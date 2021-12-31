«Погода, ты сошла с ума?». Какие климатические аномалии пережила Россия в 2021-м?

2021-й был богат не только на события, но и на аномальные явления: невыносимую жару, слишком теплую зиму (в декабре на Сахалине даже набухли почки!), торнадо. «Собака.ru» собрала подборку климатических сюрпризов, повторения которых совсем не хочется. Климат, что ты делаешь? Пожалуйста, прекрати.
Что было в Петербурге?
Аномальная жара
Все это время только 1972-й с температурой 20,1 градуса являлся самым теплым (даже аномально жаркое лето 2010-го не смогло побить советский погодный рекорд!), по словам главного синоптика города Александра Колесова. Но в этом году петербуржцы познали аномальную жару (настоящий ад!): на термометрах с середины июня до конца июля сохранялась отметка — +30...+32.
В то время как горожане скупали вентиляторы, кондиционеры, мороженое, воду и как никогда радовались теневой стороне окон, Роспотребнадзор установил, что вода в Неве прогрелась до рекордной температуры и составила +24 градуса — что привело к активному цветению водорослей, их отмиранию и изменению цвета воды.
В Ленобласти в это время из‑за аномальной жары пересох Малый Саблинский водопад — впервые за всю историю наблюдений. Само обмеление реки Саблинки уже случалось из-за длительного отсутствия осадков и понижения грунтовых вод.
В разговоре с «Собака.ru» синоптик Александр Колесов объяснил, почему в Петербурге было так жарко: «Такую погоду определяет антициклон, который расположен над Европейской территорией России. Это область высокого давления, которая блокирует все холодные и влажные воздушные массы, заставляя их идти на север или на юг. Поэтому в городе очень солнечно и мало облаков, что приводит к тому, что зной сохраняется не только днем, но и вечером».
По словам синоптиков, в этом году в городе среднегодовая температура воздуха превысила норму на 1,4 градуса и составила 6,4 градуса — этот показатель занимает 11 место в рейтинге самых теплых лет за последние 10 лет. Но, ко всему прочему, количество солнечных часов уменьшилось на 39, в то время как норма — 1678 часов в год.
Наводнение осенью
В середине сентября в Петербург пришла непогода. Вода в городе поднялась: у Горного института ее уровень достиг 135 сантиметров. Поднялся сильный ветер, из-за чего многие парки Петергофа, Ораниенбаума и Александрии, а также Петербурга закрыли для посетителей. Во время бушующей стихии попадали деревья, ограждения и дорожные знаки, подтопило Московский вокзал, из-за чего работа метрополитена была временно ограничена.
Аномальные снегопады
На удивление зима в 2021-м началась с аномальных снегопадов, а принес их циклон «Бенедикт». В конце ноября не только движение автомобилистов, но и пешеходов было парализовано: например, на Ленинском проспекте горожанам даже пришлось толкать троллейбус, застрявший в сугробах, а в «Пулково» вылет самолета в Доминикану и вовсе задержали на 12 часов. Последствия непогоды также сказались на рынке труда: по данным HeadHunter, в течение недели спрос на дворников увеличился на 215%.
Уже в начале декабря жителей поджидала очередная аномалия: морозы в Петербурге побили рекорд 128 (!) летней давности — столбики термометров опустились до отметки в -20,9 градусов — это на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893-м.
А что было в других городах России?
Наводнение в Крыму
В середине июня Крым в буквальном смысле тонул — от Евпатории до Керчи. Тогда в Ялте из-за погодных условий власти даже ввели чрезвычайное положение и просили помощи у Черноморского флота. Затопило придомовые территории, школы, детские сады, а во избежание аварий в многоквартирных домах отключили электрические щитки. Поскольку улицы затопило, движение общественного транспорта попросту было парализовано.
Суперливень в Москве
В конце июня столицу застали врасплох обильные дожди после долгой жары — за короткий промежуток времени в Москве выпало больше 70% (!) от суточной нормы осадков. В городе падали деревья, строительные краны, затапливало улицы, дороги и подземные переходы, коридоры «Останкино». Как сообщает «Интерфакс», было затруднено даже движение поездов между платформами «Савеловская» и «Бескудниково» — и все это лишь малая часть последствий продолжительной аномальной жары в центральной части России.
Торнадо в Тверской области
В начале августа в Тверской области ветер усилился до 25 метров в секунду — началось торнадо. В городе Андреаполе стихия снесла деревья, линии электропередач, крыши домов. Во время непогоды пострадали двое взрослых и ребенок, и более тысячи домов остались без электричества. Власти ввели желтый уровень погодной опасности.
Исчезновение снега на Сахалине
В начале декабря на Сахалине зафиксировали 10 (!) градусов тепла. На острове наступил настоящий апрель: на деревьях набухли почки, даже в парках начали расцветать одуванчики и расти трава. Синоптики были удивлены не меньше, чем местные жители. Многие даже забеспокоились, что в новогодние праздники останутся без традиционных зимних забав: ледяных скульптур, снежных горок, лыж, коньков и прочих прелестей жизни. Сейчас температура на территории Южно-Сахалинска нормализовалась.
«Черная пурга» в Норильске
В декабре в Норильске была «черная пурга» — когда снег наметает со скоростью больше 30 м/с. Тогда на расстоянии одного метра не видно было ни машин, ни пешеходов, остановилось движение общественного транспорта, а люди с трудом передвигались пешком. Обычно в таких случаях жители пытаются перемещаться, используя всевозможные подручные средства (в основном — веревки) для установления ориентира, или остаются в залах ожиданиях, в торговых центрах и других общественных местах: в этот раз многим жителям пришлось ночевать в Городском центре культуры, покинуть который они смогли лишь с восходом солнца.
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