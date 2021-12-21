65 подарков на Новый год до 3 000 рублей: от хрестоматийного свитера с оленем до чайного набора

«Собака.ru» вовсю готовится к Новому году, поэтому составила новый вишлист классных подарков. Продолжаем наш предпраздничный марафон (нет, не желаний) вполне бюджетными презентами — сертификатами, хрестоматийным свитером с оленем для самой веселой вечеринки года, вещами из флиса, украшениями и декором для дома: от новогодних игрушек до чайного сервиза.
Не трогай, это на Новый год!
Джемпер Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 1 999 руб.
Световая фигура Star Trading, Стокманн, Невский пр-т., 114-116, 2 290 руб.
Ваза декоративная Inge Glas, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 900 руб.
Скатерть, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 600 руб.
Декоративное блюдо Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 500 руб.
Мешок для подарков PEHA MAGIC, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 499 руб.
Елочная игрушка SHISHI, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 599 руб.
Сувенир PEHA MAGIC, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 999 руб.
Подсвечник, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 500 руб.
Елочная игрушка SHISHI, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 1 799 руб.
Набор мужского белья Tommy Hilfiger, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Невский Центр», Невский пр., 114-116, 2 990 руб.
Подарочный набор из диффузора и свечи Wax Lyrical, Стокманн, Невский пр-т., 114-116, 2 490 руб.
Шапка NЕЛЕПИЦА, купить онлайн, 2 900 руб.
Стимулируем выработку эндорфинов и появление новогоднего настроения с помощью культового свитера с оленем, светящихся фигур, елочных игрушек, праздничных запахов и традиционных для нового года цветов — золотого и красного.
Тепло, еще теплее
флюсовый комплект для дома Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 2 499 руб.
Варежки «Уста к устам», ул. Стремянная, 4, наб. Адмиралтейского канала, 2 Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 2 200 руб.
Жилет Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 199 руб.
Кофта из флиса Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 1 499 руб.
Косынка Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 3 000 руб.
Балаклава «Время перемен», Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 2 300 руб.
Шарф United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.
Свитер Reserved, «Галерея», Лиговский пр., 30а, «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, 2 499 руб.
Капор UShatava, наб. реки Мойки, 59, 2 500 руб.
Брюки Nnedre, Басков переулок, 29, 3 000 руб.
Унисекс худи Nnedre, Басков переулок, 29, 2 600 руб.
Утепленный бафф «Сила Ветра», купить онлайн, 2 000 руб.
Пижамы и кофты из флиса, шерстяные косынки, балаклавы, капоры, шарфы и перчатки, утепленные худи, жилеты и свитеры можно и нужно дарить не только кому-то, но и себе любимым.
Не только на елку
Кольцо Deforme, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 500 руб.
Ожерелье Nnedre, Басков переулок, 29, 1 800 руб.
Кольцо Alvaar, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 000 руб.
Брошь Milk United, 8store, ул. Казанская, 8-10, 3 000 руб.
Серьги Milk United, 8store, ул. Казанская, 8-10, 2 500 руб.
Кафф Wanna?Be!, Poison Drop, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 400 руб.
Украшаем как все, так и всех вокруг. Кольцо-спираль Alvaar подойдет концептуалистам, а кольцо Deforme — фанатам цвета 2022 года по версии Pantone.
Всегда пригодится
Косметичка Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 1 700 руб.
Кейс для AirPods Askent, купить онлайн, 2 000 руб.
Коврик для фитнеса Demix, купить онлайн, 1 699 руб.
Чехол United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 999 руб.
United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 2 599 руб.
Опер Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 1 300 руб.
Мешок Ola Ola, ул. Восстания, 1, БЦ «Восстания 1», 3 этаж, 2 500 руб.
Чехол для iPad MULBERRY, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 000 руб.
Ремень Jil Sander Navy, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 3 000 руб.
Мини-портмоне Askent, купить онлайн, 3 000 руб.
Для людей практичных готовим шоперы, чехлы для всего и сразу, косметички и кошельки.
Не выходи из комнаты
Чайный набор Krautheim, Love to Knit, ул. Академика Павлова 16Б, 2 300 руб.
Кашпо Nnedre, Басков переулок, 29, 1 590 руб.
Ваза, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 2 600 руб.
Махровая салфетка FRETTE, Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 2 070 руб.
Тапочки United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 1 999 руб.
Аромасаше Locherber, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 970 руб.
Музыкальная шкатулка MUSICBOXWORLD, «Кенгуру», Московский пр., 193, Большой пр., 17, 2 499 руб.
Книга Hermitage,Babochka, Невский пр., 36, 152, 153, 2 490 руб.
Маска для сна MyBearMood, Au Pont Rouge, наб. реки Мойки, 73, 2 500 руб.
Точнее, из дома. А покидать его реально не захочется, если в качестве новогоднего подарка преподнести чайный набор, кашпо или нежные махровые салфетки.
Для красоты
Гель для рук Aesop, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 760 руб.
Увлажняющая маска Olaplex, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 990 руб.
Масло для умывания Le Labo, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 900 руб.
Лак для ногтей Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 500 руб.
Очищающий мусс для любого типа кожи Clarins, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 300 руб.
Водостойкая подводка Dior, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 550 руб.
Консилер NARS, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 2 700 руб.
Объявляем 2022 год годом заботы о себе (хотя каждый год должен быть таким)! В связи с этим гели, маски и масла очень кстати.
Право выбора
Подарочный сертификат Nezhno, ул, Ораниенбаумская, 27, 3 000 руб.
Подарочный сертификат Zielinski & Rozen, Новая Голландия, «Бутылка»», 2 этаж, 3 000 руб.
Подарочный сертификат «Самосвет», Большой пр. П.С., 13, ул. Пионерская, 3 000 руб.
Подарочный сертификат «Подписные издания», Литейный пр., 57, 3 000 руб.
Подарочный сертификат Сorporelle, ул. Профессора Попова, 4 , 3 000 руб.
Сертификат UShatava, наб. реки Мойки, 59, 3 000 руб.
Дарим право выбирать. Пока хотя бы новогодние презенты. Собрали подарочные сертификаты: от книжной до бьюти-направленности.
Век технологий
Портативная колонка Hyundai H-PAC480, купить онлайн, 1 990 руб.
Щипцы StarWind, купить онлайн, 1 080 руб.
Power bank UShatava, наб. реки Мойки, 59, 2 900 руб.
Если вы думали, что девайсы стоимостью до 3 000 рублей найти невозможно, то ошибались. Категорически опровергаем!
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