 10 января
Где: Мраморный дворец Русского музея
Русский музей (первым из больших музейных институций!) показывает аутсайдерское искусство: инклюзивная выставка «Вне истеблишмента» — это актуальная живопись, графика и скульптура художников с ментальными особенностями. А еще это работы, которые очень хочется забрать к себе в личную коллекцию. Ар-брют можно увидеть в Мраморном дворце. Больше о проекте читайте в нашем гиде.
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«Мадонна с младенцем и грушей» кисти Франческо Верла (1470-1521)
«Старые мастера. Путешествие во времени»
Когда: со 2 декабря по 31 мая
Где: Музей-усадьбы Державина
В Восточном корпусе Музея-усадьбы Державина открылась выставка редких полотен Питера де Хоха, Франческо Морандини, Франческо Верла, а также гравюр Рембрандта и Дюрера. Все они — из частных коллекций, а значит широкой публике в офлайне почти не знакомы. Формальный повод для экспозиции — юбилеи двух собирателей искусства: 350-летие Петра Великого и 195-летие Петра Семенова-Тян-Шанского.
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«НИИ «Параприрода»»
Когда: с 7 декабря до 23 января
Где: Marina Gisich Projects
Проект «НИИ «Параприрода»» создан как результат совместных усилий и синергии Центра Art&Science ИТМО, платформы Masters Digital и Marina Gisich Projects. Как раз в пространстве у Марины Гисич и разместили на этот раз проекты художников. Это размышления бывших и нынешних магистрантов ИТМО о противостоянии естественной и опосредованной человеком природы. Например, арт-группа BIOROBOTY 019 представила результаты эксперимента по печати DIY био-принтером, а София Осбанова — синтезированные слезы рептилий, птиц и
млекопитающих.
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Альбрехт Дюрер. Рыцарь, смерть и дьявол
«Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения»
Когда: с 8 декабря по 28 марта
Где: Эрмитаж
Перекрестная выставка к 550-летию Дюрера в Зимнем дворце собрана из гравюр и рисунков, находящихся в коллекции Эрмитажа и столичного Пушкинского музея (там экспозицию показали первой). А это в том числе и работы из знаменитейших религиозных серий «Апокалипсис», «Страсти Христовы» и «Жизнь Марии». Дополнят впечатление эскизы церковных витражей, штудии к живописному алтарю, другие наброски, деревянные рельефы, камеи и медали. Всего — 285 экспонатов.
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Текущие наблюдения. Авторская фотопечать. 40 х 50
Катерина Ковалева «История болезни. Право на отдых»
Когда: с 8 декабря до 16 января
Где: «Росфото»
В «Росфото» показывают выставку в довольно редком для пространства жанре — тотальной инсталляции. В проекте Катерины Ковалевой миксуются снимки с реди-мейд объектами, живописью и графикой, чтобы создать атмосферу заброшенного советского санатория в Гаграх. Памятника сталинского ампира и сталинской же эпохи, где политический функционеры и не только поправляли здоровье, в то время как в стране процветали репрессии.
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Biblia latina [Mainz : Johann Gutenberg, 1454]
«Библия Гутенберга. Книги Нового времени»
Когда: с 9 декабря по 13 марта
Где: Эрмитаж
С Библии Иоганна Гутенберга, как известно, началось книгопечатание (в Майнце в 1454 году). В советское время экземпляр издания из коллекции Немецкого музея книги и шрифта в Лейпциге был передан в Государственную библиотеку имени Ленина (сейчас — Российская государственная библиотека). С тех пор книга хранилась там и не покидала Москву. Выставка в Эрмитаже — первый опыт ее выставочных «гастролей». Помимо Библии, также покажут и другие старинные печатные издания: от басней Эзопа и анатомических атласов до романа об Александре Македонском и «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского.
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Вячеслав Пакулин. Невский в праздник 9 июля 1945 года. 1945. Холст, масло.
«Вячеслав Пакулин. В поисках стиля эпохи»
Когда: с 9 декабря по 7 марта
Где: Корпус Бенуа Русского музея
В корпусе Бенуа Русского музея заработала первая персональная выставка Вячеслава Пакулина — друга и единомышленника Самохвалова и Пахомова, а также председателя объединения «Круг художников» (1926 – 1932 годов). Это его на кадрах «Ленинградской кинохроники» запечатлел пишущим с натуры пейзажи в блокадном городе оператор Ефим Учитель. В экспозиции — более 200 работ. Это не только реалистичная и авангардная живопись, но и графика.
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«Комплексное зрелище»
Когда: с 9 декабря по 27 февраля
Где: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
МИСП продолжает отмечать свой юбилей. Вторая выставкой, которую открыли в честь 30-летия коллекции, — «Комплексное зрелище». Название на самом деле скрывает кураторский подход — это выборка новых поступлений институции. А в нее входят и портреты, написанные Николаем Лапшиным и Александром Русаковым, и советская жанровая живопись Валерия Ватенина и Николая Кошелькова, и совриск от Давида Плаксина, Ильи Крейдуна, Александра Еремина и Ивана Плюща.
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Юра Былков
«Игры ювелиров»
Когда: с 9 декабря по 14 марта
Где: Музей игрушки
В петербургском музее игрушки (наб. реки Карповки, 32) открылась выставка авторского ювелирного арта. Среди участников — например, любимец нашей редакции — Юра Былков, а в экспозиции — колье, броши, серьги, браслеты на стыке моды, ювелирного мастерства и искусства. Большинство экспонатов созданы из не самых очевидных материалов и посвящены детству как эпохи невинности, когда деревья были большими.
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Тюрьма Роббен Айлэнд. Президент США Билл Клинтон и Нельсон Мандела в бывшей камере Манделы. Южная Африка. 27 марта 1998
Юхан Куус «Мера человечности»
Когда: с 11 декабря до 30 января
Где: «Росфото»
В «Росфото» показывают снимки культового африканского фотографа эстонского происхождения Юхана Кууса. Двукратный обладатель Word Press Photo (в 1978-м и 1992-м) работал почти всю жизнь корреспондентом французского фотоагентства Sipa Press в ЮАР. Он зафиксировал в своих фото и режим апартеида, и освобождение Нельсона Манделы, и другие важные моменты в становлении страны.
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Ги Бурден Снимок для каталога Шарля Журдана, 1977 г.
«Красота и стиль. История модной фотографии. Из собрания Фонда Still Art»
Когда: с 12 декабря по 13 марта
Где: Главный штаб Эрмитажа
В Главном штабе Эрмитажа вновь показывают красивое — выставку-блокбастер об истории модной фотографии с работами Энни Лейбовиц, Питера Линдберга, Тима Уокера, Эрвина Блюменфельда, Хорста П. Хорста, Ричарда Аведона, Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона и Ги Бурдена. Фэшн тут рассматривается сквозь призму арта и в эволюции. Как, например, модели стали суперзвездами, или почему сейчас глянец все чаще использует приемы постмодернистской иронии. Куратор — Дмитрий Озерков.
Антонина Фатхуллина «Скажи по-другому»
Когда: с 13 декабря по 9 марта
Где: Музей городской скульптуры (зал «Невский, 19»)
Антонина Фатхуллина сплетает из металлических конструкций причудливые скульптуры-инсталляции, которые через визуальное чуть иначе коммуницируют со зрителем (отсюда и название выставки). Арт-объекты заняли окна музея, выходящие на Невский проспект. Посмотреть на них таким образом можно, даже не заходя в здание, то есть входной билет и QR-код не нужны. Но в самом помещении их все же чуть больше.
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Кофейно-десертный сервиз "Ленинград". 1961. Фарфор. Русский музей
«Анна Лепорская. Живопись. Графика. Фарфор»
Когда: с 15 декабря по 14 марта
Где: Михайловский замок Русского музея
Анна Лепорская — ученица Каземира Малевича, сохранившая вместе с мужем Николаем Суетиным, главным художником ЛФЗ, уникальное собрание работ как самого основателя супрематизма, так и других художников. Четыре года назад «Архив Лепорской» был передан Русскому музею. В 2018-м экспонаты из него стали основой временной выставки «Неожиданный Малевич». А теперь покажут и работы самой Анны Александровны: пейзажи конца 1920-х – 1930-х, ее постсупрематическую живопись и строгий фарфор классических форм из «белой линии».
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«Одинокий голос человека»
Когда: с 16 декабря
Где: «Ленфильм»
Как несложно догадаться по названию, проект на «Ленфильме» посвящен Александру Сокурову, которому этим летом исполнилось 70 лет. Кураторская группа выставки впечатляет — это и режиссер Николай Хомерики с главным редактором журнала «Сеанс» Василием Степановым и художницей Полиной Заславской, и арт-директор «Сеанса» же Арина Журавлева с кинокритиком Константином Шавловским. Вместе они создали пространство биографии Сокурова, в котором зрители перемещаются от истории про кинодебют «Одинокий голос человека» через галерею афиш к фантазийному кабинету мастера с инсталляциями и архивом редкостей. Проект, кстати, откроет серию выставок-оммажей «ленинградской киношколе». В 2022-м будут экспозиции в честь Динары Асановой, Григория Козинцева и Ильи Авербаха.
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«Хельмут Ньютон»
Когда: с 17 декабря по 17 апреля
Где: Эрарта
В Эрарте стартует новый блокбастер — выставка, пожалуй, самого известного фэшн-фотографа прошлого века Хельмута Ньютона. Куратор экспозиции из берлинского музея Helmut Newton Foundation Маттиас Хардер при отборе кадров сделал упор на те, что были сделаны в 1970-х — 1980-х (настоящий расцвет фотохудожника-провокатора). А это портреты и Энди Уорхола с Карлом Лагерфельдом, и Шарлотты Рэмплинг с Эльзой Перетти. Всего — около 70 снимков.
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«Письмо из Сибири». Реж. Крис Маркер. 1957
Фотовыставка Криса Маркера
Когда: с 19 декабря по 9 января
Где: «Ленфильм»
Ретроспектива Криса Маркера на «Ленфильме» идет с 4 декабря, а с 19 декабря ее же поддержат и выставкой фото, которые тот делал во время многочисленных поездок в СССР. Кинорежиссер-документалист, снявший «Взлетную полосу», «Письмо из Сибири» и картину о Тарковском «Один день из жизни Андрея Арсеньевича», вел довольно закрытый образ жизни. Например, Крис Маркер — это псевдоним, настоящее же имя кинематографиста — Кристиан-Франсуа Буш-Вильнев. Поэтому и проект на «Ленфильме» — настоящая редкость и эксклюзив. А фото Маркера из Советского союза публике и вовсе показывают впервые.
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Мальчики ловят рыбу с плота на реке Оке. Фотограф Д. Н. Смирнов. 1907–1910.
«4 фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев»
Когда: с 22 декабря по 14 марта
Где: Строгановский дворец Русского музея
Декабрь, кажется, уже можно официально провозглашать месяцем фотовыставок. Пока в Эрмитаже и Эрарте показывают фэшн-эволюцию, в Русском музее — собрание снимков из региональных институций Воронежа, Ивангорода, Нижнего Новгорода, Рыбинска, Рязани, Омска, Пскова, Углича, Якутска. Часто это любительские кадры или фото из семейных архивов, которые, впрочем, иногда дают бытописание куда более точное, чем профессиональные. Экспозиция строится как последовательный рассказ о России с 1870-х по 1930-е.
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Александра Гарт «Лес паутины»
Когда: с 24 декабря по 7 февраля
Где: Anna Nova
Соосновательница пространства «Стыд» Александра Гарт дебютирует с большим галерейным проектом. Художница продолжит размышлять на тему эпохи антропоцена, но теперь в чуть большем масштабе — на двух этажах Anna Nova в жанре тотальной инсталляции. А в ней найдется место и для фирменной графики Гарт (на 12-метровом пергамине), и для металлической конструкции с жидкой резиной и лайтбоксами.
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«Виван Босе и Август Липпольд: мастера живописного отделения Императорского фарфорового завода. 1850–1870-е»
Когда: с 25 декабря по 10 апреля
Где: Эрмитаж
Совместная выставка «Императорского фарфорового завода» и Эрмитажа входит в традиционный цикл «Поднесение к Рождеству». На этот раз фокус на двух иностранных художниках — Виване Босе и Августе Липпольде, которые создавали эскизы орнаментов и целые картины для парадных ваз и прочей посуды ИФЗ в царствование Александра II. Покажут около 40 работ.
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Даниил Антропов «Структурная аномалия», 2021 Сувель, фарфор
«Сырое и приготовленное: традиция и ее актуальные формы в Российском этнографическом музее»
Когда: до 17 января
Где: Российский этнографический музей
По итогам Первой Коми биеннале современного искусства, которая проходила в Сыктывкаре с подачи телеведущего и коллекционера арта Пьера Броше, в РЭМ открыли выставку «Сырое и приготовленное». Она работает как своего рода коллаборация: художники вступили в арт-диалог с уже существующей экспозицией музея. Рекомендуем смотреть выставку с медиацией — так некоторые смыслы станут более очевидны.
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«Нарцисс в эпоху фотосинтеза»
Когда: до 28 января
Где: Marina Gisich Gallery
Зимняя новинка Marina Gisich Gallery — черно-белый проект Дмитрия Грецкого и Евгении Кац — приехала прямиком с международной ярмарки современного искусства Cosmoscow-2021. «Нарцисс в эпоху фотосинтеза» — это рассуждение работающих вместе художников о тех рамках, что мы сами себе выставляем. Образ самоцензуры символично воплощен в рабице и пластиковых стяжках, «сковывающих» их черно-белую графику.
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«Владимир Шинкарев. Мрачные картины»
Когда: до 20 февраля
Где: Эрарта
В Эрарте стартовала выставка одного из основателей и идеологов «митьков» Владимира Шинкарева. Впрочем, ироничное движение художник покинул еще 13 лет назад и творит самостоятельно так, как чувствует. На данный момент ему ближе сдержанные и интровертные, как позднеосенний и зимний Петербург, пейзажи с видами города.
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«"Щелкунчик" Михаила Шемякина. Театр художника»
Когда: до 13 марта
Где: Центр Михаила Шемякина
В Центре Михаила Шемякина празднуют сразу три юбилея — 245-летие писателя Гофмана, 205-летие первого издания «Щелкунчика» и 20-летие одноименного балета по эскизам как раз Михаила Шемякина в Мариинском театре. Выставка имитирует обычно скрытое от зрителей закулисье театра со всеми атрибутами: от бархатного занавеса до фанерных декораций. А балету «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина и с хореографией Кирилла Симонова тут, что не удивительно, посвящен целый раздел.
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