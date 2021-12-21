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65 подарков на Новый год до 3 000 рублей: от хрестоматийного свитера с оленем до чайного набора

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«Собака.ru» вовсю готовится к Новому году, поэтому составила новый вишлист классных подарков. Продолжаем наш предпраздничный марафон (нет, не желаний) вполне бюджетными презентами — сертификатами, хрестоматийным свитером с оленем для самой веселой вечеринки года, вещами из флиса, украшениями и декором для дома: от новогодних игрушек до чайного сервиза.

Не трогай, это на Новый год!

Джемпер Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.

Световая фигура Star Trading, Стокманн, Невский пр-т., 114-116, 2 290 руб.

Ваза декоративная Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 900 руб.

Скатерть, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 600 руб.

Декоративное блюдо Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 500 руб.

Мешок для подарков PEHA MAGIC, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 499 руб.

Елочная игрушка SHISHI, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 599 руб.

Сувенир PEHA MAGIC, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 999 руб.

Подсвечник, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 500 руб.

Елочная игрушка SHISHI, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 799 руб.

Набор мужского белья Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 2 990 руб.

Подарочный набор из диффузора и свечи Wax Lyrical, Стокманн, Невский пр-т., 114-116, 2 490 руб.

Шапка NЕЛЕПИЦА, купить онлайн, 2 900 руб. 

Стимулируем выработку эндорфинов и появление новогоднего настроения с помощью культового свитера с оленем, светящихся фигур, елочных игрушек, праздничных запахов и традиционных для нового года цветов — золотого и красного.

Тепло, еще теплее

флюсовый комплект для дома Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.

Варежки «Уста к устам», ул. Стремянная, 4, наб. Адмиралтейского канала, 2 Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 2 200 руб.

Жилет Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 199 руб.

Кофта из флиса Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 499 руб.

Косынка Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 3 000 руб.

Балаклава «Время перемен», Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 2 300 руб.

Шарф United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.

Свитер Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 499 руб.

Капор UShatava, наб. реки Мойки, 59, 2 500 руб.

Брюки Nnedre, Басков переулок, 29, 3 000 руб.

Унисекс худи Nnedre, Басков переулок, 29, 2 600 руб.

Утепленный бафф «Сила Ветра», купить онлайн, 2 000 руб.

Пижамы и кофты из флиса, шерстяные косынки, балаклавы, капоры, шарфы и перчатки, утепленные худи, жилеты и свитеры можно и нужно дарить не только кому-то, но и себе любимым.

Не только на елку

Кольцо Deforme, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 500 руб.

Ожерелье Nnedre, Басков переулок, 29, 1 800 руб.

Кольцо Alvaar, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 000 руб.

Брошь Milk United, 8store, ул. Казанская, 8-10, 3 000 руб.

Серьги Milk United, 8store, ул. Казанская, 8-10, 2 500 руб.

Кафф Wanna?Be!, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 400 руб.

Украшаем как все, так и всех вокруг. Кольцо-спираль Alvaar подойдет концептуалистам, а кольцо Deforme — фанатам цвета 2022 года по версии Pantone

Всегда пригодится

Косметичка Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 1 700 руб.

Кейс для AirPods Askent, купить онлайн, 2 000 руб.

Коврик для фитнеса Demix, купить онлайн, 1 699 руб.

Чехол United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.

United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 599 руб.

Опер Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 300 руб.

Мешок Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 2 500 руб.

Чехол для iPad MULBERRY, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 000 руб.

Ремень Jil Sander Navy, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 000 руб.

Мини-портмоне Askent, купить онлайн, 3 000 руб.

Для людей практичных готовим шоперы, чехлы для всего и сразу, косметички и кошельки.

Не выходи из комнаты

Чайный набор Krautheim, Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 2 300 руб.

Кашпо Nnedre, Басков переулок, 29, 1 590 руб.

Ваза, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 600 руб.

Махровая салфетка FRETTE, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 2 070 руб.

Тапочки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 999 руб.

Аромасаше Locherber, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 970 руб.

Музыкальная шкатулка MUSICBOXWORLD, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 499 руб.

Книга Hermitage,Babochka, Невский пр., 36, 152, 153,  2 490 руб.

Маска для сна MyBearMood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 500 руб.

Точнее, из дома. А покидать его реально не захочется, если в качестве новогоднего подарка преподнести чайный набор, кашпо или нежные махровые салфетки.

Для красоты

Гель для рук Aesop, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 760 руб. 

Увлажняющая маска Olaplex, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 990 руб.

Масло для умывания Le Labo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 900 руб.

Лак для ногтей Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 500 руб.

Очищающий мусс для любого типа кожи Clarins, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 300 руб.

Водостойкая подводка Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 550 руб.

Консилер NARS, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 700 руб.

Объявляем 2022 год годом заботы о себе (хотя каждый год должен быть таким)! В связи с этим гели, маски и масла очень кстати.

Право выбора

Подарочный сертификат Nezhno, ул, Ораниенбаумская, 27, 3 000 руб.

Подарочный сертификат Zielinski & Rozen, Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 3 000 руб.

Подарочный сертификат «Самосвет», Большой пр. П.С., 13, ул. Пионерская, 3 000 руб.

Подарочный сертификат «Подписные издания», Литейный пр., 57, 3 000 руб.

Подарочный сертификат Сorporelle, ул. Профессора Попова, 4 , 3 000 руб.

Сертификат UShatava, наб. реки Мойки, 59, 3 000 руб.

Дарим право выбирать. Пока хотя бы новогодние презенты. Собрали подарочные сертификаты: от книжной до бьюти-направленности. 

Век технологий

Портативная колонка Hyundai H-PAC480, купить онлайн, 1 990 руб.

Щипцы StarWind, купить онлайн, 1 080 руб. 

Power bank UShatava, наб. реки Мойки, 59, 2 900 руб.

Если вы думали, что девайсы стоимостью до 3 000 рублей найти невозможно, то ошибались. Категорически опровергаем!

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