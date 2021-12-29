Свобода Бритни Спирс, тайны Павла Дурова и путешествие Натальи Водяновой по России: 28 отличных документалок 2021 года

Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана / Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan

Фильм рассказывает об одном из самых известных судебных процессов в истории Америки. Дело Билли Миллигана, обвинявшегося в нескольких ограблениях и трех изнасилованиях, уже стало основой для романов «Множественные умы Билли Миллигана» и «Войны Миллигана». Все потому, что Билли стал первым человеком, оправданным в суде в связи с диагнозом «множественной личности» (сам он утверждал, что у него в голове «живут» 24 разных человека). На этот раз за его историю взялся кинодокументалист Оливье Мегатон, чья работа попала в топ Netflix (пусть и при довольно скромных оценках зрителей на IMDb: 6.2).

Где посмотреть: Netflix