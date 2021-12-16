От Дюрера до Хельмута Ньютона: 23 главных выставки декабря (и каникул!), ради которых стоит приехать в Петербург

«Библия Гутенберга. Книги Нового времени»

Когда: с 9 декабря по 13 марта

Где: Эрмитаж

С Библии Иоганна Гутенберга, как известно, началось книгопечатание (в Майнце в 1454 году). В советское время экземпляр издания из коллекции Немецкого музея книги и шрифта в Лейпциге был передан в Государственную библиотеку имени Ленина (сейчас — Российская государственная библиотека). С тех пор книга хранилась там и не покидала Москву. Выставка в Эрмитаже — первый опыт ее выставочных «гастролей». Помимо Библии, также покажут и другие старинные печатные издания: от басней Эзопа и анатомических атласов до романа об Александре Македонском и «Похвалы глупости» Эразма Роттердамского.

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