Свобода Бритни Спирс, тайны Павла Дурова и путешествие Натальи Водяновой по России: 28 отличных документалок 2021 года

Документальное кино часто становятся не менее громким событием, чем игровое. «Собака.ru» сделала подборку самых важных нехудожественных фильмов и сериалов 2021 года на разный вкус: история байкальской нерпы, лента о Билли Айлиш, хроника покорения высочайших гор планеты.
Моби / Moby Doc
Биография иконы электронной музыки и одного из главных эксцентриков мирового шоу-бизнеса. В этом фильме (где сам артист выступил соавтором сценария) Моби пытается разобраться в собственной жизни, вспоминает детство, юность, нью-йоркскую клубную сцену, свои взлеты и падения. В этом ему помогают беседы с психотерапевтом, смертью, Дэвидом Линчем и даже собственной собакой.
Где посмотреть: Кинопоиск
Дуров
Основатель «ВКонтакте» и Telegram давно стал легендой, каждое слово, сказанное им публично расходится по СМИ и соцсетям, однако о нем самом известно далеко не так много (причем часто это мифы и догадки, а не достоверно известные факты). Режиссер Родион Чепель попытался это исправить. Он рассказал историю Павла Дурова через ближний круг предпринимателя. Картина получила смешанные отзывы зрителей, но была признана критиками: фильм был номинирован в категории «Лучший документальный фильм» на Московском Международном Кинофестивале 2021 года (правда приз не получил).
Где посмотреть: KION
Добро пожаловать на Землю / Welcome to Earth
Голливудская суперзвезда Уилл Смит изучает самые красивые места нашей планеты в новом проекте National Geographic. Актер сплавляется по реке, отправляется к местам извержения вулканов, опускается в океанские воды и поднимается на горные хребты. Компанию ему составляют: альпинист Эрик Вайхенмайер биолог Дива Амон, полярник Дуэйн Филдс, инженер Альберт Лин и фотограф Кристина Миттермайер. Название же сериала отсылает к реплике из фильма «День независимости» (1996 года), где Смит сыграл одну из самых известных своих ролей.
Где посмотреть: Disney+
Шумахер / Schumacher
Немецкий документальный фильм об одной из главных легенд мирового спорта: семикратном чемпионе «Формулы-1» Михаэле Шумахере. Авторы Ханнс-Бруно Каммертенс, Ванесса Некер и Михаэль Вех собрали жизнеописание знаменитого автогонщика из архивных материалов (в том числе редких кадров, где видно, как он завоевывал первые награды), а также эксклюзивных бесед с семьей Шумахера и другими участниками главной гоночной серии мира. В результате картина попала в топ документалок Netflix.
Где смотреть: Netflix
Преступление века / The Crime of the Century
Оскароносный документалист Алекс Гибни, известный своими своими остро социальными проектами, вернулся с исследованием одной из самых болезненных тем современности: опиоидной зависимости. С помощью медицинских работников, инсайдеров и самих людей, страдающих от пагубного пристрастия, режиссер выводит на чистую воду фарминдустрию, обличает политиков и рассказывает о том, какие законы и нормативные акты способствовали распространению синтетических опиатов.
Где посмотреть: Кинопоиск
Билли Айлиш: Слегка размытый мир / Billie Eilish: The World's a Little Blurry
Как отмечают критики и зрители, фильм Р.Дж. Катлера переворачивает ожидания. Вместо пафосной истории восхождения на музыкальный олимп, он представляет собой трогательную ленту о подростке (пусть и ставшем символом первого поколения XXI века). В каком-то смысле картина, будто смонтированная из обрывков домашнего видео, является не столько биографией известной певицы, сколько высказыванием о поколении Z, его чаяниях, тревогах и образе мысли.
Где посмотреть: Apple TV+
Нас других не будет
Документальная лента Петра Шепотинника о жизни Сергея Бодрова-младшего вызвала повышенного внимания российской публики: в нее вошли не только архивные кадры, но и ранее не публиковавшиеся интервью самого актера, а также Алексея Балабанова, чьи фильмы «Брат» и «Брат 2» подарили Бодрову всенародную любовь. Музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов.
Где посмотреть: Premier
Мой учитель — осьминог
Трогательная картина о дружбе человека и осьминога вышла на Netflix в конце 2020 года, однако всемирную славу получила уже в 2021-м, когда получила «Оскар» (и премию Британской академии) за лучший документальный фильм. Автор южноафриканский документалист Крейг Фостер рассказывает в фильме не только об удивительных красотах морских глубин, но и о депрессии и профессиональном выгорании, которые пытается преодолеть с помощью своего нового необычного друга-моллюска.
Где смотреть: Netflix
Сэр Алекс Фергюсон: Никогда не сдавайся / Sir Alex Ferguson: Never Give In
История еще одной спортивной легенды конца XX века — тренера «Манчестер Юнайтед» (возглавлявшего клуб с 1986 по 2013 год). Фильм начинается с очень личных кадров, когда экс-рулевой «МЮ» проходит опрос после перенесенного инсульта. Таким образом, вся картина является как бы воспоминанием Фергюсона о его удивительной жизни, начавшейся в рабочих районах и увенчается получением звания рыцаря.
Где посмотреть: ivi
Морской заговор: Тайна устойчивого рыболовства / Seaspiracy
Казалось бы, снять остросюжетный фильм о морепродуктах не так просто. Тем не менее документалисту Али Табризи это удалось. Он погрузился в тайны, которые скрывает мировая рыбодобывающая промышленность, рассказал о заговорах, влиянии криминала и о том, к каким тяжелым для планеты последствиям это все приводит. Как результат, фильм вышел на Netflix и получил оценку 8.2 на IMDb (пользователи Кинопоиска и вовсе оценили его на 8.4).
Где посмотреть: Netflix
Бритни против Спирса / Britney vs Spears
Фильм об одном из главных скандалов шоу-бизнеса последних лет: тяжелой судьбе поп-дивы Бритни Спирс, оказавшейся под длительной и тяжелой для нее опекой отца, прекращения которой пришлось добиваться с помощью адвокатов. Журналистка Дженни Элиску и режиссер Эрин Ли Карр позиционируют свою работу как историю борьбы за свободу, за право певицы самой решать, что будет с ее жизнью. Рассказали они ее с помощью эксклюзивных интервью и данных из конфиденциальных источников.
Где посмотреть: Netflix
Русские каникулы
Документальный проект, в котором супермодель Наталья Водянова открывает Россию своим детям, выросшим в Европе. Для 18-летнего Лукаса, 14-летней Невы и 13-летнего Виктора это будет первое большое путешествие по просторам исторической родины от гор Кавказа до Русского Севера. В качестве проводника для них выступит известный писатель Михаил Зыгарь (он же входит в число продюсеров документального сериала). Кстати подробнее интервью с Зыгарем об картине можно прочитать здесь.
Где посмотреть: Primier
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Российский фильм о природе, снятый в популярном сейчас жанре зоологического «байопика». Он повествует о путешествии юной (и отважной!) байкальской нерпы Юмы, которой предстоит полное опасностей путешествие на Ушканьи острова. Зрительские оценки достигли на Кинопоиске впечатляющей отметки в 8.44 (при почти 30 тысячах отзывов!). Этому, в том числе, способствовало участие Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой, читавших закадровый текст.
Где посмотреть: Кинопоиск
14 вершин. Нет ничего невозможного / 14 Peaks: Nothing Is Impossible
Потрясающе красивый и динамичный фильм о непальском альпинисте Нимсдая Пурджи, цель которого — покорить все 14 гор-восьмитысячников планеты. Он пытается это сделать за 7 месяцев (и полтора часа экранного времени). Захватывающие съемки горных склонов и полный опасностей сюжет, в котором главный герой постоянно оказывается на грани жизни и смерти, вывели картину в топ документалок Netflix.
Где посмотреть: Netflix
Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана / Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan
Фильм рассказывает об одном из самых известных судебных процессов в истории Америки. Дело Билли Миллигана, обвинявшегося в нескольких ограблениях и трех изнасилованиях, уже стало основой для романов «Множественные умы Билли Миллигана» и «Войны Миллигана». Все потому, что Билли стал первым человеком, оправданным в суде в связи с диагнозом «множественной личности» (сам он утверждал, что у него в голове «живут» 24 разных человека). На этот раз за его историю взялся кинодокументалист Оливье Мегатон, чья работа попала в топ Netflix (пусть и при довольно скромных оценках зрителей на IMDb: 6.2).
Где посмотреть: Netflix
The Beatles: Get Back
Возможно, самая тепло встреченная музыкальная документалка этого года — на IMDb мини-сериал получил 9.2, а на Кинопоиске — 8.8. Режиссер «Властелина колец», «Властелина колец» и «Кинг-Конга» Питер Джексон размашисто и подробно (общий хронометраж составляет почти 470 минут) рассказывает о том, как рождался знаменитый альбом The Beatles «Let It Be», запись которого завершилась последним живым выступлением Ливерпульской четверки в январе 1969 года на одной из лондонских крыш.
Где посмотреть: Disney+
Уральское дерби
Документальный фильм о детском хоккее — такое описание вряд ли привлечет кого-то, кроме увлеченных поклонников этого вида спорта. И зря. Драма (именно так ее окрестили критики) Арсения Кайдацкого, и Юлии Серьгиной рассказывает не только о спортивном противостоянии игроков юношеских команд челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга». Это история о детстве в промышленных уральских городах, где игра с шайбой — один из немногих реально функционирующих социальных лифтов. А еще хоккей — это любовь и предмет настоящего поклонения для тысяч местных жителей, поэтому победитель становится не просто победителем, но настоящем героем.
Где смотреть: Кинопоиск
Marvel Studios: Легенды
Документальный сериал, получивший противоречивую реакцию поклонников Marvel. В 14 коротких сериях рассказывается о популярных персонажах комиксов, ставших частями киновселенной. По сути, сериал сделан как справочник (сделанный в форме нарезки из фильмов), который вряд ли заинтересует преданных фанатов Железного Человека или Капитана Америка, но может быть полезным для тех, кто хочет разобраться в хитросплетениях прошлых фильмов студии, но не намерен для этого смотреть все ее блокбастеры, выходившие с 2000-х годов.
Где посмотреть: Disney+
В сексе втроем нет «я» / There Is No I in Threesome
Новозеландская документальная драма об открытых отношениях, вышедшая на HBO Max. Она рассказывает о паре, которая прямо накануне свадьбы решается на сексуальный эксперимент. Фактически фильм ставит вопросы о границах дозволенного, браке, ревности, сексе и многих других вещах, о которых до сих пор сложно говорить открыто. Далеко не все зрители оценили работу режиссера Жана Оливера Лакса, но внимание критиков она привлекла. В частности, ее обсуждали на страницах Guardian.
Где посмотреть: Кинопоиск
Как стать тираном / How to Become a Tyrant
Еще одна новинка Netflix, прописавшаяся в категории «Популярное». Авторы мини-сериала анализируют опыт самых известных диктаторов мира, пытаясь понять, как им удалось удерживать в повиновении целые народы, развязывать войны и при этом (зачастую) оставаться у власти. Шесть серий называются как разделы инструкции для будущего диктатора: от «Захватить власть» до «Править вечно».
Где смотреть: Netflix
Музыкальная шкатулка. Вудсток 99: Мир, любовь и ярость / Woodstock 99: Peace, Love, and Rage
Двухчасовая работа Гаррета Прайса об одном из главных музыкальных разочарований 90-х. В 1999 году отмечалось 30-летие легендарного фестиваля Вудсток. По этому случаю был организован грандиозный фестиваль в городе Рим, штат Нью-Йорк. Его посетили 400 тысяч человек, MTV вел прямую трансляцию: событие должно было стать праздником любви, мира и музыки. Но все вышло совсем не так: Вудсток 1999-го года был омрачен грабежами, насилием и пожарами. О его завершении стали говорить как о дне, «когда умерла музыка».
Где смотреть: Кинопоиск
Ок, зумер / I Am Gen Z
Еще одна попытка ответить на вопрос, что такое быть зумером, и как новое поколение меняет себя, наше общество и планету. Авторы решили подойти к вопросу с неожиданной стороны: помимо самих представителей поколения Z они поговорили с психологами и нейробиологами. Специалисты рассказывают о том, как Instagram, Twitter, постоянное общение и невероятный поток информации больше не меняют, а формируют людей с самого рождения. И к чему это приводит.
Где посмотреть: Кинопоиск
Путь вниз: Бог, жадность и культ Гвен Шамблин / The Way Down: God, Greed and the Cult of Gwen Shamblin
Режиссер Марина Зинович рассказывает историю Гвен Шамблин Лара, создательницы так называемой «христианской» диеты. Ее учение отрицало генетику и метаболизм, зато призывало есть все что захочется, компенсируя это регулярными молитвами. Гвен смогла не просто прославиться и обогатиться, но и основать собственную церковь Remnant Fellowship Church. Сторонники же научного подхода постоянно обвиняли Лара в жажде денег и власти.
Где посмотреть: Кинопоиск
Shiny_Flakes: молодой наркобарон / Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord
Еще одна документалка о наркотиках. На этот раз это подлинная история юного Максимилиана Шмидта из Лейпцига, который на своем примере рассказывает, как даже ребенок сегодня может создать свою наркоимперию, почти не выходя из детской. Как отмечают в Netflix, история Макса послужила основой для сериала «Не пытайтесь это повторить». Повторять действительно не стоит: реальный Шмидт получил за свой «бизнес» семь лет лишения свободы (вышел через четыре) и выплатил 3 млн евро штрафа.
Где посмотреть: Netflix
Пятнадцать минут позора / 15 Minutes of Shame
Редкий случай, когда имя продюсера (именно продюсера, а не режиссера) привлекает к фильму повышенное внимание. Фильм об истоках и последствиях публичной травли спродюсировала участница знаменитого сексуального скандала с Биллом Клинтоном Моника Левински (сама столкнувшаяся с буллингом на уровне целого мира). Картина, снятая Максом Джозефом состоит из историй людей, которые пережили публичные кампании унижения. Они рассказывают о том, как это повлияло на их жизнь и смогли ли они с этим справится.
Где посмотреть: Кинопоиск
Что случилось, Бриттани Мерфи? / What Happened, Brittany Murphy?
Авторы документального мини-сериала пытаются разгадать тайну смерти актрисы, звезды «Восьмой мили» и «Бестолковых» Бриттани Мерфи. Официально она скончалась от осложнений, вызванных пневмонией. Однако многие с этой версией не согласны до сих пор, подозревая, что женщина была убита.
Где смотреть: Кинопоиск
Докопаться до истины: исчезновение Биргит Майер / Dig Deeper - Das Verschwinden von Birgit Meier
Документальный детектив о пропавшей 30 лет назад женщине. Ее брат, служивший на момент ее исчезновения в полиции, все эти годы пытался найти виновного в пропаже сестры. По его мнению супруг Биргит Майер, которого правоохранители подозревали в преступлении, не был причастен к нему. Однако уверенность полиции в том, что именно он убийца, завела следствие в тупик (а затем дала возможность прекратить дело после смерти подозреваемого)
Где смотреть: Netflix
Аллен против Фэрроу / Allen v. Farrow
Один из самых обсуждаемых фильмов 2021 года, рассказывающий о споре между знаменитым режиссером Вуди Алленом и его бывшей женой актрисой Мией Ферроу. Последняя обвинила своего экс-супруга в изнасиловании их приемной несовершеннолетней дочери Дилан. Эта история разделила общество на сторонников Аллена и Фэрроу, породила множество скандалов и судебных исков, а также серьезно сказалась на жизни детей киночеты.
Где смотреть: Кинопоиск
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