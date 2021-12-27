От самого недооцененного города России до третьей столицы: куда ехать на праздники без заграна (и без QR-кода)?

«Собака.ru» продолжает готовиться к Новому году и подкидывать идеи, куда можно отправиться на праздники. На этот раз 11 вариантов в разных уголках страны, где провести время. Разброс: от мегаполисов до уединенных горных озер.
Ростов-на-Дону
Зачем ехать: на старинных фото Ростов легко можно спутать с европейскими городами: широкие улицы, парки и шикарные дома в стиле модерн. Самое главное — ту историческую застройку удалось сохранить (хотя многие дома нуждаются в ремонте). Здесь около 1000 объектов культурного наследия, половина из них — памятники архитектуры.
Впрочем, ехать в Ростов можно (и нужно!) не только за историей. Местные театры регулярно попадают в Long List «Золотой маски» (один из них — Театр 18+ работает в арт-центре Makaronka, расположенном в здании бывшей макаронной фабрики). Ночные клубы города входят в общероссийские топы. Именно Ростов стал одним из центров русского хип-хопа (отсюда вышли Каста и Баста).
Как добраться: в Ростов летают рейсы из большинства городов-миллионников страны. Также через него проезжают многие поезда на южные курорты как из Европейской части страны, так и из Сибири.
Сколько стоит: цены на авиабилеты из Петербурга в праздники стартуют от 6 тысяч рублей. Из Москвы или Уфы — от 5 тысяч. Проживание можно выбрать на любой вкус и кошелек: на Booking.com зарегистрировано больше 300 местных гостиниц и апартаментов: цены стартуют от 600 рублей и доходят до 43,5 тысяч рублей за ночь для двух взрослых с ребенком.
Что нужно иметь в виду: с конца ноября в Ростовской области смягчили ряд антиковидных ограничений, однако большинство из них продолжают действовать: в большинстве общественных мест нужны QR-коды.
Екатеринбург
Зачем ехать: если Ростов понравится любителям дореволюционной архитектуры, то Екатеринбург называют «заповедником конструктивизма» (туры с таким названием можно легко найти в интернете). В 1930-е город стал одним из центров современной архитектуры, а с конца XX века там начали строить небоскребы. В столице Урала есть свой «Белый дом» (иронично прозванный «Зубом мудрости») и комплекс высоток: Екатеринбург-Сити.
А еще Екатеринбург — столица российская уличного искусства. Здесь регулярно проводятся соответствующие фестивали (как поддержанные властями, так и «партизанские»). Городские рестораны попадают в топы российских рейтингов. Ельцин-центр является одним из самых известных (и обсуждаемых) культурных учреждений страны.
Как добраться: местный аэропорт Кольцово принимает самолеты из большинства городов России. Также через Екатеринбург следуют поезда из Европейской части страны в Сибирь и обратно.
Сколько стоит: билеты на самолет из Петербурга в Екатеринбург стартуют в праздники от 6 тысяч рублей. Из Москвы — от 5 тысяч, а из Уфы, при некотором везении, можно улететь вообще за 2,5 тысячи. Цены на хостелы начинаются от 600 рублей за ночь. Самый дорогой номер в отеле обойдется в 40 тысяч рублей за ночь для семьи из трех человек.
Что нужно иметь в виду: власти региона до 15 января отменили QR-коды в заведениях общепита, фитнес-центрах и салонах красоты.
Псков
Зачем ехать: Псков — один из древнейших городов России. Он сохранил не только центральную крепость (знаменитый Псковский Кром), но и (что бывает крайне редко) городские стены, которые опоясывают собой исторический центр. Рядом с городом находятся старинная крепость Изборск и музей-заповедник Пушкинские горы.
Однако не стоит думать, что достоинства Пскова ограничиваются средневековыми постройками и литературными музеями. Здесь есть современные рестораны (например, Mojo GastroBar находится прямо в стенах Крома), крафтовые бары (к примеру, небольшое заведение Beer Religion на главной улице города), городские парки в скандинавском стиле.
Как добраться: из Петербурга удобнее всего ехать «Ласточкой», из Москвы идет ночной поезд. Аэропорт в Пскове небольшой и принимает самолеты в основном из южных городов: Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону.
Сколько стоит: поезд из Петербурга стоит от 700 рублей. Поездка в купе из Москвы обойдется более чем в 5,5 тысяч. Цены на гостиницы стартуют от 1,5 тысяч рублей. Самый дорогой номер на праздники обойдется в 25 тысяч за ночь для двух взрослых с детьми.
Что нужно иметь в виду: антиковидные ограничения в Псковской области действуют жестче, чем в ряде крупных городов, поэтому штраф за отсутствие маски здесь получить легче. Для заселения в гостиницы потребуется сертификат о прививке или перенесенном заболевании.
Томск
Зачем ехать: Томск не входит в перечень главных туристических центров Сибири, однако это не совсем справедливо. Деревянный модерн города даже вошел в список «Шесть достопримечательностей России, которые скоро исчезнут» (лишний повод поскорее посмотреть на него).
Томск — не самый большой город (в нем живет менее 600 тысяч человек), но в городе много новых идей, в том числе и в плане досуга. В зависимости от предпочтений здесь можно найти антикафе, рестораны, ночные клубы и крафтовые бары. Поэтому, как и в Пскове, можно отдохнуть от темпа жизни мегаполиса, не принося в жертву привычные удобства.
Как добраться: до Томска есть прямые самолеты из Москвы, Петербурга, Уфы, Новосибирска, Красноярска и других крупных городов, правда, подходящий рейс может оказаться найти не так просто.
Сколько стоит: перелет из Петербурга в Томск обойдется более чем в 10 тысяч рублей (рейсы с пересадкой могут оказаться дешевле). Стоимость билетов из Москвы начинается от 8 тысяч рублей. Хостелы в городе стоят от 450 рублей за ночь. Самый дорогой номер для семьи из 3 человек обойдется в 25 тысяч за ночь.
Что нужно иметь в виду: в Томской области сохраняются коронавирусные ограничения. В частности поесть в ресторане или сходить в театр можно только с QR-кодом.
Арзамас
Зачем ехать: этот город в Нижегородской области, возможно, менее известен, чем одноименный образовательный проект, но посмотреть здесь есть на что. Исторический центр здесь хорошо сохранился с XIX века. Илья Варламов регулярно включает Арзамас в списки лучших и самых недооцененных городов страны.
Как и в случае с историческим наследием Ростова, центру Арзамаса нужна комплексная реставрация. Тем не менее город подойдет тем, кто хочет полностью переключиться с привычного ритма жизни. Однако это имеет и обратную сторону: здесь не стоит ждать значительного количества современных заведений, как в Екатеринбурге или Пскове.
Как добраться: аэропорт в городе закрыт с начала 90-х годов, поэтому самым простым способом является поезд. Дорога от Москвы занимает около 7 часов, из Петербурга — больше 15. Прямой поезд из Екатеринбурга идет почти сутки. Другой вариант - отправиться на самолете до Нижнего Новгорода, а потом доехать по железной дороге до Арзамаса (поезд идет от 1,5 до 3 часов).
Сколько стоит: купе в поезде из Петербурга будет стоить более 6 тысяч рублей. Билет на поезд из Москвы обойдется в 2-3 тысячи. На Booking.com есть всего 12 вариантов размещения в Арзамасе в диапазоне цен от 2 до 17 тысяч за ночь для семьи из трех человек.
Что нужно иметь в виду: общепит в нижегородской области во время праздников будет работать по QR-кодам.
Тобольск
Зачем ехать: Тобольск — один из старейших городов Сибири (был основан в 1587 году). Здесь находится единственный за Уралом Кремль! А еще тюремный музей, памятник Ермаку и другие специфически сибирские достопримечательности.
Как и Арзамас, Тобольск — небольшой город, хотя и с более развитой туристической инфраструктурой. Прежде всего, он подойдет тем, кто хочет отдохнуть от шума и посмотреть на место, откуда начиналось освоение Сибири, а также готов ради этого отказаться от возможности пойти в ресторан высокой кухни или крафтовый бар.
Как добраться: в городе открылся новый Аэропорт, куда летают прямые рейсы из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска. Можно также поехать поездом, но даже из Екатеринбурга это займет около 10 часов.
Сколько стоит: прямой рейс из Петербурга (есть не каждый день) обойдется в 5,5-10 тысяч рублей. Из Москвы — от 5 до 15 тысяч. Цены на проживание стартуют от 1,5 тысяч и доходят до 15 тысяч за ночь для семьи из трех человек.
Что нужно иметь в виду: коронавирусные ограничения в Тюменской области мягче, чем во многих других регионах на праздники. Так до 20 января в ресторанах и ТЦ региона не надо предъявлять QR-код.
Свияжск
Зачем ехать: одно из самых популярных туристических мест в Татарстане. Город на острове был построен в середине XVI века, когда русские войска готовились взять Казань. Как писали в летописях, первоначальные укрепления возвели всего за месяц.
Главные достопримечательности: Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска, признанные объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. В последние 10 лет это место становится одним из главных туристических направлений в Татарстане, в результате инфраструктура тут активно развивается. Так здесь можно найти рестораны и кафе грузинской, панъевропейской, русской, итальянской кухни.
Как добраться: самолетом или поездом до Казани, после чего сесть на электричку (время в пути составит около часа).
Сколько стоит: путешествие на самолете в Казань из Петербурга обойдется в 6-12 тысяч рублей в зависимости от даты и авиакомпании. Из Москвы чуть дешевле. Из Екатеринбурга перелет обойдется в 9-18 тысяч. В самом Свияжске можно снять гостевой домик: это будет стоить примерно 8 тысяч за ночь, однако таких предложений в сети не очень много, поэтому остановиться, возможно, придется в Казани.
Что нужно иметь в виду: В Татарстане QR-коды необходимы для посещения общественных мест, в том числе городского транспорта.
Геленджик
Зачем ехать: традиционно, Геленджик меньше ассоциируется с зимним отдыхом, чем соседний Сочи. Однако любители курортного отдыха найдут чем здесь заняться в Новый год, тем более что в это время там ожидают порядка +10 градусов. Многочисленные пансионаты и отели предлагают оздоровительные программы и размещение все включено.
Любители вина могут съездить на экскурсию на винодельню Château de Talu (а заодно зайти в недавно открывшийся там ресторан русско-французской кухни, где работает шеф-повар Сергей Куприянов, член Национальной Гильдии шеф-поваров России).
Как добраться: аэропорт Геленджика принимает рейсы из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других городов.
Сколько стоит: Прямой рейс из Санкт-Петербурга в Геленджик обойдется в 10 тысяч рублей и больше. С пересадками в Москве цена может составить около 9 тысяч рублей. Размещение будет стоить от 1,5 тысяч до 72 тысяч рублей за ночь для семьи из трех человек.
Что нужно иметь в виду: размещение на курортах Краснодарского края возможно только для привитых от COVID-19 и переболевших.
Алтайские горы
Зачем ехать: горы Алтая — одно из самых популярных направлений за Уралом. В Алтайском крае и республике Алтай работает несколько курортов разного профиля. Один из них, «Марьин Остров», даже попал в рейтинг главных оздоровительных центров планеты от Forbes.
Если в Геленджике можно отдохнуть от зимнего холода, то на Алтай могут отправиться те, кто любит снег и холод. По данным Gismeteo, на новогодние праздники в регионе ожидаются умеренные морозы: до -20.
Как добраться: в зависимости от конкретного курорта отдыхающим нужно будет лететь до Барнаула (есть прямые рейсы из Петербурга) или Горно-Алтайска (придется лететь с пересадкой из Москвы). После этого необходимо будет ехать на автобусе до населенного пункта, где расположен курорт.
Сколько стоит: перелет из Петербурга в Барнаул обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Из Москвы — меньше чем в 9 тысяч. Рейсы до Горно-Алтайска из Москвы стоят от 11 тысяч за место. Курортные программы на Алтайских курортах в обычное время стоят от 5-6 тысяч рублей в сутки на человека (цена отдельных программ может превышать миллион рублей). Однако стоимость новогодних программ в каждом из них необходимо узнавать отдельно.
Что нужно иметь в виду: несмотря на то, что Алтайский Край и Республика Алтай находятся рядом, коронавирусные правила там не одинаковы. Так в Республике Алтай запрещены до 15 января 2022 года запрещены массовые мероприятия, в том числе корпоративы, а в Алтайском крае такого ограничения нет.
Кунгурская ледяная пещера
Зачем ехать: это одна из крупнейших в России карстовых пещер (входит в топ-10 самых больших гипсовых пещер мира). Ее открыли еще во времена Петра I, тогда же сделали первое ее описание. А туристов она привлекает с начала XX века.
В пещере несколько гротов: в некоторых температура не поднимается выше нуля даже летом, а в некоторых даже зимой сравнительно тепло. В зимнее время здесь можно увидеть, как растут сталактиты.
Как добраться: пещера расположена рядом с городом Кунгур в Пермском крае. Добраться до него можно на прямом поезде из Москвы (идет почти сутки). Другой вариант: долететь до Перми и затем сесть на поезд, который довезет до цели всего за час.
Сколько стоит: самолет из Петербурга в Пермь обойдется в 5,5-10 тысяч рублей в зависимости от даты и авиакомпании. Из Уфы при удачном раскладе можно добраться за 2,5 тысячи рублей, но, скорее всего, придется отдать за билет более 10 тысяч. Вариантов размещения в Кунгуре немного: номера стоят от 1,5 до 5 тысяч рублей за ночь для семьи из трех человек. Билет на экскурсию в саму пещеру обойдется от 600 до 1300 рублей в зависимости от времени и маршрута.
Что нужно иметь в виду: большинство экскурсий можно пройти в обычной уличной одежде, однако на специальные маршруты следует взять с собой непромокаемый комбинезон и резиновые сапоги. QR-коды в общественных местах Пермского края не нужны.
Казенойам
Зачем ехать: Кезенойам — высокогорное озеро на границе Чечни и Дагестана, являющееся крупнейшим на всем Северном Кавказе. Находится в окружении живописных горных склонов. На берегу оборудованы современные базы отдыха.
Сравнительно недалеко от озера находится так называемый «Мертвый город» Хой (что можно перевести как поселение стражников). Это древний горный аул (некоторые туристические материалы уверяют, что ему 1000 лет), большая часть построек которого сейчас заброшена.
Как добраться: из Петербурга, Москвы, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других городов есть прямые рейсы до Грозного. Далее из столицы Чечни необходимо будет ехать на машине: время в пути составит около двух часов.
Сколько стоит: стоимость полета из Петербурга в Грозный составит 10-15 тысяч рублей (примерно в такую же сумму обойдутся билеты из Москвы или Ростова). А вот номеров в базах отдыха вблизи озера почти не осталось, поэтому необходимо будет снимать номер в нескольких километрах от озера (от 2000 за ночь) или ехать вместе с экскурсией из Грозного.
Что нужно иметь в виду: в Чеченской республики действуют сравнительно жесткие коронавирусные ограничения: посещение общественных мест возможно только с QR-кодом или бумажным сертификатом о вакцинации (или перенесенном коронавирусе).
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