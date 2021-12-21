65 подарков на Новый год до 3 000 рублей: от хрестоматийного свитера с оленем до чайного набора

«Собака.ru» вовсю готовится к Новому году, поэтому составила новый вишлист классных подарков. Продолжаем наш предпраздничный марафон (нет, не желаний) вполне бюджетными презентами — сертификатами, хрестоматийным свитером с оленем для самой веселой вечеринки года, вещами из флиса, украшениями и декором для дома: от новогодних игрушек до чайного сервиза.