«Погода, ты сошла с ума?». Какие климатические аномалии пережила Россия в 2021-м?

В Ленобласти в это время из‑за аномальной жары пересох Малый Саблинский водопад — впервые за всю историю наблюдений. Само обмеление реки Саблинки уже случалось из-за длительного отсутствия осадков и понижения грунтовых вод.

В разговоре с «Собака.ru» синоптик Александр Колесов объяснил, почему в Петербурге было так жарко: «Такую погоду определяет антициклон, который расположен над Европейской территорией России. Это область высокого давления, которая блокирует все холодные и влажные воздушные массы, заставляя их идти на север или на юг. Поэтому в городе очень солнечно и мало облаков, что приводит к тому, что зной сохраняется не только днем, но и вечером».

По словам синоптиков, в этом году в городе среднегодовая температура воздуха превысила норму на 1,4 градуса и составила 6,4 градуса — этот показатель занимает 11 место в рейтинге самых теплых лет за последние 10 лет. Но, ко всему прочему, количество солнечных часов уменьшилось на 39, в то время как норма — 1678 часов в год.