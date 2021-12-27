От самого недооцененного города России до третьей столицы: куда ехать на праздники без заграна (и без QR-кода)?

Ростов-на-Дону

Зачем ехать: на старинных фото Ростов легко можно спутать с европейскими городами: широкие улицы, парки и шикарные дома в стиле модерн. Самое главное — ту историческую застройку удалось сохранить (хотя многие дома нуждаются в ремонте). Здесь около 1000 объектов культурного наследия, половина из них — памятники архитектуры.

Впрочем, ехать в Ростов можно (и нужно!) не только за историей. Местные театры регулярно попадают в Long List «Золотой маски» (один из них — Театр 18+ работает в арт-центре Makaronka, расположенном в здании бывшей макаронной фабрики). Ночные клубы города входят в общероссийские топы. Именно Ростов стал одним из центров русского хип-хопа (отсюда вышли Каста и Баста).

Как добраться: в Ростов летают рейсы из большинства городов-миллионников страны. Также через него проезжают многие поезда на южные курорты как из Европейской части страны, так и из Сибири.

Сколько стоит: цены на авиабилеты из Петербурга в праздники стартуют от 6 тысяч рублей. Из Москвы или Уфы — от 5 тысяч. Проживание можно выбрать на любой вкус и кошелек: на Booking.com зарегистрировано больше 300 местных гостиниц и апартаментов: цены стартуют от 600 рублей и доходят до 43,5 тысяч рублей за ночь для двух взрослых с ребенком.

Что нужно иметь в виду: с конца ноября в Ростовской области смягчили ряд антиковидных ограничений, однако большинство из них продолжают действовать: в большинстве общественных мест нужны QR-коды.